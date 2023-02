Ucraina: CEDU, l’invasione russa è iniziata nel 2014

Il 25 gennaio la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che le cause intentate da Ucraina e Paesi Bassi contro la Russia erano ammissibili. Questa decisione intermedia è un’importante pietra miliare legale nella ricerca di giustizia sull’aggressione russa contro l’Ucraina, in quanto riconosce che parti dell’Ucraina orientale sequestrate dai cosiddetti separatisti nella primavera del 2014 erano di fatto controllate dalla Russia. “La Corte ha stabilito che le aree dell’Ucraina orientale in mano ai separatisti erano dall’11 maggio 2014 e almeno fino al 26 gennaio 2022, sotto la giurisdizione della Federazione Russa”, ha affermato la Corte.

Questa sentenza conferma quello che era stato a lungo il segreto peggio custodito al mondo. Fin dalla comparsa delle cosiddette Repubblica popolare di Donetsk e Repubblica popolare di Luhansk nella regione del Donbass dell’Ucraina orientale nella primavera del 2014, era evidente che queste entità nominalmente indipendenti erano in realtà strettamente legate alla Russia. Tuttavia, Mosca ha continuato a negare ufficialmente qualsiasi coinvolgimento diretto nell’Ucraina orientale fino al lancio dell’invasione su vasta scala di Vladimir Putin il 24 febbraio 2022.

Le smentite generalizzate della Russia hanno complicato i numerosi procedimenti giudiziari internazionali avviati per presunti crimini commessi in Ucraina a seguito dello scoppio delle ostilità nel 2014. La recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo avrà implicazioni potenzialmente di vasta portata in questo contesto. Ora apre la strada a una serie di casi internazionali che erano stati sospesi in attesa di una decisione sulla giurisdizione.

Il caso in questione presso la CEDU riguarda rivendicazioni provenienti sia dall’Ucraina che dai Paesi Bassi. Le rivendicazioni ucraine sono state avanzate contro la Russia nel 2014, mentre le rivendicazioni successive dei Paesi Bassi sono in relazione all’abbattimento dell’aereo di linea civile MH17 sull’Ucraina orientale, che ha provocato la morte di 298 persone, tra cui 196 cittadini olandesi.

Una delle principali conclusioni della CEDU è stata che la Russia esercitava un controllo effettivo sulle regioni dell’Ucraina orientale detenute nominalmente dalle forze separatiste. La corte ha citato ampie prove a sostegno di questa conclusione, tra cui la presenza di personale militare russo nell’Ucraina orientale dall’aprile 2014 e il dispiegamento su larga scala di truppe russe dall’agosto 2014 al più tardi. Sono state inoltre fornite prove per evidenziare l’ampia fornitura di armi russe insieme a un ampio sostegno politico ed economico.

In termini politici, la sentenza della CEDU è senza dubbio una vittoria per l’Ucraina. Conferma che l’invasione del 24 febbraio 2022 è stata in realtà una continuazione della guerra iniziata otto anni prima nel 2014. Smentisce anche i tentativi russi di rappresentare le cosiddette repubbliche separatiste come legittimi rappresentanti della popolazione locale nell’est dell’Ucraina. Ciò espone l’assurdità dei successivi tentativi russi di ritrarre l’attuale invasione su vasta scala dell’Ucraina come una risposta agli appelli dei loro stessi regimi fantoccio.

Guardando al futuro, la CEDU prenderà ora in considerazione numerose violazioni dei diritti umani che sarebbero state commesse dalla Russia nell’Ucraina orientale dal 2014. L’elenco dei crimini è ampio e comprende esecuzioni sommarie, torture, violenze sessuali e rapimento di bambini. Questi reati saranno molto familiari ai molti attivisti ucraini per i diritti umani che stanno attualmente tentando di documentare presunti crimini di guerra russi nelle parti dell’Ucraina recentemente liberate come Bucha, Kherson e Izyum.

La decisione della CEDU è anche un passo importante verso lo sblocco di migliaia di rivendicazioni individuali contro la Russia presentate alla CEDU a seguito dell’aggressione russa in Ucraina. Ad oggi, ci sono più di 8000 denunce relative a gravi violazioni dei diritti umani nell’Ucraina orientale e in Crimea a seguito del sequestro russo di queste regioni ucraine.

Anche se la Russia non è attualmente parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è comunque responsabile di tutte le violazioni di questa Convenzione commesse fino al 16 settembre 2022, data in cui Mosca ha cessato la sua partecipazione. Nessuno si aspetta che le attuali autorità russe rispettino le decisioni della CEDU o riconoscano l’autorità del tribunale. Tuttavia, qualsiasi futuro governo russo che cercherà di rientrare nella comunità internazionale sarà obbligato a farlo. Nel frattempo, si prevede che le sentenze internazionali sui diritti umani contro la Russia aumenteranno l’isolamento e la tossicità del regime di Putin.

La recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo segna una nuova tappa nella lotta per ritenere la Russia responsabile del suo attacco all’Ucraina. Tuttavia, è importante sottolineare che resta ancora molta strada da fare prima che la giustizia sia veramente servita. Parallelamente ai numerosi procedimenti in corso contro la Russia relativi a fatti risalenti al 2014, proseguono le discussioni per l’istituzione di un tribunale speciale per il reato di aggressione contro l’Ucraina, che potrebbe potenzialmente vedere la leadership politica e militare della Russia processata per l’attuale pieno invasione di scala. Sono inoltre in corso ulteriori indagini per crimini di guerra.

Questi sforzi sono vitali per il futuro del sistema di sicurezza internazionale. La campagna di aggressione della Russia contro l’Ucraina, durata nove anni, rappresenta una sfida senza precedenti all’ordine internazionale basato su regole che non può rimanere impunito. Per fortuna, nonostante le ruote della giustizia internazionale girino lentamente, sembrano muoversi nella giusta direzione.

