Era da tempo che cercavo di visitare un ospedale militare in Ucraina, senza riuscirci. Poi inaspettatamente questa opportunità mi viene offerta per puro caso in una calda giornata di maggio. Il mio contatto sul posto tra un’intervista e l’altra già pianificate riceve una telefonata, e mi dice: “Mi hanno chiamato dall’ospedale della polizia e mi hanno detto che se vogliamo ci aprono le porte per una visita lampo di 15/20 minuti che vuoi fare? Però è un po’ lontano”.

Chiaramente non me lo faccio dire due volte e in volata prendiamo la metro e ci andiamo.

La struttura è in un quartiere residenziale di Kiev adiacente a un carcere fatiscente, contrariamente alla struttura sanitaria che invece è davvero ben tenuta. Un addetto dell’ospedale ci viene a prendere all’ingresso e ci porta dal direttore sanitario, l’edificio è davvero molto curato al pari di una qualsiasi altra struttura europea, quasi non sembra che si è in un paese in guerra. Il direttore ci accoglie molto gentilmente e ci dice che ci può dedicare davvero molto poco tempo perché deve iniziare il giro visite. Me li farò bastare!

Il Dottore Costantino è un medico traumatologo, mi accoglie nel suo ufficio una stanza modesta con tanti effetti personali che capirò più tardi perché si trovavano li. Si scusa per il disordine e mi spiega che la struttura afferisce al Ministero degli Interni ed è l’ospedale della Guardia Nazionale e della Polizia. Questa è una struttura che è sempre stata una unità ospedaliera, che offriva prestazioni mediche ai poliziotti anche prima della guerra. A maggior ragione attualmente cura tutti i feriti del conflitto. I feriti evacuati dal fronte senza distinzione arrivano qui, e si effettua il triage secondario. I militari vengono inviati agli ospedali militari, i civili smistati in altre strutture specializzate, mentre tutti gli appartenenti alle unità di polizia e della guardia nazionale vengono curati in questo ospedale e qui trascorreranno la degenza.

Mentre il direttore mi parla, nell’ufficio c’è un via vai d’infermiere che sottopongono cartelle cliniche dei degenti. C’è perfino una infermiera che entra e chiede al dottore se pranzerà, la cosa mi stupisce e lui dopo aver risposto alla sua collaboratrice,mi guarda e mi dice: “Io come tanti altri miei collaboratori abbiamo scelto di non lasciare l’ospedale dal 24 febbraio! Praticamente viviamo qui.”

Contrariamente a quanto mi sarei aspettato di trovare, ovvero camerate di degenza, la struttura è molto ben tenuta anche garantendo un buon livello di privacy ai malati, con stanze di degenza a due posti letti. L’ospedale è mantenuto e rifornito interamente dal Ministero degli Interni. Il dottore mi spiega che di tutti gli aiuti umanitari, compresi materiali sanitari che arrivano da tutti i paesi non arrivano direttamente alle strutture, ma è il ministero che si occupa di raccogliere il tutto e poi smistare alla struttura più idonea.

Mentre parliamo mi propone di andare in una stanza a conoscere uno dei feriti che è ricoverato da febbraio, quasi a non voler parlare o soffermarsi troppo sulla sua meritevole opera. Il medico è molto fiero di questo caso perché il militare arrivò in ospedale praticamente in fin di vita, con più ferite e una gamba ridotta a brandelli, praticamente con quasi nessuna possibilità di sopravvivere.

Nel corridoio mentre mi accompagnano dal reduce, incrocio una troupe di documentazione della Guardia Nazionale appena arrivata in ospedale anche essa per raccogliere la testimonianza del militare. Ci presentiamo tra colleghi e poi entriamo tutti nella stanza, l’uomo nonostante la grande difficoltà nello stare in piedi e deambulare si fa trovare in piedi, una forma di rispetto per gli ospiti della sua stanza. È schivo nel parlare ma dopo qualche frasedi circostanza e dopo che il mio interprete mi dice “…in Ucraina c’è un’usanza, ovvero quella che quando si è in compagnia di due persone importanti e fortunate di mettersi in mezzo a loro due per buon auspicio, quindi mettiti tra il medico e il reduce” e mi spinge in mezzo ai due uomini. A quel punto tutti ci guardiamo esorridiamo. Sciolto un po’ l’imbarazzo iniziale l’uomo inizia a parlare con me e a dire che è un miracolo che lui sia vivo ed è solo merito della bravura del dottore che è ancora vivo e che non ha perso la gamba. Dice che lo aspetta un periodo di degenza ancora molto lungo per riabilitare e riacquistare la piena mobilità ma è felice perché è in buone mani.

Gli chiedo di raccontarmi cosa gli è capitato, mi spiega che i fatti si riferiscono ai primi giorni della battaglia per Kiev quando i russi erano alle porte. Gli dico che anche io in quei giorni ero quia Kiev. Alla sua unità gli fu dato l’ordine di rinforzare un settore del fronte dove vi erano aspri combattimenti e c’era il rischio di sfondamento da parte delle truppe Russe. È giusto specificare che per la battaglia di Kiev l’esercito Russo ha impiegato truppe scelte e reparti speciali, per tentare di prendere la città. L’unita in prossimità della linea di contatto cade in un’imboscata e lui venne subito colpito a una gamba. Essendo in inferiorità il comandante decide di ripiegare a bordo dei propri mezzi, durante il ripiegamento il blindato dove si trovava venne colpito da un’arma controcarro, lui subisce altre ferite e un trauma cranico. Gli chiedo che fine avessero fatto i commilitoni a bordo del blindato e con un filo di voce mi dice che sono tutti morti nell’esplosione.

Da quel giorno l’uomo è ricoverato in ospedale e dovrà starci ancora per molto tempo ma lui è stato fortunato perché nonostante attinto due volte è vivo!