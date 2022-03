Stanno iniziando a emergere dettagli su come gli zoo ucraini stanno affrontando la guerra. Alcuni degli animali, tra cui leoni, tigri e gatti selvatici, sono stati trasferiti negli zoo in Polonia, ma questo non sarà possibile per molte specie.

L’attuale situazione in Ucraina sta avendo un effetto drastico sugli zoo della nazione, proprio come ha fatto la seconda guerra mondiale allo zoo di Londra. In questo momento, l’Associazione europea degli zoo e degli acquari (EAZA) e l’Associazione mondiale degli zoo e degli acquari (WAZA) stanno lavorando per supportare il più possibile gli zoo ucraini.

Ci sono tre grandi zoo, lo zoo Nikolaev, il parco zoologico di Kiev e lo zoo di Kharkiv, in città attualmente sotto attacco da parte dell’esercito russo, che hanno parlato di come stanno affrontando. Gli estranei potrebbero pensare che la cosa migliore da fare sarebbe evacuare gli animali in un ambiente più sicuro lontano dalla zona di guerra. Ma questo è uno sforzo incredibilmente rischioso. In un ambiente teso e difficile gli animali possono avere paura dei suoni che li circondano. Caricare animali altamente stressati in casse e trasportarli attraverso zone di conflitto rumorose e complicate potrebbe causare gravi malattie o morte, a parte il pericolo di essere colpiti da spari.

Il rumore colpisce gli animali

Gli animali dello zoo sono abituati a un certo rumore quando i visitatori vengono nei loro recinti. È stato dimostrato che anche le chiacchiere umane causano stress agli animali dello zoo o cambiano il loro comportamento. Ma soprattutto, l’impatto dei visitatori sugli animali dello zoo è trascurabile.

La ricerca sull’effetto delle esplosioni vicino agli animali dello zoo, come sta accadendo vicino ad alcuni zoo ucraini, non è qualcosa che è stato studiato, ma abbiamo alcuni possibili confronti con i lavori di costruzione. Uno studio pubblicato nel 2019 ha studiato come elefanti, giraffe ed emù hanno affrontato i lavori di costruzione dello zoo. Elefanti, giraffe ed emù hanno reagito con stress e agitazione e si sono trasferiti in aree più tranquille dei loro recinti. Le giraffe si sono anche avvicinate ad altri animali nella loro mandria, un comportamento visto nelle giraffe selvatiche indicativo di una maggiore protezione.

Con la portata della guerra e delle esplosioni associate che sono molto più elevate dei lavori di costruzione, possiamo presumere che ciò avrà un impatto terrificante sugli animali ospitati in questi zoo. Allo zoo di Kiev ad alcuni animali vengono somministrati sedativi o spostati in spazi sotterranei e i custodi rimangono con loro durante la notte.

Problemi con il trasloco

Il 18 marzo EAZA ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che: “Gli zoo ucraini generalmente non chiedono ancora la nostra assistenza per ricollocare gli animali dalle zone ad alto rischio; questo potrebbe non corrispondere alle informazioni che stai ricevendo nella copertura mediatica generale, ma sosteniamo la richiesta diretta degli zoo di non trasferire gli animali per il momento”.

Dobbiamo anche considerare dove andrebbero. Gli zoo vicini potrebbero non avere lo spazio, le esigenze di personale, le competenze o i recinti appositamente progettati per ospitare questi animali.

Anche in circostanze normali, spostare gli animali dello zoo non è un compito facile, il trasporto degli animali può avere effetti negativi sul benessere dell’animale. Gli animali sottoposti a trasporto possono sperimentare disidratazione, affaticamento, cambiamenti comportamentali e stress. La ricerca ha anche dimostrato che gli animali formano relazioni con i custodi e quindi ciò potrebbe avere ulteriori implicazioni sul benessere se gli animali vengono spostati in condizioni di stress in nuovi luoghi.

Mentre la guerra continua, ci sono state segnalazioni di animali dello zoo uccisi nelle esplosioni e “molti animali sono morti con altri che vagavano per le strade”, compresi i leoni, ma questi rapporti non sono stati verificati dagli zoo.

Cosa possiamo imparare dal passato?

Lo zoo di Londra è stato fondato nel 1828 ed è sopravvissuto a due guerre mondiali, e la sua storia di come far fronte ai bombardamenti può avere lezioni utili.

Il 3 settembre 1939 iniziò la seconda guerra mondiale e alle 11 di quel giorno, il governo disse alla Zoological Society of London (ZSL), che gestisce lo zoo di Londra, di chiuderlo. Lo zoo di Londra si stava preparando per questo. I registri mostrano che due panda giganti, due oranghi, quattro scimpanzé, tre elefanti asiatici e uno struzzo sono stati trasferiti allo zoo Whipsnade fuori Londra per motivi di sicurezza. ZSL ha raccolto documenti di quest’epoca che ci dicono cosa è successo.

Sfortunatamente, alcuni degli animali velenosi sono stati uccisi per aumentare la sicurezza del pubblico e del personale nel caso in cui qualcuno fosse in grado di fuggire a causa di un’invasione. Parti dello zoo poterono riaprire ma l’acquario rimase chiuso fino al 1943 in caso di bombardamento. Le vasche furono svuotate e alcuni abitanti dovettero essere uccisi, anche se alcuni pesci furono spostati nelle vasche della casa delle tartarughe.

Lo zoo di Londra ha iniziato ad allevare i propri rifornimenti di invertebrati come i vermi della farina. Le richieste di ghiande e altri oggetti per nutrire gli animali sono state trasmesse alla radio e il pubblico le ha donate al ritmo di una tonnellata a settimana. Il pubblico è stato anche in grado di adottare animali e aiutarli a sostenerli: questo potrebbe essere qualcosa che potrebbe accadere negli zoo ucraini.

Entro il 18 marzo 2022, il Fondo di emergenza EAZA Ucraina aveva raccolto € 576.371 (£ 483.768) da un numero molto elevato di donatori individuali e istituzionali, “un risultato straordinario e umiliante che aiuterà a fornire assistenza immediata e a lungo termine ai colleghi in Ucraina, ” ha detto EAZA. I fondi raccolti saranno utilizzati per aiutare gli zoo ucraini a fornire cibo e cure agli animali in condizioni di relativo benessere e sicurezza, oltre a fornire supporto al personale di cura e alla gestione degli zoo.