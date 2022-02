Un argomento comune della retorica occidentale sulla pressione della Russia sull’Ucraina è che cambiare i confini con la forza è “senza precedenti dalla seconda guerra mondiale” e “minaccerebbe le basi dell’ordine internazionale”. Questo è storicamente analfabeta o deliberatamente mendace. In effetti, dal 1945 si sono verificati numerosi di questi cambiamenti. A volte gli Stati Uniti e i loro alleati hanno avviato essi stessi questi cambiamenti. Spesso hanno acconsentito a loro. Solo molto raramente si sono opposti loro con determinazione e con successo.

I casi di tale cambiamento includono: la spartizione della Palestina (seguita in seguito dall’occupazione e de facto dall’annessione israeliana del resto); l’annessione indiana del Kashmir (mai formalmente riconosciuta dagli Stati Uniti, ma da tempo accettata nella pratica); l’indipendenza de facto di Taiwan sotto la protezione degli Stati Uniti; l’occupazione cinese del territorio rivendicato dall’India nell’Himalaya; la separazione del Pakistan orientale da parte dell’India nel 1971; l’invasione turca di Cipro e l’istituzione della repubblica turca di Cipro del nord; il sequestro marocchino del Sahara occidentale; il sequestro indonesiano della Nuova Guinea occidentale; il sequestro indonesiano di Timor Est; il tentativo di sequestro del Kuwait da parte dell’Iraq; la dissoluzione della Jugoslavia; l’indipendenza de facto del Kurdistan iracheno; la separazione del Kosovo dalla Serbia da parte della NATO; il sequestro dell’Armenia del Nagorno-Karabakh dall’Azerbaigian; e gli altri stati separatisti sostenuti prima dall’Unione Sovietica e poi dalla Russia dal 1990. Si potrebbe anche menzionare la separazione dell’Ulster dal resto dell’Irlanda da parte della Gran Bretagna nel 1922. Ciò avvenne ovviamente una generazione prima del 1945, ma aveva molto in comune con alcuni degli altri casi.

L’esercito americano ha cacciato l’Iraq dal Kuwait nel 1991 e la pressione internazionale ha portato l’Indonesia a ritirarsi da Timor Est nel 1999-2002. A parte questi casi e quelli che coinvolgono la Russia, tutti gli altri sono stati sostenuti o accettati dall’Occidente. Poiché la NATO si è presentata come un pilastro fondamentale dell’ordine internazionale, si può attirare l’attenzione sull’invasione, in particolare, di Cipro nel 1974 da parte della Turchia, un membro della NATO che non è stato né espulso né sospeso dall’alleanza a causa della sua azione, né è stato posto sotto le sanzioni occidentali. Né l’Armenia è stata sanzionata per la sua annessione de facto del Nagorno-Karabakh. Né gli Stati Uniti hanno mai permesso che le loro risposte in questi casi fossero dettate o addirittura influenzate dalle opinioni delle maggioranze del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Assemblea generale.

Per contestualizzare le varie controversie nell’ex Unione Sovietica, è importante capire che tutti i casi che ho citato hanno una cosa in comune: sono stati tutti la conseguenza della caduta o della dissoluzione degli imperi. L’Unione Sovietica è spesso chiamata “impero” nel discorso occidentale; eppure solo molto raramente i commentatori occidentali hanno cercato di confrontare la caduta dell’URSS e le sue conseguenze con la fine degli imperi dell’Europa occidentale a metà del XX secolo, o con quelle degli imperi austro-ungarico e ottomano alcuni decenni prima.

E se c’è una cosa che è clamorosamente ovvia sulla caduta degli imperi è che il loro crollo è generalmente estremamente disordinato e lascia innumerevoli conflitti sulla sua scia. I motivi sono disparati, ma anche comuni a tutti. In alcuni casi, gli imperi hanno soppresso vecchie rivalità etniche o etno-religiose che scoppiano di nuovo quando il potere imperiale scompare. A volte gli stessi imperi hanno gettato le basi per il conflitto post-imperiale favorendo un gruppo etnico rispetto ad altri, introducendo nuovi coloni e coloni, separando etnie che hanno convissuto a lungo insieme (come i pashtun dell’Afghanistan e del Pakistan), o, dall’altro mano, ammassando in un unico territorio amministrativo etnie che erano state a lungo nemiche. A volte gli imperi giocavano a dividere e governare con i loro sudditi. A volte seguivano semplicemente la convenienza amministrativa (come con l’unione britannica della Nigeria settentrionale e meridionale, che non aveva alcuna base nella storia e nell’etnia comuni). A volte, la storia e la realtà locali significavano che semplicemente non c’era modo di creare stati nazione postcoloniali senza causare conflitti.

Prima di andare nell’allora URSS come corrispondente per il Times (Londra) nel febbraio 1990, avevo trascorso diversi anni in Asia meridionale come studente e giornalista. Mentre ero lì, mi sono abituato molto a sentire l’Impero britannico accusato di ogni problema e conflitto post-imperiale. A volte c’era un elemento di verità in questo. Pertanto, gli inglesi hanno certamente sfruttato le tensioni indù-musulmane, anche se non ha senso dire che le hanno create, e l’introduzione britannica del lavoro tamil nelle piantagioni di tè ceylonesi ha peggiorato le tensioni singalesi-tamil, ma non le ha create.

Il più delle volte, tuttavia, dare la colpa agli inglesi non era altro che un tentativo da parte delle popolazioni locali e delle loro élite di eludere la responsabilità morale per i conflitti che loro stessi avevano avviato. Con questa esperienza e conoscenza della storia alle spalle, mi trovavo quindi in una posizione migliore rispetto alla maggior parte degli osservatori occidentali nell’ex Unione Sovietica per alzare un occhio scettico quando veniva informato da armeni e azeri che la guerra tra loro era stata creata da Mosca, o dai georgiani che l’Abkhazia e le identità e le aspirazioni ossete erano mere invenzioni della manipolazione del KGB.

Va anche detto che da un punto di vista etico, il ruolo dei defunti funzionari coloniali nel tentativo di gestire il declino dell’impero non era lo stesso dei loro antenati che crearono quegli imperi. La conquista francese dell’Algeria, come quella inglese dell’Irlanda, con l’espropriazione della popolazione locale e l’introduzione di coloni fu in entrambi i casi un crimine mostruoso. Ciò, tuttavia, non era vero quasi nella stessa misura di quei funzionari francesi e britannici che nella seconda metà del XX secolo hanno dovuto cercare di gestire le conseguenze di quei crimini.

Allo stesso tempo, c’è un’enorme differenza tra gli imperi dell’Europa occidentale da un lato e l’Unione Sovietica dall’altro. I primi erano imperi marittimi. Ciò significava che quando l’impero fosse finito, i paesi imperiali avrebbero potuto tornare a casa e mettere centinaia o migliaia di miglia di oceano tra loro e le loro ex colonie. L’URSS, come l’impero ottomano, era un impero terrestre. Ciò significa che gli stati successori, Russia e Turchia, hanno dovuto affrontare problemi e conflitti post-imperiali ai propri confini, nei propri territori e coinvolgendo membri della propria etnia, sebbene qui vi sia un chiaro parallelo con l’esperienza britannica nell’Irlanda del Nord.

Come nel caso dell’Irlanda, o del Medio Oriente dopo la caduta dell’impero ottomano prima e poi di quello britannico e francese, questi problemi e conflitti post-imperiali continuano a risolversi non nel corso degli anni, ma piuttosto nel corso di decenni, generazioni e persino secoli . La comunità internazionale può sperare di risolverne alcuni; il resto dovremo solo cercare di gestire in modo che non degenerino in conflagrazioni più ampie. Idealmente, i voti democratici locali dovrebbero essere la soluzione. In pratica, questo non funzionerà nei moltissimi casi in cui una minoranza locale si rifiuta semplicemente di accettare la volontà di una diversa maggioranza etnica (come in Bosnia) o una grande potenza locale agisce per conto di un concorrente etnico, o entrambi.

Un tentativo di regole legali universali è solo di aiuto molto limitato. Alla fine, se chiedi perché il Kosovo può separarsi dalla Serbia, ma l’enclave serba di Mitrovica non può separarsi dal Kosovo, la risposta onesta è “perché l’Occidente dice che non può;” e se, d’altra parte, quando la Georgia ha lasciato l’URSS, e l’Abkhazia ha lasciato con successo la Georgia, il motivo onesto era “perché la Russia ha detto che poteva”.

Dobbiamo gestire questi conflitti post-imperiali nel miglior modo possibile per il bene dei nostri interessi e della pace internazionale – non correre come i legalisti di Chicken Little che strillano sul fatto che qualsiasi sacrificio dei nostri presunti principi sacri farà cadere il cielo. La virtù occidentale in questi casi, infatti, è sempre stata altamente negoziabile, e il resto del mondo lo sa benissimo.