Mosca potrebbe attingere la maggior parte dei suoi coscritti per la guerra in Ucraina da regioni di minoranze etniche come Buriazia e Daghestan, ma sembra esserci anche una divisione del lavoro in tempo di guerra tra il movimento volontario cosacco. In particolare, si può osservare una distinzione tra ‘combattenti’ e ‘cheerleader’, cioè quei cosacchi effettivamente impegnati in combattimento in una zona di guerra rispetto a quelli incaricati di mantenere il morale sul fronte interno. La prova di questa apparente divisione del lavoro richiede un’attenta lettura delle fonti dei media locali legate al movimento cosacco, come il sito web della All-Russian Cossack Society. All’inizio di maggio, questo sito ha pubblicato un totale di 70 articoli relativi al coinvolgimento dei cosacchi nello sforzo bellico, di cui 21 hanno nominato un ospite specifico nel titolo. Ben un terzo di quegli articoli (7) riguardava i cosacchi di Kuban, con la maggior parte dei rapporti sul ruolo di combattimento di quel gruppo.

Sulla base dell’analisi del panorama mediatico cosacco, i “combattenti” sono principalmente membri dei battaglioni Kuban, Don e Tavrida. I cosacchi di Kuban sembrano essere più ampiamente coinvolti in feroci battaglie in Ucraina. Secondo quanto riferito, 400 cosacchi della regione di Kuban (Russia sudoccidentale) partirono per ‘difendere una nazione fratello dai neofascisti, [e difendere]la nostra terra ancestrale, la Russia! Siamo pronti a svolgere le nostre missioni di combattimento, a portare con onore lo stendardo dei cosacchi e ad essere degni figli dei nostri eroici antenati! Lo spirito cosacco combattivo è con noi! Dio è con noi!’. Un altro articolo presenta ancora più cosacchi di Kuban che si uniscono alla lotta, proclamando prevedibilmente che “difendere la madrepatria è la missione storica dei cosacchi. Nel Donbas, i soldati russi liberano non solo gli abitanti di Donetsk e Luhansk dai nazisti, ma proteggono anche la loro storia e la loro libertà”. L’articolo prosegue confermando che “nel prossimo termine, altri due distaccamenti cosacchi entreranno in guerra nel Donbas”.

Quelli della regione del Don costituiscono più di questi “combattenti”. Infatti, “il distaccamento cosacco volontario intitolato all’Arcangelo Michele del Battaglione Don si prepara a svolgere operazioni di combattimento”. Il battaglione Tavrida sembra non avere una specifica origine territoriale. Le vittime riportate associate a quest’ultimo ospite cosacco provengono da tutta la Russia, tra cui Udmurtia (Vladimir Turanov) e la repubblica di Khakassia (Ilya Solomachyov). Turanov fu ucciso in battaglie intorno a Kharkiv e Solomachyov morì combattendo a Izyum. Un altro combattente cosacco segnalato proviene da Kirov Oblast. I rapporti sulle vittime rivelano anche altre regioni di origine. Ad esempio, una notizia rileva che alla fine di aprile, Volga Ataman Yuri Ivanov ha visitato i soldati in ospedale accompagnato da “rappresentanti del potere esecutivo regionale e dal commissario militare dell’Oblast’ di Samara”.

Allo stesso tempo, i cosacchi di altri gruppi sparsi per il paese stanno sostenendo il morale militare e pubblico o ‘cheerleading’. L’ospite di Kuban sembra essere impegnato in entrambi i ruoli: 105 cosacchi di Kuban, a cui si sono uniti 105 cosacchi di Terek, hanno marciato nella parata del Giorno della Vittoria il 9 maggio, sulla Piazza Rossa di Mosca. Il sito web della All-Russian Cossack Society dichiara con orgoglio: “Due mesi di addestramento alla piazza d’armi di Alabina non sono stati vani… Dedichiamo la parata agli eroi cosacchi di tutte le guerre e battaglie della Russia, cosacchi e compatrioti che oggi combattono neo -Nazisti nel Donbas”. Allo stesso modo, i cosacchi del distretto militare centrale hanno fornito rievocatori per le battaglie della Grande Guerra Patriottica e hanno effettuato pattuglie di strada. Secondo i rapporti, ben 5.000 persone sono uscite per assistere alle rievocazioni. Inoltre, i cosacchi della regione del Volga hanno intrattenuto i volontari che combattevano in prima linea nel Donbas: “I cosacchi del Volga sono di nuovo in prima linea: mantengono il morale dei soldati e degli ufficiali della seconda armata”. In effetti, la maggior parte delle società cosacche al di fuori degli eserciti Don e Kuban sembrano contribuire quasi esclusivamente a tali sforzi di “cheerleader” sul fronte interno o non di combattimento piuttosto che partecipare a battaglie all’interno dell’Ucraina.

Cosa spiega questa distribuzione apparentemente diseguale del lavoro? Due probabili possibilità hanno a che fare con la prossimità ei numeri. Da un lato, le regioni di Krasnodar e Rostov – i territori associati agli ospiti di Kuban e Don – sono particolarmente vicine al confine ucraino, quindi è logico trasportare i residenti cosacchi da lì in Ucraina piuttosto che quelli da più lontano. Detto questo, il cosacco Artem Tugolukov, di Zabaikalsky Krai nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riferito “ha lavorato per due settimane come volontario in uno dei punti di accoglienza dei rifugiati nel villaggio [ucraino]di Besminnoie nell’oblast’ di Donetsk”; quindi sembra improbabile che distanze così estreme possano effettivamente rappresentare un ostacolo al servizio militare se la Russia ha bisogno di più combattenti volontari cosacchi. D’altra parte, gli host di Kuban e Don sono il maggior numero di membri registrati – rispettivamente 146.000 e 126.000– e quindi ha senso che forniscano il maggior numero di soldati. Tuttavia, anche prendendo in considerazione questi fattori, la divisione relativamente netta tra “combattenti” cosacchi e “cheerleader” è notevole.

Molto probabilmente, la sovrarappresentazione dei cosacchi di Kuban tra le forze di combattimento russe in Ucraina potrebbe avere a che fare con la recente promozione di Nikolai Doluda, l’ex ataman (capo) dell’ospite di Kuban, alla carica di ataman supremo della Società cosacca tutta russa . Parte della motivazione della nomina di Doluda nel 2019 potrebbe benissimo essere stata come parte della preparazione a lungo termine per una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, quando le autorità russe hanno capito che avrebbero avuto bisogno di un gran numero di uomini in più. L’ascesa di Doluda ha aiutato quella causa grazie alla sua capacità di reclutare volontari cosacchi per entrare nell’esercito. Inoltre, la presenza di combattenti cosacchi nel Donbas – che si autodefiniscono una delle “nazioni represse” – può aiutare a placare le preoccupazioni delle minoranze etniche russe secondo cui solo loro stanno rischiando la vita. Qualunque sia la logica, tuttavia, più a lungo si trascina la guerra e aumentano le vittime, maggiore è la probabilità che si sviluppino tensioni e risentimento tra i gruppi di cosacchi ‘combattenti’ e ‘cheerleader’.