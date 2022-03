In risposta alla crescente brutalità dell’invasione russa dell’Ucraina, alcuni americani affermano di essere favorevoli a rendere lo spazio aereo ucraino una “no-fly zone” per gli aerei da guerra russi.

Quello che stanno effettivamente proponendo è che lanciamo una guerra contro la Russia dotata di armi nucleari.

I sostenitori affermano che mentre gli ucraini combattono i russi sul campo, gli Stati Uniti dovrebbero dire alla Russia che sono esclusi dai cieli ucraini. Ma cosa succede comunque quando gli aerei russi sorvolano l’Ucraina? Quindi i nostri aerei devono cercare di abbatterli.

Piloti statunitensi e russi che si combattono fino alla morte? Questa si chiama guerra.

C’è una ragione per cui i presidenti americani di entrambe le parti – e anche i leader russi – hanno evitato per decenni scontri militari diretti con l’altra superpotenza nucleare. Hanno giustamente temuto che una guerra potesse finire in un reciproco annientamento nucleare.

Ecco tre scenari in cui un intervento statunitense iniziato con una no-fly zone potrebbe finire con uno scontro nucleare tra Russia e America.

Guerra nucleare dopo l’escalation della Russia

Dopo che la no-fly zone è stata dichiarata, i caccia statunitensi abbattono gli aerei russi sull’Ucraina. Alcuni dei jet russi si schiantano sul loro lato del confine. Affermando una violazione del loro spazio aereo, in risposta sparano missili alle basi aeree della NATO in Polonia.

Gli Stati Uniti temono che l’attacco aereo sia un precursore di un’invasione russa e ammassano truppe vicino al confine orientale della Polonia. Anche la Russia sposta truppe verso il confine.

Nella nebbia della guerra, i movimenti delle truppe di una parte vengono fraintesi poiché l’imminente invasione e lo scoppio dei combattimenti. Le forze della NATO avanzano e le truppe indebolite della Russia non possono fermarle.

Considerando la sconfitta inaccettabile, la Russia ricorre alle armi nucleari sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti rispondono a tono. È in corso una guerra nucleare.

Guerra nucleare dopo l’abbattimento degli aerei americani

Il pensiero magico – o guardare troppo film – ha portato gli americani a credere che qualunque cosa accada, prevarremo nella bobina finale.

Nella vita reale, come abbiamo visto dal Vietnam all’Afghanistan, la guerra è incerta. Non c’è alcuna garanzia che i nostri aerei non saranno quelli abbattuti. La pressione politica per alzare la posta potrebbe quindi diventare irresistibile, magari lanciando missili statunitensi contro basi aeree russe.

La Russia potrebbe rispondere con un’incursione “limitata” in Polonia per fermare i lanci di missili. Temendo che i russi non si fermeranno prima che raggiungano Berlino, i leader militari americani potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di armi nucleari da campo di battaglia.

Putin non potrebbe decidere che se gli attacchi alla stessa Madre Russia sembravano inevitabili, meglio lanciare il primo attacco nucleare contro l’America? Washington potrebbe prendere la stessa decisione riguardo alla Russia?

Guerra nucleare per sbaglio

La storia della Guerra Fredda è piena di “richiami nucleari ravvicinati” – incidenti che hanno quasi portato a una guerra nucleare. Nel novembre 1979, ad esempio, errori informatici portarono a una falsa notizia che l’Unione Sovietica aveva lanciato 250 missili nucleari contro gli Stati Uniti. Una risposta doveva essere data a breve.

Questi errori non si sono conclusi con una guerra nucleare in parte perché all’epoca non c’era alcun conflitto attivo tra gli Stati Uniti e la Russia. Ma cosa accadrebbe se accadesse un errore simile mentre i piloti statunitensi e russi si stanno battendo sull’Ucraina?

Il resto potrebbe essere storia… o la fine della storia.

La posta in gioco è troppo alta per ignorare i pericoli. Gli Stati Uniti ei nostri alleati europei stanno fornendo all’Ucraina armi da campo e importanti informazioni militari per aiutare la loro resistenza all’aggressione russa. Abbiamo anche isolato la Russia economicamente.

Ma comunque si svolga la guerra, non dobbiamo chiudere la porta alla diplomazia e ad una possibile risoluzione negoziata. Qualunque altra cosa facciamo, il nostro paese deve resistere al rischio di una guerra nucleare sull’Ucraina.