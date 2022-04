Ucraina: bulli (Zelenski) e macellai (Putin) a responsabilità invertite

Scrivevo l’altro giorno ‘chi di spade ferisce …’, e oggi mi sembra di ricevere delle risposte. Mi permetterete un po’ di ironia, in un momento così tragico per tutti e per l’ Ucraina e Mariupol in particolare.

L’altro giorno a Firenze, due delicati e rispettosissimi poliziotti (o guardie municipali, non importa) hanno agguantato un uomo di colore nero, senegalese, sospettato di qualcosa, lo hanno scaraventato a terra e uno gli si è seduto sulle gambe, mentre l’altro lo stringeva alla gola. Il malcapitato cercava di urlare che lo stavano strozzando. Poi lo hanno portato via, e il sindaco di Firenze, naturalmente, subito ha detto che avrebbe accertato, avrebbe guardato, avrebbe pensato, ecc…

Al solito: il politicante che si barcamena, perché ha paura di mettersi contro i poliziotti, hai visto mai, poi va a finire come al sindaco Ignazio Marino, che gli multavano la macchina perché entrava nella ZTL per andare in ufficio! Al solito, la stampa unanime e concorde, non parla di un tale sbattuto a terra ecc., ma di un uomo di colore, che ovviamente non è un uomo normale. E fin qui siamo alle solite.

Ma mi capita di leggere la solita tazzina di fiele di Massimo Gramellini e … to’ che leggo, la seguente frase: «Con le debite proporzioni, è lo stesso schema dell’Ucraina. Le reazioni violente vanificano la complessità delle cause, trasformando qualsiasi spiegazione in una forma irritante di giustificazione». O mamma mia che cosa complicata! Ma sorvolo anche se paragonare quel modo disgustoso di agire addirittura alla guerra in Ucraina, mi pare non esagerato, ridicolo, che diventa uno scroscio di risa perché il Gramellini di oggi parla di ‘complessità’. Non era una bestemmia? La violenza vanifica la complessità delle cause: i due poliziotti sono violenti perchè non ci si è resi conto del fatto che erano spaventati, preoccupati, affannati, avevano avuto un pungo in faccia da un altro negro prima, avevano litigato con le rispettive mogli e chi sa che altro. La complessità, qui vale a giustificare un gesto osceno, che non può essere discusso: quei due vanno trattati come meritano, altro che complessità. Quanto, poi, a paragonare l’Ucraina al Lungarno, francamente ci andrei piano, se non altro per quello che stanno passando in queste ore i pochi abitanti rimasti a Mariupol. Ma, si sa, Gramellini è Gramellini, lui può.

Ma, andiamo un po’ più avanti e torniamo all’Ucraina.

Tempo fa feci notare -ignorato da tutti, tranne, l’altro ieri, 12 Aprile, il professor Alessandro Orsini che certamente già lo sapeva, hai visto mai che glielo avessi suggerito io- un articolo del ‘Wall Street Journal‘ in cui si dava una notizia che a qualunque giornalista serio sarebbe apparsa clamorosa e ne avrebbe fatto decine di articoli. La notizia era che prima che iniziasse l’aggressione della Russia all’Ucraina era stato raggiunto un accordo tra Joe Biden e Vladimir Putin per evitare azioni di forza, in cambio di un accordo per cui l’Ucraina rinunciasse alla NATO e accettasse una soluzione più attenta alle esigenze del Donbass, salvo forse per la Crimea. L’accordo, dice il giornale, era pronto, ma Volodymyr Zelenski -sì proprio Zelenski- lo rifiutò, ‘ottenendo‘ così che l’aggressione iniziasse. Se fosse vero -ed è vero, altrimenti figuriamoci come sarebbe stato smentito- la responsabilità di Zelenski verso la sua popolazione e verso il mondo intero sarebbe da processo di Norimberga o peggio.

Premesso che io sono convinto che vi sia stato un gioco delle parti tra Biden e Zelenski, nel senso che era desiderio di Biden che la guerra ci fosse (ricordatevelo quando fra trent’anni si scoprirà che è così), sta in fatto che da ciò è derivata una assunzione di primazia, di protagonismo, da parte di un personaggio certo non di eccelse virtù politiche, anche se indubbiamente coraggioso.



Badate bene. Se la cosa fosse vera, sarebbe di una gravità inaudita.

Quel ‘macellaio di Putin‘, come lo chiamano gli statunitensi, Biden in testa, erano anni che lamentava e protestava per due cose: l’allargamento della NATO ad est, in violazione di un accordo, e il maltrattamento crescente dei russi e russofoni in Ucraina, culminato con la cancellazione della loro lingua. Per carità (faccio come il prof Orsini, se no mi cacciate dall’Italia) Putin è un aggressore schifosissimo, ma la difesa di una, sia pure minoranza, di russi e russofoni in Ucraina non solo non è un crimine, ma è esplicitamente garantito proprio dall’art. 7 della Definizione dell’aggressione della risoluzione 3314 del 1974 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale documento, infatti, si parla della possibilità di intervenire militarmente (per cui nel caso non si tratterebbe più di aggressione) a difesa del diritto all’autodeterminazione dei popoli. La cosa, non per caso, è richiamata esplicitamente all’art. 8bis degli Elements of Crime della Corte Penale Internazionale.

In Italia, del resto, ne sappiamo qualcosa con l’Alto Adige.

E non basta -non basterebbe per carità!- perché proprio in questi giorni, con una faccia tosta davvero incredibile, l’ex Presidente Bill Clinton (quasi santificato dalla politica e dalla stampa italiane) dice chiaramente, e lo ribadisce al pubblico italiano, che sapeva perfettamente dell’accordo circa il non allargamento a est della NATO, e che decise coscientemente di violarlo e di violarlo alla grande, non credo solo per fare dispetto alla moglie, con la quale in effetti aveva in quell’epoca qualche modesto screzio.

Del resto, Clinton è anche stato autore di quella oscena manovra, segreta, condotta nella tenuta imperiale USA, con cui cercò, dopo essere stato il garante ufficiale e pubblico dell’accordo di Oslo tra Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, morto Rabin, di imporre, insieme a Menachem Begin, di rovesciare quegli accordi e decidere una soluzione del conflitto israelo-palestinese con il vero e proprio insulto di lasciare l’intera Gerusalemme ad Israele. Solo per dire che Clinton, quanto ad affidabilità, mica ci scherzava! E che, quindi, il ‘timore’ del ‘macellaio’ era ed è (vedi convulsioni finlandesi) tutt’altro che peregrino: l’accerchiamento era ed è in atto. Va, infine anche detto, che, sornione, il macellaio, mentre muove truppe verso la Finlandia è andato ad incontrare l’apprendista macellaio Alexander Lukaschenko a Blagoveschenk, certo luogo vicino al poligono di lancio dei missili lunari russi, ma anche a un tiro di sputo dall’Alaska.

Come sono provvidenziali, a volte, le carte geografiche!

Tornando a Zelenski, è un dato di fatto che, grazie alle spinte di Biden, si sente sempre più forte, e in grado di fare il bello e il cattivo tempo oltre che il primattore, anche ‘imponendo‘, con toni inaccettabili, all’Europa e non solo, di dargli altre armi per continuare lo scontro, che, taluni circoli raffinati statunitensi adusi alla complessità, ritengono a parole che possa vincere, anche se lo dicono solo per indurlo a continuare la guerra il più a lungo possibile. Insomma, sta facendo un po’ il bullo, come diremmo noi. E non ha mancato, come è ben noto (ma non si dice, non si può dire!) di ‘derussificare‘ l’Ucraina a colpi di arresti e condanne, a cominciare, proprio in questi giorni, dell’arresto del capo del secondo partito ucraino, Viktor Medvedchuk, avversario di Zelenski e filo-russo. Come se, domattina si ‘scoprisse’ che Giuseppe Conte ha avuto ‘intelligenza’ con i russi e venisse arrestato da Draghi. Ovviamente scherzo, ma … il senso è questo.

Questo, oggi, immagino che lo abbiamo capito tutti, ma proprio tutti, no?

Zelenski ora si sente ‘straforte‘ e, secondo me stavolta … la fa fori del vaso, perché, con una sicumera degna di Clinton (ma non è Clinton), ha sbattuto la porta in faccia al Presidente della Repubblica tedesca Frank Walter Steinmeier che voleva andare a fargli visita, certo non per ammirare il paesaggio. E perché? Perché Steinmeier in passato aveva tra l’altro negoziato gli accordi per il gas russo e specialmente per il North Stream. Ma anche perchè -diciamole le cose- questo è un colpo basso di Biden alla Germania, che è sempre stata, ed è ora più che mai, fumo negli occhi statunitensi, non tanto per il suo passato nazista, quanto per la sua forza economica e strategico-politica.

Spero che ciò rafforzerà la titubanza di Olaf Scholz a dare i Leopard a Zelenski, che, in termini diplomatici, ha praticamente fatto un atto di guerra contro la Germania. Come dico, a furia di sentirsi al centro dell’attenzione, si finisce per … eccedere.

Non so come la cosa l’abbiano presa a Bruxelles, ma a Napoli diremmo ‘pure ‘e pullece tenen ‘a tosse!‘