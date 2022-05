Il procuratore capo dell’Ucraina ha annunciato l’intenzione di tenere il primo processo per crimini di guerra sull’invasione della Russia. Il procuratore generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, ha affermato che gli investigatori hanno denunciato più di 10.700 crimini di guerra e sono stati identificati 600 sospetti. Venediktova ha detto che un sergente russo di 21 anni è stato accusato dell’omicidio di un anziano civile nel villaggio di Chupakhivka, nel nord-est del Paese.

Anche altri due soldati russi di basso rango dovrebbero essere accusati di aver preso di mira deliberatamente edifici civili e un quarto, che si ritiene abbia commesso stupro e omicidio, è stato identificato ma rimane latitante.

Mentre le indagini continuano nelle aree dell’Ucraina che erano state precedentemente occupate dalle truppe russe, le prove di crimini commessi contro la popolazione civile continuano ad aumentare. Un rapporto di Amnesty International pubblicato il 6 maggio documenta ciò che afferma essere una serie di crimini, dalle esecuzioni extragiudiziali all’uso di armi vietate nell’assalto senza successo della Russia a paesi e città nella regione di Kiev.

A metà aprile, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver approvato la decisione di creare un ‘meccanismo speciale di giustizia in Ucraina’ per indagare sui ‘crimini’ russi in Ucraina. Ciò andrebbe di pari passo con qualsiasi indagine sui crimini di guerra internazionali e fa seguito all’adozione da parte dell’Ucraina di una nuova legge per creare il meccanismo per indagare e perseguire i crimini di guerra commessi nell’est del Paese, dove il conflitto è in corso dal 2014.

Finora sono stati accusati solo militari di basso rango. Se le persone che dirigono la guerra, inclusi Vladimir Putin e il suo Ministro della Difesa Sergei Shoigu,saranno assicurati alla giustizia è un’altra questione.



La storia è piena di massacri e atti barbarici in guerra, ma ci volle fino alla seconda parte del 19° secolo per sviluppare un corpus di leggi per punire questi crimini. Non è stato fino al processo di Norimberga, dopo la seconda guerra mondiale, che è stato possibile avviare un’azione penale per tali crimini. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno successivamente incorporato gravi violazioni del diritto umanitario internazionale come crimini di guerra e hanno collegato queste violazioni delle leggi di guerra alla responsabilità penale.

Una svolta nella responsabilità dei crimini di guerra è arrivata con l’istituzione, da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU, di due tribunali internazionali ad hoc per i crimini di guerra: uno per giudicare i reati commessi nella guerra nell’ex Jugoslavia a metà degli anni ’90, l’altro per i crimini contro umanità durante il conflitto in Rwanda nel 1994. Ciò ha mostrato la necessità di un meccanismo internazionale permanente per processare e punire i crimini di guerra e altri crimini contro l’umanità. Di conseguenza, nel 1998, è stata istituita la Corte penale internazionale (CPI).

Il procuratore capo della CPI, Karim Khan,ha già aperto un’indagine sulle denunce di crimini commessi in Ucraina dopo l’invasione. Data la quantità di prove digitali disponibili, come immagini satellitari e video, deve essere plausibile presumere che questa indagine comporterà l’emissione di mandati di arresto. Tuttavia, una volta emessi i mandati di arresto, è dubbio che questi mandati verranno mai eseguiti.

La Corte penale internazionale conta attualmente 123 membri (esclusi Stati Uniti,Russia e Cina, che non hanno riconosciuto la corte). Secondo lo Statuto di Roma, gli Stati membri sono obbligati ad arrestare ed estradare all’Aia tutte le persone contro le quali il tribunale ha emesso un mandato d’arresto. Ma, nella pratica, questo accade raramente.

Nel caso dell’ex Presidente sudanese Omar al-Bashir, ad esempio, la corte ha emesso un mandato d’arresto nel 2009 per il ruolo di Bashir nel genocidio del Darfur nei primi anni del 21° secolo, ma Bashir è riuscito a continuare a visitare Paesi dell’Africa, Paesi -anche Stati membri della corte, inclusi Kenya e Sud Africa.

I due Paesi hanno sostenuto che, in qualità di capo di Stato del Sudan, Bashir godeva dell’immunità dall’accusa della CPI. Ciò ha stimolato il dibattito tra gli studiosi di diritto su chi potrebbe essere soggetto alla giurisdizione della CPI. Nel frattempo, Bashir è rimasto latitante nonostante i mandati di cattura.

Ed ecco il problema, così com’è, qualsiasi funzionario governativo in carica può sostenere l’immunità ai sensi del diritto internazionale. Ma questa immunità non si estende alla copertura degli ufficiali dell’esercito. I generali coinvolti nella pianificazione delle operazioni in Ucraina potrebbero infatti trovarsi in una situazione in cui il loro eventuale arresto alzerà sempre sopra le loro teste come una spada di Damocle se decidessero di viaggiare, in particolare nei Paesi occidentali.

Anche se gli arresti possono essere effettuati per crimini di guerra in Ucraina, è tutt’altro che certo che porteranno a condanne.

Ad esempio, mentre l’articolo 28 dello Statuto della CPI afferma che i comandanti militari sono responsabili di eventi di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza, entrambe le parti utilizzano mercenari de facto, quindi alti ufficiali russi e ucraini potrebbero sostenere che non solo non hanno ordinato a certi atrocità, ma non ci si poteva aspettare che fossero consapevoli che stavano avvenendo.

Secondo le leggi di guerra, gli Stati hanno il diritto di prendere di mira i combattenti, ma i civili sono protetti. Non possono essere presi di mira e qualsiasi forza applicata non deve portare a un danno civile eccessivo rispetto al vantaggio militare atteso. Ma quando le guerre vengono combattute nelle aree urbane in cui i combattenti combattono di strada in strada, ciò può fornire alla forza d’attacco l’opportunità di sostenere che eventuali vittime civili costituivano un‘danno collaterale‘ e non potevano essere evitate.

Ciò si aggiunge a un quadro deprimente della prospettiva di poter perseguire i crimini di guerra a seguito dell’invasione della Russia e della guerra in Ucraina. Ciò non significa che nessuno sarà processato o condannato, ma è improbabile che siano i ‘pesci grossi‘ a finire sul banco degli imputati. Invece di vedere Vladimir Putin o il suo Ministro della Difesa Sergei Shoigu affrontare l’accusa, è più probabile che i comandanti sul campo associati all’ordine di alcune operazioni che provocano pesanti perdite civili -come a Bucha o Mariupol- vengano portati davanti alla CPI.