Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha etichettato il Presidente russo Vladimir Putin un ‘criminale di guerra’ per il modo in cui si sta svolgendo la guerra in Ucraina.

Gli esperti che raccolgono il numero delle vittime in Ucraina riferiscono che la Russia non riconosce di aver ucciso civili nella sua azione militare, proprio come ha fatto in Siria, dove la Russia ha iniziato il suo impegno militare a sostegno del governo di Assad nel 2015 con intensi attacchi aerei e artiglieria Azioni.

Funzionari russi e media statali affermano che stanno solo attaccando siti militari. Ad oggi, la Russia non ha accettato pubblicamente la responsabilità di una sola morte di civili in Ucraina.

Il commento di Biden è arrivato dopo che le forze russe avevano bombardato un ospedale per la maternità e l’infanzia nell’Ucraina meridionale, ferendo almeno 17 persone nell’attacco.

Almeno 13 persone sono state uccise in un attacco russo a un panificio industriale a Makariv, a ovest di Kiev, e l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) delle Nazioni Unite ha stimato che due settimane dopo l’invasione russa almeno 549 ucraini civili erano stati uccisi, 41 dei quali bambini, salendo a 780 uccisi (722 adulti e 58 bambini) entro il 17 marzo.

Secondo la polizia regionale di Kharkiv, tra il 24 febbraio, data di inizio dell’invasione, e il 7 marzo, sono stati uccisi 133 civili, cinque dei quali bambini. Un attacco documentato da Human Rights Watch includeva il caso di un uomo che è stato ucciso mentre aspettava in fila fuori da un supermercato.

Ma l’OHCHR ritiene che le cifre complessive delle morti di civili siano considerevolmente superiori alle stime locali. Questo perché i rapporti individuali di civili provenienti da luoghi in cui sono in corso intense ostilità sono stati ritardati e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma.

L’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, afferma che 1.500 edifici residenziali, 202 scuole e 34 ospedali sono stati bombardati in tutto il Paese.

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che la Russia ha perso 14.200 militari, mentre le forze ucraine hanno distrutto 450 carri armati russi, 1.448 veicoli corazzati, 93 aerei, 112 elicotteri e 12 droni. Il ministero della Difesa russo ha riportato il bilancio delle vittime solo una volta, il 2 marzo, affermando che 498 militari russi erano stati uccisi in Ucraina.

Confronti con la Siria

L’azione militare russa ha causato morti o feriti tra i civili in 4.615 incidenti in Siria, secondo Airwars, un’organizzazione collaborativa per la trasparenza senza fini di lucro. Dal 2014 segue le azioni militari e le relative richieste di risarcimento per danni civili in zone di conflitto come Iraq, Siria e Libia, attingendo ai resoconti dei media, dei social media e delle ONG.

Ciò porta la stima totale di Airwars dal 2015 a un minimo di 14.216 civili uccisi. Complessivamente, la Russia è stata collegata da altre fonti a ben 23.400 morti tra i civili e 41.000 feriti in Siria.

Ma la stima dell’esercito russo delle morti e dei feriti tra i civili in Siria è pari a zero. Le azioni russe in Siria suggeriscono che i suoi militari fanno ben poco per evitare di danneggiare i civili, e questo sembra essere il caso anche in Ucraina. In un rapporto del 18 febbraio 2022, Human Rights Watch ha espresso preoccupazione per i bombardamenti di aree residenziali in Ucraina da parte di gruppi sostenuti dalla Russia, una tattica che la Russia è stata ripetutamente accusata di perseguire in Siria.

Allo stesso tempo, la televisione di stato russa descrive come “falsi” i video di missili che colpiscono le città ucraine e le notizie di soldati russi uccisi in azione, mentre i media del paese cercano di rendere conto delle informazioni che emergono dall’Ucraina che contraddicono i resoconti ufficiali dell’invasione.

Mentre le affermazioni sulle morti militari supportano le narrazioni di vincere o perdere una guerra, con ciascuna parte che sostiene che il proprio nemico sta subendo perdite maggiori, le morti dei combattenti sono meno problematiche di quelle civili, perché i combattenti sono obiettivi legittimi, mentre i non combattenti sono “persone protette”, secondo il diritto internazionale.

Danni collaterali?

La Russia non è il primo Paese ad essere accusato di sottostimare le vittime civili. Era una caratteristica della “guerra al terrore”. Nel 2002 il generale Tommy Franks ha dichiarato che gli Stati Uniti “non fanno il conteggio delle vittime”, ammettendo la significativa sottostima delle morti di civili da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella campagna contro l’ISIS dal 2014. In Occidente, le morti di civili sono spesso detti “danni collaterali” e sono sempre “deplorevoli”.

Nel maggio 2019, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto per tenere conto delle vittime civili delle attività militari statunitensi nel 2018: 120 morti e 65 feriti in Iraq, Siria, Afghanistan e Somalia. Ha anche riconosciuto 793 morti tra i civili in Iraq e Siria a seguito delle attività militari degli Stati Uniti e della coalizione nel 2017. Sebbene sia certamente un conteggio insufficiente, l’Iraq Body Count, un’organizzazione che ha registrato le morti causate dal conflitto in Iraq, e Airwars stima che questi numeri siano essere a decine di migliaia – c’è almeno qualche tentativo di accettare la responsabilità per i danni inflitti.

Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha recentemente dichiarato che la Russia non ha “inventato danni collaterali” con l’Ucraina:

Non giustifico alcuna azione che porti alla morte di civili, ma non siamo stati noi a inventare questo danno collaterale. Questo è stato inventato dai nostri partner occidentali dalle loro avventure in Iraq, in Libia e così via.

Potrebbe essere la cosa più vicina alla Russia ad ammettere un certo grado di danno civile nelle guerre che combatte.

Ma, smentite, spiegazioni e giustificazioni a parte, la morte di bambini come Alisa (7) Polina (10) e suo fratello Semyon (5) uccisi in attentati e sparatorie dimostrano che quando uno stato invade, nessuno è al sicuro.