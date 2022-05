Ai sensi dell’articolo 24 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha “la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. Il capo settimo, l’articolo 41 conferisce all’UNSC l’autorità di adottare misure al riguardo (senza uso della forza), inclusa “l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle ferrovie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche e altri mezzi di comunicazione, e la rottura delle relazioni diplomatiche”. L’articolo 42 conferisce al Consiglio di sicurezza l’autorità di intraprendere “le azioni da parte delle forze aeree, marittime o terrestri che possono essere necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Tale azione può includere dimostrazioni, blocco e altre operazioni da parte di forze aeree, marittime o terrestri”. Pertanto, il Consiglio di sicurezza ha l’autorità primaria per imporre operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ce ne sono stati 70 dal primo nel 1948 con 12 missioni attualmente sul campo.

La Carta delle Nazioni Unite non attribuisce all’Assemblea Generale (UNGA) un ruolo simile nell’adempimento della responsabilità delle Nazioni Unite di preservare la pace internazionale. Infatti, l’articolo 12 afferma specificamente che “mentre il Consiglio di Sicurezza esercita nei confronti di qualsiasi controversia o situazione le funzioni ad esso assegnate nel presente Statuto, l’Assemblea Generale non formula alcuna raccomandazione in merito a tale controversia o situazione”. Tuttavia, nel novembre 1950, l’UNGA adottò la dichiarazione ‘Uniting for Peace’ attribuendole un ruolo se il Consiglio di Sicurezza non interviene, a causa dei voti negativi dei membri permanenti ma laddove sembra esserci una minaccia per la pace, violazione del pace o atto di aggressione. Quindi “l’Assemblea Generale può esaminare la questione al fine di formulare raccomandazioni ai membri per misure collettive per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale”. Questa risoluzione è stata invocata solo una volta, nel 1956 durante la crisi di Suez, quando Francia e Regno Unito hanno impedito all’UNSC di agire. (Ciò era nel contesto dell’invio di una missione di mantenimento della pace con l’approvazione delle parti e il consenso del paese ospitante, l’Egitto.)

A marzo ho suggerito che se la NATO non potesse intervenire in Ucraina, allora forse i paesi dell’UE – come gruppo o individualmente – potrebbero farlo per stabilire una zona di sicurezza nell’Ucraina occidentale. Questo non è successo. Ma mentre la guerra in Ucraina si avvicina al quarto mese, è diventato chiaro che l’invasione russa sta minacciando la pace e la sicurezza globali. La Russia ha sequestrato il grano ucraino e bloccato o distrutto i porti dell’Ucraina. Così facendo – e nel contesto della conseguente carenza di olio alimentare e fertilizzanti causata dalla guerra e dalle sanzioni – le azioni di Mosca minacciano direttamente la sicurezza alimentare in tutto il mondo.

Questa crisi alimentare suggerisce la necessità di stabilire zone di trasporto sicure in Ucraina e nel Mar Nero per consentire la raccolta e il trasporto di cibo. L’UNGA – agendo ai sensi della Risoluzione Uniting for Peace e con l’approvazione del governo ucraino – potrebbe raccomandare ai membri delle Nazioni Unite di intraprendere tale operazione. Ciò potrebbe ottenere voti africani poiché quella regione sarà molto colpita. (L’Egitto sarebbe in cima a quella lista.) Tale missione sarebbe del tutto difensiva in quanto opererebbe sul territorio ucraino e con il consenso di quel governo. La NATO non ha bisogno di assumere un ruolo diretto mentre i singoli paesi membri potrebbero, insieme ad altri, essere estratti dalla lunga lista di contributori delle Nazioni Unite al mantenimento della pace. Molti di questi ultimi potrebbero anche essere colpiti dal cibo globale e da altre carenze legate alla guerra.