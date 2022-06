Dallo scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi internazionali dei cereali, in particolare grano, mais e girasole, sono aumentati vertiginosamente. La circostanza ha bruscamente aggravato la già grave carenza di cereali dovuta a frequenti siccità e altre variazioni climatiche avverse, trasformandosi ora in una crisi alimentare globale. Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, 49 milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo stanno rischiando la carestia, e ci sono rivolte e proteste in Sri Lanka, Indonesia, Pakistan, Perù edinamiche destabilizzanti nel Sahel, Burkina Faso,Mali, e Ciad, tra gli altri.

Da notare, la Russia e l’Ucraina sono i principali esportatori di grano che insieme forniscono circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano. L’Occidente ha imposto severe sanzioni economiche alla Russia, in particolare l’esclusione del Paese dallo SWIFT, un sistema online dominante per accordi internazionali basati sul dollaro USA, che impedisce al Paese di esportare. Inoltre, i governi occidentali e i media mainstream, stanno denunciando Mosca per la posa di mine contro i principali porti del Mar Nero e del Mar d’Azov, in particolare Mariupol e Odessa.

Tuttavia, tale posa di mine contro il porto di Mariupol è almeno autolesionista per la Russia, poiché una parte significativa delle esportazioni russe di grano dipende anche dalla capacità del porto e dalle linee di comunicazione sicure nei due mari, quindi Mosca trova sicuramente più utile e razionale mantenere Mariupol libera dalle mine, con la sua notevole potenza navale, può mettere un blocco navale contro le operazioni navali, il rifornimento e il commercio dell’Ucraina, invece delle mine.

D’altra parte, l’Ucraina si troverà costretta ad adottare una strategia di negazione dell’accesso contro la potenza navale russa, impiegando attivamente mine marine e missili da crociera per la difesa costiera. Questo perché la potenza navale dell’Ucraina è di gran lunga inferiore a quella della flotta russa del Mar Nero. Inoltre, anche la sua potenza terrestre e aerea contro l’assalto anfibio è molto limitata, specialmente nella fase iniziale della guerra, quando il Paese ha dovuto combattere in isolamento internazionale senza alcuna sostanziale assistenza militare e trasferimento di armi. All’inizio di marzo, il Presidente bielorusso Lukashenko ha inavvertitamente mostrato una mappa riservata del piano militare russo dell’attacco all’Ucraina, compresi gli assalti anfibi contro Odessa. Tale strategia è diventata ovvia e si è rivelata in qualche modo efficace a metà aprile, quando l’Ucraina ha utilizzato il suo missile da crociera anti-nave di produzione propria, Neptune, per aver affondare con successo l’ammiraglia della flotta del Mar Nero, Moskva, con l’assistenza dell’intelligence militare USA per localizzare e prendere di mira la nave al largo di Odessa.

Molto plausibilmente, quindi, potrebbero essere le truppe ucraine ad aver posato mine contro possibili assalti anfibi della Russia volti ad occupare Mariupol e Odessa. Data la stretta collaborazione dell’intelligence tra Washington e Kiev, la posa delle mine è stata probabilmente eseguita secondo il consiglio dell’intelligence militare statunitense.

Non c’è da stupirsi se Mosca attribuisce la posa delle mine a Kiev, e ha rapidamente sminato il porto di Mariupol assicurando un passaggio sicuro attraverso il Mar d’Azov?. In realtà, Kiev rimane riluttante a sminare per creare corridoi protetti.

In mezzo all’intensa interazione tra propaganda di guerra e contro-propaganda, la denuncia dell’Occidente contro la posa di mine da parte della Russia si è rivelata convincente tra i BRICS e in altre grandi Nazioni in via di sviluppo che non hanno preso parte alla sanzione economica occidentale guidata dagli Stati Uniti contro la Russia.

In risposta alla crescente pressione internazionale, Mosca afferma che, se l’Occidente revoca le sanzioni economiche, è ora pronto a revocare il blocco contro sette porti ucraini, tra cui Odessa, e a creare corridoi marittimi protetti per il trasporto marittimo internazionale. Attualmente Mosca e Ankara si stanno attrezzando per le trattative per la realizzazione di questi corridoi nel Mar Nero.

Nell’evolversi della crisi alimentare globale, il mondo in via di sviluppo accoglierà molto positivamente la mossa della Russia di colmare il divario di approvvigionamento, soprattutto perché il Paese prevede che quest’anno un grande raccolto di grano sosterrà le maggiori esportazioni.

Di conseguenza, l’Occidente si trova di fronte a un dilemma. Se l’Occidente deciderà di revocare le attuali sanzioni, ciò costituirà una sorta di ‘approvazione dell’aggressione russa contro l’Ucraina, accelerando l’indebolimento dell’attuale ordine liberale internazionale. Al contrario, se l’Occidente sceglierà di mantenere le sanzioni, ciò aggraverà l’emergente crisi alimentare e l’instabilità di molti Paesi in via di sviluppo,spingendoli verso l’autoritarismo e indebolendo ulteriormente l’ordine internazionale.

Quindi, per le importazioni di cereali dalla Russia, i Paesi in via di sviluppo dovranno fare affidamento su un sistema online alternativo per il regolamento internazionale, molto probabilmente il sistema di pagamento interbancario transfrontaliero cinese(CIPS) che ha visto una crescita graduale e costante nel networking,

Ancora più importante, ciò comporta rischi significativi di indebolire ulteriormente il ruolo valutario chiave del dollaro USA come base essenziale dell’egemonia economica statunitense e dell’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti. Ciò è particolarmente vero perché la Federal Reserve degli Stati Uniti sta per lanciare un inasprimento quantitativo su vasta scala che comporterà un effetto devastante sull’aggravarsi delle vulnerabilità strutturali dell’economia nazionale statunitense, gravata da enormi debiti federali cumulativi.

Pertanto, è la Cina che probabilmente otterrà il massimo dalla politica in corso di una crisi alimentare globale, trascinando la Russia ancor di più nella sua orbita geoeconomica.

Ora l’Occidente deve ricostruire un approccio globale alla guerra in Ucraina, superando la sua miope attenzione alla dimensione militare.