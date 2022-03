Mentre la Russia continua a prendere di mira case, condomini, ospedali e civili in Ucraina, ci sono crescenti richieste da parte di gruppi umanitari internazionali di evacuare in sicurezza e proteggere gli ucraini coinvolti nella guerra.

Allo stesso tempo, un numero crescente di persone ancora in Ucraina ha un disperato bisogno di cibo, forniture mediche, acqua e altri materiali salvavita.

Russia e Ucraina hanno discusso di quelli che vengono chiamati “corridoi umanitari” durante i negoziati. Questi hanno lo scopo di consentire ai civili intrappolati in città pericolose di andarsene, con la certezza che saranno al sicuro durante l’evacuazione. Sono spesso utilizzati anche per garantire la sicurezza degli operatori umanitari e per trasportare gli aiuti.

Si stima che circa 35.000 ucraini siano stati evacuati attraverso tali percorsi solo il 9 marzo 2022, secondo il presidente ucraino Vlodymyr Zelenskyy.

Ma questi corridoi rimangono punti di transito inaffidabili in Ucraina. La Russia ha ripetutamente attaccato i civili che percorrevano queste rotte.

Più di 2 milioni di ucraini hanno lasciato il Paese dall’inizio della guerra.

In qualità di esperti di politica umanitaria internazionale e sforzi di soccorso, la nostra esperienza mostra che mentre i corridoi umanitari potrebbero creare vie di uscita sicure dalle città assediate e consentire agli aiuti di raggiungere le persone all’interno dell’Ucraina, sono solo una parte della soluzione per proteggere i civili durante la guerra.

Questo perché queste rotte fanno affidamento sul fatto che tutte le parti in guerra rispettino i corridoi come spazi protetti. Nel peggiore dei casi, i corridoi umanitari possono essere manipolati per fare ancora più danni esponendo i civili in fuga – che si fidano e credono di essere al sicuro – a ulteriori attacchi.

Zone sicure, passaggio sicuro

I corridoi umanitari, a volte indicati come zone sicure, o corridoi sicuri, sono percorsi nelle zone di conflitto che dovrebbero garantire il passaggio sicuro di persone e materiali.

In pratica, i corridoi umanitari significano cose diverse in diversi contesti politici e conflitti. Possono essere strade dove i civili possono viaggiare, ma gli aerei non possono volare sopra la testa. A volte collegano le persone da un punto all’altro all’interno di un paese o oltre i confini nazionali. In genere esistono per un periodo di tempo specifico, che va da poche ore a mesi.

Le parti in guerra si impegnano a creare e rispettare questi corridoi per scopi strettamente umanitari, non politici. Anche terze parti, come le Nazioni Unite o un altro paese coinvolto nel conflitto, possono svolgere un ruolo nella creazione di corridoi umanitari.

Ma affinché i corridoi umanitari riescano a mantenere le persone al sicuro e in salute, devono essere accompagnati da cessate il fuoco, garanzie di sicurezza e compromessi diplomatici.

Ciò richiede la certezza che tutte le parti in conflitto non prenderanno di mira i civili o gli operatori umanitari che percorrono queste strade. Ma, come nell’attuale guerra in Ucraina, questo non accade sempre. Nonostante le promesse della Russia di creare corridoi umanitari, prende di mira e uccide i civili che cercano di lasciare l’Ucraina o di lasciare le città assediate.

Per questo motivo, gli esperti di soccorso di emergenza come noi a volte osservano i corridoi umanitari con grande cautela. Li vediamo non come l’unica scelta, ma come parte di sforzi più ampi per aiutare i civili coinvolti in una crisi.

Dove sono stati utilizzati corridoi umanitari

I corridoi umanitari furono utilizzati durante la seconda guerra mondiale, quando i bambini furono evacuati dal territorio controllato dai nazisti dai treni diretti nel Regno Unito.

Più di 40 anni dopo, le Nazioni Unite hanno contribuito a creare “corridoi di tranquillità” durante la seconda guerra civile sudanese. Questi corridoi hanno aiutato le Nazioni Unite a trasportare rifornimenti essenziali ai civili.

Le prime Nazioni Unite hanno incaricato i corridoi umanitari controllati dalle forze di pace durante la guerra in Bosnia tra il 1992 e il 1994, per fornire ai civili di Sarajevo rifornimenti salvavita.

Le Nazioni Unite hanno anche utilizzato le sue forze di pace per proteggere “aree sicure” per i civili all’interno della Bosnia. Ma queste aree non sono riuscite a proteggere le persone quando l’esercito serbo-bosniaco ha ucciso e violentato migliaia di donne musulmane non serbe all’interno di quelle aree.

A volte, le parti in guerra non sono d’accordo nell’allestire corridoi umanitari.

Le organizzazioni umanitarie hanno richiesto corridoi civili in Iraq nel 2003 per raggiungere i civili. Hanno chiesto nuovamente all’Iraq e allo Stato Islamico di stabilire corridoi nel 2014. Ma durante quei conflitti non sono stati istituiti corridoi umanitari.

Corridoi umanitari in Ucraina

La posizione di apertura della Russia nei colloqui con l’Ucraina ha dato ai negoziatori internazionali una seria pausa sulle intenzioni e le ambizioni sottostanti della Russia.

Ad esempio, il 5 marzo 2022 la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco per evacuare i civili da Mariupol e Volnovakha, due città sotto assedio in Ucraina. Ma l’annuncio della Russia non ha garantito la sicurezza delle persone.

La Russia e lo stretto alleato della Bielorussia hanno offerto agli ucraini un’altra via di fuga sicura il 7 marzo 2022. In base a questo piano, le persone di Kiev e Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, potrebbero attraversare la Bielorussia o la Russia. Un portavoce di Zelenskyy ha affermato che la proposta russa, respinta dall’Ucraina, era “completamente immorale”.

Zelenskyy si è anche chiesto se esistano effettivamente corridoi umanitari in Ucraina. Quando i soccorritori internazionali hanno cercato di lasciare Mariupol lungo la rotta concordata, insieme ai civili, il 6 marzo 2022, si sono presto resi conto che “la strada loro indicata era effettivamente minata”, Dominik Stillhart, direttore delle operazioni per il Comitato internazionale della Croce Rossa, ha detto alla BBC.

Zelenskyy ha continuato a premere per corridoi umanitari sicuri.

“Si è parlato molto di corridoi umanitari”, ha detto Zelenskyy in un discorso video del 6 marzo. “Si parlava ogni giorno dell’opportunità per le persone di lasciare le città dove venivano i russi. Ma non ci sono corridoi umanitari. Invece di corridoi umanitari, possono solo fare corridoi sanguinolenti”.

La Russia ha nuovamente accettato sei rotte umanitarie di passaggio sicure il 9 marzo 2022. Ma la Russia ha continuato a prendere di mira i civili mentre lasciano l’Ucraina.

Nel frattempo i combattimenti in Ucraina continuano e i morti tra i civili ucraini – che superano almeno 549, di cui 41 bambini – aumentano ogni giorno.

Il pessimo record della Russia

Alcuni esperti affermano che il coinvolgimento della Russia nel conflitto siriano potrebbe offrire una finestra sulla sua strategia di guerra in Ucraina.

La Russia ha offerto corridoi umanitari ai civili per lasciare Ghouta, in Siria, nel 2018, in mezzo a pesanti combattimenti. Ma le diverse parti in conflitto, compreso il governo siriano e vari gruppi di opposizione nazionali, non hanno accettato congiuntamente questi corridoi e le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite non li hanno monitorati. Pochi civili hanno effettivamente percorso quelle rotte.

La Russia ha anche una storia di attacchi e attacchi all’assistenza sanitaria e ad altre strutture civili in Siria, ad esempio, anche dopo che le organizzazioni umanitarie hanno annunciato l’ubicazione di questi luoghi e passaggi.

Parte della soluzione

Sebbene si parli spesso di corridoi umanitari, non sono stati regolarmente in grado di facilitare il passaggio sicuro di un gran numero di civili o forniture di aiuti durante la guerra.

Inoltre, non sono state condotte ricerche approfondite sull’utilizzo dei corridoi umanitari o su ciò che può renderli efficaci.

Con l’avanzare della guerra, i civili ucraini hanno bisogno di garanzie di sicurezza. Ma la storia ci mostra che sia le strategie diplomatiche che quelle umanitarie volte ad assistere in una crisi possono talvolta causare danni aggiuntivi. Soprattutto, la priorità deve essere garantire la sicurezza di tutti gli individui coinvolti in una crisi e, in definitiva, porre fine ai combattimenti.