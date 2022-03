Le sanzioni statunitensi ed europee finora imposte contro il Cremlino hanno superato molte aspettative, comprese probabilmente quelle del presidente russo Vladimir Putin. Il loro impatto è stato quello di appiattire il sistema finanziario russo, far crollare il rublo, stimolare un probabile default sovrano e probabilmente portare l’economia russa in una depressione. ‘Fortezza Russia’ non c’è più.

L’impatto sulla produzione industriale e sulle importazioni critiche, a causa delle restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori, potrebbe essere profondo. La reazione del Cremlino ha esacerbato l’isolamento a lungo termine (e quindi la stagnazione) della Russia imponendo controlli sui capitali a società e individui, chiedendo alle società russe di consegnare gran parte della loro valuta estera alle autorità centrali e pagando i creditori in rubli (probabilmente portando al default). .

Più di recente, Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato che avrebbero vietato le importazioni di petrolio russo, la prima grande mossa contro la linfa vitale del Cremlino, mentre l’Unione Europea sta valutando la possibilità di limitare gli acquisti di gas naturale russo. In meno di due settimane, la guerra di Putin ha riportato la Russia ai livelli sovietici di isolamento economicoin un mondo profondamente più integrato. Questo significherà un disastro per il popolo russo.

Sebbene l’Amministrazione Biden avesse preparato bene le sue sanzioni, aveva esaurito la sua serie iniziale di opzioni entro il 25 febbraio e il giorno dopo si è intensificata più rapidamente di quanto chiunque avesse previsto, bloccando quasi due terzi delle riserve di valuta estera della Russia prebellica (circa 630 miliardi di dollari). Le riserve rimanenti (contanti, oro, obbligazioni cinesi) sono insufficienti per riempire gli enormi buchi già scavati dalle sanzioni occidentali.

Tuttavia, le forze di Putin stanno continuando il loro attacco, anche prendendo di mira i civili e le infrastrutture non militari, mentre l’indignazione si sta intensificando negli Stati Uniti, in Europa e oltre. Questo è il motivo per cui l’Occidente deve continuare a sviluppare opzioni di sanzioni in escalation per stare al passo con la crescente violenza di Putin. C’è ancora spazio per ulteriori obiettivi prima che queste sanzioni raggiungano un livello paragonabile a quelle contro l’Iran o la Corea del Nord.

Quindi cosa resta nel menu delle opzioni di scalabilità? Ne offriamo diversi in un ordine di grandezza più o meno crescente (sebbene, a parte le potenziali restrizioni europee sull’energia russa, il loro impatto difficilmente sarà così drammatico come quei passi già compiuti). L’Amministrazione potrebbe scegliere più rapidamente un’opzione di maggiore impatto in risposta a un attacco russo particolarmente eclatante contro i civili, come l’attentato di mercoledì a un ospedale per la maternità a Mariupol:

PRENDI DI MIRA OLIGARCHI, AMICI, PORTAFOGLI E LE RISORSE DI PUTIN.

Finora l’Occidente è entrato provvisoriamente in sanzioni contro amici/oligarchi prendendo di mira solo alcuni magnati, forse per qualche speranza di separare finalmente i miliardari dall’orbita di Putin. L’idea che la classe degli oligarchi in Russia si farà avanti e con le proprie forze si comporterà meglio fuori dal Cremlino, mai verosimile, è sempre più dubbia. Tuttavia, questi miliardari, in particolare quelli più vicini a Putin e al Cremlino, presentano obiettivi allettanti per le sanzioni a causa del loro coinvolgimento nell’economia russa e nella peculiare cleptocrazia di Putin. Può essere in qualche modo simbolico, se accatastato contro la devastazione in Ucraina, vedere uno yacht da seicento milioni di dollari sequestrato dagli agenti doganali, ma i simboli possono aiutare a seminare incertezza e panico nei mercati russi e diminuire ulteriormente la fiducia nell’economia russa.

ESTENDERE LE SANZIONI ALLE AZIENDE.

Nonostante abbia colpito duramente il settore finanziario e della difesa russo dal 2014, l‘Occidente può ancora prendere di mira molte altre entità vicine al Cremlino o comunque vulnerabili senza comportare un rischio di ricaduta ingestibile.

La Gazprombank di proprietà statale e la Russian Agricultural Bank, così come l’ AlfaBank privata, sono già soggette a restrizioni finanziarie, ma potrebbero essere le prossime sanzioni di blocco totale, che le bloccherebbero di fatto dal sistema finanziario internazionale. Lo stesso vale per le compagnie di trasporto Sovcomflot e Russian Railways e per la compagnia di diamanti Alrosa. Nel frattempo, importante assicuratore russoSogaz è stato sanzionato dall’Unione Europea, ma non dagli Stati Uniti. Potrebbero essere necessari ritagli per gestire gli effetti di ricaduta, ma c’è un’ampia fascia dell’economia privata e controllata dallo Stato russa che rimane un obiettivo interessante.

SANZIONARE LE BORSE RUSSE.

Se l’Occidente sta cercando di indebolire ulteriormente i mercati dei capitali interni, avendo già in gran parte interrotto l’accesso della Russia ai mercati esterni, le sanzioni rivolte ai mercati principali, come la Borsa di Mosca, potrebbero fornire un percorso verso ulteriori turbolenze di mercato. Ciò affronterebbe anche la possibilità che alcune aziende occidentali o cinesi possano acquistare attività russe a prezzi stracciati e mantenerle per anni. Sebbene tali acquisti potrebbero in realtà non fornire molto capitale alle società russe (o altrimenti cambiare drasticamente il panorama), invierebbero un segnale sconveniente di profitto aziendale nello stesso momento in cui molte imprese occidentali si stanno ritirando dalla Russia.

BLOCCA IL GOVERNO RUSSO.

Ciò equivarrebbe a sanzionare tutte le società statali russe. Mentre molti sono già sanzionati, un blocco completo isolerebbe ulteriormente Putin e le sue fonti di potere dall’economia globale e collocherebbe effettivamente il governo russo alla pari con quello di Cuba, Iran, Corea del Nord e Siria. Questa azione richiederebbe probabilmente liquidazioni o altri tagli per non agitare i mercati energetici, dal momento che i giganti del petrolio e del gas Rosneft e Gazprom, rispettivamente, sono entrambi di proprietà statale, ma potrebbe comunque essere efficace anche con tali sistemazioni.

DIVIETO DI NUOVI INVESTIMENTI IN RUSSIA.

Mentre la Casa Bianca ha vietato nuovi investimenti in progetti energetici russi, l’opzione logica escalation potrebbe essere quella di estendere tale divieto all’intera economia russa. L’economia è relativamente concentrata in un numero minore di società chiave nei principali settori di reddito e, se tali obiettivi vengono esauriti, un nuovo divieto di investimento potrebbe fornire una via di mezzo per i responsabili politici occidentali che cercano un ampio impatto dall’effetto di raffreddamento che un divieto avrebbe su qualsiasi azienda statunitense che opera in Russia mentre si ferma prima di un embargo finanziario completo. Con la riduzione degli acquisti di energia da parte dell’Occidente e il divieto di esportazione di materie prime russe già interessando le aree chiave del commercio occidentale con la Russia, potrebbero non esserci molte ricadute in Occidente dalle nuove restrizioni agli investimenti.

PROMULGARE UN EMBARGO FINANZIARIO COMPLETO.

Questo si trova all’estremo limite dello spettro delle sanzioni e vieterebbe tutte le transazioni, le esportazioni e le importazioni con la Russia. Questo sarebbe l’ultimo passo significativo per l’Occidente per rimuovere la Russia dall’economia globale e porrebbe il Paese sotto quelle che sono comunemente note come ‘sanzioni in stile Iran’, che ostacolerebbero quasi tutti gli affari. Poche settimane fa, questo sarebbe stato quasi impensabile, ma data l’escalation quasi frenetica delle sanzioni sembra che l’Occidente potrebbe avvicinarsi a questo più velocemente di quanto chiunque potesse prevedere se Putin continuasse le sue ultraviolente ambizioni extraterritoriali.

COLPISCI GLI EVASORI DELLE SANZIONI.

L’applicazione di tutte queste misure è fondamentale per mantenere un regime sanzionatorio. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea devono presumere che i russi tenteranno di eludere la punizione, anche creando società di comodo per mascherare la proprietà sanzionata. Questa sarà una sfida continua, anche con sanzioni secondarie in atto per tutti i russi sanzionati per gentile concessione del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act del 2017, e l’Amministrazione Biden dovrà mantenere consultazioni intense e in tempo reale con alleati e altri sulla conformità e approcci, possibilmente istituendo un gruppo permanente di consultazione sulle sanzioni. Il Senato degli Stati Uniti deve confermare il candidato dell’amministrazione per il coordinamento delle sanzioni del Dipartimento di Stato, James O’Brien, che è inspiegabilmente ancora in fase di conferma nonostante l’urgenza della questione. O’Brien è un operatore politico veterano, il tipo di figura di Washington abile e rispettata che sa come far accadere le cose nel mondo della politica estera pur essendo sconosciuto al grande pubblico.

Se Putin decide di prendere seriamente in considerazione una via diplomatica per uscire dalla sua guerra, cosa che non ha ancora fatto, l’alleggerimento delle sanzioni dovrebbe essere la carota. Il sottosegretario di Stato Victoria Nuland ha recentemente delineato le condizioni per la rimozione delle sanzioni: il ritiro della Russia dall’Ucraina e l’assistenza nello sforzo di ricostruzione. La questione della rimozione o della sospensione delle sanzioni sarebbe complessa, soprattutto perché non ci si può fidare delle promesse di Putin di aderire a qualsiasi accordo con l’Ucraina.

Putin ha espresso rammarico per il crollo dell’Unione Sovietica. Ma potrebbe scoprire che ai russi, abituati da tempo ai frutti della globalizzazione, non piacerà riaverla.