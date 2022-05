La neutralità di lunga data di Svezia e Finlandia è stata abbandonata quando entrambi gli stati hanno presentato domande formali alla NATO. Ma stanno affrontando un ostacolo inaspettato sulla strada per l’adesione: la Turchia. Mentre la Turchia sostiene la politica della ‘porta aperta’ dell’alleanza, il veto di Ankara riflette i suoi obiettivi di cambiare lo status quo e ottenere guadagni in tre aree: il Mediterraneo orientale, la Siria e nella propria politica interna.

La Turchia ha sempre avuto relazioni turbolente con la NATO. Nel 2009, Ankara ha bloccato la nomina dell’ex primo ministro danese, Anders Fogh Rasmussen, a segretario generale dell’Alleanza Atlantica, a causa della sua difesa della libertà di parola durante la crisi delle vignette danesi nel 2006. Ha anche permesso a una stazione televisiva ribelle curda di trasmettere da Danimarca in Turchia. Un altro punto negativo è stato nel 2019, quando la Turchia ha iniziato una campagna militare contro le forze curde in Siria. Ciò ha portato il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, a criticare Ankara per aver ‘messo in pericolo’ la lotta contro lo Stato islamico.

L’attuale crisi è in qualche modo una sbornia di episodi precedenti, in particolare in relazione alla regione curda in Siria. Ma si sta svolgendo sullo sfondo di diverse realtà geopolitiche, compreso il deterioramento delle relazioni tra Occidente e Russia, nonché un nuovo contesto politico interno in Turchia.

Turchia vs Grecia

C’è un interessante retroscena del recente confronto tra Grecia e Turchia che ha coinvolto le tensioni tra Stati Uniti e Turchia, che si stanno accumulando da tempo. Quando, nel 2017, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il leader russo Vladimir Putin hanno concordato un accordo per l’acquisto del sistema missilistico russo S-400, gli Stati Uniti hanno reagito con l’esclusione della Turchia dal programma di sviluppo dei caccia F35, vietando alla Turchia di acquisto dei getti. Secondo quanto riferito, l’amministrazione Biden ha preso in considerazione la possibilità di eliminare questo divieto negli ultimi mesi, spingendo il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a sollecitare il Congresso degli Stati Uniti a riconsiderare quella decisione.

C’è un background complesso in tutto questo. Atene è un attore chiave nella politica energetica del Mediterraneo orientale e l’esplorazione di fonti energetiche nelle acque contese del Mediterraneo orientale, nonché la necessità dell’Egitto di trasportare le sue esportazioni di gas naturale in Europa, hanno stretto un’alleanza tra Grecia, Israele, Egitto e Cipro – un blocco che esclude la Turchia. Intanto l’Ue ha sanzionato due dirigenti della Turkish Petroleum Incorporated Company per “attività di trivellazione illegale”, perché non autorizzati dalla Repubblica di Cipro, che rivendica la sovranità nell’area.

Ma mentre la ricerca di fonti energetiche alternative per l’Europa continua sullo sfondo della rottura delle relazioni con la Russia a causa della guerra in Ucraina, Ankara vede un’opportunità per rompere il suo isolamento diventando un hub energetico per l’Occidente. Tuttavia, ritiene che la potenziale adesione di Svezia e Finlandia alla Nato potrebbe aumentare l’opposizione agli interessi energetici della Turchia all’interno dell’alleanza a favore di Grecia e Cipro.

Turchia vs YPG

Nel frattempo, Svezia e Finlandia hanno attuato un embargo sulle armi contro la Turchia dal 2019, spinto dalle operazioni militari turche contro le forze di difesa del popolo curdo (YPG) nel nord della Siria. La Turchia vede l’YPG come una propaggine del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), riconosciuto come organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e UE.

La Svezia ospita un numero enorme di rifugiati curdi, stimato in oltre 100.000 e Ankara è da tempo preoccupata per il rapporto tra la leadership svedese e il Partito dell’Unione democratica curda (PYD – l’ala politica delle YPG). Queste preoccupazioni si sono aggravate dopo che Magdalena Andersson è stata eletta primo ministro nel 2021, in parte a causa del sostegno di un membro del parlamento curdo. È stato riferito che il sostegno è stato assicurato in cambio di una crescente cooperazione tra i socialdemocratici di Andersson e il PYD, compreso un migliore trattamento dei sostenitori delle YPG in Svezia e il non cedimento alle richieste della Turchia.

La Turchia afferma anche che la Svezia fornisce equipaggiamento militare ai curdi, cosa che ha criticato contro “lo spirito dell’alleanza“.

Come nel Mediterraneo orientale, il nuovo contesto geopolitico offre ad Ankara un’opportunità per cambiare lo status quo a favore della Turchia. Se Ankara dovesse assicurarsi concessioni svedesi e finlandesi sulla riduzione del sostegno ai curdi in Siria, sarebbe vista come un’importante vittoria per la Turchia. Anche le garanzie che Svezia e Finlandia non bloccherebbero il trasferimento di equipaggiamento militare alla Turchia o porre il veto all’innesco dell’articolo 5 del trattato NATO nel caso in cui la Turchia venga attaccata da un aggressore, costituirebbero vantaggi significativi.

Politica interna

Anche la politica interna gioca un ruolo importante nelle manovre diplomatiche della Turchia. Secondo gli ultimi sondaggi, Erdoğan dovrà affrontare una dura opposizione alle elezioni presidenziali del 2023 e il suo Partito Giustizia e Sviluppo potrebbe perdere la maggioranza parlamentare a causa di un’alleanza di opposizione unita, grazie all’aggravarsi della crisi economica, all’elevata inflazione e alla svalutazione della lira turca.

Erdoğan, come ogni politico populista, sa come manipolare gli elettori presentandosi come una mano forte contro presunti nemici in patria o all’estero. Presentare una posizione dura contro il sostegno di Svezia e Finlandia alle forze curde in Siria, gioca bene al pubblico nazionale in Turchia. Così come attaccare la Grecia. Il tutto si aggiunge a una strategia di ‘mentalità d’assedio’, che probabilmente sarà la spina dorsale della campagna elettorale del governo nei prossimi mesi. È probabile che il governo crei forti associazioni tra i partiti di opposizione e le minacce interne ed esterne per aiutare a spostare l’attenzione dalla profonda crisi economica che affligge il paese.

La Turchia non può rimandare per sempre l’adesione di Svezia e Finlandia, ma è possibile che Ankara riceva alcune delle assicurazioni che cerca. Dopotutto, Erdoğan se la è cavata usando le crisi internazionali per i propri fini di politica interna ed estera. Ma nel contesto di una nuova guerra fredda tra Occidente e Russia, le manovre di Ankara potrebbero favorire coloro che mettono in dubbio l’impegno della Turchia nell’Alleanza.