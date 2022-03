“Italia pronta a ricostruire il teatro di Mariupol“, lo aveva annunciato con un tweet il ministro della Cultura Dario Franceschini suscitando una certa sorpresa, dato che la sua ricostruzione dovrebbe essere sostenuta dai suoi distruttori, ovvero lo stato russo o lo stesso Putin, responsabile dell’aggressione militare all’Ucraina e alle sue popolazioni civili. Ma la nobile iniziativa è passata senza obiezioni: “i teatri di ogni Paese appartengono a tutta l’umanità”. E dato che l’ Ucraina, martoriata da bombe missili e fuoco da carri armati, non ha risorse per la ricostruzione di questo illustre teatro trasformato in un rifugio che accoglieva mille sfollati, l’iniziativa del governo italiano è stata accolta con entusiasmo. D’altra parte quel teatro é diventato nell’opinione pubblica occidentale il simbolo del martirio di una città, di cui ben poco si sapeva, prima della sua quasi totale devastazione. Secondo il Sindaco Sergey Orlov, l’80-90% degli edifici di Mariupol sono stati distrutti o danneggiati. “ Per bere la sua gente è “costretta a sciogliere la neve, a prendere l’acqua dalle pozzanghere o a scaricarla.” Volodymyr Zelensky, il Presidente ucraino ha gradito il gesto italiano, rispondendo immediatamente “Grazie Dario Franceschini. Dai il buon esempio da seguire. Insieme ricostruiremo il Paese fino all’ultimo mattone”.

Mariupol , città dell’Ucraina sud orientale, vicino al mare, è ormai definita una città-martire. Svuotata di buona parte dei suoi 450 mila abitanti, avrebbe già perduto 2.500 civili uccisi, molti bambini, oltre 300mila le persone bloccate che stanno per affrontare quella che è stata definita “la battaglia finale”, dopo l’ultimatum di Putin, che vuole conquistare a costo di raderla al suolo per ragioni simboliche e strategiche, in quanto rappresenta il ponte di terra tra la Crimea e il Donbass.

Mariupol e Leopoli, due città a rischio di distruzione. L’allarme è stato lanciato in queste ore dall’Unesco, in quanto, oltre alla preoccupazione per i suoi abitanti, il centro storico di Leopoli è considerato patrimonio culturale dell’ ‘umanità. E ora è in grave pericolo.

Partendo, appunto, dal meraviglioso centro storico di Lviv o Leopoli e dall ’Arco geodetico di Struve, l’Unesco ha indicato i siti classificati sul territorio ucraino, in grave pericolo. Ne parleremo più avanti. Ora qui ci preme sottolineare un aspetto che ci riguarda direttamente e che rientra nel patrimonio da tutelare e proteggere: il giornalismo e l’informazione ( stravolta e drogata da fake news). E’ di pochi giorni fa ( 18 marzo 2022), la presa di posizione dell’Unesco, in linea con la decisione del Consiglio esecutivo, secondo la quale” in una situazione di conflitto, i media liberi e indipendenti sono essenziali per garantire l’accesso dei civili alle informazioni salvavita e per identificare ciò che è disinformazione e voci”. Pertanto, l’Organizzazione ha mobilitato risorse iniziali per fornire dispositivi di protezione individuale, a partire da 125 giubbotti antiproiettile e caschi, nonché dall’ambiente ostile e dall’addestramento di primo soccorso (HEFAT).

L’Organizzazione sta ulteriormente aiutando con il trasferimento in aree più sicure i giornalisti d’intesa con i due sindacati dei paese: l’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina (NUJU) e il Sindacato indipendente dei media dell’Ucraina (IMTUU). Il sostegno dell’UNESCO sta anche contribuendo all’operatività di una hotline, gestita da NUJU, che fornisce supporto pratico ai giornalisti in Ucraina e a quelli ora in esilio. Molti giornalisti ucraini e stranieri – dice il comunicato stampa – stanno riferendo in condizioni altamente pericolose per far conoscere la storia al pubblico locale e internazionale. Il loro lavoro è indispensabile sia per informare i civili sui problemi di sopravvivenza, sia per documentare ciò i che sta accadendo sul terreno.” Sappiamo che ne sono morti già molti ( si parla di 20) mentre altri sono stati arrestati o messi a tacere. Inoltre, l’organizzazione si mobilita per “ aumentare le competenze di alfabetizzazione mediatica e informativa del pubblico, come parte della costruzione delle difese mentali della pace e contro tutte le forme di propaganda e disinformazione.”

Ma al di là dei beni culturali tutelati dall’Unesco, c’è un intero Paese a rischio, a partire dalle più importanti città ucraine, che rappresentano per gli abitanti e per coloro che fino a poco più di un mese fa frequentavano questi luoghi, un complesso di valori architettonici, artistici, culturali, paesaggistici di cui non si sa niente o quasi. E dei quali non risulta sia stata fatta una precisa mappatura. Oggi il turismo interno e internazionale, le attività commerciali e industriali, quelle scolastiche e universitarie sembrano scomparse, sparite. Così come il volto di città e villaggi. Le immagini che con grande difficoltà e pericolo, i colleghi e i social riescono a trasmettere al mondo, appaiono un cumulo di macerie: abitazioni civili bombardate e devastate, scuole e ospedali colpiti e devastati.

Cosa sappiamo di Mariupol oltre all’immagine del teatro-simbolo devastato? Si sa però che poco tempo fa, era una città gradevole e tranquilla, con un paio di musei del mare, uno delle piante, uno etnografico e di storia, la Moschea di Solemano, lo zoo, l’Università e il college, e il city garden. Che è rimasto di tutto ciò che la rendeva una ridente cittadina? Niente è dato sapere. A un’ ora di distanza c’è Odessa. Un tempo, neanche tanto lontano, una città di letterati e artisti, che è sempre stata amata dai russi. In quella città vide la luce una delle più celebri canzoni napoletane nota in tutto il mondo: ‘O sole mio, composta alla fine del XIX secolo da Edoardo Di Capua e Giovanni Capurro mentre si trovavano proprio a Odessa, in pieno regno zarista. Un legame forte tra i due golfi quellodi Napoli e quello di Odessa – e due mari, il Mediterraneo e il Mar Nero. Lontani 2700 chilometri l’un l’altro, ma idealmente vicini.

La cultura e la musica, lo sappiamo, uniscono, non dividono. Lo vediamo anche in questi giorni nei concerti che si tengono nelle varie piazze d’Italia e del mondo all’insegna della solidarietà umana, a sostegno del diritto alla libertà e all’Indipendenza dell’Ucraina, della sopravvivenza, durante i quali, artisti di lingua e nazionalità diverse, portano sul palco il loro canto libero, e pezzi musicali che hanno segnato la storia e le lotte per la pace e i diritti umani e civili. E anche ‘Bella Ciao’ di Khrystyna Soloviy è diventato l’inno della resistenza ucraina.

Restando sulle coste del Mar Nero, a Odessa si trova la ‘scalinata Potenkim’ con la più celebre carrozzina della storia del cinema, che precipita giù con il bimbo, film apprezzato da milioni di cinefili, anche in Italia. Un cult. Un capolavoro del maestro Eizenshtei. La scalinata che fino ad un mese fa il visitatore poteva vedere, è solo la memoria di una scena cinematografica epocale, non la scala in sé, che è stata lasciata andare. Dal basso sembrava immensa, assai più piccola se vista dall’altro. E’ l’ effetto magico del cinema! La popolazione di Odessa è russofona, per questo è stata finora risparmiata. Seppur giovane ( 1794), la città è apprezzata per la bellezza dei suoi palazzi (sia pure trasandati), alcuni dei quali realizzati da architetti italiani. La sua maggiore attrazione è il porto, con la spiaggia di Lanzheron, e gli edifici adornati di ancore. Ammirevoli i suoi viali tra i quali, partendo dall’edificio del Comune, bianco e rosso sangue, si diparte il Prymorskyi Boulevard, il più elegante della città, vista mare, circondato da platani e giardini, che tocca monumenti e luoghi importanti del passato: la statua del duca di Richelieu (a poca distanza da quella della zarina Caterina II), il palazzo Vorontsovs’kii con la Kolonada, il ponte Tioshchin sopra la città e infine il cuore degli innamorati con un ponticello invaso di lucchetti. Un po’ come la statua del Cellini sul Ponte Vecchio di Firenze. Il centro è settecentesco, costellato da palazzi dai classici colori pastello delle città russe, impreziositi da stucchi elaboratissimi, la via più importante è la Derybasvka, la via commerciale dove si scatenava la vita notturna. Inutile parlare di movida oggi. Da segnalare anche parco Taras Shevchenko, dedicato al celebre poeta ucraino dell’800, in ricordo del quale proprio recentemente era stata donata dal Comune di Kiev, gemellato con Firenze, una statua in bronzo opera dell’artista ucraino Oleg Pinchuk, ora al Museo delle Oblate, come ringraziamento per il monumento a Dante Alighieri installato nel centro storico di Kiev il 10 dicembre del 2015.

Scambi culturali attivi fino a poco tempo fa oggi impensabili. Anche questo è un duro colpo all’ arte ed agli scambi culturali. La guerra è un terribile freno al dialogo fra i popoli. A Odessa, città ucraino-russa, dicono “ nessuno vuole la guerra”. Sarà risparmiata? “Nessuno lo sa. La paura è forte”.

Seguendo la linea del fronte, e risalendo fino a Leopoli, alla ricerca di un filo rosso culturale e artistico, che tiene viva l’umanità, si incontra quello che è divenuto il principale punto di affluenza di mezzi e persone in fuga verso l’esilio. “ Vi arrivano da tutta l’Ucraina, perché là in quella città di frontiera, nell’Ucraina occidentale si è vicini, a circa 70 km dal confine con la Polonia “ racconta la signora Natalia, che su pressante richiesta dei suoi familiari, si è decisa ad abbandonare Karkhiv dove ha lasciato casa, beni, vicini, amici e parte della sua vita, per cercare la libertà in Italia, esattamente all’Impruneta, nelle colline che adornano Firenze. Ove hatrovato ospitalità presso i suoi cari, la figlia russa, moglie di un fiorentino e i nipoti. Il suo racconto narra l’odissea che ha vissuto e gli orrori che ha potuto vedere. “ Un viaggio allucinante – racconta – come quello di altre migliaia di persone, incontrate strada facendo durato ore ed ore fra grandi disagi.” Salita a bordo di un autobus organizzato dalla parrocchia di Ternopoli ha potuto lasciare la sua città e, fra attese in stazione e viaggi sono state necessarie circa 20 ore per attraversare il paese da est (Karkiv) a ovest ( Leopoli). “ Una vera e propria odissea questo viaggio: carri armati russi, in marcia o distrutti, posti di blocco, russi e ucraini, volontari, mezzi di soccorso sanitari e d’altro genere, gente stanca, affamata, in cerca di viveri, macerie fumanti e distruzioni nei piccoli villaggi di un’immensa campagna. “ Di Leopoli Natalia ha visto ben poco, solo la stazione che definisce “un girone dantesco, un inferno dove le persone disperate si accalcano e si calpestano alla ricerca di cibo, vestiario e i pullman delle varie organizzazioni internazionali che le dovranno portare in salvo, in Europa. “Un “viaggio della speranza” così lo definisce, conl’ultimo tratto a piedi, 15 ore, nel freddo, per poter entrare in Polonia, dove un autobus italiano ( organizzato dalla Comunità ucraina di rito bizantino di Genova, di padre Vitaly, l’ ha raccolta e condotta finalmente in Italia, dove ha potuto riabbracciare i suoi cari. “ Ora Natalia è al sicuro – ci racconta il genero Marcello Zeppi – Presidente del Montecatini International Short Film Festival, il quale tramite il Festival ha fatto interagire fra loro filmmakers docenti e giovani studenti della Universita’ Karpenko Kary di Kyiv. Ora partecipa alle iniziative di solidarietà con il popolo ucraino e per la pace che si stanno organizzando in Toscana. Riguardo allo stato in cui ha lasciato la sua città – Kharkiv – dopo 10 ore di bombardamenti ininterrotti, compresi i luoghi e monumenti culturali, la signora Natalia ricorda “ la totale distruzione del palazzo del governo – “ completamente raso al suolo e considerato un monumento” e di un’ala dell’Università dove la figlia, si era laureata in lingue. Altro luogo devastato sembra essere il Parco Gorky, altro luogo simbolo e luogo di ritrovo degli abitanti, soprattutto giovani.

Di ciò che era Kharkiv ( in russo Karkhov), ne parliamo ancora una volta con Donatella Alamprese l’artista italiana, che negli anni giovanili visse in quella città durante il periodo universitario, quando al Politecnico frequentava il corso di lingua e letteratura russa, per il quale aveva ottenuto una borsa di studio. “ Ricordo che anche per me, per noi studenti di allora, le passeggiate al Parco, Gorky, sovrastato dalla teleferica, erano un must, un luogo d’incontri di svago di belle passeggiate all’aperto, di giochi. Il resto lo trascorrevamo alla casa dello studente o al Politecnico, dotato oltre alle aule scolastiche di sale per concerti, dibattiti, incontri tra studenti e sale cinematografiche. La cosa che la colpì di più era l’alto livello dell’istruzione e la preparazione dei ragazzi, musicalmente dotati anche se quello non era il loro corso. La musica univa e si cantava anche in italiano, essendo la lirica apprezzata e cantata da molti giovani. Parlare tra noi in russo o ucraino, allora non faceva molta differenza. “ Sopravvivono – si chiede – queste attività alla guerra in corso che tutto sembra distruggere? “ Cosa è rimasto in piedi e cosa è stato abbattuto?

Una domanda questa che si ripropone per Kiev. Già si è visto che nella capitale ucraina c’’è un patrimonio tutelato dall’ Unesco come bene dell’umanità: che va dalla magnifica cattedrale di Santa Sofia a Kiev, orgoglio della capitale con le sue cupole in oro e verde, che simboleggia l’istituzione di Kiev come capitale dello stato cristiano, principale luogo di culto del paese fino al XIII secolo, al complesso monastico di Pechersk Lavra della Chiesa ortodossa ucraina, fondato nel 1051, la cui influenza spirituale ha contribuito a promuovere la fede e la cultura ortodossa in tutta Kiev, dal XVII al XIX secolo.

Ma la cittàvanta tante altre chiese con le cupole ecupolette dorate, alcune trasformate in museo, altre adibite al culto. E all’interno ori e affreschi da stordire. E oltre alle cupole, le piazze, luogo d’incontro dei suoi abitanti, la più importante delle quali -quella che la tv ci la mostra spesso – è piazza Maidan, la piazza simbolo della città. Ma anche piazza Sofiyska, su cui si affaccia la cattedrale di Santa Sofia, è un luogo tanto bello quanto importante: qui infatti furono organizzate solenni cerimonie parate militari e manifestazioni politiche. Qui si affaccia l’imponente edificio del tribunale municipale mentre al centro c’è il monumento di Hetman Bogdan Khmelnytski, un militare ucraino che lottò contro la nobiltà polacca nel 1648. Forse la piazza più vivace è la Poshtova ploscha, che si affaccia sul fiume Dniepro e da cui parte la funicolare per la Città Alta, mentre quella più popolare è Kontraktova ploscha, nel quartiere Podil, con i suoi locali all’aperto e il parco verde. Ebbene, questi luoghi sono stati colpiti e danneggiati? Le piazze, i parchi i musei, le università, gli artisti di strada, i mercatini d’antiquariato lo Stadio della Dinamo Kiev, sono stati salvati? Kiev era una città viva.: quando potrà tornerà ad esserlo? In chiusura di questa carrellata nei ricordi . vorrei saperne qualcosa della discesa di Sant’Andrea, nel vecchio quartiere di Podil. Con la ruota panoramica da un lato e in cima alla collina la chiesa turchese bordata d’oro. Dal boschetto di Sant’Andrea, dove gli artisti dipingono, i musicisti suonano e le persone un passeggiano si ha una bella vista su Kiev e sul fiume Dnipro. È qui che inizia la discesa di Sant’Andrea, ed è qui che si trova, al numero 13, la casa Museo dove Michael Bulgakov trascorse gli anni dal 1906 al 1919, fino a che partì per il Caucaso arruolato come medico militare. Qui, in questa sua città natale, l’autore di Maestro e Margherrita, Cuore di cane ed altri capolavori, non avrebbe più fatto ritorno se non con il cuore. È infatti proprio in questa casetta che ambientò il suo unico romanzo pubblicato mentre era ancora in vita: La guardia bianca. La sua casa-museo è must di chi visita Kiev, se ama la letteratura. Essa è’ un mix tra la vita vera di lui piccolo e della sua famiglia, e i protagonisti del suo primo libro. Storie reali e storie immaginarie che s’intrecciano. Varrebbe un intero servizio. In che stato si trova oggi la casa-museo? E’stata danneggiata, distrutta o – com’è augurabile -è ancora integra? Bulgakov ( nato a Kiev nel 1891 e morto a Mosca nel 1940) è uno degli scrittori più emblematici di quella che è stata la sorte toccata durante il regime stalinista alle voci più autentiche della letteratura russa: osteggiato censurato emarginato e infine ricoverato in ospedale psichiatrico, il Maestro vedrà la comparsa su Mosca del Diavolo (Voland, nome d’ispirazione goethiana) che si accinge a celebrare un sabba infernale. A questa figura diabolica malefica e perversa, la satira politica ha associato in questi giorni lo stesso Putin.

Gli altri siti patrimonio dell’umanità indicati dall’Unesco in Ucraina sono le faggete primordiali e le foreste secolari dei Carpazi, la residenza dei metropoliti bukovini e dalmati a Ernivci, con Cappella di S. Ioan nel monastero di Suceava, le chiese in legno nella regione dei Carpazi e l’antica città di Tauric Chersoneso, fondata tra il V e il VI secolo a.C. da coloni greci ; come patrimonio mondiale immateriale la pittura del villaggio di Petrykivka, a Podniprovia, decorazione tipica con cui la popolazione è solita adornare le case, infine le canzoni cosacche che narrano campagne, battaglie e storia di vita vissuta e la tradizionale ceramica dipinta di Kosiv.

Ma, come si è visto, ci sono tante altre cose di cui non si ha notizia. E allora è lecito chiedersi: cosa resterà delpatrimonio artistico architettonico paesaggistico dell’Ucraina?