Quando il presidente Biden salirà sul podio per il suo secondo discorso sullo stato dell’Unione martedì sera, lo farà con tre spettri al suo fianco: inflazione, contagio e guerra. Per i primi due ha avuto molto spazio per elaborare i suoi messaggi: i tempi sono duri, ma il mercato ha aggiunto sei milioni di posti di lavoro nell’ultimo anno e la disoccupazione è scesa del 4%. Per quanto riguarda la minaccia COVID, sembra svanire; il Paese ora riapre dopo due anni di lockdown sociale ed economico.

Ma l’invasione russa dell’Ucraina della scorsa settimana ha costretto la Casa Bianca a riscrivere gran parte del suo discorso annuale, e per una buona ragione. Per la prima volta da anni (a parte alcune settimane intorno al ritiro dell’esercito dall’Afghanistan), il COVID e la nostra politica interna tesa sono stati eliminati dall’ovile e sostituiti da una preoccupazione di politica estera.

Quindi come lo inquadrerà a suo vantaggio politico? Secondo il Washington Post, Biden utilizzerà questo momento per definire ciò che sta accadendo oggi in Ucraina “come una grave crisi che deve affrontare l’Occidente”, un punto di svolta fondamentale nell’odierno campo di battaglia globale di “democrazie contro autocrazie”.

Ciò soddisfa sia il suo bisogno di essere visto come un leader dal fronte, non dietro, sia di portare avanti la promessa di riallineare l’ordine internazionale basato su regole, consolidare i partner democratici della NATO e degli Stati Uniti in Europa e, naturalmente, essere sulla lato destro della storia.

Questo è ciò che vogliono i Democratici e compagni di viaggio come l’editorialista del Washington Post Jennifer Rubin, che lunedì ha suggerito di riorganizzare l’intero discorso a favore di questo nuovo imperativo.

“Biden ha bisogno di uno Stato dell’Unione molto diverso. Invece di difendere un notevole progresso interno, con la politica estera relegata in fondo al discorso, ha bisogno di capovolgere l’ordine e costruire il discorso attorno a un momento storico in cui gli Stati Uniti guidano una coalizione mondiale in difesa della libertà. Questo è il momento dell’istruzione pubblica”.

Michael Waldman, che ha contribuito a scrivere quattro dei discorsi sullo stato dell’Unione del presidente Bill Clinton, ha detto al giornale che non pensava che l’Ucraina sarebbe stata relegata al “punto numero cinque” del discorso a causa della “magnitudo della reazione viscerale a ciò che sta succedendo .” Inoltre, “Biden ha bisogno di radunare i democratici – con una piccola ‘d’ – contro gli autocrati di tutto il mondo, e ci tiene molto a questo”.

Justin Logan, membro senior di politica estera presso il Cato Institute, ha detto a Responsible Statecraft che crede che l’Ucraina “succhierà ossigeno dalla sezione di politica estera del discorso” e sarà molto informato dalla crescente narrativa democratica che gli Stati Uniti deve unirsi alla lega delle democrazie mondiali per contrastare l’ascesa dell’autoritarismo globale (l’amministrazione ha individuato a questo proposito sia la Russia che la Cina dall’ultimo discorso sullo stato dell’unione). “I democratici, se non altro i repubblicani, vorranno sentire cose da falco su Putin, che considerano non solo la causa di grandi sofferenze in altri paesi, ma una fonte del loro disagio politico in patria”.

Ma è questo ciò che interessa davvero agli americani che guardano? Logan e altri RS con cui ha parlato non la pensavano così. Con i prezzi in aumento a causa dell’inflazione e dell’instabilità dei mercati sulla scia della crisi ucraina (per non parlare delle sanzioni recentemente imposte e del potenziale contraccolpo della Russia), la maggior parte degli americani è probabilmente più preoccupata di pagare i conti, alle prese con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari al negozio e coinvolgere i loro figli dopo due anni di istruzione interrotta dal COVID. I sondaggi di fine febbraio hanno rilevato che sei americani su 10 hanno sperimentato “difficoltà di inflazione”, mentre in un sondaggio di gennaio, il 68% degli americani ha affermato che l’economia era il problema principale alle elezioni di medio termine del 2022, superando di gran lunga la pandemia.

L’argomento di Rubin sarebbe che Biden dovrebbe dichiarare che “quando fortifichiamo la democrazia e difendiamo i nostri principi, possiamo guidare un’alleanza mondiale. La democrazia ci rende liberi e ci rende forti; fornisce un’ancora per i partner internazionali e la prosperità economica”.

Ma al di fuori della bolla, lontano dallo spazio di testa di Rubin, l’alto costo della carne macinata e del gas è la vera “minaccia esistenziale”, così come il pagamento dei prestiti agli studenti e il mutuo quando la busta paga improvvisamente non si estende più come una volta . Il pubblico americano è stanco. Sono interessati – anche arrabbiati per le azioni della Russia in Ucraina – e certamente empatici, ma c’è energia per radunarsi attorno alla bandiera contro un altro avversario d’oltremare? È probabile che anche Biden si stia ponendo questa domanda. Il suo tasso di approvazione del 37 percento ha meno a che fare con la sua gestione degli autocrati che con l’economia e il COVID.

“Non è solo che gli americani vogliono vedere il governo federale affrontare grandi problemi a casa”, scrive James Lindsey al Council on Foreign Relations. “È che i passi necessari per invertire l’aggressione della Russia potrebbero aggravare quei problemi e distogliere risorse dalle priorità interne”.

Questo, al suo interno, andrebbe a sbattere contro la “politica estera per la classe media” di Biden, che è stata annunciata lo scorso febbraio e da allora è rimasta in gran parte indefinita in termini pratici.

Biden sa che guerra significa sacrificio e il popolo americano sta già sacrificando molto. “Spero che riaffermi il fatto che la sua amministrazione non intende coinvolgere direttamente le truppe statunitensi nel conflitto”, ha detto a Responsible Statecraft Dan Caldwell, consulente senior di Concerned Veterans of America. “Ciò è particolarmente importante alla luce della recente spinta irresponsabile da parte di alcuni responsabili politici americani come il rappresentante Adam Kinzinger per stabilire una no fly zone in Ucraina, che porterebbe inevitabilmente a uno scontro militare diretto tra gli Stati Uniti e una Russia armata di armi nucleari“.

Questa è l’ultima cosa che la maggior parte degli americani vuole, secondo un recente sondaggio della CNN, che ha rilevato che il 58% è contrario all’azione militare statunitense contro la Russia. Nel frattempo, solo il 42% afferma di essere moderatamente fiducioso nella gestione della situazione da parte di Biden.

È chiaro che trovare l’equilibrio sul podio può significare ignorare i consigli dei Jen Rubin del mondo, che in ogni caso è in genere una buona idea.