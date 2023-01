Ucraina: carri armati, fine della prudenza USA?

Il recente impegno di Germania e Stati Uniti a fornire carri armati Leopard 2 e M1A1 Abrams all’Ucraina chiude — almeno per il momento – un dibattito intorno al quale la coalizione internazionale che sostiene il governo di Kiev si è divisa nei mesi scorsi. L’opportunità di garantire a Kiev l’accesso ad armamenti non esclusivamente difensivi è stata, sin dai primi giorni dell’invasione russa, un punto conteso, con le autorità ucraine che premevano perché i Paesi occidentali ‘allentassero le maglie’ della loro cautela e questi ultimi, in linea di massima, refrattari ad assumere impegni che avrebbero potuto alimentare una eventuale escalation. Anche quando, fra la tarda primavera e l’estate 2022, su iniziativa statunitense, si è avuto un salto qualità nell’assistenza (con l’invio, fra gli altri, degli obici M777 da 155 mm, dei sistemi di difesa costiera Harpoon e delle batterie missilistiche M142 HIMARS), la decisione dell’amministrazione Biden era stata preceduta da un dibattito lungo e articolato ed è stata accompagnata da importanti ‘caveat’ sull’utilizzo dei nuovi sistemi d’arma da parte delle truppe di Kiev.

Tuttavia, se la decisione di Berlino e di Washington chiude un fronte di dibattito, ne lascia aperti diversi altri. Un primo interrogativo riguarda i tempi entro cui i nuovi mezzi potranno essere davvero operativi. Fonti interne all’amministrazione statunitense hanno già dichiarato che ci vorrà tempo prima che gli Abrams siano consegnati all’Ucraina, precisando che “si parla di mesi, non di settimane”. Tempo serve, inoltre, per addestrare in modo adeguato il personale destinato a utilizzare i mezzi e per sviluppare/implementare adeguate modalità di collaborazione le altre armi, un elemento essenziale per sfruttare al meglio l’efficacia dei carri e per minimizzarne le vulnerabilità. L’invio dei Leopard 2 tedeschi e la disponibilità del governo tedesco ad autorizzare l’invio di quelli venduti a suo tempo ad altri Paesi sono, a loro volta, subordinati all’arrivo degli Abrams. Una incertezza simile circonda i tempi di consegna dei Challenger 2 promessi dalla Gran Bretagna, anche se il governo di Londra, negli scorsi giorni, ha espresso l’auspicio che questi possano essere impiegati sul campo già entro la fine di marzo.

Una seconda questione riguarda i limiti dell’impegno occidentale. Dall’inizio dell’invasione, questo impegno è progressivamente aumentato, traducendosi in un massiccio afflusso di armi negli arsenali ucraini. Per esempio, a metà dicembre 2022, i soli Stati Uniti avevano erogato aiuti militari a Kiev per quasi 23 miliardi di dollari su un totale di quasi 50 miliardi dollari di aiuti garantiti al Paese. Se, da una parte, questo ha permesso a Kiev dapprima di contenere la pressione russa, quindi di lanciare con successo la sua controffensiva, dall’altra permane l’interrogativo se nuove iniezioni di tecnologia militare siano la strada più adatta a uscire da quella che appare, oggi, una situazione di sostanziale stallo. In quasi un anno di guerra, le forze russe hanno, infatti, dimostrato di sapersi adattare tutto sommato bene all’introduzione di nuovi sistemi d’arma e, nonostante l’efficacia da questi provata, nessuno è mai apparso come l’auspicato ‘game changer’. Il timore è che la stessa cosa possa accadere anche con i nuovi carri, destinati a essere, probabilmente, la ‘punta di lancia’ di un’eventuale offensiva ucraina di primavera.

Vi è, infine, il nodo del rapporto con le autorità ucraine. Carri armati ‘moderni’, che facessero la differenza rispetto al materiale ex sovietico già fornito, erano solo una delle richieste di Kiev, che comprendono, fra l’altro, aeroplani e sistemi missilistici a lunga gittata come l’ATACMS statunitense, con i quali colpire la catena logistica russa, le basi arretrate di comando e controllo e le strutture che Mosca ha portato fuori dal raggio dei sistemi oggi disponibili. Sinora Washington ha mantenuto, su questi punti, una posizione estremamente cauta. Si tratta di capire se l’impegno sugli Abrams aprirà una breccia in questo muro di prudenza. Si tratta soprattutto di capire, dietro a questo, quale sia, oggi, la visione dell’amministrazione riguardo all’esito del conflitto. Su questo punto continuano a esserci non poche ambiguità, frutto anche delle divisioni che sembrano esserci nell’amministrazione. D’altra parte, proprio alla capacità di risolvere queste ambiguità si lega la possibilità di orientare in modo più efficace un sostegno a Kiev che, al momento, sembra fare fatica ad andare al di là delle ‘semplici’ necessità contingenti.