Con la sua invasione rapida e su vasta scala da tre fronti in Ucraina, la Russia sta ribaltando la situazione sull’Occidente guidato dagli Stati Uniti controllando lo stato cuscinetto strategico. Il cambiamento sarà probabilmente il peggior risultato per gli ucraini, anche se alcuni aggiustamenti geopolitici sono inevitabili in un futuro non così lontano come conseguenza del grande spostamento di potere in evoluzione conseguente al cospicuo declino egemonico degli Stati Uniti. Ottenendo una schiacciante vittoria militare, la Russia metterà l’Ucraina nella sua orbita, probabilmente, attraverso un cambio di regime filo-russo che implica un riorientamento esterno dall’Occidente alla Russia. Ciò richiederà probabilmente una completa smilitarizzazione e neutralizzazione semi-sovrana dell’Ucraina, compresa la completa eliminazione del potenziale di armamento nucleare[2].

Si pone la questione del perché la Russia abbia scelto senza mezzi termini di adottare una soluzione militare e perché l’Ucraina non abbia perseguito una soluzione diplomatica a condizioni favorevoli. Il recente lavoro di questo autore prima dell’invasione ha già analizzato la crisi ucraina da una prospettiva geopolitica. Eppure la geopolitica non determina un risultato, ma limita solo la portata dei possibili risultati[3]. Pertanto, proviamo ad indagare il corso e le circostanze di eventi importanti alla ricerca di una causa diretta.

1. Le risposte inadeguate di Biden

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Biden ha parlato duramente con la Russia senza un grosso bastone, contrariamente alla ricetta per un’efficace politica di deterrenza. Nella fase pre-crisi del deterioramento delle relazioni bilaterali sull’Ucraina, in una videochiamata con il presidente Vladimir Putin il 7 dicembre 2021, il presidente Joe Biden lo ha avvertito di severe sanzioni economiche in caso di invasione russa dell’Ucraina, escludendo l’intervento militare contro l’invasione, in particolare qualsiasi invio di truppe di terra statunitensi[4].

È vero, dato che l’Ucraina non è uno stato membro della NATO, gli Stati Uniti non possono esercitare il diritto di autodifesa collettiva basato sul trattato per difendere il paese. Né il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può autorizzare una sanzione militare delle Nazioni Unite contro la Russia perché è in grado di porre il veto a tale risoluzione, sebbene l’Assemblea generale delle Nazioni Unite possa approvare una risoluzione non giuridicamente vincolante “Uniting for Peace” contro l’invasione dell’Ucraina (Risoluzione dell’UNGA /ES-11/1) su cui la Russia non ha diritto di veto. Né gli Stati Uniti organizzeranno e guideranno una coalizione di volontà contro la Russia per la difesa dell’Ucraina, senza interessi americani vitali in gioco. Inoltre, una guerra convenzionale su vasta scala con la Russia, una grande potenza che possiede una parità nucleare strategica con gli Stati Uniti, è praticamente irrealizzabile perché comporta grandi rischi di escalation in una guerra termonucleare e in un Armageddon nucleare. Ciò è in netto contrasto con i casi in Afghanistan e Iraq nella guerra globale al terrorismo guidata dagli Stati Uniti. Anche molto prima dell’aggressione della Russia, era chiaro che l’Ucraina da sola avrebbe sicuramente dovuto resistere senza alcun rinforzo della NATO, ma solo con armi leggere, di piccolo calibro e munizioni fornite dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

A peggiorare le cose, la storia internazionale mostra che l’efficacia delle sanzioni economiche è altamente problematica, con pochi casi di successo nel costringere un aggressore determinato a fare marcia, almeno a breve termine, mentre sanzioni sostenute richiedono il forte e tuttavia difficilmente assicurabile volontà politica e solidarietà dei paesi sanzionatori. Ciò si applicherà sicuramente all’attuale caso russo perché il paese è sopravvissuto alle sanzioni imposte dopo l’invasione della Crimea nel 2014 e da allora ha già sviluppato una notevole capacità di resistenza. Inoltre, la Russia sarà probabilmente inattaccabile a tali sanzioni, perché la Cina è disposta ad acquistare il conseguente surplus di petrolio e gas russi, una fonte schiacciante di reddito nazionale, e perché la Russia ha significativamente de-dollarizzato il suo commercio e altre transazioni economiche esterne attraverso la cooperazione con la Cina e i principali paesi in via di sviluppo[5].Ciò significa che l’esclusione della Russia da SWIFT, una rete prevalentemente basata sul dollaro per il regolamento finanziario internazionale tra le banche mondiali, potrebbe non turbare il paese come previsto.

2. Negligenza intenzionale di Biden

Senza buone carte in mano, gli Stati Uniti in stretto coordinamento con i principali alleati avrebbero dovuto esplorare una soluzione diplomatica della questione ucraina. Ma le informazioni open source disponibili suggeriscono che il presidente Biden e il suo massimo team di politica estera hanno adottato poche misure efficaci per ridurre la preoccupazione esistenziale della Russia sull’espansione della NATO in Ucraina, invece di averla rifiutata continuamente per principio, pur avendo esortato la Cina a livello bilaterale dietro le quinte per aiutare a scongiurare l’invasione[6], nonostante l’intensificarsi della rivalità egemonica USA-Cina.

Collegando questi punti, non c’è da stupirsi che il presidente Putin consideri l’invasione da trascurare prima che l’Ucraina diventi uno stato membro della NATO, più chiaramente, come un’acquiescenza periferica all’invasione. In tempi contemporanei, ci sono alcuni precedenti notevoli in cui il governo degli Stati Uniti ha rilasciato dichiarazioni formali per mettere un paese vittima fuori dalla linea di difesa, spingendo il paese aggressore a spazzare via il senso di esitazione, come la guerra di Corea, la prima crisi di Taiwan , e l’invasione irachena del Kuwait. (Se quelle mosse statunitensi fossero intenzionali o involontarie è discutibile e richiedono analisi dettagliate.)

Al contrario, l’amministrazione Biden ha adottato alcune misure specifiche che avrebbero accelerato l’invasione della Russia, a condizione della sua tenace linea politica sull’espansione della NATO in Ucraina e del continuo sostegno ai suoi filo-USA. governo deciso all’adesione alla NATO, insieme a significativi trasferimenti di armi e alla relativa formazione militare[7]. Più specificamente, solo per tre o quattro mesi prima dell’invasione, l’amministrazione Biden ha apertamente effettuato sostanziali consegne di armi all’Ucraina, inclusi 180 missili anticarro letali portatili Javelin, nonché molti missili antiaerei Stinger portatili che un tempo molestavano i sovietici forze di invasione in Afghanistan (1979-1989) e alla fine le costrinse a fare un’imbarazzante ritirata da esso[8]. La mossa è significativamente significativa perché l’allora presidente Barack Obama ha rifiutato categoricamente di fornire all’Ucraina giavellotti a causa degli alti rischi di provocazione ed escalation[9], che l’allora vicepresidente Biden, che si era assunto la responsabilità principale degli affari dell’Ucraina, lo ha implorato. Evidentemente, ha osato commettere i ben noti rischi nella fase pre-crisi in cui c’era ancora un buon margine di negoziazione diplomatica, purché fosse pronto a mettere sul tavolo la questione dell’espansione della NATO. (Nonostante le pesanti dosi di lodi e censure, l’immediato presidente Donald Trump avrebbe sicuramente tentato di fare un grande affare attraverso incontri al vertice e altre iniziative personali dirette con i presidenti Putin e Volodymyr Zelensky.)

Si pone la questione del motivo per cui sia il governo degli Stati Uniti che quello dell’Ucraina hanno aderito rigidamente alla linea politica sull’espansione della NATO in Ucraina al momento del chiaro e ostacolante pericolo di guerra.

3. L’intransigenza istituzionalizzata dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO

Dopo la rivoluzione arancione del 2014, l’Ucraina ha integrato saldamente la sua politica di adesione alla NATO nel suo sistema legale, rendendo la linea politica irreversibile in caso di cambio di governo. Ciò segna un netto allontanamento dai continui spostamenti tra l’orientamento esterno filo-russo e filo-occidentale, rafforzando notevolmente l’approccio della Russia all’Ucraina che già ha generato una causa remota dell’attuale invasione.

Più in particolare, nel giugno 2017 l’Ucraina ha modificato le sue leggi sulla sicurezza nazionale e la politica interna ed estera che ha sancito il suo impegno giuridicamente vincolante di raggiungere l’adesione alla NATO[10]. Nel settembre 2018, la legislatura unicamerale del paese ha presentato alla corte costituzionale un disegno di legge di modifiche costituzionali, il cui preambolo conferma l’identità europea del popolo ucraino. L’articolo 85 del disegno di legge prevede di autorizzare il legislatore a determinare i fondamenti della politica interna ed estera e ad attuare il corso strategico dello stato per ottenere la piena adesione del paese alla NATO e all’UE. L’articolo 102 prevede di designare il Presidente quale garante dell’attuazione del corso. L’articolo 116 prevede che il Consiglio dei Ministri assicuri l’attuazione del corso. La cosa più offensiva dal punto di vista russo è la clausola 14, sezione 15, che consente di affittare basi militari esistenti per lo stazionamento temporaneo di formazioni militari straniere, in effetti, tenendo conto delle forze NATO[11]. Nel novembre successivo, il tribunale ha approvato l’emendamento.

Apparentemente, l’istituzionalizzazione affrettata di cui sopra durante la presidenza di Poroshenko (7 giugno 2014 ~ 20 maggio 2019) non si è evoluta intrinsecamente dalle dinamiche politiche interne ucraine, in generale data l’attiva diplomazia pubblica statunitense sotto i presidenti G.W. Bush e Obama che hanno perseguito l’allargamento liberaldemocratico, e in particolare viste le manovre significative dei circoli dell’intelligence statunitense, sia palesi che nascoste, che hanno portato alla rivoluzione arancione nel contesto di una serie di rivoluzioni colorate[12] È necessario verificare se Joe Biden ha avuto notevoli coinvolgimenti e, possibilmente, interferenze nella trasformazione della politica ucraina.

4. Il passato del rapporto tra Biden e l’Ucraina

Biden ha effettuato sei visite ufficiali in Ucraina durante la sua vicepresidenza degli Stati Uniti, assumendo la responsabilità principale degli affari ucraini sotto l’amministrazione Obama. Queste visite hanno sottolineato il sostegno degli Stati Uniti al paese nel contesto dell’allargamento liberaldemocratico e hanno messo in evidenza il suo coinvolgimento personale nel fornire il sostegno[13]. Già durante la sua prima visita del luglio 2009, Biden ha rassicurato il governo ucraino sul sostegno degli Stati Uniti alla candidatura dell’Ucraina all’adesione alla NATO e sulla sua minore dipendenza dalla Russia per l’energia[14]. Ha rafforzato la sua retorica per il sostegno, in modo considerevole e crescente, prima e dopo la Rivoluzione arancione[15], nella misura in cui gli ucraini si sarebbero aspettati invano l’intervento militare degli Stati Uniti in caso di aggressione della Russia.

I documenti attestano gli ampi contatti di Biden con i circoli politici e economici dell’Ucraina. Questi contatti hanno portato alla costruzione di reti interpersonali sostanziali che gli hanno dato opportunità di manovre politiche e quindi un potere e un’influenza significativi su di esse, in particolare perché l’amministrazione Obama si è impegnata a fornire al paese significativi aiuti militari ed economici, nonché a promuovere attivamente l’Occidente guidato dagli Stati Uniti investimenti nel settore energetico, sulle condizioni di attuazione delle riforme democratiche, giudiziarie ed economiche. Ciò comporta l’eliminazione della corruzione[16], degli oligarchi post-sovietici, di altri lasciti sovietici e dell’influenza dominante della Russia in generale, dall’Ucraina.

In effetti, Biden ha esercitato il suo potere sulla politica ucraina per sostituire l’allora procuratore generale Shokin per il suo fallimento nel lavorare sugli sforzi anticorruzione, facendo penzolare la sospensione del pacchetto finanziario degli Stati Uniti davanti al governo ucraino. Questo è molto controverso perché Hunter Biden, figlio dell’allora vicepresidente, era fortemente sospettato di essere coinvolto in uno scandalo di corruzione relativo a Burisma Holdings, la più grande compagnia privata di estrazione di petrolio e gas in Ucraina. Il vicepresidente ha sempre portato il figlio con sé nelle sue visite ufficiali in Ucraina, mentre il figlio ha servito come membro del consiglio dell’azienda con uno stipendio mensile di $ 50.000 dollari[17]. Va oltre lo scopo di questa analisi esaminare se il caso costituisca un semplice scandalo adulto-bambino in cui suo padre è impantanato[18] o una cospirazione di padre-figlio alla corruzione.

Ovviamente, il presidente Biden è stato un protagonista della politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina che ha portato l’Ucraina a consolidare la sua politica di adesione alla NATO attraverso un emendamento costituzionale, ma senza assumere i necessari impegni militari per la difesa dell’Ucraina. Nonostante il suo apparentemente solido sostegno all’Ucraina, il presidente Biden ha lasciato il presidente ucraino Zelensky all’altare nel momento critico dell’aggressione russa.

5. Il ruolo di Biden da una prospettiva a volo d’uccello: declino egemonico degli Stati Uniti

Per comprendere la causa principale diretta, è essenziale cogliere il ruolo di Biden nelle dinamiche macrostoriche della politica mondiale, piuttosto che attribuirlo al suo libero arbitrio.

Per due decenni, gli Stati Uniti hanno affrontato la rapida ascesa della Cina che ha comportato il suo relativo declino egemonico, come evidenziato dalle note osservazioni del presidente Obama del settembre 2013 secondo cui gli Stati Uniti non erano più i poliziotti del mondo. Il declino è stato gravemente aggravato da un’espansione eccessiva dell’impero nella condizione di crescenti vulnerabilità strutturali economiche conseguenti alla globalizzazione iperdinamica.

Naturalmente, è emersa una divisione profondamente radicata tra le élite americane e il pubblico allo stesso modo, riguardo all’opportunità di continuare o interrompere la linea politica egemonica. All’establishment globalista piace continuare la linea che probabilmente peggiorerà il vuoto industriale degli Stati Uniti e la bipolarizzazione socioeconomica. In particolare, la nascita della presidenza di Donald Trump (2017-2021) dimostra l’ascesa di controforze anti-globaliste nella politica americana che sfidano la linea egemonica verso il multipolarismo in tandem con “America First”.

In questo contesto, la questione della Russia era al primo posto nell’agenda, almeno per scopi tattici anti-globalisti, anche nella fase preludio della campagna elettorale presidenziale del 2017, perché l’allineamento diplomatico con la Russia è essenziale per utilizzare il Paese come un importante contraltare strategico -peso contro la Cina, o un primo rivale in divenire. Ciò comporta la necessità di sminuire il forte antagonismo americano contro la Russia e fare un accordo con la Russia per formare un fronte comune contro la Cina o almeno la sua benevola neutralità con gli Stati Uniti. D’altra parte, i globalisti hanno cercato di mantenere l’antagonismo contro la Russia, mentre cercando di mantenere lo status quo durante la globalizzazione, inclusa la forte interdipendenza con la Cina.

Non c’è da stupirsi se i globalisti hanno inventato il cosiddetto “Russiagate” per aver invano messo sotto accusa il presidente Trump. Dopo aver affrontato intense contro-offensive dell’establishment globalista, è stato costretto a rimuovere il suo primo consigliere per la sicurezza nazionale, il generale Michael Flynn, nella fase iniziale del “Russiagate” dopo meno di un mese dalla nomina. Impantanato nello scandalo inventato, quindi, il presidente ha placato l’establishment nominando al posto il generale Herbert McMaster e poi John Bolton, i quali hanno entrambi continuato l’approccio anti-russo di lunga data adottando un approccio competitivo e poi conflittuale nei confronti della Cina, che aveva reso la strategia cinese di Trump meno efficace che altrimenti. Inoltre, il primo Segretario di Stato dell’amministrazione Trump è stato Rex Tillerson, che aveva una vasta esperienza sulla Russia e contatti con i leader russi durante la sua carriera nel settore energetico, incluso un CEO della Exxon Mobil Corporation. Avrebbe potuto essere determinante per la politica russa di Trump, ma sostituito da Michael Pompeo solo dopo 13 mesi perché Tillerson ha preso una forte posizione politica anti-russa.

Se il Presidente Trump fosse stato rieletto per il secondo mandato, avrebbe adottato almeno un approccio parzialmente accomodante nei confronti della Russia in modo da consentire la formazione di un fronte comune contro la Cina, con sforzi per abbandonare la politica egemonica di lunga data verso il multipolarismo . Ciò comporterebbe sicuramente un accordo con la Russia per mantenere la stabilità regionale centrata sull’Ucraina, trasformando il paese in uno stato cuscinetto come uno stato neutrale o uno stato finlandizzato. In tal modo, sarebbe stato possibile trovare condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere stabilite da una catastrofica sconfitta dell’Ucraina nell’attuale guerra con la Russia.

Evidentemente, l’attuale guerra Russia-Ucraina è stata conseguente alla cattiva gestione globalista del declino egemonico degli Stati Uniti in cui il presidente Biden ha svolto continuamente un ruolo centrale per più di un decennio, nel contesto geopolitico che limita la possibile portata dei risultati. Tuttavia, ciò che ha spinto il presidente Putin a commettere l’indicibile atto di aggressione contro l’Ucraina rimane un mistero per gli anni a venire come altre grandi guerre nella storia mondiale. Per il momento, la ripugnanza morale per l’aggressione e la conseguente calamità umanitaria ostacola un’analisi fredda.

—————————

[1] IFIMES – International Institute for Middle East and Balkan Studies, based in Ljubljana, Slovenia, has Special Consultative status at ECOSOC/UN, New York, since 2018.

