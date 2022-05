In quanto ucraina che vive in Germania, Anna Vlasiuk ha trascorso innumerevoli ore al telefono per assicurarsi che la sua famiglia nel nord-ovest dell’Ucraina fosse al sicuro. Poi, un giorno, la guerra è arrivata nel suo negozio di alimentari locale.

«Sono andato al supermercato e c’era un cartello che diceva: ‘Niente olio di girasole nel nostro negozio, a causa della guerra in Ucraina‘», ha detto a Institute for War & Peace Reporting (IWPR) la 32enne attivista dei diritti umani. Ha aggiunto che suo padre, un contadino nella regione di Rivne, vicino al confine tra Polonia e Bielorussia, l’aveva avvertita che era solo questione di tempo prima che l’invasione russa colpisse milioni di persone in Ucraina e nel mondo.

C’è una crescente preoccupazione per una strategia del Cremlino volta a paralizzare la produzione alimentare in Ucraina, che sta già avendo un impatto disastroso sulle forniture in tutto il mondo.

L’Ucraina è una potenza agricola globale. Il suo suolo nero è fertile, la sua terra è economica da coltivare e i porti marittimi profondi hanno fornito una comoda rotta verso i mercati internazionali. Secondo l’agenzia agricola delle Nazioni Unite, la FAO, dozzine di Paesi dipendono dall’Ucraina per almeno il 50% delle loro importazioni di grano, compresa la regione africana del Sahel.

A due mesi dall’inizio della guerra, l’impatto è evidente. Le esportazioni dall’Ucraina si sono bloccate, mentre la Russia blocca i porti e bombarda i depositi, la semina è rallentata e i raccolti futuri sono in discussione, con gli esperti che rimangono pessimisti sull’agricoltura nell’Ucraina orientale e meridionale.

«Una vasta area è fuori dal pieno controllo delle forze militari ucraine e ci sono problemi con la raccolta dei raccolti invernali che gli agricoltori hanno seminato prima della guerra», ha detto a IWPR l’economista Vitalii Dankevych. «Nei territori disoccupati, i campi erano pesantemente minati».

Dankevych, capo della facoltà presso l’Università Nazionale Polissya nella città nord-occidentale di Zhytomyr, ha affermato che gli agricoltori raccoglieranno meno del 30 per cento rispetto al raccolto dell’anno scorso. Poiché milioni di ucraini sono fuggiti, anche la manodopera si rivelerà un problema.

David Beasley, il direttore esecutivo del World Food Programme, ha affermato che «non c’è dubbio» che il Presidente russo Vladimir Putin stia usando la fame come arma contro l’Ucraina. Le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver progettato una carestia.

Secondo l’ONU, il blocco della Russia nel Mar Nero impedisce l’esportazione di circa 4,5 milioni di tonnellate di grano. L’esercito russo ha distrutto almeno due strutture di stoccaggio e le truppe sono state accusate di saccheggio di macchinari e tonnellate di grano immagazzinato, un atto che secondo il Ministro degli esteri ucraino Dmitro Kuleba ha aumentato la minaccia alla sicurezza alimentare globale.

Il 4 maggio Taras Vysotsky, primo viceministro della politica agraria, ha confermato che le truppe russe hanno rimosso circa 1,3 milioni di tonnellate di grano dai territori occupati.

«In media l’Ucraina ha esportato da cinque a sei milioni di tonnellate di grano al mese via mare, [nutrendo circa]400 milioni di persone in tutto il mondo», ha spiegato Dankevych. «[Era] il paniere dell’Europa e di molte regioni asiatiche e africane…. producendo per l’esportazione mondiale circa il 16% di mais, il 12% di grano e il 50% di olio di girasole».

Ha aggiunto che, poiché i porti sono stati bloccati, le esportazioni ferroviarie potrebbero gestire solo una «porzione molto piccola» di 600.000 tonnellate in un mese. Inoltre, l’Ucraina e i binari dell’UE hanno scartamenti diversi, il che aggiunge ulteriorei difficoltà.

Forniture scarse e prezzi elevati stanno già rendendo alcuni Paesi insicuri dal punto di vista alimentari e le catene di supermercati in Europa stanno razionando il numero di bottiglie di olio di girasole che un cliente può acquistare.

A Rivne, il padre di Anna, Valery, ha detto che i soldi per la nuova stagione di semina e la vendita di grano del raccolto dell’anno scorso sono i due problemi principali che i piccoli agricoltori come lui devono affrontare.

«[Noi] non abbiamo avuto il tempo di vendere il nostro grano. Il raccolto dell’anno scorso è stato buono, soprattutto per il mais. E questo è anche un problema con lo stoccaggio, se l’esportazione attraverso i porti non sarà possibile a breve», ha detto il 60enne a IWPR. Ha aggiunto che aveva pianificato di coltivare girasoli quest’anno, poiché l’Ucraina è dotata di grandi impianti di lavorazione, rendendo più facili la produzione e la logistica locale.

Uno dei più grandi impianti di lavorazione dell’olio di girasole, tuttavia, si trova a Nova Kakhovka, una strategica città portuale meridionale sul fiume Dnipro, attualmente occupata dai russi, così come la città principale della regione, Kherson.

Kyrylo Lypko, un key account manager per le esportazioni di Chumak, proprietaria dell’impianto ed è una delle principali aziende di trasformazione alimentare dell’Ucraina, ha dichiarato a IWPR che «non abbiamo esportazioni ora, la nostra fabbrica è occupata».

Valentyn Bevz lavora per un’azienda agricola a Teplyk, una cittadina nella regione occidentale della Vinnytsia, vicino al confine con la Moldova, che esportava grandi quantità di cereali, in particolare di grano. «Questo è stato utile per mantenere in vita l’azienda in tempo di guerra. Abbiamo soldi per la semina nella nuova stagione. La semina continua, ma le risorse e le questioni logistiche sono costose», ha spiegato, aggiungendo che l’eccedenza di grano potrebbe eventualmente essere utilizzata per nutrire il bestiame nel caso in cui i porti rimanessero bloccati. Non è l’ideale per così tanti prodotti, ha osservato.

Recuperare tutte le scorte che sono già presenti nei porti ucraini è un’altra questione.

«Qualche tempo fa ho guidato vicino al porto di Yuzhny, nella zona di Odesa. I cereali sono stati scaricati sui vagoni ferroviari, ce n’erano più di 50», ha spiegato Benz a IWPR, aggiungendo che gli agricoltori devono sostenere da soli tutti i costi della complessa logistica causata dal blocco del porto.

Le truppe russe hanno occupato la fattoria di Volodymyr Semiryaga, a Peresadivka, un villaggio nella regione di Mykolaiv, per una settimana a marzo -ed è stato devastante. «Hanno sparato dai serbatoi verso il nostro deposito, che aveva attrezzature e prodotti. Era tutto bruciato. Solo un piccolo trattore è stato aggiustato ora. C’è una situazione molto difficile, ho bisogno di lavorare enon so come», ha detto a IWPR Semiryaga, che affitta circa 100 ettari di terreno per coltivare principalmente grano e semi oleosi. I combattimenti sono continuati a circa 40 chilometri dal suo villaggio, ha detto, e non ha potuto ricevere alcun credito per ulteriori finanziamenti per la sua fattoria.

Dankevych ha avvertito che la sicurezza alimentare rimarrà una sfida fino al 2023. «Il mercato non può adattarsi rapidamente e in breve tempo a questa guerra», ha affermato. «Ciò avrà effetti diversi [a seconda]delle regioni: nel mercato americano potrebbe aumentare i prezzi dei generi alimentari, in Africa e in Asia potrebbe significare fame».