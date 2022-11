Ucraina: chiedere diplomazia non è neoimperialismo

Dall’inizio della guerra in Ucraina lo scorso febbraio, molti argomenti sono stati schierati contro l’idea che gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi in seri sforzi diplomatici per negoziare la fine della guerra. Uno dei più convincenti ha lanciato l’idea come una forma di neoimperialismo.

Il rappresentante Jamie Raskin (D-MD) l’ha definita una «cattiva abitudine coloniale» che presume che la pace «dipenda dai desideri delle grandi potenze e delle sole grandi potenze», poiché ha rinunciato alla lettera che aveva firmato chiedendo un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti in diplomazia.

Le sue parole riecheggiano l’accusa di «Westsplaining» che è stata spesso presentata contro coloro che chiedevano colloqui di pace. La posizione corretta, secondo queste voci, è che Washington e gli altri sostenitori militari dell’Ucraina relativamente non interessati dal conflitto, si limitino a sostenere i leader ucraini fintanto che sono disposti a combattere, anche se, come riconosce apertamente la Casa Bianca, questo percorso aumenta il rischi di escalation nucleare.

Ciò ignora, ovviamente, gli enormi costi pagati in modo sproporzionato dal Sud del mondo a causa del prolungamento della guerra e il fatto che i Paesi in via di sviluppo in modo schiacciante -che continuano a lottare con l’eredità di secoli di colonialismo occidentale- richiedono negoziati.

Un elenco breve e incompleto degli Stati che hanno aggiunto le loro voci a questo appello per i negoziati per porre fine alla guerra include Cina, India, Turchia, Indonesia, Pakistan, Messico, Sudafrica, Lega Araba a 22 Stati membri e 55 Stati membri dell’Unione Africana. A quell’elenco possiamo aggiungere il Brasile, dove hanno appena sconfitto Jair Bolsonaro, l’incumbent di estrema destra, e il suo vittorioso sfidante di sinistra Lula da Silva hanno separatamente chiesto colloqui per porre fine al conflitto. Insieme, questi governi e organismi rappresentano oltre 5 miliardi di persone, ovvero circa il 65% della popolazione mondiale.

I 30 Stati membri della NATO, al contrario, sono -ad esclusione della Turchia- tutti situati nel Nord del mondo, molti dei quali ex potenze coloniali che hanno spartito e soggiogato i Paesi sopra elencati.Rappresentano poco meno di 950 milioni di persone, anche se l’aggiunta di potenziali nuovi membri Finlandia e Svezia, così come lapopolazione ucraina prebellica, significherebbe poco più di un miliardo, o circa il 13% della popolazione mondiale.

Questo è, in effetti, un conteggio generoso, date le note differenze di entusiasmo per la guerra tra gli Stati della NATO, con almeno Italia, Ungheria, Turchia, Francia e Germania che sono più desiderosi di negoziare rispetto ad altri membri, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, e un certo numero di ex Stati del blocco orientale, che preferiscono mantenere la guerra in corso a tempo indeterminato.

Questo divario globale non sorprende se si considera la posta in gioco. Se il conflitto dovesse trasformarsi in una guerra nucleare a tutto campo tra USA e Russia, di cui c’è un rischio molto reale, non sarebbero solo quelle due Nazioni a soffrire. Gli scienziati hanno stimato che tra il 60% e il 90%circa della popolazione umana morirebbe sulla scia di una simile guerra. La maggior parte dei miliardi di morti sarebbe il risultato di una successiva carestia causata dall’inverno nucleare: persone e Paesi del tutto estranei alla guerra e che non hanno voce in capitolo sulle deliberazioni nucleari in corso oggi in Russia e negli Stati della NATO.

«In una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia, più persone morirebbero [di fame] solo in India e Pakistan che nei Paesi che stanno effettivamente combattendo la guerra», ha detto ai giornalisti il climatologo della Rutgers University, Alan Robock, coautore di un recente studio.

Inoltre, non sorprende se si tiene conto dei costi sproporzionati pagati in questo momento dal mondo in via di sviluppo a causa degli effetti economici a catena della guerra. Tra gennaio e settembre, più di 90 Paesi sono stati colpiti da proteste a volte mortali per l’aumento vertiginoso dei prezzi del carburante, un terzo dei quali Paesi che non avevano assistito a tali proteste un anno prima. Lo stesso ambasciatore di Washington presso le Nazioni Unite ha avvertito ad agosto che la guerra sta facendo precipitare 40 milioni di persone nell’insicurezza alimentare, principalmente nell’Africa subsahariana, mentre la missione permanente della Francia presso le Nazioni Unite stima che 13 milioni di persone in più potrebbero morire di fame in questo e nel prossimo anno.

Un capo regionale del Programma alimentare mondiale ha avvertito dell’imminente carestia diffusa per spiegare perché «porre fine alla guerra è fondamentale».

Forse questo è il motivo per cui un diplomatico africano ha espresso perplessità ad agosto per la posizione occidentale nei confronti della guerra: «La cosa più sconcertante per noi è l’idea che un conflitto come questo sia in sostanza incoraggiato a continuare indefinitamente».

Lo Yemen, che sta già soffrendo gravemente per l’intervento militare a guida saudita durato otto anni, offre un esempio particolarmente crudele. Dipendente da Ucraina e Russia per il 40% delle sue importazioni di grano, il prezzo degli alimenti di base in Yemen è aumentato vertiginosamente,peggiorando i suoi già gravi livelli di malnutrizione. Ma questa guerra è stata in gran parte dimenticata in Occidente, dove gli appelli a porre fine al sostegno cruciale di Stati Uniti e Gran Bretagna alla coalizione a guida saudita che brutalizza gli yemeniti sono quasi scomparsi dal discorso pubblico.

Non solo la guerra in Ucraina ha costretto i governi africani a corto di liquidità che si stanno ancora riprendendo dalla pandemia di COVID-19 a spendere di più delle loro magre risorse per preservare i propri ammortizzatori sociali, distogliendo così fondi da progetti di sviluppo a lungo termine, ma anche l’inflazione indotta dalla guerra ha portato a un forte aumento dei tassi di interesse globali che rende molto più difficile per questi governi il servizio del proprio debito estero.

Quando una Banca africana di sviluppo ha chiesto al vice primo ministro canadese Chrystia Freeland -che ha affermato che il mondo sarà al sicuro solo quando «il tiranno russo e i suoi eserciti saranno completamente sconfitti»- dei segnali provenienti dall’Occidente che le massicce consegne di aiuti all’Ucraina avrebbero significato meno risorse che fluirebbero in Africa e che di conseguenza i pericoli del continente si «spostano all’indietro», Freeland ha risposto che «la democrazia può essere difesa solo dalle persone stesse se sono effettivamente pronte a morire per la loro democrazia».

«[Gli ucraini] stanno combattendo per se stessi», ha detto. «I Paesi dell’Africa questa è una scelta che devono fare da soli. … Dobbiamo mettere da parte il paternalismo».

Questa nozione –che la guerra debba continuare indipendentemente dai rischi e dalle sofferenze sopportate sia dagli ucraini che dal resto del mondo– mentre è dominante nel discorso occidentale, guadagna poco spazio altrove e in particolare nel Sud del mondo, dove la stragrande maggioranza della popolazione mondiale risiede.È solo una frazione relativa degli Stati-Nazione del mondo -concentrati nelle ricche, ex potenze imperiali e nei loro alleati nel nord del mondo- che sembrano indifferenti alla sofferenza dei loro ex sudditi coloniali -e questa visione parla di porre fine alla guerra non appena possibile come fuori questione.

Gli appelli alla diplomazia non fanno parte di un‘riflesso coloniale‘. Ma rifiutarli potrebbe essere, questo sì, un ‘riflesso coloniale‘.