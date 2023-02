Ucraina: dallo shock per l’aggressione della Russia alla sete di vittoria

Il 24 febbraio 2022 è la data che è rimasta fortemente impressa nel cuore di tutti gli ucraini. Questa giornata è diventata la pietra angolare per la rivalutazione del ruolo dell’Ucraina nel mondo. Distruggendo i falsi stereotipi sull’Ucraina, secondo cui “non è pronta o in grado” di difendersi, abbiamo convinto la comunità internazionale della nostra determinazione a lottare per ogni lembo di terra natale, proteggendo così i nostri principi e valori democratici fondamentali condivisi.

Durante questo doloroso anno, il mondo intero è stato testimone di spaventosi crimini di guerra, enormi danni, omicidi e destini rovinati. Le persone che vivono le loro vite ordinarie, godendosi ogni momento di essere pacifico, facendo progetti, costruendo carriere e contribuendo allo sviluppo del loro paese, hanno inaspettatamente affrontato una nuova realtà. Una realtà satura di crudeltà, barbarie e violenza illimitata.

Solo alcune cifre scioccanti da prendere in considerazione: 9.576 civili, tra cui 461 bambini, sono morti; sono stati commessi 69.768 crimini di guerra e crimini di aggressione; 80.080 beni infrastrutturali civili sono stati danneggiati o distrutti; e un terzo del territorio dell’Ucraina richiede lo sminamento.

Questo è ciò che gli ucraini subiscono giorno per giorno, mese per mese durante tutto l’anno. Ma le nostre perdite e la diffusa distruzione indicano la resilienza e l’unità della nazione ucraina. La nostra posizione rimane invariata: continueremo a difendere la nostra libertà. La nostra causa è giusta e sacrosanta.

La guerra contro l’Ucraina è un enorme fenomeno sociale, guidato da una leadership imperialista e ampiamente sostenuto da una feroce comunità russa. Questo è un fatto sostenuto dal comportamento passivo lungo un anno della maggior parte dei russi, che hanno tradito l’idea di una convivenza pacifica e ignorato totalmente l’aggressione guidata dai russi in un paese vicino.

Inoltre, secondo le statistiche fatte con dati aperti, oltre il 70% dei russi sostiene la guerra sul territorio dell’Ucraina, con la maggioranza di loro che sostiene la continuazione della guerra, nonostante l’entità e il numero delle proprie perdite. Le persone sono cresciute con l’odio per le altre nazioni, alimentato da una percezione distorta di una “Russia in progresso” e di un “Occidente in decadenza”. Tutto questo è alimentato da una coscienza militarizzata, effettivamente sviluppata da un’ideologia di guerra, che è stata ampiamente diffusa tra i russi comuni dalla leadership politica per decenni.

Invece di affrontare problemi interni come la povertà, la corruzione, l’instabilità economica e la totale assenza di libertà, i russi cercano di imporre agli altri il loro stile di vita distruttivo. Hanno così tanta terra da sviluppare, potrebbero avere così tanto potenziale per evolversi, ma l’unica cosa che bramano è la distruzione. Basta guardare i detriti e le rovine che hanno lasciato nelle città ucraine. Mariupol, Popasna, Bakhmut e molte altre. Solo ceneri e terre nere. Ecco come appare il loro ‘mondo russo’.

Ecco perché l’aggressione russa non può essere considerata puramente ‘la guerra di Putin’ – è la guerra di tutti i russi. È la guerra della loro comune scelta e desiderio.

Il comportamento irresponsabile della Russia minaccia tutti i soggetti dell’ordine mondiale. Il suo disprezzo e la sua arroganza nei confronti del diritto internazionale stanno causando problemi a nazioni lontane dall’Europa. La comprensione degli effetti negativi delle sue azioni non impedisce alla Russia di essere ulteriormente aggressiva. Forse a loro piace trovarsi in una posizione di forza globale influente. Ma l’unica cosa che possono influenzare è la stabilità e la sicurezza di altri Paesi. Pertanto, avere influenza per loro significa la capacità di causare problemi.

Perché la nostra gente deve soffrire a causa dei prezzi elevati, della malnutrizione, del terrorismo e di altri mali sociali ed economici? Se i russi non possono vivere secondo le regole internazionali o semplicemente si rifiutano di vivere in un mondo civilizzato, allora l’unica opzione rimasta è permettere loro di vivere nel loro mondo, ai margini.

Nel frattempo, partnership affidabili e amicizia sono tra i valori che l’Ucraina apprezza nella massima misura. Gli Stati Uniti sono sempre stati considerati un partner strategico e la loro solidità è stata testata con successo numerose volte. I nostri amici americani sono leader nel consolidare gli sforzi della comunità internazionale per sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, per contrastare l’aggressione della Russia e per fornire un’assistenza multiforme all’Ucraina. Le relazioni strategiche Ucraina-USA rimarranno una base essenziale in grado di persuadere altri che forse esitano a decidere da che parte della storia sceglieranno.

La guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina non solo ha accelerato una serie di tendenze globali, ma ha anche favorito il processo di autodeterminazione ucraina. Il fatto è che l’Ucraina è sempre stata e rimarrà un membro della famiglia europea, storicamente, culturalmente ed economicamente, con gli ucraini che condividono sinceramente e incondizionatamente i suoi valori democratici e le sue opinioni liberali. Ciò è confermato dal costante movimento dell’Ucraina verso l’adesione all’UE, pur ricevendo un sostegno reciproco.

Nonostante l’invasione della Russia, l’Ucraina continua a trasformarsi con successo e attende con impazienza l’apertura dei negoziati di adesione. L’adesione dell’Ucraina all’UE è nel migliore interesse strategico del blocco europeo. In quanto Stato membro dell’UE, l’Ucraina rafforzerà in modo significativo la sicurezza dell’Europa e la sua posizione globale, con l’Ucraina che diventerà anche una nuova storia di successo del progetto europeo.

L’ambizione dell’Ucraina di diventare un membro a pieno titolo dell’UE è indispensabile per la sua integrazione euro-atlantica. Quasi il 90 percento della popolazione ucraina sostiene le aspirazioni in questo senso. E questa sarà una soluzione strategica per la stabilità e la sicurezza dell’Ucraina negli anni a venire.

Nonostante le previsioni pessimistiche dell’intelligence globale e degli analisti militari, che hanno concesso all’Ucraina solo poche ore per resistere, la nazione ucraina ha combattuto una vera guerra popolare per la libertà, l’identità e il diritto all’esistenza nell’ultimo anno, mostrando coraggio senza precedenti . L’Ucraina ha dimostrato che la sua nazione dal cuore di leone è pronta a difendere i nostri ideali e principi condivisi con tutti i mezzi e gli strumenti possibili.

Dobbiamo onorare tutti coloro che sono morti, compiendo l’estremo sacrificio nella guerra per la libertà dell’Ucraina.

Speciali parole di rispetto devono essere rivolte agli eroici soldati ucraini che stupiscono tutti con la loro impressionante velocità di pensiero e le loro incredibili capacità, soprattutto nel padroneggiare rapidamente i sistemi d’arma stranieri. Ora, l’Ucraina ha una delle forze di difesa più capaci al mondo, sta prevalendo sul suo nemico in termini di tattica e strategia e sta dimostrando competenze e qualifiche di livello mondiale.

Ogni giorno, le forze dell’Ucraina proteggono efficacemente l’intera Europa dallo sciovinismo russo e dalla follia imperiale, che rappresentano una minaccia per l’architettura di sicurezza globale.

Nessuna nazione desidera la pace più dell’Ucraina, ma ciò di cui c’è bisogno è una pace giusta e duratura che impedisca qualsiasi nuova guerra contro l’Ucraina o qualsiasi altra nazione. Il Presidente ucraino ha proposto una complessa iniziativa composta da 10 punti precisi per ristabilire tutti gli elementi di una convivenza pacifica nell’interesse dell’intera comunità internazionale.

Perché una soluzione diplomatica della guerra abbia successo, abbiamo bisogno della volontà unita di tutto il mondo. La voce dell’Occidente è forte, ma non abbastanza per ripristinare la sicurezza globale e garantire la pace internazionale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina devono farsi avanti e usare il loro peso e la loro influenza.

Ogni voce e ogni Paese conta, poiché la Carta delle Nazioni Unite non distingue tra stati “grandi” e “piccoli”, o influenti e non influenti. Coloro che sono sinceramente alla ricerca della pace dovrebbero unirsi agli sforzi internazionali consolidati per attuare la Formula di pace ucraina. Il Regno dell’Arabia Saudita, essendo un rispettoso leader regionale, potrebbe dare un grande contributo. Ci auguriamo di vederlo assumere un ruolo guida in uno degli elementi di spicco dell’iniziativa ucraina.

L’Ucraina da sola ha subito lo shock dell’invasione russa e, con la sua resilienza nazionale e l’adesione al diritto internazionale, ha generato una sete mondiale di vittoria. Questo è nobile, è giusto e dovremmo massimizzare tutti gli sforzi per portare la pace tanto necessaria in Ucraina e fornire stabilità duratura al mondo intero.