Dall’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, un’azione di protesta di massa contro la guerra è scoppiata in più di 50 città russe. Il filmato dei manifestanti mostra arresti quasi immediati da parte della polizia antisommossa russa. Finora oltre 5.800 persone sono state detenute dall’inizio dell’invasione, secondo un gruppo di monitoraggio delle proteste, con il numero che aumenta ogni giorno.

Oltre alle proteste civili, scienziati, giornalisti e accademici hanno firmato lettere di denuncia dell’invasione e sportivi hanno protestato contro la guerra davanti al pubblico internazionale.

Il dissenso è arrivato anche dalle élite russe, compresi i militari. Alla fine di gennaio, il colonnello generale in pensione Leonid Ivashov ha pubblicato una lettera aperta a Putin e ai cittadini russi denunciando la “politica criminale di Putin di provocare una guerra”. E il delegato russo per il clima delle Nazioni Unite Oleg Anisimov si è scusato per l’invasione durante una conferenza virtuale delle Nazioni Unite.

Data la storia recente delle repressioni contro le azioni di protesta in Russia, questa apparentemente ampia coalizione contro la guerra è notevole.

Giornalisti e testate indipendenti hanno continuato a riferire sull’operazione militare in Ucraina, sfidando gli ordini ufficiali di non menzionare la parola “guerra”. La prima pagina del quotidiano di opposizione Novaya Gazeta del 25 febbraio diceva “Russia. Bombe. Ucraina” ed è stato pubblicato in russo e ucraino.

Roskomnadzor, l’autorità di regolamentazione dei mass media russa, ha avvertito i media di rimuovere “informazioni imprecise” altrimenti rischiano multe salate. Anche numerosi giornalisti di testate indipendenti sono stati arrestati mentre seguivano le proteste.

Le proteste hanno coinciso con il settimo anniversario dell’assassinio di Boris Nemtsov, un importante politico dell’opposizione, ucciso su un ponte vicino al Cremlino nel 2015.

Anche Alexei Navalny si è espresso contro l’invasione durante il suo processo con l’accusa di appropriazione indebita, che ha affermato essere politicamente motivata. La figura dell’opposizione ha trascorso l’ultimo anno in una colonia penale, dopo essersi ripreso da un avvelenamento quasi fatale da agenti nervini di cui incolpa il Cremlino.

I destini di Nemtsov e Navalny danno un’idea di ciò che i manifestanti e le figure di spicco dell’opposizione rischiano in Russia: dall’arresto, alla detenzione e alle multe, alle pene detentive e agli omicidi.

L’ultima volta che la Russia ha assistito a un’importante azione di protesta è stata tra il 2011 e il 2013, durante la campagna di rielezione di Putin. Gli attivisti sono stati mobilitati da figure come Navalny, che ora è ben noto a livello internazionale, chiedendo elezioni eque e denunciando frodi elettorali. Il numero ufficiale dei partecipanti a una delle più grandi marce di protesta a Mosca nel febbraio 2012 è stato contestato. La polizia ha affermato che hanno partecipato 35.000 persone, mentre gli organizzatori hanno affermato che 120.000.

È difficile trovare i numeri ufficiali per le proteste contro la guerra di oggi, poiché i partecipanti possono riunirsi solo momentaneamente prima che la polizia intervenga.

Nel maggio 2012, le proteste di piazza Bolotnaya contro l’inaugurazione di Putin hanno segnato un evento chiave nella criminalizzazione della protesta in Russia. Un violento scontro tra manifestanti e polizia ha provocato l’arresto di oltre 600 persone e 80 feriti. Quasi 40 sono stati arrestati, processati e condannati. I gruppi per i diritti umani a Mosca hanno denunciato il trattamento motivato politicamente dei manifestanti e la Corte europea dei diritti umani ha emesso numerosi verdetti sul caso. Amnesty International ha riconosciuto gli imputati come prigionieri di coscienza, incarcerati per le loro convinzioni politiche.

È stato durante le ondate di proteste del 2011-13 che Navalny ha raggiunto una popolarità più ampia, evolvendosi da blogger anticorruzione a leader dell’opposizione politica. Il suo movimento nazionale ha coordinato con successo le proteste in tutto il paese. All’inizio del 2021 è stato aggiunto a una lista di controllo del terrorismo dal Cremlino. Le più grandi proteste di massa del paese dal 2011 sono scoppiate quando Navalny è stato arrestato nel gennaio 2021.

I leader dell’organizzazione hanno deciso di sciogliere la sede regionale per proteggere il personale e i sostenitori, con conseguente smobilitazione dell’opposizione. Molti dei principali aiutanti di Navalny sono stati costretti all’esilio, temendo l’arresto.

Negli anni successivi a quelle marce, lo stato russo ha criminalizzato sempre più la protesta. Nel luglio 2012, Putin ha firmato una legge che richiede alle ONG, ai media e alle persone con fonti di finanziamento estere di registrarsi come “agenti stranieri”. Eventuali pubblicazioni di tali organizzazioni sono contrassegnate da un disclaimer che sono distribuite da agenti stranieri.

Dal 2014, in una serie di leggi ed emendamenti sulle assemblee pubbliche, il diritto di protesta è stato praticamente del tutto criminalizzato. Putin ha imposto restrizioni sempre più severe su chi può organizzare una protesta, dove le persone possono protestare e quando.

Questa storia oscura spiega perché le attuali proteste contro la guerra sono state finora piccole, meno coordinate e sparse. Ma non hanno perso slancio: il 28 febbraio, il movimento di Navalny ha chiesto una campagna di disobbedienza civile contro la guerra.

L’apparato politico russo ha sistematicamente smantellato i movimenti di opposizione, creando un clima in cui qualsiasi forma di protesta incontra oppressione. Ma il dissenso vocale e crescente alla guerra di Putin suggerisce che il vento potrebbe cambiare. Tuttavia, è molto probabile che un cambiamento politico significativo arriverà dall’élite politica ed economica russa quando inizierà a rispondere alle sanzioni e all’isolamento della Russia dalla sfera internazionale.