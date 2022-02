L’amministrazione Biden spera che la sua minaccia di ‘gravi conseguenze economiche’ dissuada la Russia dall’invasione dell’Ucraina, un evento che secondo i funzionari americani potrebbe essere imminente.

In risposta, gli Stati Uniti hanno affermato che potrebbero vietare l’esportazione di microchip e altre tecnologie in settori critici come l’intelligenza artificiale e l’aerospazio e congelare i beni personali del Presidente russo Vladimir Putin, tra le altre sanzioni. Nel frattempo, il Senato sta preparando la propria ‘madre di tutte le sanzioni’ – come contro le banche russe e il debito pubblico – che potrebbero entrare in vigore anche se Putin alla fine si ritira da uno scontro militare.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sottolineato – come si è visto nell’incontro del Presidente Joe Biden del 7 febbraio 2022 con il cancelliere tedesco – che sono uniti sulle conseguenze per la Russia in caso di invasione.

Ma la Russia ha qualcosa che potrebbe minare questa solidarietà: una rete di Paesi europei, in particolare la Germania, che dipendono da essa per le esportazioni di energia, in particolare di gas naturale. Ciò potrebbe renderli riluttanti ad accettare le severe sanzioni statunitensi.

Questa dipendenza non è avvenuta dall’oggi al domani. E questo problema ha avuto la tendenza a dividere l’America e i suoi alleati, in parte a causa di come la Russia ha sfruttato l’ambiguità delle sue intenzioni.

Una preoccupazione per la Guerra Fredda

Gli Stati Uniti hanno a lungo speculato sulla volontà russa di usare il commercio per legare le mani ad altri paesi, una preoccupazione che risale ai primi giorni della Guerra Fredda.

Ad esempio, alla fine degli anni ’50 e ’60, mentre l’URSS e gli Stati Uniti erano in competizione per l’egemonia del dopoguerra, ciascuna parte cercò di influenzare paesi non formalmente allineati con nessuna delle due superpotenze. Alcuni analisti americani hanno avvertito di una “offensiva economica sovietica”. Ciò includeva gli sforzi sovietici per utilizzare accordi commerciali favorevoli e altra assistenza economica ai paesi del Patto di Varsavia e obiettivi neutrali come la Finlandia, la Repubblica araba unita e l’India in un modo che creava una dipendenza prolungata da Mosca, possibilmente consentendo la futura coercizione del Cremlino.

Altri analisti non erano d’accordo e pensavano che il commercio sovietico fosse in gran parte motivato dall’economia. Così fecero gli alleati americani, in particolare la Gran Bretagna, che resistettero alle richieste americane di limitare il commercio strategico con il blocco sovietico e altri sforzi per frenare le loro prospettive commerciali sovietiche.

Queste diverse prospettive dimostrano l’ambiguità delle intenzioni sovietiche. Data la rivalità della Guerra Fredda e lo status dell’URSS come economia statale centralizzata, le motivazioni di Mosca non erano chiare.

JFK combatte un oleodotto

Quando l’Unione Sovietica iniziò a sviluppare oleodotti e gasdotti verso l’Europa, la dipendenza energetica europea dalla Russia divenne una preoccupazione particolare a Washington.

Negli anni ’60, l’Europa occidentale importava solo il 6% del proprio petrolio dal blocco sovietico. Ma un nuovo oleodotto pianificato – che correva dall’estremo oriente russo, attraverso diversi paesi europei tra cui Ucraina e Polonia, e terminava in Germania – suggeriva che i sovietici sperassero di cambiare la situazione. La prospettiva di una maggiore dipendenza, così come altre preoccupazioni strategiche, ha sollevato campanelli d’allarme a Washington.

Nel 1963, l’amministrazione Kennedy tentò di bloccare la costruzione dell’oleodotto Druzhba, o ‘Amicizia’, ​​spingendo un embargo sui tubi di ampio diametro nei paesi allineati ai sovietici. Sapendo che non poteva fermare il progetto da solo, ha fatto pressioni sugli alleati, in particolare la Germania occidentale, un importante esportatore di tubi, affinché si unissero.

Mentre la Gran Bretagna ha rifiutato, la Germania occidentale ha accettato con riluttanza, consentendo un embargo parziale della NATO.

Tuttavia, l’oleodotto è stato completato un anno dopo con solo lievi ritardi.

La mossa del gas di Reagan scatena la crisi

Circa due decenni dopo, l’amministrazione Reagan dovette affrontare un dilemma simile.

Nel 1981, l’Unione Sovietica stava costruendo un gasdotto dalla Siberia all’Europa occidentale. Vedendolo come un’altra minaccia, l’amministrazione Reagan ha cercato di persuadere gli alleati europei come Francia e Germania ad aderire al suo embargo non solo per le apparecchiature degli oleodotti per il progetto, ma anche per il finanziamento. Hanno rifiutato e gli Stati Uniti hanno risposto con sanzioni intese a impedire alle aziende europee di fornire denaro o attrezzature al progetto.

La mossa ha innescato una crisi intra-occidentale, seminando divisione tra Stati Uniti ed Europa e provocando un ritiro delle sanzioni solo pochi mesi dopo.

Il gasdotto è stato completato nel 1984.

Usare la dipendenza dall’energia come arma

Le conseguenze della dipendenza energetica dalla Russia iniziarono a manifestarsi dopo il crollo sovietico nel 1991 e l’ascesa di Vladimir Putin un decennio dopo. A differenza dei suoi predecessori sovietici, che si sono astenuti dal bloccare le esportazioni di energia, Putin ha mostrato la volontà di fondere obiettivi economici e geopolitici nella politica energetica russa, esercitando una pressione tempestiva sui vicini che giustifica in termini di mercato.

A metà degli anni 2000, ad esempio, l’Ucraina riceveva ancora le stesse spedizioni di gas fortemente sovvenzionate dalla Russia di quando faceva parte dell’Unione Sovietica alcuni anni prima. La ‘rivoluzione arancione’ verso la fine del 2004 ha portato alla cacciata di un leader filo-Cremlino, sostituendolo con uno che cercava legami più stretti con l’Occidente. Un anno dopo, Gazprom ha chiesto all’Ucraina di pagare tutte le tariffe di mercato per il suo gas.

Quando l’Ucraina ha rifiutato, la Russia ha limitato il flusso di gas attraverso i gasdotti, lasciando solo quanto basta per adempiere ai suoi contratti con i paesi dell’Europa occidentale. A molti osservatori, la mossa sembrava mirare a destabilizzare il governo filo-occidentale di Kiev. Successivamente è stato anche utilizzato come base per affermare che l’Ucraina fosse un paese di transito del gas inaffidabile, il che ha contribuito a costruire il supporto per un nuovo gasdotto chiamato Nord Stream che convogliava direttamente il gas dalla Russia alla Germania.

Quel gasdotto è stato aperto nel 2011 e ha comportato una perdita annuale per l’Ucraina di 720 milioni di dollari in tasse di transito. Nord Stream ha anche aumentato in modo significativo la dipendenza energetica tedesca dalla Russia, che entro il 2020 forniva dal 50% al 75% del suo gas naturale, rispetto al 35% del 2015. Il gas naturale viene utilizzato non solo per l’industria energetica, ma anche per il riscaldamento e per produrre elettricità in Germania.

Quel gasdotto è ora responsabile di un terzo di tutte le esportazioni di gas russe in Europa. Di conseguenza, le esportazioni di gas russo in Europa hanno raggiunto un livello record nel 2021, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per aumentare le esportazioni di gas naturale liquefatto in Europa.

L’Europa ha intravisto le potenziali conseguenze di questa dipendenza nel dicembre 2021, quando la Russia ha ridotto le sue esportazioni di gas verso l’Europa mentre la crisi che coinvolgeva l’Ucraina si stava riscaldando. Sebbene tecnicamente la Russia stesse ancora rispettando i suoi contratti, ha smesso di vendere gas aggiuntivo come aveva fatto in passato. Il mese successivo, l’Agenzia internazionale per l’energia ha accusato la Russia di destabilizzare la sicurezza energetica europea.

Putin lo farà di nuovo?

Secondo quanto riferito, la Russia ha accumulato circa 130.000 soldati al confine con l’Ucraina, circondando il paese su tre lati.

Sebbene le intenzioni di Putin rimangano poco chiare, gli Stati Uniti stanno guidando gli sforzi per scoraggiare una potenziale invasione dimostrando che i loro alleati occidentali sono a bordo con sanzioni devastanti, inclusa la promessa di Biden di contrastare un nuovo gasdotto da 11 miliardi di dollari che va dalla Russia alla Germania noto come Nord Stream 2.

Ma la già significativa dipendenza dell’Europa – e in particolare della Germania – dalla Russia per l’energia li rende vulnerabili data la storia della Russia di minacciare di interrompere le forniture di gas ai suoi vicini – e talvolta di portarla avanti. Ciò potrebbe potenzialmente minare la capacità dell’Occidente di eseguire una campagna coordinata di sanzioni.

Ad esempio, una crisi energetica in inverno potrebbe essere un disastro per la Germania e il timore che possa indebolire la volontà tedesca di agire contro la Russia. Un recente esempio di potenziale debolezza tedesca nei confronti della Russia può essere visto nel fallimento del cancelliere tedesco Olaf Scholz nell’approvare l’arresto del gasdotto Nord Stream 2 come potenziale sanzione per un’invasione.

L’uso da parte della Russia del commercio e dell’energia per creare dipendenze le ha dato una mano forte, una mano che gli Stati Uniti e i suoi alleati europei hanno opzioni limitate per contrastare.