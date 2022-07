Gli impulsi strategici della Cina dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia saranno necessariamente incentrati sull’annessione forzata di Taiwan e saranno determinati e realizzati sulla base delle percezioni della Cina sulla ‘volontà di usare la forza’ degli Stati Uniti per prevenire una ripetizione dell’invasione russa dell’Ucraina da parte della Cina e in caso di invasione e occupazione a sorpresa di Taiwan da parte della Cina, gli Stati Uniti intensificheranno la ‘Guerra Limitata’ della Cina a Taiwan in una vera e propria guerra USA-Cina?

La Cina ha già testato la ‘volontà di usare la forza’ degli Stati Uniti e l’ha trovata carente quando la Cina dal 2013 al 2020 ha stabilito la “Dominanza a spettro completo” sul Mar Cinese Meridionale. La frettolosa uscita militare degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha rafforzato la percezione della Cina degli Stati Uniti come una “potenza in declino”.

In sequenza, si può supporre che la Russia, sfruttando la stessa percezione degli Stati Uniti come della Cina, si sia sentita incoraggiata a intraprendere l’invasione dell’Ucraina all’inizio del 2022. L’Asse Russia-Cina ha concretizzato e processi consultivi strategici e militari più coordinati in termini di affrontare il Stati Uniti.

La mancanza di ‘volontà di usare la forza’ degli Stati Uniti e della NATO contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina anche dopo 100 giorni, ha portato alla distruzione russa delle città ucraine che ricordano la seconda guerra mondiale e riflette l’impotenza degli Stati Uniti e della NATO di affrontare l’avventurismo militare dei regimi autoritari.

È probabile che limitare le risposte degli Stati Uniti alle forniture di armi all’Ucraina e alle sanzioni economiche contro la Russia sia un forte fattore determinante che potrebbe innescare gli impulsi strategici della Cina per l’invasione di Taiwan.

Secondo la mia valutazione, la Cina e la Russia a livello politico avrebbero giocato in guerra gli scenari sia dell’invasione russa dell’Ucraina che dell’invasione prevista della Cina a Taiwan.

La Cina non ha condannato l’impulsiva invasione dell’Ucraina da parte della Russia e, tranne mettere a terra gli stivali dell’esercito, è apparentemente fortemente coinvolta nell’aiutare la Russia a prolungare l’invasione dell’Ucraina.

L’invasione russa dell’Ucraina, come ho sottolineato in precedenti scritti, è stata una ‘guerra di scelta’. Percezionalmente, è stata una scelta personale del Presidente Putin volta a portare i territori dell’ex URSS sotto il controllo di Mosca.

La probabile invasione cinese di Taiwan vista con obiettivi simili di fusione forzata di Taiwan con la Cina continentale, tuttavia, agli occhi del Presidente cinese Xi Jinping figurerà come una “guerra di necessità” spinta dal suo grandioso “sogno della Grande Cina” e più significativamente come una convalida della sua eredità per essere uguale al Presidente Mao.

L’intenzione della Cina di fusione di Taiwan, se necessario con la forza, non è discutibile. Né è discutibile l’intenzione del Presidente cinese Xi di farlo durante la sua presidenza. In entrambi i casi la fusione da parte della Cina di Taiwan con la Cina continentale diventa una ‘guerra di necessità’.

La domanda quindi non è ‘se’ la Cina invaderà Taiwan, ma quando la Cina ritiene opportuno farlo?

La domanda successiva che viene poi alla ribalta dopo aver stabilito che la Cina ha intenzioni per un’invasione di Taiwan, è una valutazione delle capacità militari di Chin per l’invasione di Taiwan?

La Cina ha certamente le capacità militari per l’invasione di Taiwan e l’occupazione militare in uno scenario di ‘guerra limitata’ ottenuto con un’invasione a sorpresa prima che gli Stati Uniti e gli alleati possano entrare in azione per prevenire l’invasione cinese di Taiwan.

L’unico fattore che è destinato a pesare pesantemente sulla Cina è la ‘volontà di usare la forza’ degli Stati Uniti per prevenire l’invasione di Taiwan e anche la ‘volontà degli Stati Uniti ad intensificare’ la conflagrazione verso una guerra totale USA-Cina?

Seguendo gli indicatori attuali, gli Stati Uniti e gli alleati hanno avviato strategie deterrenti per dissuadere la Cina non solo da un’invasione di Taiwan, ma anche da un ulteriore avventurismo militare nell’Indo-Pacifico.

Geopoliticamente e strategicamente, si può dire che la Cina sia isolata nell’Indo-Pacifico a meno che il presidente degli Stati Uniti Biden non annulli la ‘Linea dura cinese dell’ex Presidente degli Stati Uniti Trump, soprattutto sul commercio’. Il Presidente degli Stati Uniti Biden dopo l’Ucraina deve anche mostrare agli alleati e ai partner strategici degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico che gli Stati Uniti hanno la ‘volontà di usare la forza’ per costringere la Cina a desistere dall’invasione di Taiwan.

Il Presidente Biden ordinava l’uscita delle forze militari statunitensi dall’Afghanistan apparentemente per irrigidire la presenza militare statunitense era comprensibile. Ma dopo l’Ucraina, la decisione del Presidente degli Stati Uniti Biden che gli Stati Uniti aumentino la presenza militare degli Stati Uniti in Europa può venire solo a spese della presenza militare avanzata degli Stati Uniti in Giappone, Corea del Sud e Guam.

Ciò invierebbe segnali sbagliati alla Cina e rafforzerebbe la decisione della Cina che ora sarebbe il momento opportuno per l’invasione di Taiwan quando gli Stati Uniti si stanno distrarre strategicamente verso l’Europa.

Infine, due cose devono essere sottolineate affinché gli Stati Uniti dissuadano la Cina dai suoi impulsi strategici post-Ucraina per l’invasione di Taiwan e dall’ulteriore avventurismo militare nell’Indo-Pacifico.

Il primo, gli Stati Uniti dovrebbero imparare dagli errori storici quando hanno trascurato l’Indo-Pacifico e sono stati strategicamente distratti dagli interventi in Afghanistan e Iraq durante il 2001-2015 in cui la Cina ha costruito senza scacco matto la sua potenza militare e navale esponenziale, che gli Stati Uniti devono ora contendere insieme a.

In secondo luogo, gli Stati Uniti non possono permettersi di inviare segnali contrastanti ai suoi alleati e partner strategici, nei loro approcci politici alla Cina post-Ucraina, che sa di REVERSIONE degli Stati Uniti ancora una volta verso “Appeasement cinese” e “Avversione al rischio”.

Questa REVERSIONE sarebbe il “punto di svolta” per la Cina per cogliere il momento opportuno per l’invasione di Taiwan.