Il Presidente francese Emmanuel Macron può porre fine all’attuale minaccia di guerra in Europa con sole quattro parole: J’ai dit: Non (“Ho detto: No”). Queste furono le parole del suo grande predecessore, il Presidente Charles de Gaulle, quando annunciò nel 1963 di aver posto il veto (giustamente, come sembra ora) alla domanda della Gran Bretagna di aderire al mercato comune europeo. Nel contesto attuale, Macron può usarle per dichiarare che porrà il veto, e si aspetta che i suoi successori mettano il veto, a qualsiasi domanda ucraina di entrare a far parte della NATO.

Questo sarebbe un simbolismo – dal momento che nessuno pensa davvero che all’Ucraina possa essere offerta l’adesione alla NATO nel prossimo futuro e Macron non può dettare le azioni dei suoi successori – ma sarebbe un simbolismo immensamente potente. Significherebbe la determinazione della Francia, l’unica potenza militare significativa nell’Unione Europea, a non essere condotta in un conflitto non necessario con la Russia; e comincerebbe a mobilitare i cittadini europei finalmente ad assumersi la responsabilità della sicurezza del proprio continente. Questo a sua volta getterebbe le basi iniziali di una nuova architettura di sicurezza europea che includa la Russia e aprirebbe la strada a una soluzione alle varie controversie irrisolte attorno ai confini della NATO e dell’UE.

Un’iniziativa francese in questo senso porterebbe finalmente un po’ di onestà e chiarezza a un dibattito occidentale sull’Ucraina caratterizzato finora da inganno, autoinganno e ipocrisia. Perché non solo l’Occidente manca totalmente sia della volontà che delle forze militari per difendere l’Ucraina indipendentemente dal fatto che sia o meno nella NATO; a seguito dei deplorevoli record di polacchi, ungheresi, rumeni e bulgari da quando sono entrati nell’UE e nella NATO, anche nell’Europa occidentale non c’è assolutamente alcuna volontà di fare mosse serie per portare l’Ucraina nell’UE.

Il Presidente Macron ha fatto un buon inizio con la sua dichiarazione questa settimana (che segna l’inizio del semestre di presidenza francese dell’UE) che sperava di riavviare il ‘Formato Normandia’ dei colloqui tra Francia, Germania, Russia e Ucraina volti a attuazione dell’accordo di Minsk II su una soluzione per il conflitto del Donbas nell’Ucraina orientale finalizzata all’autonomia garantita a livello internazionale per quel territorio all’interno dell’Ucraina. Questo è davvero l’unico modo in cui la disputa può essere risolta pacificamente.

“[ME’ positivo che ci sia un coordinamento tra Europa e Stati Uniti, ma è fondamentale che l’Europa abbia il proprio dialogo con la Russia“, ha affermato Macron. Ciò ha giustamente causato ansia sia a Bruxelles che a Washington.

Chiedere un dialogo ‘europeo’ con la Russia è però di per sé inutile. L’UE ha dimostrato più e più volte di essere per natura semplicemente incapace di formulare un approccio comune nei confronti della Russia o di qualsiasi altra questione importante di politica estera. Un Paese centrale deve prendere l’iniziativa; e nelle circostanze attuali quella può essere solo la Francia, sebbene nell’aspettativa di poter trascinare con sé una Germania divisa.

Rimiscelare le responsabilità all’’Europa’ è quindi una ricetta per un ritardo e una confusione senza speranza e non convincerà nessuno, tanto meno i russi. Una delle ragioni dell’attuale escalation di Mosca è precisamente che l’establishment russo ha perso fiducia nel Normandy Format e nella volontà di Francia e Germania di mantenere una posizione che infastidiva Washington. Solo un gesto eccezionalmente forte da parte della Francia può ripristinare quella fiducia e avviare un processo negoziale positivo con Mosca.

Nell’attuale campagna elettorale presidenziale francese, tutti i candidati dall’estrema destra al centro sinistra hanno cercato di avvolgersi nel mantello di Charles de Gaulle. Dovrebbero ricordare a se stessi che de Gaulle non avrebbe certamente permesso alla Francia di essere trascinata in un conflitto inutile e disastroso dalle ambizioni megalomane di Washington e dagli odi russofobi ancestrali di polacchi e svedesi. De Gaulle credeva in una “Europe des Patries”, non un superstato europeo, ma una confederazione di stati-nazione indipendenti con la Francia in primo piano.

De Gaulle, si può ricordare, nel 1966 ritirò la Francia dalle strutture militari della NATO per protestare contro il rifiuto di Washington di concedere alla Francia una partecipazione al controllo delle armi nucleari statunitensi sul suolo francese. Ha anche tentato un dialogo con l’Unione Sovietica basato sul concetto di un’Europa che si estendeva “dall’Atlantico agli Urali”. Le sue speranze furono frustrate dalla Guerra Fredda e dalla natura del comunismo sovietico; ma si può dire che siano riapparsi nella visione di Mikhail Gorbaciov di una “casa comune europea”.

La fine della Guerra Fredda avrebbe dovuto essere un momento perfetto per far riemergere questa visione gollista. Tragicamente, tutta una serie di fattori si sono combinati per renderlo impossibile: la discesa della Russia nel caos criminalizzato e vicino al collasso dello stato sotto Eltsin, seguita dal suo passaggio all’autoritarismo sotto Putin; e da parte francese, la crescente deferenza nei confronti di Washington da parte dell’establishment francese della destra e della sicurezza (in parte a causa della crescente dipendenza dalle forze armate statunitensi per aiutare a mantenere la sfera di influenza della Francia nell’Africa occidentale); e l’adozione da parte della sinistra francese della religione dei diritti umani globali (guidati dagli americani) e della democratizzazione per sostituire la loro precedente infatuazione per il marxismo.

Ora, in un momento di grave crisi europea, è il momento in cui la visione di de Gaulle riemerge. Se Macron desidera rivendicare l’eredità di de Gaulle alle elezioni francesi, e soprattutto agli occhi della storia e della France eternelle, allora questo è il momento per lui di mostrare parte della visione, del coraggio e del patriottismo di de Gaulle.