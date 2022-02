Nel segno che una via diplomatica per uscire da questa crisi è ancora possibile, il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov hanno concordato di incontrarsi per ulteriori colloqui questa settimana. Se a quel punto la Russia avrà effettivamente invaso l’Ucraina, i negoziati tra Occidente e Russia dovranno continuare su una nuova base, e solo il tempo lo dirà se questo sarà più vantaggioso per l’Occidente o per la Russia.

Ma continueranno a farlo. Per una cosa che gli Stati Uniti e la NATO hanno messo assolutamente in chiaro è che non ci sarà guerra tra l’Occidente e la Russia. I diplomatici occidentali rimarranno a Mosca e quelli russi a Washington e nelle capitali europee. Le dichiarazioni dell’Occidente secondo cui non difenderemo l’Ucraina sono state rafforzate dall’evacuazione di diplomatici e personale militare da quel paese. Va anche da sé che nessuno degli occidentali aggressivi che chiedono ‘sostegno’ all’Ucraina ha la minima intenzione di rischiare la propria vita per difendere quel paese.

Quindi, in caso di occupazione russa di più territorio ucraino, la Russia utilizzerà questo per fare pressione sull’Occidente affinché faccia concessioni e l’Occidente utilizzerà le sanzioni economiche per esercitare pressioni sulla Russia affinché faccia concessioni. Da entrambe le parti, tuttavia, l’obiettivo sarà quello di raggiungere un eventuale accordo politico. Nonostante tutti i discorsi invadenti da entrambe le parti e il simbolico dispiegamento di forze della NATO ai confini della Russia, né la Russia né l’Occidente hanno la minima intenzione di combattersi a vicenda.

Se al momento dell’incontro Blinken-Lavrov, la Russia non ha effettivamente invaso l’Ucraina, e tutti gli scontri militari rimangono confinati al Donbas, allora tutti questi avvertimenti occidentali su un'”imminente” invasione russa inizieranno a sembrare un po’ sciocchi, e sarà chiaro che Mosca è ancora aperta a una soluzione diplomatica a questa crisi (sebbene ovviamente abbastanza pronta a usare le minacce militari per cercare di ottenere concessioni o flessibilità occidentali).

D’altra parte, Mosca ha chiarito di non essere disposta ad accettare un processo negoziale che si trascina all’infinito senza risultati, come è avvenuto ad esempio con il processo di pace nel Donbas negli ultimi sette anni e con la falsa NATO -Il “dialogo” russo Un’invasione russa rimane una possibilità reale a meno che non si trovi un compromesso con la Russia. Ogni persona ragionevole e rispettabile concorda sul fatto che una guerra su vasta scala in Ucraina, con la probabilità di una conseguente crisi economica globale, sarebbe una catastrofe per gli ucraini ed estremamente negativa per l’Europa, gli Stati Uniti e il mondo.

Gli strateghi statunitensi ragionevoli concordano anche sul fatto che per la Russia diventare completamente dipendente dalla Cina sarebbe molto negativo per gli interessi degli Stati Uniti. Evitare un’invasione russa senza sacrificare gli interessi e i principi fondamentali dell’Occidente dovrebbe quindi essere l’obiettivo principale della politica statunitense e dell’approccio di Blinken a Lavrov al loro prossimo incontro.

L’obiettivo di Blinken e della squadra negoziale statunitense nell’incontro con Lavrov deve essere quello di scongiurare la guerra determinando un ritiro delle forze russe schierate vicino ai confini dell’Ucraina dall’inizio di dicembre scorso, sostenuto da una dichiarazione pubblica del governo russo che la sua minaccia di una risposta “tecnico-militare” alle azioni occidentali è stata ritirata. Le proposte da parte degli Stati Uniti dovrebbero essere le seguenti:

In primo luogo, la dichiarazione di una moratoria sull’adesione dell’Ucraina alla NATO per un periodo di 20 anni, lasciando il tempo per i negoziati su una nuova architettura di sicurezza per l’Europa nel suo insieme, inclusa la Russia. L’Occidente non sacrificherebbe nulla per questo, dal momento che nemmeno i più ardenti sostenitori dell’adesione ucraina alla NATO credono che ciò sia possibile entro i prossimi due decenni; e la manifesta riluttanza e incapacità della NATO di difendere l’Ucraina significa che in realtà non sarà mai possibile.

In secondo luogo, un impegno degli Stati Uniti a ratificare il Trattato sulle forze convenzionali in Europa (adattato) in cambio dell’impegno russo a tornare ai termini di quel trattato.

La ragione del rifiuto dei paesi della NATO di ratificare il trattato è stata la continua presenza di truppe russe nelle regioni separatiste della Georgia e della Moldova. Questa presenza, tuttavia, non minaccia o pregiudica in altro modo la NATO e dovrebbe pertanto essere trattata separatamente nell’ambito dei negoziati per la risoluzione di tali controversie. L’Occidente dovrebbe anche continuare a chiudere un occhio sulle forze di pace russe nel Nagorno-Karabakh, cosa che è stato felice (in modo molto incoerente) di fare, dal momento che quelle forze di pace proteggono gli armeni che hanno una notevole voce in capitolo nella politica interna di Francia e America .

Con un ritorno al CFE, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze di stanza nell’Europa orientale dagli anni ’90 e la Russia ritirerebbe le forze che ha di stanza ai confini dell’Ucraina, insieme alle nuove forze di stanza nella regione di Kaliningrad dal anni ’90.

Terzo, basandosi su un’offerta già fatta dall’amministrazione Biden per discutere lo stazionamento di missili in Europa, gli Stati Uniti dovrebbero offrire di tornare al Trattato sulle forze nucleari intermedie, con controlli e salvaguardie rafforzati per entrambe le parti, se la Russia farà lo stesso . Va notato che la rottura di questo accordo è stata avviata dagli Stati Uniti nel loro ritiro dal Trattato sui missili anti-balistici, ritiro contrastato all’epoca dai principali membri europei della NATO.

In quarto luogo, gli Stati Uniti dovrebbero segnalare il loro impegno genuino e sincero per una soluzione del conflitto del Donbas sulla base dell’accordo di Minsk II del 2015. Ciò richiederà una chiara affermazione che il primo passo nell’attuazione di tale accordo deve essere un atto costituzionale emendamento approvato dal parlamento ucraino che garantisce piena e permanente autonomia al Donbas in Ucraina; anche se ovviamente, accompagnato da una condizione che questo emendamento entrerà in vigore solo quando gli osservatori delle Nazioni Unite avranno certificato che le milizie del Donbas si sono smobilitate, i “volontari” russi si sono ritirati e una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite si è assunta la responsabilità ultima della sicurezza nella regione .

Finora, gli Stati Uniti, pur rispettando formalmente l’accordo, hanno acconsentito alle condizioni ucraine che lo rendono praticamente impossibile; e ha chiuso un occhio sulle dichiarazioni dei ministri ucraini che chiariscono che Kiev non ha alcuna intenzione di rispettare i suoi termini. L’autonomia del Donbas in Ucraina è l’unica soluzione pacifica possibile a questo conflitto. Senza di essa, il Donbas rimarrà una fonte insopportabile di guerre future.

Infine, gli Stati Uniti dovrebbero dichiarare il loro impegno nei confronti dell’ONU come base per un accordo più ampio sulla sicurezza europea. Dalla fine della Guerra Fredda, l’unilateralismo statunitense ha gravemente svalutato l’unica istituzione che conserva una misura di vera legittimità globale, e sulla quale sono equamente rappresentati i principali stati occidentali, la Russia e la Cina. Blinken dovrebbe proporre a Lavrov un nuovo processo delle Nazioni Unite volto alla soluzione di tutte le attuali controversie territoriali irrisolte in Europa (comprese quelle nei Balcani) sulla base di standard comuni di democrazia locale.

Per dirla francamente, come risultato di questo processo la Russia alla fine dovrebbe riconoscere l’indipendenza del Kosovo e l’Occidente dovrebbe riconoscere l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale e l’annessione russa della Crimea. Il Donbas e la Transnistria potrebbero tuttavia essere risolti sulla base dell’autonomia all’interno dell’Ucraina e della Moldova. Nessuna delle parti sacrificherebbe nulla di reale con questo. La Serbia non può riconquistare il Kosovo e l’Ucraina e la Georgia non possono riconquistare i loro territori perduti dalla Russia.

Senza dubbio qualcuno dirà che un’offerta in questo senso è ‘politicamente impossibile’ per l’amministrazione Biden. D’altronde, l’accordo degli Stati Uniti con la Cina era ‘impossibile’ per l’America negli anni ’60, fino a quando non si è rivelato possibile dopo tutto grazie alla coraggiosa iniziativa del presidente Nixon e di Henry Kissinger. È compito degli statisti responsabili rendere possibile ciò che è necessario e le grandi crisi internazionali dovrebbero essere lo stimolo a tali atti di statista. e se non adesso, quando?