Il 2 marzo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita in sessione di emergenza, ha votato 141 contro 5 per condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Con sorpresa di molti, Cuba si è astenuta, nonostante le sue strette relazioni con Mosca e la convinzione che l’Occidente abbia istigato la crisi espandendo la NATO fino ai confini della Russia, ignorando le sue legittime preoccupazioni per la sicurezza.

Questa non è la prima volta che Cuba si trova intrappolata tra la lealtà al suo più importante alleato e i principi fondamentali della sua politica estera: il non intervento e il diritto alla sovranità dei piccoli Stati, anche all’ombra degli avversari delle Grandi Potenze. Per comprendere la posizione di Cuba sull’Ucraina, dobbiamo solo guardare indietro alle precedenti occasioni in cui Cuba ha dovuto camminare sulla stessa corda tesa diplomatica.

Le radici profonde dell’amicizia tra Cuba e la Russia

L’amicizia di Cuba con la Russia risale agli anni ’60, quando l’Unione Sovietica abbracciò la rivoluzione cubana, fornendo le armi usate dai cubani per sconfiggere l’invasione dell’esilio sponsorizzata dagli Stati Uniti nella Baia dei Porci, nonché l’aiuto finanziario di cui Cuba aveva bisogno per sopravvivere agli Stati Uniti embargo economico. Gli aiuti sovietici erano “una questione di vita o di morte nel nostro confronto con gli Stati Uniti”, ha riconosciuto Fidel Castro. “Noi soli contro una superpotenza saremmo morti”.

Le relazioni con Mosca si ruppero dopo il crollo dell’Unione Sovietica, quando Boris Eltsin interruppe bruscamente l’assistenza economica, facendo precipitare l’isola in una depressione decennale. Ma nel 2000, il presidente Vladimir Putin ha visitato l’Avana per iniziare a ricostruire le relazioni. Nel corso dei due decenni successivi, una serie di accordi commerciali ha rafforzato i legami economici. Poi, nel 2009, Raúl Castro ha visitato Mosca e i due paesi hanno concordato una “partenariato strategico” per includere la cooperazione turistica, economica, scientifica e diplomatica e una rinnovata “cooperazione tecnico militare”. Cinque anni dopo, Putin ha cancellato il 90 per cento dei 32 miliardi di dollari di debito di Cuba dell’era sovietica.

Quando il presidente Miguel Díaz-Canel ha intrapreso un lungo tour diplomatico poco dopo la sua inaugurazione, Mosca è stata la sua prima tappa. Quando Cuba si stava riprendendo dall’impatto della pandemia di coronavirus nel 2021, in un disperato bisogno di assistenza umanitaria, la Russia ha inviato tonnellate di cibo e forniture mediche. Pochi giorni prima che la Russia lanciasse l’invasione dell’Ucraina, Putin ha inviato il vice primo ministro russo Yuri Borisov all’Avana per “approfondire” i legami bilaterali e la Russia ha accettato di posticipare al 2027 i pagamenti del nuovo debito di Cuba di 2,3 miliardi di dollari.

Sebbene oggi Cuba non sia affatto lontana dalla Russia come dipendeva dall’Unione Sovietica, la Russia è ancora una volta il principale alleato di Cuba tra le maggiori potenze in un momento in cui gli Stati Uniti sono tornati a una politica di ostilità e cambio di regime.

Cecoslovacchia, 1968

Quando l’Unione Sovietica e altre potenze del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia il 20 agosto 1968, per deporre il governo comunista riformista di Alexander Dubcek, il governo cubano rimase in silenzio per tre giorni. I cubani erano generalmente in sintonia con il tentativo di Dubček di tracciare un corso indipendente da Mosca perché Cuba stessa era nel mezzo di profondi disaccordi con il Cremlino sia sulla politica estera che interna. A gennaio, Fidel Castro aveva accusato Mosca di ritardare le spedizioni di petrolio come avvertimento sull’apostasia di Cuba.

Quando Castro finalmente parlò, la gente è rimasta scioccata dal fatto che, invece di condannare l’invasione di questo piccolo paese da parte del suo vicino più grande, l’abbia giustificata con rovescio come una “amara necessità” per preservare il socialismo in Cecoslovacchia e l’integrità del blocco socialista. Ma, chiese retoricamente, la nuova Dottrina Breznev si applicherebbe a Cuba? “Manderanno le divisioni del Patto di Varsavia a Cuba se gli imperialisti yankee attaccheranno il nostro paese?” Sapeva che la risposta era no. Cuba era troppo lontana e nella sfera di influenza di Washington.

L’implicita affermazione della Dottrina Breznev di una sfera di sicurezza sovietica nell’Europa orientale, che prevale sulla sovranità e l’integrità territoriale di altri paesi, poneva un problema evidente per Cuba a causa della difficile somiglianza della dottrina con la Dottrina Monroe. All’indomani della Cecoslovacchia, le voci della destra latinoamericana chiedevano a gran voce che Washington invadesse Cuba per rappresaglia.

Castro ha ribadito l’importanza del principio di non intervento, definendolo uno “scudo” per le nazioni più deboli contro le depredazioni delle Grandi Potenze. Ha riconosciuto che l’invasione sovietica è stata “senza dubbio una violazione dei principi legali e delle norme internazionali. Da un punto di vista legale, questo non può essere giustificato”, ha ammesso. “Non esiste la minima traccia di legalità. Francamente, nessuno.»

Il discorso ha segnato una svolta nelle relazioni Cuba-sovietiche. La gratitudine di Mosca per il sostegno di Cuba ha allentato le tensioni bilaterali e ha portato a una più profonda cooperazione politica e militare e a una maggiore assistenza economica.

Afghanistan, 1979

Nel settembre 1979 Cuba ha ospitato il Sesto Vertice del Movimento delle Nazioni Non Allineate e ha iniziato il suo mandato come presidente, il culmine dell’ambizione di Fidel Castro di diventare un leader del sud globale. Solo tre mesi dopo, l’Unione Sovietica invase l’Afghanistan, un membro non allineato. L’invasione ha inferto un colpo fatale all’argomento di Cuba secondo cui l’Unione Sovietica era un “alleato naturale” dei non allineati, offuscando la sua leadership del Movimento.

Il Consiglio di Sicurezza ha convocato l’Assemblea Generale in sessione di emergenza per prendere in considerazione una risoluzione che condanni l’invasione. L’ambasciatore cubano Raúl Roa ha denunciato gli Stati Uniti per aver “rullato i tamburi di una nuova guerra fredda”, ma ha ammesso che Cuba ha dovuto affrontare un “dilemma storico” perché molti dei suoi amici hanno visto la risoluzione come una difesa della sovranità nazionale e del diritto all’indipendenza dei popoli. “Cuba sosterrà sempre questo diritto”, ha insistito Roa, ma Cuba “non porterebbe mai acqua al mulino della reazione e dell’imperialismo”. Non fece alcuno sforzo per giustificare l’azione sovietica e non disse una parola in sua difesa. Tuttavia, Cuba ha votato no sulla risoluzione, che è stata adottata 104 contro 18.

Due giorni dopo, Fidel Castro ospitò tre diplomatici statunitensi venuti per implorarlo di parlare pubblicamente contro l’invasione sovietica. Cuba non ha sostenuto l’azione sovietica, ha riconosciuto Castro. “Tutto ciò che intacca il principio di non intervento riguarda noi, e lo sappiamo”. Ma qualunque fosse il disaccordo che Cuba avesse con Mosca, non si sarebbe schierata pubblicamente con gli Stati Uniti. “Abbiamo sempre avuto un amico in Unione Sovietica e abbiamo sempre avuto un nemico negli Stati Uniti”, ha detto. “Pertanto, non potremmo allinearci con gli Stati Uniti contro l’Unione Sovietica”.

Ucraina, 2022

Dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina, le dichiarazioni pubbliche del governo cubano hanno accusato l’Occidente di aver creato le condizioni che hanno portato alla crisi ignorando i ripetuti avvertimenti della Russia sull’espansione della NATO. Eppure, nonostante l’eco della motivazione della Russia per l’attacco, Cuba non l’ha mai approvata. Al contrario, nel dibattito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il rappresentante di Cuba. Pedro Luis Pedroso Cuesta, ha osservato la “non osservanza da parte della Russia dei principi legali e delle norme internazionali”.

“Cuba sostiene e sostiene con forza quei principi e quelle norme”, ha proseguito, “che sono, in particolare per i piccoli paesi, un riferimento essenziale per combattere l’egemonia, l’abuso di potere e l’ingiustizia”. Ha ripetuto il precedente appello di Cuba a una soluzione negoziata del conflitto “che garantisca la sicurezza e la sovranità di tutti e affronti legittime preoccupazioni umanitarie…. Cuba difenderà sempre la pace e si opporrà inequivocabilmente all’uso o alla minaccia dell’uso della forza contro qualsiasi Stato”. Sulla risoluzione di condanna dell’aggressione russa, Cuba, insieme ad altri 34 paesi, si è astenuta.

Cuba come danno collaterale

Dopo che il Venezuela ha votato per l’astensione sulla risoluzione delle Nazioni Unite, alti funzionari statunitensi si sono recati a Caracas per discutere con il presidente Nicolás Maduro la possibilità di revocare le sanzioni statunitensi sulle vendite di petrolio venezuelano per compensare la carenza di approvvigionamento globale indotta dall’imminente boicottaggio di petrolio e gas sovietici. Finora, l’amministrazione Biden si era rifiutata persino di riconoscere il governo di Maduro. Cuba, senza petrolio da offrire, non ha ricevuto tale apertura.

È probabile che le sanzioni dell’Occidente contro la Russia danneggino anche Cuba, rendendo ancora più difficile per l’Avana condurre transazioni finanziarie internazionali attraverso le banche russe e più difficile per i turisti russi raggiungere Cuba. All’alba della nuova guerra fredda, Cuba è nuovamente coinvolta nel fuoco incrociato.

Cuba non ha più alcuna speciale affinità ideologica per la Russia ed è molto meno dipendente da essa economicamente di quanto non lo fosse dall’Unione Sovietica nel 1968 o nel 1979. Ma nemmeno l’Avana può permettersi di respingere l’unica grande potenza che è rimasta più coerentemente al fianco di Cuba attraverso decenni di sforzi statunitensi per la sovversione. La Realpolitik impone che Cuba coltivi buone relazioni con grandi potenze come Russia e Cina fintanto che vive all’ombra di Stati Uniti ostili. “Il nostro isolamento da parte degli Stati Uniti ci ha costretto ad allearsi con il resto del mondo”, ha detto Castro ai diplomatici statunitensi nel 1979, spiegando il suo rifiuto di denunciare l’invasione sovietica dell’Afghanistan.

Quindi, ancora una volta, i diplomatici cubani sono chiamati a infilare l’ago, esprimendo simpatia e comprensione per le azioni indifendibili del principale alleato di Cuba senza sostenerle effettivamente, e cercando contemporaneamente di sostenere i principi internazionali di sovranità statale e non intervento che il loro alleato ha violati — principi essenziali per la difesa della propria sovranità cubana. Come Castro disse ai diplomatici statunitensi nel 1979, “Stiamo interpretando due ruoli… Non è facile”.