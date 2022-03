Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione della Brasile, che alla risoluzione ha votato a favore.

«Il presidente Jair Bolsonaro ha visitato Mosca otto giorni prima che la Russia lanciasse la sua invasione dell’Ucraina. Sebbene abbia cercatoprincipalmente di rafforzare le sue credenziali di uomo di Stato con il viaggio e di rafforzare i legami commerciali, con la Russia che all’epoca ammassava 150.000 soldati vicino ai confini ucraini, l’incontro finì per sembrare un grave errore di giudizio sia agli occhi degli Stati Uniti che di alcuni funzionari del Ministero degli Affari Esteribrasiliano. In piedi accanto al presidente Vladimir Putin, ha detto Bolsonaro, un fedele alleato dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era “solidale con la Russia”.

Dall’inizio dell’invasione, le affinità di Bolsonaro con Mosca hanno messo in luce le divisioni all’interno del suo governo di estrema destra. Fin dall’inizio, il ministero degli Esteri brasiliano ha promesso di mantenere una posizione di neutralità, sollecitando una soluzione diplomatica. Ma il giorno dopo l’invasione, Hamilton Mourão, vicepresidente e generale dell’esercito in pensione, ha affermato che “deve esserci un uso reale della forza per sostenere l’Ucraina”, sostenendo che “se i Paesi occidentali lasciano cadere l’Ucraina, allora sarà la Bulgaria, poi gli Stati baltici e così via”, tracciando un’analogia con le conquiste della Germania nazista. Ore dopo, Bolsonaro ha detto che solo lui poteva parlare della crisi, dichiarando che Mourão non aveva l’autorità per commentare la questione. Il Presidente ha affermato che avrebbe aspettato prima di esprimere un’opinione sul fatto che le azioni di Putin meritassero una condanna internazionale.

L’intensificarsi dell’allontanamento diplomatico tra Brasile e Stati Uniti da quando il presidente Joe Biden si è insediato, così come la confusione derivante dalle dichiarazioni contraddittorie del governo brasiliano, hanno spinto il segretario di Stato americano a chiamare il suo omologo Carlos Alberto França prima della sessione del 25 febbraio sull’Ucraina alle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza.

Alla fine, il Brasile si è schierato con le critiche occidentali alla Russia, sostenendo la bozza di risoluzione che denunciava l’invasione a cui la Russia aveva posto il veto. L’ambasciatore del Brasile presso le Nazioni Unite ha affermato che il Consiglio deve “reagire rapidamente all’uso della forza contro l’integrità territoriale di uno Stato membro”. Seguendo questa logica, anche il Brasile ha votato a favore della risoluzione dell’Assemblea Generale del 2 marzo sulla crisi.

Le richieste di neutralità godono tuttavia di trazione in Brasile. All’interno del governo, c’è preoccupazione che le sanzioni occidentali contro Mosca danneggino l’economia, in particolare il suo settore agricolo, che dipende fortemente dalle importazioni di fertilizzanti di fabbricazione russa. La produzione di soia brasiliana, una delle principali fonti di reddito del Paese, risentirebbe notevolmente di una Russia sanzionata.

Alla luce delle elezioni presidenziali di ottobre, in cui dovrebbe candidarsi l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro ha particolarmente a cuore la continua ripresa economica. Sia Bolsanaro che da Silva concordano sulla necessità della neutralità ed entrambi hanno evitato la condanna diretta del governo Putin. Ma Lula è stato più veloce nel criticare l’invasione, affermandoche “nessuno può essere d’accordo con la guerra” e che “gli attacchi militari di un Paese contro un altro” portano solo alla “distruzione, disperazione e fame”».