Quando il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd J. Austin III ha dichiarato che Washington vuole vedere la Russia così ‘indebolita’ da non essere più in grado di invadere uno Stato vicino, ha alzato il velo sugli obiettivi degli Stati Uniti in Ucraina. Ha anche offerto la prospettiva di una competizione a lungo termine tra Stati Uniti e Russia per il potere e l’influenza.

Le osservazioni di Austin sono problematiche su diversi fronti. Per prima cosa, legittimano la giustificazione del Presidente russo Vladimir Putin dell’invasione dell’Ucraina come difesa contro gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per incastrare la Russia e potenzialmente minare il suo regime.

“La politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia continua ad essere afflitta dalla mancanza di disciplina retorica. Prima richiesta di cambio di regime, ora obiettivo di indebolire la Russia. Ciò non fa che aumentare la tesi di Putin per l’escalation e sposta l’attenzione dalle azioni russe in Ucraina e verso la resa dei conti Russia-USA/NATO”, ha twittato Richard Haas, presidente del Council of Foreign Relations con sede a New York ed ex alto funzionario del Dipartimento di Stato.

Haas si riferiva all’osservazione del Presidente Joe Biden il mese scorso, a cui ha poi fatto marcia indietro, secondo cui Putin “non può rimanere al potere”.

Tralasciando che l’osservazione di Austin è stata inopportuna, ha anche suggerito una mancanza di visione di ciò che servirà per garantire che Putin non ripeta la sua operazione in Ucraina altrove nell’ex Unione Sovietica. Questo è uno sforzo che comporterebbe guardare oltre l’Ucraina per promuovere legami più stretti con le ex repubbliche sovietiche che non confinano immediatamente con l’Ucraina.

Un posto dove guardare è il Kazakistan, un potenziale obiettivo futuro se la Russia avrà ancora i mezzi dopo quella che è diventata una ferita aperta in Ucraina.

Putin ha da tempo posto il Kazakistan come potenziale obiettivo futuro.

Quando si tratta del Kazakistan ha usato ripetutamente un linguaggio simile alla sua retorica sul carattere artificiale dello Stato ucraino.

Riferendosi alla sua nozione di un mondo russo i cui confini sono definiti dalla presenza di russofoni e aderenti alla cultura russa piuttosto che dai suoi confini internazionalmente riconosciuti, Putin ha affermato lo scorso dicembre che “il Kazakistan è un paese di lingua russa nel pieno senso della parola.”

Putin ha mandato per la prima volta un brivido lungo la schiena del Kazakistan otto anni fa, quando uno studente gli chiese nove mesi dopo l’annessione della Crimea se quel Paese, con un confine di 6.800 chilometri con la Russia, la seconda frontiera più lunga del mondo, avesse rischiato un destino simile a quello quello dell’Ucraina.

In risposta, Putin osservò che l’allora Presidente Nursultan Nazarbayev, capo del partito comunista dell’era sovietica del Kazakistan, aveva “compiuto un’impresa unica: ha creato uno Stato su un territorio in cui non c’è mai stato uno Stato. I kazaki non hanno mai avuto uno Stato proprio e lui lo ha creato”.

A dire il vero, le truppe russe invitate a gennaio dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ad aiutare a reprimere le proteste anti-governative si sono affrettate a ritirarsi dalla nazione dell’Asia centrale una volta ristabilita la calma.

Le osservazioni di Putin, insieme alla sfiducia nei confronti della Cina alimentata dalla repressione dei musulmani turchi, compresi i kazaki di etnia, nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang, e dalla chiusura del terminal petrolifero russo di Novorossijsk sul Mar Nero, la principale rotta di esportazione di petrolio del Caspio del Kazakistan, crea un’opportunità per gli Stati Uniti.

Il mese scorso, il Kazakistan si è astenuto in un voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha condannato la Russia per la sua invasione dell’Ucraina. Da allora, il suo fondo sovrano ha annunciato che non avrebbe più operato in rubli in conformità con le sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia. Questa settimana, il Kazakistan ha interrotto la produzione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19.

In un apparente tentativo di agitare il piatto, i media russi hanno accusato il Kazakistan di impedire ai cittadini russi di esprimere sostegno all’invasione di Putin e di licenziare dal loro lavoro i kazaki che hanno sostenuto le azioni del presidente russo. Allo stesso tempo, gli oppositori della guerra potevano organizzare manifestazioni.

“Mentre i politici di Washington cercano modi per contrastare l’influenza russa e complicare la vita di Putin, aiutare il Kazakistan a ridurre la sua dipendenza dagli oleodotti controllati da Mosca, riformare la sua economia e coordinarsi con i vicini Stati dell’Asia centrale per limitare l’influenza di Cina e Russia potrebbe essere un buon punto di partenza“, ha detto l’editorialista del Wall Street Journal, Walter Russell Mead.

Il mese scorso, Tokayev, il Presidente kazako, ha promesso riforme radicali in risposta alle proteste di gennaio.

Una delegazione kazaka di alto livello ha visitato Washington questa settimana per discutere di una cooperazione più stretta e dei modi per mitigare l’impatto sul Kazakistan di sanzioni potenzialmente paralizzanti contro la Russia.

Sostenere il Kazakistan comporterebbe un rinnovato impegno degli Stati Uniti in Asia centrale, una regione chiave che costituisce la Russia e il cortile di casa della Cina. Si ritiene che gli Stati Uniti abbiano abbandonato la regione con il ritiro dall’Afghanistan lo scorso agosto.

Significherebbe anche ampliare il campo di battaglia figurativo per includere non solo il sostegno militare e finanziario all’Ucraina e le sanzioni contro la Russia, ma anche il rafforzamento dei legami politici ed economici con le ex repubbliche sovietiche come Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan.

Il Kirghizistan e il Tagikistan sono, insieme al Kazakistan, membri dell’Unione economica eurasiatica (EEU) a guida russa, che Putin, riferendosi al Kazakistan, ha descritto come un baluardo che “li aiuta a rimanere nel cosiddetto ‘mondo più grande della Russia’, che fa parte della civiltà mondiale”.

L’invasione dell’Ucraina ha ripensato all’Uzbekistan. L’Uzbekistan non ha votato sulla risoluzione delle Nazioni Unite, ma da allora i funzionari uzbeki hanno condannato la guerra e espresso sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina.

Di conseguenza, l’Uzbekistan sembra aver invertito la sua ambizione di aderire all’EEU e stringere legami più stretti con l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO), l’alleanza militare della regione guidata dalla Russia.

“Il modo in cui l’Asia centrale pensa alla Russia è cambiato. Mentre prima la Russia era vista come una fonte di stabilità, ora sembra che la sua presenza in una dimensione di sicurezza molto sensibile sia diventata un punto debole per la stabilità regionale, la sovranità e l’integrità territoriale”, ha affermato Temur Umarov, studioso della Carnegie Endowment Central Asia.

“Penso che i governi dell’Asia centrale cercheranno di ridurre al minimo l’influenza della Russia, cosa che sarà difficile da fare, ma non hanno scelta poiché è diventata una potenza imprevedibile”, ha predetto Umarov.