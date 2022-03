Ucraina: cosa c'è da sapere sull'incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

In Ucraina, nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa, la quinta al mondo, è scoppiato un incendio che ha fatto temere il peggio. L’incendio è scoppiato alle 2,30 ora locale, a seguito di un attacco dell’esercito russo.

Dmytro Orlov, sindaco della vicina città di Enerhodar, su Facebook ha detto: «Una minaccia per la sicurezza mondiale!!! A seguito degli incessanti bombardamenti da parte del nemico degli edifici e dei blocchi della più grande centrale nucleare d’Europa, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è in fiamme!!!. Fermati! Smetti immediatamente di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhya».

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha subito dichiarato in un tweet di essere «a conoscenza di segnalazioni di bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia» e di essere in contatto con le autorità ucraine sulla situazione. Il direttore generale AIEA, Rafael Mariano Grossi, ha parlato con il Primo Ministro ucraino e l’autorità di regolamentazione nucleare del Paese dell’incendio.



Poco prima delle 4 l’allarme è rientrato. I combattimenti si sono fermati vicino alla centrale e i livelli di radiazione sono stati verificati essere normali, ha detto un portavoce della centrale. Affermando anche che l’impianto non ha subito alcun danno ‘critico‘. L’incendio non ha interessato nessuna attrezzatura ‘essenziale‘ e il personale sta prendendo provvedimenti per mitigare eventuali danni. Non è ancora stato chiarito dove si trova l’incendio all’interno del complesso, se i reattori sono stati colpiti, se sono presenti sistemi di raffreddamento secondario e terziario e altro ancora.

Prima che scoppiasse l’incendio, l’AIEA aveva rilasciato una dichiarazione in cui avvertiva che le truppe russe si stavano avvicinando all’area e che qualsiasi combattimento vicino all’impianto avrebbe potuto essere disastroso.

L’AIEA in una nota aveva detto che «un gran numero di carri armati e fanteria russi» hanno sfondato il posto di blocco «verso la città di Enerhodar, a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia (NPP)». L’autorità di regolamentazione dell’Ucraina aveva inviato all’Ucraina una ‘lettera urgente’, avvertendo che le truppe russe si stavano muovendo direttamente verso la centrale nucleare e che la situazione era ‘critica’. Nella dichiarazione, Grossi si era appellato «per l’immediata sospensione dell’uso della forza a Enerhodar e ha invitato le forze militari che vi operano ad astenersi dalle violenze nei pressi della centrale nucleare».

Perché la centrale è sotto attacco? E’ ancora presto per una risposta. Ma, sostiene ‘CNN‘, sembra che le truppe russe stiano cercando di sigillare un fiume vicino e circondare le forze ucraine, una manovra classica, ha detto il generale dell’esercito americano in pensione Wesley Clark, e la centrale elettrica è «d’intralcio». L’impianto è anche una «risorsa strategica chiave», che fornisce gran parte del potere dell’Ucraina, ha aggiunto: «Portalo offline, significa che la rete è almeno temporaneamente destabilizzata. Stai tagliando la capacità degli ucraini di essere in grado di gestire le comunicazioni a molti di altre cose».

La centrale nucleare di Zaporizhzhia si trova a Enerhodar, nel sud-est dell’Ucraina, a circa 112 chilometri dalla città di Zaporizhzhia. Zaporizhzhia si trova a circa 200 chilometri a ovest della città di Donetsk, all’interno di uno dei due territori filo-Mosca riconosciuti come Stato indipendente il mese scorso dalla Russia.

L’impianto è il più grande del suo genere in Ucraina e contiene 6 dei 15 reattori di energia nucleare del Paese, di cui il primo collegato alla rete elettrica nel 1984, e il sesto collegato nel 1995.

Sei unità di potenza, dunque, sono in funzione presso la struttura, secondo Energoatom, l’operatore nucleare ucraino.

L’impianto genera 40-42 miliardi di kWh, che rappresentano un quinto della produzione media annua di elettricità in Ucraina e quasi il 47% dell’elettricità generata dalle centrali nucleari ucraine.

L’impianto ha capacità per il monitoraggio continuo delle radiazioni del sito industriale della centrale nucleare, la protezione sanitaria e le zone di controllo delle radiazioni di 30 chilometri, secondo Energoatom. C’è anche una struttura di stoccaggio a secco in loco per il combustibile esaurito.

Sebbene le notizie dell’incendio siano allarmanti, c’è ancora molto che non sappiamo, ha detto a ‘CNN‘ l’esperto di armi nucleari Jeffrey Lewis, direttore del programma di non proliferazione dell’Asia orientale presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies.

Finora, le condizioni di monitoraggio delle radiazioni -che sono state aggiornate solo pochi minuti fa- sembrano ‘normali‘, secondo Lewis. Ci sono rilevatori di radiazioni dappertutto, che sarebbero in grado di rilevare eventuali picchi di radiazioni, ha detto. «I reattori sono strutture grandi, sigillate e di cemento. Non dovrebbero prendere fuoco. Non sappiamo cosa abbia causato l’incendio».

La paura più grande è se un potenziale incendio viola la struttura di contenimento del reattore, è allora che potrebbe diventare pericoloso, ha detto Lewis. Ma dovrebbero esserci lavoratori nel sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che potrebbero fermare il reattore prima che l’incendio lo raggiunga, ha aggiunto. «Il timore più grande sarebbe se la zona di contenimento venisse danneggiata, diciamo, da un missile», ha detto.

James Acton, co-direttore del Programma di politica nucleare presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha affermato che la preoccupazione più grande è se l’incendio avesse interrotto i sistemi di raffreddamento dei reattori. Se non riescono a raffreddarsi, il carburante all’interno potrebbe surriscaldarsi e fondersi. «Sono sicuro che il reattore è stato spento, ma il carburante all’interno è ancora radioattivo e deve ancora essere raffreddato. Devi mantenere il reattore fresco per tutto il tempo in cui il carburante è dentro. Il reattore deve essere mantenuto costantemente freddo», ha detto. Se il raffreddamento si interrompe, una fusione potrebbe avvenire in poche ore o giorni, a seconda di quanto sia radioattivo il reattore.

La gravità dell’incendio, sottolineano gli esperti sentiti da ‘CNN‘, dipende da dove si sta verificando l’incendio.

Ci sono sistemi nell’impianto in grado di combattere automaticamente l’incendio, ma non combattono tutti gli incendi, ha affermato Graham Allison, esperto di politica nucleare e professore di Harvard. E non tutti gli incendi in una centrale elettrica possono avere «conseguenze catastrofiche». Dipende da dove si trova l’incendio: la preoccupazione più grande è se l’incendio raggiunge i pozzi di raffreddamento di un reattore, il che potrebbe causare la fusione del reattore.

Cosa potrebbe succedere se un reattore si fonde? Se un incendio, un attacco missilistico o un altro tipo di attacco interrompe la struttura di raffreddamento del reattore nucleare, non sarà in grado di raffreddarsi, causando il surriscaldamento e la fusione del carburante all’interno, rilasciando grandi quantità di radioattività, ha affermato James Acton, co- direttore del programma di politica nucleare presso il Carnegie Endowment for International Peace.

Gli esempi più recenti e gravi includono il disastro nucleare di Fukushima del 2011 in Giappone e il disastro di Chernobyl del 1986 nell’Ucraina sovietica.

Quanto è probabile che ciò accada? È difficile da dire perché c’è ancora molto che non sappiamo, diversi esperti concordano, soprattutto, dove si trova l’incendio, se è anche vicino ai reattori o in una parte diversa del complesso nucleare, se tutti i reattori funzionano: tutte cose che potrebbero influenzare la gravità di un disastro, se si verifica.