Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, ci sono stati molteplici tentativi in ​​Occidente di contenere e isolare il Cremlino sia politicamente che economicamente. Oltre all’approvvigionamento di armi e denaro, nonché all’assistenza umanitaria all’Ucraina, i Paesi del G7, l’Unione Europea e un gran numero di società multinazionali stanno attivamente esercitando pressioni sull’economia russa sanzionando le industrie chiave, il settore bancario, ecc. Nelle realtà date, la Russia cerca di accedere ai mercati esteri per prevenire una massiccia recessione economica e in una certa misura compensare il danno economico causato dall’Occidente. Questo allineamento non solo cambia l’ambiente geopolitico nell’Europa orientale, ma influisce anche sulla percezione della cooperazione strategica ed economica a lungo termine con la Russia nello spazio post-sovietico. Mentre alcuni Paesi si sono astenuti dal rilasciare dichiarazioni sulla recente offensiva, alcuni sostengono ancora indirettamente l’espansione del Cremlino.

La politica estera dell’Armenia si basa in larga misura su relazioni interparlamentari e intersociali con la Russia. In qualità di partner dell’alleanza all’interno dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, e anche membri dell’Unione economica eurasiatica, Russia e Armenia continuano la loro comunicazione nell’ambito di queste organizzazioni. Pertanto, nelle circostanze attuali, l’Armenia continua a rimanere impegnata negli accordi bilaterali con Mosca con la quale non solo mostra allineamento militare, ma anche solidarietà nell’evitare le sanzioni imposte dall’Occidente mitigando la recessione economica.

Sanzioni alla Russia

L’annessione della Crimea nel 2014 ha minato la prospettiva di una più stretta cooperazione UE-Russia, almeno per la durata del regime di Putin al potere. Da marzo 2014 l’Unione Europea ha progressivamente imposto una serie di sanzioni individuali, economiche e diplomatiche al Cremlino e alla Russia in generale. Nonostante il limitato accesso ai mercati primari e secondari dell’Europa per le società statali e private russe e ulteriori misure restrittive, la leadership russa non ha rinunciato ai suoi appetiti espansivi e ha continuato i suoi tentativi di destabilizzare l’Ucraina dall’interno. A causa delle crescenti tensioni al confine, il conflitto si è trasformato in una vera e propria ‘operazione militare’, come la chiama la parte russa. A seguito di questa mossa del regime di Putin, l’UE ha adottato una serie di misure restrittive nei confronti delle imprese, delle banche che operano nel territorio della Federazione Russa e delle persone fisiche che fanno parte o hanno legami con il governo russo.

I maggiori investitori stranieri hanno interrotto i legami con la Russia e l’UE e gli Stati Uniti limitano le esportazioni e si impegnano congiuntamente a più sanzioni e politiche di isolamento. In tempo di guerra, è essenziale avere partner economici per finanziare operazioni militari e proteggere il mercato interno dalle esternalità imposte dall’estero. In queste condizioni, la Russia cerca di trovare sostegno nello spazio post-sovietico per mantenere i legami bilaterali e proteggere le grandi e medie imprese. Dal momento che l’Armenia si posiziona come uno Stato leale alla Russia in termini di partenariato strategico ed economico sul territorio del Caucaso meridionale, era abbastanza logico presumere che non avrebbe avuto ampi margini di manovra politica durante la guerra.

Tuttavia, invece di prendere una posizione neutrale, la politica ufficiale di Erevan continua a sostenere l’invasione militarmente, finanziariamente e diplomaticamente. Secondo l’intelligence turca il 25 marzo, l’Armenia ha consegnato quattro caccia Su-30 con equipaggi alla Russia che saranno presumibilmente schierati sul fronte di battaglia. Ricordiamo che in precedenza Haber Global ha riferito con riferimento all’intelligence del trasferimento di mercenari siriani in Ucraina, che è stato successivamente confermato dalla BBC e dalla stessa Russia. In effetti, questo passaggio fornisce prove sufficienti per il coinvolgimento diretto dell’Armenia nella guerra.

L’Armenia ha chiarito la sua posizione politica attraverso il suo comportamento di voto e una serie di gesti diplomatici aperti. All’inizio di questo mese, il Catholicos armeno ha ospitato una delegazione di alti funzionari della Crimea guidata dal vicepresidente del Consiglio dei ministri della Crimea, Georgi Muradov. Durante l’incontro il Catholicos ha espresso la sua gratitudine ai funzionari della Crimea e ha colto l’occasione per benedire la delegazione. Inoltre, l’Armenia sta proiettando attivamente gli interessi della Russia sulla scena politica internazionale votando contro le risoluzioni che condannano l’offensiva russa. Ad esempio, l’Armenia è stato l’unico Stato membro nel Consiglio d’Europa a votare contro la sospensione della Russia dall’organizzazione.

Armenia, Russia e Unione economica eurasiatica

Oltre alle suddette forme di supporto strategico-militare, l’Armenia è interessata alla ripresa dell’economia russa. Negli ultimi decenni, la Russia ha agito nel Caucaso meridionale non solo come garante della sicurezza nazionale dell’Armenia, ma anche come suo principale partner economico. Per l’Armenia in quanto stato membro dell’Unione economica eurasiatica (EAEU), un’organizzazione regionale dominata dalla Russia, il collasso dell’economia russa rappresenta una potente minaccia. A causa delle dimensioni relativamente ridotte del mercato e della guerra con l’Azerbaigian, il contesto degli investimenti dell’Armenia è stato notevolmente impoverito. A questo proposito, l’Armenia considera l’attuale isolamento delle imprese russe un’opportunità per ripristinare il proprio profilo di investimento attraendo imprese e imprenditori russi. Secondo i dati ufficiali, 268 aziende e circa 1,5 mila singoli imprenditori si sono trasferiti in Armenia, principalmente dalla Russia.

Il Ministero dell’Economia incoraggia il trasferimento delle attività economiche in Armenia e fornisce linee guida formali e il know-how necessario per le imprese russe. D’altra parte, gli investitori russi, in particolare del settore IT, cercano di consolidare e svolgere le loro attività nel nuovo contesto imprenditoriale. Poiché alcune banche russe sono state escluse da SWIFT e con quasi la metà delle attività della banca centrale congelata, il settore bancario è diventato uno dei settori più limitati, il che sta strappando la Russia alla liquidità e costringendola a spostarsi su altri mercati per le transazioni . Il Ministero dell’Economia dell’Armenia consulta/informa le banche russe e altre istituzioni finanziarie su transazioni/investimenti di denaro tramite un canale telegramma ad esso affiliato: «In Armenia è molto comodo ricevere e prelevare criptovalute, sono stati installati anche terminali per prelevare e ricevere contanti. Puoi anche pagare l’alloggio in criptovaluta e persino affittare uffici».

In termini di commercio bilaterale, il Ministero dell’Economia prevede una diversificazione commerciale e un calo generale del volume degli scambi, tuttavia non sono state osservate prove chiare che potrebbero supportare questa affermazione del ministro, Vahan Kerobyan. Sebbene i nuovi pacchetti di sanzioni emendati dall’UE e dal Regno Unito comprendano anche pelletteria, abbigliamento, profumi, ecc., i produttori armeni si impegnano a fornire al mercato al dettaglio russo prodotti tessili per sostituire i marchi sanzionati. Allo stesso tempo, gli imprenditori armeni riforniscono il mercato automobilistico russo, aggirando le sanzioni occidentali che servono come prova del sostegno incondizionato non solo da parte del governo ma anche del settore privato.

Conclusione

Alla luce della guerra in corso tra Russia e Ucraina, l’establishment politico e la società in Armenia, Azerbaigian e Georgia escogitano approcci diversi per mantenere le relazioni con entrambi le parti, dimostrando così eterogeneità nella conduzione della politica estera nella regione. L’approccio solidale dell’Armenia nei confronti del Cremlino si discosta da Baku e Tbilisi ufficiali e contraddice la politica della comunità internazionale. È logico presumere che nel prossimo futuro sia anche possibile che vengano imposte sanzioni contro l’Armenia o che le venga dato un avvertimento.