Il Presidente russo, Vladimir Putin, e Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti, hanno tenuto un ‘vertice virtuale’ di due ore per discutere delle crescenti tensioni in Ucraina e nei dintorni. Biden ha espresso preoccupazione per l’accumulo di truppe russe al confine con l’Ucraina, mentre Putin ha cercato assicurazioni contro l’ulteriore espansione della Nato verso est. Secondo quanto riferito, poco è stato risolto, ma i due leader hanno deciso di nominare rappresentanti per “iniziare rapidamente una discussione su questa complessa situazione conflittuale”.

Tre decenni fa, l’8 dicembre 1991, l’Unione Sovietica fu formalmente sciolta e Russia, Ucraina e Bielorussia istituirono la Comunità degli Stati Indipendenti. Ora, 30 anni dopo, i tre Paesi sono bloccati in un pericoloso confronto che minaccia di far precipitare la regione in un ulteriore conflitto.

La storia politica post-sovietica della Bielorussia e dell’Ucraina è interessante su molti livelli. La prima si trasformò nell’unica dittatura europea, fortemente dipendente dalla Russia per la sua sopravvivenza. Quest’ultima, nel frattempo, è una democrazia di transizione che ha oscillato negli anni tra l’influenza russa e quella occidentale. Questo di per sé ha portato a tensioni che sono esplose nel 2014, quando le proteste pro-UE in Ucraina hanno portato al crollo del governo filo-russo, all’annessione russa della Crimea e al conflitto con i separatisti nell’Ucraina orientale.

Da allora le ostilità nell’Ucraina orientale sono continuate. La mobilitazione delle truppe russe ad aprile nella Crimea occupata e al confine con l’Ucraina orientale vicino a Donetsk, in mano a gruppi separatisti filo-russi, ha alimentato i timori che Mosca potesse pianificare un’invasione. Alla fine, questo non è successo, ma durante ottobre e novembre c’è stato un altro grande accumulo di truppe nella regione. Data la quantità di materiale militare già sul terreno, le intenzioni della Russia stanno ancora una volta preoccupando i pianificatori della Nato.

I ministri degli esteri della Nato si sono incontrati a Riga, in Lettonia, alla fine di novembre per discutere della situazione. Il segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg, ha dichiarato ai giornalisti che: “Non c’è chiarezza sulle intenzioni russe, ma c’è un’insolita concentrazione di forze per la seconda volta quest’anno. Vediamo armature pesanti, droni, sistemi di guerra elettronica e decine di migliaia di truppe pronte al combattimento”.

All’inizio di dicembre, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha rilasciato una dichiarazione secondo cui un’invasione potrebbe avvenire non appena all’inizio del 2022 e ha dichiarato che gli Stati Uniti erano “impegnati ad aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio sovrano”.

Ma restano dubbi tra gli esperti regionali, così come tra Usa ed Europa, sulla minaccia di un attacco imminente. C’è un corpo di opinione considerevole sul fatto che Mosca stia usando la pressione nella regione come strumento negoziale per dissuadere la Nato dall’espansione verso est, con un analista con sede in Ucraina che ipotizza che Putin miri a “costringere l’occidente ad avviare i nuovi colloqui di Yalta con la Russia” . Questo è un riferimento al vertice del 1945 tra Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt in Crimea che stabilì l’Europa orientale come appartenente alla sfera di influenza dell’Unione Sovietica.

La situazione attuale, tuttavia, appare instabile per diversi motivi.

Potenziali punti di infiammabilità

In primo luogo, le scorte di equipaggiamento militare russo nell’area consentirebbero una rapida mobilitazione. Preoccupazioni simili per l’equipaggiamento militare russo avanzato sono state sollevate anche in Bielorussia dopo le esercitazioni congiunte Zapad-2021 a settembre. Con Minsk che ora annuncia ulteriori esercitazioni lungo il confine meridionale della Bielorussia con l’Ucraina nel “medio termine“, il potenziale per una rapida offensiva militare sembra più minaccioso.

C’è anche la questione del gasdotto Nord Stream 2. L’Occidente vede il gasdotto, che – una volta completato e operativo – consentirebbe alla Russia di aggirare l’Ucraina quando fornisce gas all’Europa, come un potenziale obiettivo per le sanzioni.

Nel frattempo, in Europa, l’attuale crisi energetica sta sottolineando la dipendenza del continente dal gas russo, con la Germania il maggior consumatore. Poiché Gazprom – la compagnia di gas statale russa – prevede che il mercato energetico del prossimo anno rimarrà ugualmente teso, la pressione implicita sulla Germania da parte dei consumatori e delle imprese europee per dare l’approvazione finale al gasdotto è alta. Se l’approvazione non viene concessa, sembra probabile l’aumento delle bollette e il conseguente malcontento pubblico.

Negazione plausibile

In passato, come durante l’annessione della Crimea del 2014 e la crisi in corso nella regione del Donbas, la Russia ha fatto affidamento su strategie più segrete, come sfruttare le divisioni etnolinguistiche interne dell’Ucraina tra ucraini e russi per alimentare tensioni interne e disordini.

Mosca è stata anche in grado di fare affidamento sull’influenza degli oligarchi ucraini amici della Russia, tra cui Viktor Medvedchuk, per alimentare il malcontento e promuovere la retorica anti-occidentale. Ciò è particolarmente efficace, data la loro influenza su ampie fasce della popolazione, soprattutto nell’est industriale del paese, e il controllo dei canali mediatici nazionali.

Questa strategia ha permesso alla Russia di negare il suo coinvolgimento nel Donbas, inquadrando la questione come una sfida interna. Questo è un messaggio che probabilmente il Cremlino continuerà a promuovere.

Tensioni latenti

Notizie recenti suggeriscono che Biden potrebbe essere pronto a offrire concessioni sull’adesione dell’Ucraina alla NATO. Ma il potenziale per ulteriori riacutizzazioni, specialmente nel Donbas, nel 2022 rimane alto.

Nel frattempo, il ruolo crescente della Turchia nella strategia di difesa dell’Ucraina, ad esempio attraverso la recente vendita di droni turchi a Kiev, fungerà da punto cruciale. Mosca, dopotutto, è fortemente contraria all’armamento dell’Ucraina, in particolare da parte della Nato, di cui la Turchia è membro.

In ogni caso, la percezione di Mosca delle ambizioni occidentali in Ucraina, insieme alle esercitazioni militari della Nato nel Mar Nero, continuerà ad alimentare le tensioni tra le due parti. E dato il crescente coinvolgimento della Russia in Bielorussia e la sua presenza militare nella regione separatista moldava della Transnistria, vicino all’Ucraina, è improbabile che i timori per l’avventurismo militare di Mosca e il potenziale di incursioni in Ucraina si dissipino presto.