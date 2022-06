Le atrocità documentate commesse dalla brutale macchina militare russa contro i civili ucraini dovrebbero essere soggette a un adeguato accertamento legale e processo giudiziario. Tuttavia, per favore, bisogna intendersi su cosa questo significhi per la guerra in corso. Putin e i suoi accoliti possono e useranno la minaccia dei processi legali occidentali come ulteriore motivazione per accucciarsi e intensificare la loro aggressione mal gestita e totalmente inutile.

Sappiamo dai lunghi e meno ben condotti processi per crimini di guerra perseguiti dopo le guerre balcaniche degli anni ’90 dai giuristi internazionali producono frammenti di giustizia che il più delle volte rafforzano gli odi tra le comunità. L’idea che i processi per crimini di guerra perseguano i singoli imputati e non intere comunità si è rivelata falsa. I connazionali degli accusati spesso li sostengono (o addirittura li idolatrano) mentre le famiglie delle vittime e i connazionali piangono per il sangue degli imputati. I processi ora in corso a Kiev contro imputati russi produrranno immagini che i media russi possono sfruttare per approfondire la rabbia viscerale dell’opinione pubblica nei confronti dell’Occidente e rafforzare il sostegno nazionale per le ‘operazioni speciali’ contro i fantasmi nazisti che presumibilmente guidano l’Ucraina.

Le ripetute richieste di ‘processi di Norimberga’ per perseguire i criminali di guerra russi sono manifestazioni di cattiva conoscenza della storia. Quello che è successo a Norimberga ha segnato un’eccezione, non una regola. I notabili tedeschi nelle zone controllate dalle potenze occidentali hanno riconosciuto a priori la responsabilità tedesca per i crimini che presto sarebbero stati raggruppati sotto il termine ‘genocidio’. Non c’erano sciocchezze come nel 1918 e poco sforzo per evitare ciò che si avvicinava a un’ammissione di responsabilità collettiva.

Ciò potrebbe aver portato a un senso di chiusura in Occidente, ma non si è esteso in modo più ampio. I comunisti della Germania orientale hanno rinverdito le loro credenziali antifasciste e hanno negato qualsiasi responsabilità per il comportamento dei perpetratori filo-nazisti che vivevano e lavoravano in Occidente (forse per includere il cancelliere della Germania occidentale Konrad Adenauer quando era sindaco di Colonia prima della guerra). I processi per crimini di guerra in Giappone hanno portato alla sepoltura di criminali di guerra giustiziati nel santuario di Yasukuni, dove notabili giapponesi e altri ancora li venerano. I conflitti dagli anni ’40 hanno regolarmente portato a richieste di utilizzo di un martello giudiziario organizzato contro i presunti colpevoli da tutte le parti. Gli sforzi degli attivisti per i diritti umani hanno portato ad alcune utili discussioni sulla verità e sulla riconciliazione, ma hanno prodotto solo una riconciliazione intercomunale effettiva limitata. Il dialogo postbellico in Rwanda dopo gli anni ’90 è forse il più celebrato di questi processi, ma anche lì gli eventi recenti hanno messo in discussione la durata di questo approccio.

L’attuale richiesta di perseguire per crimini di guerra tutti, da Putin e i suoi generali fino ai soldati sorpresi a uccidere civili, segna una differenza significativa tra questa guerra e i combattimenti nel Donbas nel 2014. Quindi, Mosca ha avviato un’offensiva limitata (accompagnata da prove limitate di atrocità ) sulla scia del successo del sequestro della Crimea. Putin ha abilmente manipolato i negoziatori dell’UE per produrre accordi a Minsk altamente favorevoli agli interessi russi. Ha costruito su questo successo (e sul precedente attacco contro la Georgia) per prepararsi alla fase successiva in quello che avrebbe potuto benissimo essere un paziente e riuscito riassorbimento di tutta l’Ucraina nell’orbita di Mosca. Dopo Minsk, l’Ucraina è riuscita a rimanere fuori dalla portata della Russia, ma è stata assediata da divisioni politiche interne, problemi economici e corruzione incontrollata generata da una classe dirigente informale di oligarchi finanziari. L’Ucraina sembrava matura per ulteriori tattiche del ‘salame’ russe, ma poi Mosca si è allontanata dal successo.

Ora, sarà estremamente difficile porre fine ai combattimenti e instaurare una nuova tregua temporanea. Le motivazioni di Putin sono meno importanti del fatto che la sua scommessa è andata male. La sconfitta della Russia prima di Kiev e la ritirata frettolosa e casuale delle sue forze dal nord e dall’ovest del paese hanno rivelato debolezze militari che si avvicinavano ai livelli dei problemi militari russi nel 1854-6, 1877-8 e 1939-40. La corsa per ridistribuire battaglioni sbranati ha anche lasciato sulla sua scia le fosse comuni e altre prove forensi che potrebbero alimentare molteplici procedimenti giudiziari per crimini di guerra per i decenni a venire.

Tuttavia, la situazione attuale dimostra chiaramente che la Russia può ottenere almeno una vittoria limitata. Mosca sembra pronta a completare la sua conquista del Donbas e poi sposterà la sua attenzione su Odesa, Kharkhiv e/o la stessa Kiev. Anche se l’abilità e la tenacia ucraine (e l’aspetto frustrantemente lento delle armi occidentali) hanno respinto i russi, Putin ha la possibilità di congelare la guerra in atto come ha fatto nel 2014, logorando l’Ucraina con combattimenti su piccola scala, preparandosi per il prossima guerra, e lavorando sulle crepe in Occidente per spezzare o aggirare il regime delle sanzioni internazionali.

Dovrebbe essere ovvio che il minacciato esercizio di giustizia retributiva avrà rilevanza solo se la Russia perderà la guerra sul campo di battaglia. Tutti coloro che chiedono l’azione penale e la vendetta sembrano presumere che l’apparato legale internazionale guidato dall’Occidente sarà in grado di operare in Russia e Ucraina e in vari tribunali dell’Aia e altrove, comunque i combattimenti si risolveranno.

Se la Russia prevale, congela la situazione militare o è in grado di ingannare l’Occidente in qualche nuovo errore diplomatico simile a quello di Minsk, non ci saranno processi significativi per crimini di guerra (sebbene l’industria dei diritti umani possa scegliere di esibire spettacoli giudiziari vuoti). In caso di successo sul campo di battaglia o tramite sforzi diplomatici, Mosca lavorerà per garantire che i suoi soldati e leader siano immuni da procedimenti giudiziari internazionali. In tal modo i russi potrebbero indicare gli sforzi degli Stati Uniti per fare esattamente la stessa cosa per quanto riguarda il comportamento delle truppe americane in Afghanistan e in Iraq.

I notiziari sollevano anche la possibilità che Mosca possa anticipare le incriminazioni per crimini di guerra e i processi in contumacia organizzando processi farsa contro i prigionieri di guerra ucraini.

Nel frattempo, recenti dispute suggeriscono che Putin potrebbe avere aperture che può sfruttare in un Occidente ancora non compatto. Il Presidente francese Macron ha affermato ad alta voce che ci vorranno decenni prima che l’Ucraina aderisca all’UE e ha continuato un dialogo con Putin che serve solo a rafforzare la fiducia di Mosca che l’unità occidentale alla fine crollerà. Allo stesso tempo, le domande finlandesi e svedesi per l’adesione alla NATO devono affrontare le sfide della Turchia, forse dell’Ungheria e persino della Croazia. Il Presidente turco Erdogan, che ha tenacemente perseguitato i seguaci di Fetullah Gulen molto tempo dopo che ogni possibile minaccia a Erdogan da parte di Gulen era scomparsa, vorrebbe ottenere qualcosa quando insiste che Finlandia e Svezia ostacolano le organizzazioni curde in esilio ed estradano i dissidenti curdi attivi in ​​quei paesi, altrimenti affrontano il suo rifiuto del loro ingresso nella NATO.

Un accordo con la Turchia entro il 30 giugno dagli incontri della NATO segnerebbe un segnale di trionfo dell’Alleanza e probabilmente sconvolgerebbe qualsiasi obiezione da parte di Budapest (o del presidente croato Milanovic). Tuttavia, se questo problema si aggrava oltre quel periodo, l’Occidente dovrebbe prendere in considerazione un piano B ad hoc per le esigenze di sicurezza del Baltico.

Per Mosca, la ruga di Erdogan è un’ancora di salvezza potenzialmente significativa e Putin quasi certamente offrirà a lui (ea Viktor Orban) notevoli incentivi per negare un ulteriore allargamento della NATO. Allo stesso tempo, la minaccia della Turchia di un’altra offensiva nel nord della Siria sottolinea i limiti della volontà di Ankara di allinearsi con gli interessi di Mosca.

Anche gli stessi Stati Uniti potrebbero benissimo vacillare nel loro sostegno a Kiev. L’opposizione di forse una dozzina di senatori repubblicani statunitensi alle ultime tranche di aiuti americani all’Ucraina evidenzia divisioni all’interno del partito repubblicano sul coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina che probabilmente diventeranno più significative se i repubblicani vinceranno il controllo del Congresso degli Stati Uniti tra qualche mese.

Nel frattempo, editorialisti liberali negli Stati Uniti stanno iniziando a cedere alla minaccia di Putin di usare armi nucleari piuttosto che accettare la sconfitta. Questi intellettuali pubblici citano giustamente la cattiva gestione da parte degli Stati Uniti dell’allargamento della NATO negli anni ’90, ma distorcono questa storia per trasferire la colpa dell’invasione non provocata dell’Ucraina da parte di Putin sulle politiche occidentali. Chiedono a Washington di spostare la sua attenzione dalla sconfitta della Russia sul campo al portare Putin al tavolo dei negoziati. Non chiariscono cosa, esattamente, sarebbe negoziato.

Nell’attuale situazione militare Mosca non cederebbe il territorio che detiene all’interno dell’Ucraina per il bene dei colloqui e affermerebbe che il fatto che l’Occidente sia diventato il richiedente dei colloqui dimostra che la sua “operazione speciale” è stata un successo. Un altro esempio di Washington e dell’UE che costringono i suoi amici ad accettare un cattivo affare potrebbe seguire, continuando lo schema stabilito a Dayton e Minsk.

E, ancora, un negoziato a condizioni che Mosca accetterebbe porrebbe fine a qualsiasi possibilità realistica di processi per crimini di guerra.

Solo i vincitori possono progettare e far rispettare processi postbellici di giustizia e retribuzione. Quindi, se quello che prima della guerra era un ordine di sicurezza occidentale anomico intende chiamare i russi a rendere conto degli omicidi, degli stupri e del caos generale che Mosca ha scatenato sull’Ucraina, gli Stati Uniti e l’UE devono mantenere un sostegno disciplinato e mirato allo sforzo bellico dell’Ucraina. Solo a queste condizioni l’Occidente può aiutare gli ucraini a portare a termine con successo quello che finora è stato uno sforzo eroico.

In ogni caso, anche il Presidente Zelensky e i suoi consiglieri devono affrontare un compito arduo. Non solo devono perseguire un estenuante confronto militare con un nemico implacabile, anche se faticoso, ma devono anche mantenere quello che finora è stato un notevole senso di unità interna e scopo. La determinazione e la competenza ucraine finora hanno frustrato gli sforzi russi per trovare compratori disposti ad aiutare Putin a uscire dalla fossa che si è scavato.

Tuttavia, gli scoraggianti problemi di ricostruzione dell’Ucraina porteranno con sé il pericolo di controversie interne sulla gestione delle risorse e sulle priorità di distribuzione, gli sforzi di ricablaggio da parte di oligarchi e reti di patronato e interessi regionali e locali in competizione. Nel frattempo, la leadership ucraina lotterà per mantenere unito l’Occidente nella sua determinazione a fornire loro l’aiuto di cui hanno bisogno.

Le molte parti mobili coinvolte in tutto questo funzioneranno a vantaggio della Russia. Putin ingoierà tutto ciò che dell’Ucraina può masticare, consoliderà questi guadagni e, forse, tornerà alla sua politica post-2014 di perseguire accordi favorevoli (alla Russia) mediati da europei presuntuosi mentre prepara il suo prossimo tentativo di catturare il resto un Paese che ama torturare.