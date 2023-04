Ucraina: cosa sbagliano gli Stati Uniti e i loro alleati sulla neutralità cinese

L’ambasciatore dell’Unione Europea in Cina ha recentemente criticato i tentativi di pacificazione di Pechino durante il conflitto Russia-Ucraina, insistendo sul fatto che “non può esserci la cosiddetta neutralità”. Funzionari statunitensi hanno emesso critiche simili, prendendo di mira sia la Cina che i molti altri Stati che si sono rifiutati di unirsi agli sforzi di sanzioni occidentali contro Mosca, o, in alcuni casi, si sono uniti a Pechino, Nuova Delhi e altri 30 nell’astenersi dalla condanna della Russia invasione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “I paesi pensano che l’astensione sia neutralità”, ha detto Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice delle Nazioni Unite di Washington , “[ma] non è neutralità. …Non puoi essere neutrale di fronte a questo tipo di eventi.”

In effetti, indipendentemente dal fatto che Thomas-Greenfield abbia ragione o meno sugli obblighi per gli stati di emettere condanne – un punto molto dibattuto nel diritto internazionale – lei e altri che sollevano critiche sulla “cosiddetta neutralità” hanno torto su almeno un punto. Pochi degli Stati criticati, anche quelli che dichiarano chiaramente una posizione de facto neutrale, usano esplicitamente il termine. Ironia della sorte, le principali eccezioni sono state gli Stati con politiche generali consolidate di neutralità militare, come l’Irlanda, l’Austria, la Svizzera, che tuttavia si stanno unendo alle sanzioni contro la Russia ma hanno finora promesso fornire solo aiuti non letali all’Ucraina. Al contrario, la Cina, l’India e molti altri stati che non vogliono assumere una posizione esplicita a favore di entrambe le parti hanno optato invece per evitare semplicemente di chiamare il conflitto una “guerra” in primo luogo.

Questa situazione retorica capovolta è sintomatica di una rottura più ampia del concetto di neutralità, che tradizionalmente era impiegato per definire uno status specifico e un insieme di diritti e doveri di accompagnamento per Stati terzi nei confronti delle parti in guerra. Come molti aspetti del diritto internazionale prima dell’era della guerra fredda, il diritto della neutralità era meno idealista di quanto fosse (almeno in teoria) positivista, cioè basato su autorità legali specifiche, identificabili e vincolanti. La capacità di affermare uno status neutrale era considerata un diritto inerente all’eguale statualità, rendendo il suo raggiungimento un obiettivo molto desiderato per i popoli non occidentali che affrontavano invasioni coloniali. Ciò si è chiaramente riflesso nella storia della Cina con la neutralità, con implicazioni durature oggi.

All’inizio della prima guerra mondiale, ad esempio, un talentuoso dottorando cinese. studente di giurisprudenza all’Università di Parigi ha scritto un saggio dettagliato sulle nuove regole di neutralità del suo paese. Zhou Gengsheng, presto diventato amico di Zhou Enlai e poi considerato uno dei fondatori più influenti della professione di diritto internazionale in Cina, ha spiegato che “sebbene in linea di principio nulla cambi per uno stato neutrale… in realtà le parti in guerra in una vita- o la lotta mortale lo considerano gelosamente un potenziale beneficiario per il loro nemico… mentre lo stato neutrale cerca disperatamente di mantenere legami pacifici e una normale rotta commerciale.

Lo status neutrale di Pechino in quel particolare conflitto non sarebbe durato a lungo. Dopo alcuni agonizzanti dibattiti interni, prese la fatidica decisione di unire le potenze dell’Intesa in tempo per trarre benefici (limitati) da questa decisione durante le deliberazioni del dopoguerra. Ma per i decenni a venire, come era avvenuto per molto tempo prima, una delle principali preoccupazioni dei responsabili politici cinesi era come garantire una posizione relativamente sicura nelle relazioni estere dello stato, evitando il più possibile l’impigliamento in guerre straniere o il rivalità di blocchi ostili. La neutralità e il suo perseguimento sono stati un aspetto chiave della storia della politica estera cinese almeno da quando le autorità Qing si sono servite di principi correlati nel 1864 per affermare efficacemente, per la prima volta, lo status paritario della Cina come stato sovrano territoriale nei confronti dell’Occidente poteri. Quella faccenda,

Come questi e altri episodi dimostrerebbero, essere riconosciuti come potenza neutrale con i relativi diritti e doveri era anche una sorta di conquista di uno status, un tipo che difficilmente era ovvio per i popoli non occidentali durante l’età dell’alto imperialismo. Quella sensibilità lascerebbe un’eredità duratura. Uno dei temi principali della politica estera della RPC durante la Guerra Fredda è stato l’insistenza su una posizione di non allineamento e di “non alleanza” rispetto ai blocchi USA e Sovietico dopo la scissione sino-sovietica, mentre prima ancora si rifiutò di reciprocità formali impegni difensivi. Anche la regola della “non alleanza” è stata ora codificata come uno dei pilastri del Pensiero sulla diplomazia di Xi Jinping, probabilmente consolidando il suo status per gli anni a venire.

Sebbene la stessa parola “neutralità” abbia oggi un ruolo molto più limitato nel discorso di politica estera cinese rispetto all’inizio del XX secolo e persino ai primi decenni della Repubblica popolare cinese, il concetto continua ad essere importante in un modo che è anche vero di vari altri stati che hanno tradizionalmente posto l’accento sulla nozione. Parte della sua eredità nel perseguire uno status neutrale dovrebbe ancora essere letta nell’insistenza della Cina su una posizione “obiettiva e imparziale” (客观公正立场) sul conflitto ucraino, come si evince dalla sua recente dichiarazione congiunta con la Russia, così come nel linguaggio usato dai portavoce del MOFA. Questa curiosa espressione fissa è usata più spesso in Cina nel contesto dell’etica giudiziaria e giornalistica, non nelle relazioni internazionali. Tuttavia, sembra essere penetrato in quest’ultimo contesto negli ultimi anni, anche in relazione all’atteggiamento che la Cina richiede agli stati stranieri su questioni come il movimento di protesta di Hong Kong e le politiche anti-Covid.

La decisione della Cina di evitare accuratamente riferimenti espliciti alla “neutralità” (中立), a favore di questo tipo di alternative surrogate, ha probabilmente a che fare principalmente con le autolimitazioni determinate dall’assumere esplicitamente uno status neutrale ai sensi dei principi del diritto internazionale consuetudinario. Sebbene non ci siano prove che Pechino cerchi di fornire aiuti militari diretti alla Russia, come i funzionari della Casa Bianca hanno ripetutamente ipotizzato, insinuato o affermato apertamente, l’adozione di uno status ufficiale di neutralità secondo la legge di guerra escluderebbe più formalmente tale opzione. Naturalmente, molti stati in Occidente che all’inizio hanno adottato proprio questo approccio al conflitto hanno finito per cambiare idea, poiché la NATO ha mobilitato attivamente il sostegno a Kiev. E ora, gli ultimi reggimenti europei alla neutralità, persino la Svizzera, stanno almeno contemplando questo cambiamento.

Ironia della sorte, però, se Washington vuole davvero garantire che la Cina non fornisca assistenza militare alla Russia o ponga rimedio alle sue scarse forniture di materiale, dovrebbe prendere esattamente la strada opposta. L’amministrazione Biden dovrebbe volereLa Cina (e l’India, il Sud Africa e vari altri che non saranno convinti ad aderire alla coalizione di fatto dell’Occidente) a giocare secondo le regole della tradizionale neutralità, che vietano l’intervento diretto o la vendita di armi. Per ogni formula vaga, troppo generalizzata e carica di “valori” che Washington può escogitare per difendere le sue scelte politiche, Pechino è più che in grado di fare lo stesso. Ma norme giuridiche chiare e nitide che stabiliscono le aspettative per una condotta specifica da parte degli Stati che non hanno ancora raggiunto un consenso sul quadro generale, questioni sostanziali – vale a dire, il mandato originario del diritto di guerra, compreso quello della neutralità – dovrebbero ancora avere un ruolo da svolgere nel mondo di oggi.