Per anni, gli attivisti per il clima hanno chiesto una mobilitazione simile a una guerra per guidare una rapida transizione verso l’energia pulita. Oggi, queste richieste hanno assunto una nuova urgenza: l’invasione russa dell’Ucraina è stata una dimostrazione incessante di quanto i combustibili fossili minaccino la sicurezza condivisa del mondo.

La brutalità dell’esercito russo, l’influenza del Cremlino sulla NATO e il conseguente impatto globale della crisi sono stati, in larga misura, tutti resi possibili dai combustibili fossili che alimentano la guerra del Presidente russo Vladimir Putin. Più di recente, Josep Borrell, capo della politica estera dell’Unione europea (UE), ha sottolineato che mentre l’UE ha inviato un miliardo di dollari in aiuti all’Ucraina, spende più o meno lo stesso importo ogni giorno per le importazioni di combustibili fossili dalla Russia.

Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, il collegamento tra l’aggressione alimentata dai combustibili fossili della Russia e la crisi climatica è stato sottolineato dall’esperienza dei delegati dell’Ucraina al Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che hanno dovuto interrompere la stesura di un rapporto per ripararsi dalle bombe. “Il cambiamento climatico e la guerra all’Ucraina hanno”, ha affermato la scienziata ucraina del clima Svitlana Krakovska, un membro della delegazione, “le stesse radici: i combustibili fossili e la nostra dipendenza da essi”.

La dipendenza transatlantica dai combustibili fossili può e deve essere spezzata.

Da parte loro, Stati Uniti, Regno Unito e UE sono uniti nel riconoscere la necessità di svezzarsi dal petrolio e dal gas russo. Le loro strategie hanno tre componenti principali: eliminare gradualmente o vietare le importazioni dalla Russia e compensare il deficit da fonti (costose) non russe; ridurre il consumo di energia aumentando l’isolamento e altre misure di efficienza; e aumentare rapidamente gli investimenti nell’energia pulita per sostituire completamente i combustibili fossili.

Ma questo corso deve affrontare grandi ostacoli politici, soprattutto perché ci vorrà del tempo per organizzare una mobilitazione d’urto di energia pulita e isolamento. Quindi i combustibili fossili colmeranno il divario: l’Europa importerà più gas dagli Stati Uniti per compensare la carenza russa e le centrali a carbone in programma per la disattivazione potrebbero vedere la loro durata prolungata.

Per prima cosa, ciò offre alle major occidentali del petrolio e del gas l’opportunità di sfruttare la loro posizione, agendo come salvatrici di energia a breve termine, mentre cercano di annacquare la transizione verde a lungo termine. Queste aziende hanno sempre eccelso nell’influenzare i programmi politici, esercitando il loro vasto potere di lobbying per rallentare il passaggio all’energia pulita. Gli ultimi anni hanno visto la marea politica girare contro di loro, ma la guerra della Russia potrebbe aprire nuove opportunità per i CEO fossili.

Nel frattempo, il tenore di vita sta precipitando a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, con le famiglie già colpite dagli effetti a catena della pandemia di COVID-19. Un gruppo che chiamerei ‘populisti fossili’ sta sfruttando questa opportunità: si tratta di politici influenti che sono saliti alla ribalta nelle guerre culturali dell’ultimo decennio e stanno usando il loro playbook anti-élite per chiedere una soluzione alimentata a combustibili fossili alla crisi energetica .

Nel Regno Unito, ad esempio, il principale politico pro-Brexit (e ora emittente televisiva) Nigel Farage si sta riformulando in questo modello, usando i prezzi elevati del gas per chiedere un riavvio della moribonda industria britannica del fracking e facendo una campagna per un referendum sul governo obiettivo climatico di zero emissioni nette entro il 2050. Nessuna di queste richieste ha senso dal punto di vista economico, politico o ambientale, ma in un momento di difficoltà per milioni di persone, il linguaggio ispirato alla Brexit di persone sofferenti contro élite estranee al mondo è familiare come potrebbe essere persuasivo.

Politica intelligente e processo decisionale

Queste minacce possono essere neutralizzate mettendo le famiglie al primo posto. Proprio come molti Paesi europei hanno offerto sostegno di emergenza alle famiglie durante la pandemia, i futuri investimenti nell’isolamento e nell’energia pulita dovrebbero mirare alle famiglie in prima linea nella stretta. La guerra energetica può essere vinta dando alle persone case calde, bollette economiche e sicurezza dell’approvvigionamento.

L’idea dell’ambientalista Bill McKibben di “pompe di calore per la pace e la libertà” è un esempio di come questo possa essere fatto. Rifacendosi agli accordi Lend-Lease della seconda guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti potrebbe fornire contratti federali garantiti ai produttori di pompe di calore negli Stati Uniti per aumentare rapidamente la produzione e fornirli a un costo pari o inferiore a quello delle nazioni europee.

L’Agenzia internazionale dell’energia stima che l’introduzione delle pompe di calore potrebbe ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo di due miliardi di metri cubi (bcm) in un solo anno, il tutto costruendo sicurezza energetica a lungo termine. Poiché i produttori europei hanno una capacità limitata per far fronte a un massiccio aumento dell’offerta, il deficit potrebbe essere colmato dai produttori statunitensi: il Presidente Joe Biden potrebbe aggirare il Congresso e utilizzare il Defense Production Act per fornire prestiti e garanzie di acquisto ai produttori di pompe di calore (molto simile il suo predecessore lo ha fatto quando ha imposto la produzione di ventilatori in risposta a COVID-19).

Questa sarebbe una politica intelligente, che riflette la brusca convergenza di agende condivise attraverso l’Atlantico: la necessità geopolitica di opporsi a Putin, lo sforzo geoeconomico per rallentare la sua macchina da guerra e l’imperativo ambientale di ridurre le emissioni. Fornirebbe anche chiari guadagni alle famiglie, attenuando il richiamo della sirena del populismo fossile. Non c’è da stupirsi che la Casa Bianca sia interessata.

Ancora di più, sarebbe una politica intelligente. Investimenti mirati e accelerazione della produzione possono aiutare a innescare “punti di svolta”, un brusco cambiamento nel prezzo delle tecnologie e la loro maturità nei mercati. Ad esempio, la Norvegia ha utilizzato il suo sistema fiscale per rendere i veicoli elettrici più economici delle alternative a benzina, portando i veicoli elettrici a diventare la maggior parte delle vendite di auto nuove nel 2020.

I punti critici possono anche essere attivati ​​intenzionalmente per eliminare gradualmente le tecnologie indesiderate. Negli anni 2010, ad esempio, il governo britannico ha contribuito ad aumentare il costo della produzione di energia dal carbone, spingendolo al di sopra del prezzo di utilizzo del gas, il che, insieme al prezzo in calo delle energie rinnovabili, alla fine ha reso le centrali a carbone non redditizie. Di conseguenza, l’uso del carbone è crollato del 75% in cinque anni.

Finora, i punti di svolta sono stati in gran parte individuati e innescati dai singoli paesi. Ma un piano transatlantico per implementare rapidamente le pompe di calore potrebbe accelerare i punti critici: riduzioni del prezzo delle pompe di calore, loro diffusione diffusa e crollo dell’uso delle caldaie a gas.

Questo principio può essere applicato a una serie di altre tecnologie in cui gli Stati Uniti hanno un vantaggio sull’Europa nello sviluppo e nella produzione, in particolare le batterie a scala di rete.

I vantaggi non si fermerebbero qui. Un’impennata nella produzione e installazione di tecnologie pulite porterebbe milioni di posti di lavoro di alta qualità negli Stati Uniti e in Europa. Nel frattempo, le riduzioni dei costi delle tecnologie pulite si riverserebbero sui mercati internazionali, aiutando altri paesi ad accedere ad alternative più economiche ai combustibili fossili. Questo è un bisogno urgente per le nazioni a basso reddito che sono in prima linea nella crisi climatica e hanno bisogno di sostegno per abbandonare i combustibili fossili.

Gli eventi degli ultimi due mesi, così come la crescente minaccia della crisi climatica, sono una tragica prova della necessità di una decarbonizzazione aggressiva. La comunità transatlantica dovrebbe cogliere questa opportunità storica per un passaggio definitivo a un futuro più sicuro.

La versione originale di questo intervento è qui.