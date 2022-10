Ucraina: Cina e India neutrali anche dopo le annessioni della Russia

I diplomatici provenienti da Cina e India potrebbero essere disposti a parlare con le loro controparti russe dietro le quinte per frenare i discorsi sulla guerra nucleare, ma nell’arena pubblica sembrano disinteressati in questo momento a prendere le distanze completamente dal regime di Vladimir Putin e dalle sue azioni in Ucraina.

La Russia ha votato contro e ha effettivamente posto il veto a una risoluzione che condanna l’annessione dei territori ucraini venerdì. Cina, India, Brasile e Gabon si sono astenute.

Se approvata, la risoluzione avrebbe dichiarato illegali le annessioni e chiesto il ritiro immediato e incondizionato di tutte le forze militari russe dall’Ucraina.

Rapporti e editoriali di questa settimana hanno suggerito che ci fosse uno sforzo di canalizzazione all’indietro in atto da parte dei diplomatici americani per incoraggiare la Cina e l’India a fare pressione su Putin per allentare il discorso sulle armi nucleari e limitare il potenziale per il loro uso in Ucraina. Questi rapporti sembravano essere rafforzati, in parte, dai commenti pubblici fatti dai leader e dai diplomatici di entrambi i Paesi durante la riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana.

In un editoriale per il ‘Washington Post‘, l’ex Presidente del Joint Chiefs of Staff Mike Mullen, l’ex senatore degli Stati Uniti Sam Nunn e l’ex segretario per l’energia degli Stati Uniti Ernest J. Moniz, hanno espresso un livello di fiducia nel fatto che il leader cinese Xi Jinping fosse pronto a esercitare la pressione necessaria su Putin: «Data la crescente dipendenza economica e geopolitica della Russia da Pechino, Putin non può permettersi una spaccatura irreparabile con Xi. Una dichiarazione pubblica di Xi sull’inaccettabilità dell’uso nucleare da parte della Russia in Ucraina avrebbe sicuramente un impatto su Putin. Xi potrebbe sottolineare il punto ricordando a Putin la continua importanza della Cina come destinazione n. 1 per le sue esportazioni di energia, sottolineando che questo dovrebbe essere rivalutato se Putin dovesse utilizzare armi nucleari».

Questo potrebbe essere vero, ma il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di venerdì ci ricorda che Cina e India rimangono nella migliore delle ipotesi non allineate con l’Occidente, se non leggermente differenziate rispetto alla Russia, per la quale entrambe hanno legami economici e geopolitici che i leader non sono ancora disposti a rompere. Nessuno dei due è stato convinto a impegnarsi nelle sanzioni occidentali contro la Russia.

In settimana l’intera Assemblea Generale delle Nazioni Unite sarà chiamata a votare una risoluzione simile che condanna le annessioni russe come illegali. Sarà interessante vedere se i Paesi del Sud del mondo, che si sono opposti alla costruzione della coalizione occidentale contro la Russia, saranno persuasi ad unirsi ora che Putin ha portato la guerra a un livello gigantesco e crescente.

Il voto potrebbe anche mostrare che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno molto più lavoro da fare per allineare il mondo dietro la loro strategia, che per ora si concentra esclusivamente sull’imposizione di più sanzioni alla Russia (a scapito della più ampia economia globale) e più armi in Ucraina (a rischio di guerra mondiale).