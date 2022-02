L’illegale invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto l’Occidente e molti russi comuni. Ma per coloro che comprendono l’establishment russo e la sua visione degli interessi vitali della Russia, non dovrebbe essere una sorpresa completa.

Da quando l’espansione della NATO è iniziata per la prima volta a metà degli anni ’90, i funzionari russi e altre figure dell’establishment hanno avvertito che se l’Occidente avesse cercato di trasformare l’Ucraina in un alleato contro la Russia, ciò avrebbe portato allo scontro e molto probabilmente alla guerra. Come ha insegnato il grande studioso di relazioni internazionali Hans Morgenthau, per elaborare una politica statunitense praticabile nei confronti di altri grandi Stati, è essenziale capire dall’interno come vedono il mondo e il posto del loro Paese in esso. Oggi dobbiamo farlo se vogliamo elaborare una politica nei confronti della Russia che porti alla fine di questa guerra, al ritiro della Russia dall’Ucraina e al ripristino della sovranità ucraina.

Le istituzioni estere e di sicurezza di tutti i principali stati operano sulla base di quelle che potrebbero essere chiamate dottrine riguardanti gli interessi vitali e il posto nel mondo dei loro paesi. L’establishment russo crede che Mosca debba essere un polo di un mondo multipolare. Se non ci credi, non appartieni all’establishment russo, così come se non credi nel primato globale degli Stati Uniti, non appartieni all’establishment statunitense.

L’Ucraina è fondamentale per questa visione. Un’Ucraina ostile alla Russia e fortemente legata all’Occidente nega ogni possibilità che la Russia guidi un blocco regionale di Stati ragionevolmente forte. Da questo punto di vista, la maggior parte degli osservatori occidentali non ha capito quanto sia stata grave la sconfitta subita dalla Russia quando l’Ucraina ha vissuto la rivoluzione del 2014 e ha rifiutato l’adesione all’Unione eurasiatica. La presa di parte del Donbas e persino l’annessione della Crimea erano al confronto premi di consolazione molto miserabili.

L’Ucraina è di gran lunga la più grande ex repubblica sovietica a parte la Russia, con 44 milioni di persone contro i 18 milioni del Kazakistan e i nove milioni della Bielorussia. L’Ucraina ha di gran lunga la più grande minoranza etnica russa al di fuori della Russia. Senza un’Ucraina in gran parte di lingua russa, la Russia perde la maggior parte del suo status di lingua internazionale. Senza l’appartenenza ucraina, l’Unione eurasiatica è un’ombra patetica. Per lo meno, l’establishment russo – risalendo all’amministrazione di Boris Eltsin negli anni ’90 – è stato assolutamente determinato che l’Ucraina non dovrebbe aderire a un’alleanza anti-russa.

L’interesse della Russia per l’Ucraina va tuttavia ben oltre l’aspetto economico e strategico. Come sottolineato negli articoli e nei discorsi di Putin, i russi vedono la propria identità culturale e storica strettamente legata a quella dell’Ucraina. Ciò deve qualcosa alle origini dello Stato russo e della religione ortodossa nella Rus’ di Kiev, e qualcosa al ruolo degli ucraini nella moderna cultura russa, come simboleggiato da Nikolai Gogol (Mykola Hohol in ucraino), un grande scrittore ucraino che si identificò con il russo Empire e scritto in russo.

Questo fattore conferisce un forte elemento di nazionalismo su base storica all’atteggiamento di Russia e Putin nei confronti dell’Ucraina. C’è una certa comprensione in Russia del motivo per cui gli ucraini vorrebbero il proprio Stato, ma quasi nessuno dei motivi per cui gli ucraini vorrebbero definire quello Stato contro la Russia. Da qui la demonologia russa del ‘nazismo’ e della ‘manipolazione russa’. In altre parole, mentre i funzionari russi usano il termine ‘Dottrina Monroe’ per spiegare e giustificare il loro desiderio di impedire all’Ucraina di unirsi a un’alleanza ostile, il loro interesse per quel Paese ha una forza emotiva del tutto assente dall’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del Messico.

Probabilmente non lo sapremo mai se la Russia avrebbe accettato un’offerta occidentale di compromesso (se ne fosse stata fatta una) che prevedeva una moratoria sull’espansione della NATO e la limitazione reciproca degli armamenti, e questa domanda ora è accademica. L’appetit vient en manger (“l’appetito vien mangiando”) come dicono i francesi, e più Ucraina occupa la Russia, più ambiziosi saranno i suoi obiettivi in ​​Ucraina.

Il punto è, tuttavia, che questi obiettivi sono ora concentrati in modo schiacciante sull’Ucraina. Nessuno a Mosca sembra ora credere che ci sia la possibilità di un accordo con la NATO sulla limitazione degli armamenti convenzionali, o su qualche forma di nuova architettura di sicurezza europea. Il massimo che si può sperare da Mosca è un trattato in stile Guerra Fredda sulla riduzione delle armi nucleari e forse un accordo sulla sicurezza informatica. Quando il governo russo ha deciso di invadere l’Ucraina, ha scelto di accettare che le relazioni con l’Occidente sarebbero state sostanzialmente ostili per molto tempo a venire.

Il governo russo mira a stabilire una sfera di influenza russa, non una nuova versione dell’Unione Sovietica. Putin ha affermato che “chi non sente la mancanza dell’Unione Sovietica non ha cuore, ma chi lo rivuole non ha cervello”. L’Unione eurasiatica è molto al di sotto dell’URSS. Il Kazakistan, ad esempio, è un membro e ha sempre cercato buoni rapporti con la Russia. Ma i funzionari kazaki hanno affermato pubblicamente e ripetutamente che non si tratta di una qualche forma di superstato; e il Kazakistan ha ripetutamente rifiutato di seguire l’esempio della Russia negli affari internazionali, anche più recentemente rifiutandosi di riconoscere l’indipendenza delle repubbliche del Donbas. L’Unione eurasiatica e l’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) sono collaborazioni libere.

Per quanto riguarda il dominio russo dell’Europa orientale oltre i confini dell’ex URSS, questo è ampiamente al di là delle ambizioni e delle capacità della Russia. Non solo coinvolgerebbe la Russia in un attacco alla NATO, con tutti gli orribili rischi che ciò comporterebbe (mentre gli Stati Uniti e la NATO hanno dichiarato esplicitamente che non combatteranno per difendere l’Ucraina); ma richiederebbe alla Russia di soggiogare e tenere sotto controllo la Polonia. Funzionari e commentatori russi con i quali ho sollevato questa possibilità sono semplicemente scoppiati a ridere per l’assurdità dell’idea.

Per quanto riguarda l’Ucraina, ci sono due possibili strade da intraprendere per la Russia. Quale sarà scelto diventerà evidente nei prossimi giorni, o forse ore. La prima sarebbe un accordo con l’attuale governo ucraino (come pubblicamente richiesto dalla Russia subito dopo l’invasione) che garantirebbe la neutralità ucraina e l’esclusione degli armamenti occidentali. Quasi certamente Mosca richiederà anche che le repubbliche del Donbas, e qualsiasi altra area di lingua russa occupata dall’esercito russo, ricevano uno status di piena autonomia all’interno di un’Ucraina federale. Mosca lo presenterebbe probabilmente all’Occidente come una versione ampliata dell’accordo di Minsk II del 2015 sull’autonomia del Donbas in Ucraina.

La seconda strada sarebbe che la Russia occupi la stessa Kiev, sostituisca il governo ucraino con burattini russi e redigi una nuova costituzione federale ucraina con diktat russi. A questo punto, Mosca potrebbe anche cercare di costringere il suo stato cliente ucraino ad aderire all’Unione eurasiatica e alla CSTO. Questo sarebbe un progetto molto più pericoloso per la Russia.

A differenza dei governi locali nelle aree di lingua russa, che Mosca spera almeno possano ottenere una certa legittimità locale, un governo fantoccio a Kiev e nel cuore dell’etnia ucraina sopravviverebbe solo con la presenza permanente di un esercito russo. Il governo e l’esercito avrebbero dovuto affrontare disordini di massa permanenti e una violenta resistenza, che avrebbero potuto reprimere solo attraverso una selvaggia repressione.

Sarebbe atroce per il popolo ucraino e molto pericoloso per la NATO. Se gli Stati Uniti decidessero di armare una guerriglia in Ucraina, una tale forza potrebbe essere fornita solo attraverso la Polonia, che la Russia potrebbe quindi prendere di mira direttamente, il che probabilmente si espanderebbe e intensificherebbe drammaticamente il conflitto. Inoltre, questa guerriglia si trasformerebbe inevitabilmente in un conflitto etnico di nazionalisti ucraini contro la popolazione russa locale, rendendo quasi impossibile qualsiasi unità a lungo termine dell’Ucraina e probabilmente porterà all’eventuale annessione russa delle aree di lingua russa dell’Ucraina.

Lo scopo delle sanzioni occidentali contro la Russia dovrebbe essere quello di spingere la Russia a ritirare il suo esercito dall’Ucraina e ripristinare la sovranità ucraina e l’integrità territoriale (meno la Crimea). Ciò, tuttavia, ora richiederà inevitabilmente una qualche forma di compromesso con la Russia sulla neutralità ucraina (ma non sull’adesione all’Unione eurasiatica) e sul federalismo. A parte la sconfitta militare dell’esercito russo o il crollo dello stato russo, sembra impossibile ora ottenere il ritiro incondizionato della Russia dall’Ucraina.

L’alternativa è che gli Stati Uniti utilizzino le sanzioni non per cambiare la politica russa in Ucraina, ma per rovesciare il regime in Russia stessa paralizzando lo stato e l’economia russi. Questo sarebbe un progetto molto più ambizioso e pericoloso, e probabilmente futile. L’uso delle sanzioni da parte degli Stati Uniti per portare a un cambio di regime è stato un fallimento universale e assoluto – a Cuba, Venezuela, Iraq, Iran e Corea del Nord.

La Russia è molto più forte di quegli Stati e probabilmente riceverà un aiuto molto maggiore dalla Cina, la cui economia ha ormai superato quella degli Stati Uniti. Una simile strategia aprirebbe presto o tardi anche un abisso tra gli Stati Uniti ei loro alleati europei, comportando come farebbe la sponsorizzazione indefinita di una lotta armata in Ucraina, con tutte le conseguenze di quella per l’Europa.

Soprattutto, le sanzioni occidentali dovrebbero mirare ad aiutare il popolo ucraino. Quest’ultima strategia di guerriglia strumentalizzerebbe invece gli ucraini come un’arma per indebolire la Russia e ricordare alcune delle peggiori azioni statunitensi della Guerra Fredda, quando Washington sostenne le insurrezioni locali (a volte guidate da figure malvagie come Jonas Savimbi e ideologie estremiste come quella del Mujahedin afgani), senza alcun riguardo per gli interessi delle popolazioni locali.

Fuori dall’Europa, la Guerra Fredda è stata condotta sui cadaveri di innumerevoli africani, asiatici e centroamericani, e spesso non c’era alcuna differenza morale tra le forze “filo-occidentali” e “forze filo-sovietiche”. Per l’America seguire questa strada sarebbe un tradimento di quegli stessi ucraini che l’amministrazione americana dice di voler aiutare.