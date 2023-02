Ucraina: Berlusconi fa scricchiolare il fronte anti-Putin

Quando nel seggio elettorale Silvio Berlusconi disse quelle frasi ben preparate e ben studiate a proposito di Volodimyr Zelenski e della guerra in Ucraina e poi, subito dopo, le altre a proposito della Rai e del Festival di Sanremo, sia la stampa che gran parte dei politici, lasciarono intendere che si trattava di frasi azzardate, un po’ ‘dal sen fuggite’, dettate dalla ‘amicizia’ per Vladimir Putin e dalla goduria del suo lettone.

Ma, a parte questi tentativi di farlo apparire un po’ scimunito, altre reazioni furono violente, violentissime.

E qui, direi, un primo commento si impone. Questo conflitto, inesattamente (ma deliberatamente) definito ‘il primo’ conflitto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, per nascondere quello tragico e devastante voluto da Europa (Francia e Germania) e USA che ha cancellato dalla carta geografica il capolavoro di Tito: la Iugoslavia. E ha determinato massacri spaventosi, processi abbastanza farseschi e comunque di assai dubbia legittimità, morti in carcere verosimilmente evitabili, e infine la ‘creazione’ di un simulacro di stato, che non ha senso storico veruno, dal nome Kossovo, che esiste grazie al controllo militare europeo. Ma quella definizione superficiale omette anche, o forse cerca di impedire, di ricordare il conflitto tra Grecia e Turchia, ancora tutto da definire, il colpo di stato a Cipro e poi l’occupazione turca di parte dell’isola, il colpo di stato (su ‘suggerimento’ USA) in Grecia, la ‘rivoluzione dei garofani’ in Portogallo, la fine del franchismo in Spagna e il tentativo di colpo di stato del colonnello Tejero. Per non parlare dell’intervento sovietico in Ungheria e in Cecoslovacchia, di certi tentativi di colpi di stato in Italia e della minaccia sempre presente in Italia della struttura Gladio, e infine, anche se non propriamente in Europa, della guerra contro i rivoluzionari algerini, chiusa con grande coraggio politico da De Gaulle, e la insulsa guerra contro la Libia.

Ma questa guerra è stata, invece, fin dall’inizio, e continua ancora oggi ad essere, una questione ideologica, uno scontro globale, che assume ogni giorno di più i connotati di uno scontro definitivo, radicale, totale. Fondamentalmente sotto la regia di quella parte dell’establishment statunitense che pare tornato ai momenti più accesi della guerra fredda e che sempre più sembra convinto di potere sconfiggere letteralmente l’odiata Russia a prescindere dai rischi nucleari. Su questa evidente follia, si inserisce una sorta di mediazione, molto incerta non tanto di Biden in sé, che appare sempre più incerto e inconsapevole, quanto di quella parte dell’establishment che misura meglio i rischi dell’allargamento continuo del conflitto e della cosiddetta escalation. Che sempre più si avvicina al punto in cui l’uno dei due, verosimilmente la Russia, non avrà altro modo per aumentare la pressione che l’uso dell’arma nucleare.

Il tutto, in una situazione nella quale ogni giorno si vede la possibilità di trovare una soluzione sia pure provvisoria, e ogni giorno quella situazione viene impedita da un aumento della pressione, specie ad opera dell’ormai irrefrenabile Zelensky. Irrefrenabile, ma anche come sempre più pensano, irresponsabile, innanzitutto verso il suo popolo decimato e stremato. “Abbiamo ucciso mille russi”, proclama ogni tanto, ma i russi sono trecento milioni, gli ucraini non arrivano a quaranta milioni! E, per di più, non solo nella popolazione, ma nell’esercito ucraino gli scricchiolii non mancano, se è vero come è vero che il capo delle forze armate ucraine, il generale Zaluzhnyi ha dichiarato a proposito di certe fughe dal fronte o dalla coscrizione e della nuova legge che irrigidisce le misure sulla coscrizione obbligatoria: «Riconosco l’esistenza di problemi che portano all’abbandono arbitrario delle posizioni ma bisogna lavorare per eliminarli. Il successo delle operazioni militari è l’obiettivo» perché sempre più giovani ucraini non credono nella «vittoria fino all’ultimo uomo e fanno sapere di non pensarla allo stesso modo».

In questo quadro pericolosissimo e irrazionale, magari solo perché memore del lettone o, non si può escludere, perché più attento al rischio nel quale ci siamo messi, o anche solo per fare un dispetto alla Meloni, Berlusconi se ne esce con quelle dichiarazioni. Che, poi, sono un invito esplicito a trattare, a cercare una soluzione, che, per dir così, ‘salvi capre e cavoli’.

Sorvolo, come ben vedete, da tutti i dubbi che ho ripetutamente espresso in termini di diritti, nel quadro del diritto internazionale. Non posso però non ricordare come, dal punto di vista del diritto internazionale le responsabilità e i diritti non sono così chiari e limpidi e netti come li dipingono la stampa e la ‘politica’ internazionali occidentali. Badate bene, occidentali perché, a costo di sbagliarmi di grosso, a me pare che sempre più profonda sia la distanza tra le idee e la politica del resto del mondo e quelle dell’occidente a direzione USA e GB di oggi. Prova ne sia, ma mi fermo qui, che, dopo tante esitazioni, la Cina, che malamente maschera la soddisfazione per il fatto che sui palloni misteriosi è proprio Biden quello che deve dire che, non si scusa di averli abbattuti, ma probabilmente, almeno in parte, non sono cinesi, per cui, la Cina mostra una disponibilità a mediare il conflitto. Se non ci si trovasse in una situazione di pericolosità (e stupidità) estrema, ci sarebbe da ridere a crepapelle su Biden che abbatte un pallone da 15 dollari, con un missile da mezzo milione di dollari … siamo alla super-super-cazzola! Ma anche badateci, al disprezzo arrogante e volgare, per i cittadini.

Ma comunque, se si muove effettivamente, la Cina si muove per ottenere il risultato: non si brucia certamente su un fallimento Xi non è Erdogan! Ma, solo per aggiungere un ulteriore elemento cui accennavo qualche giorno fa, trovo significativo il modo quasi sprezzante con il quale gli israeliani hanno accolto le richieste statunitensi di lasciare in pace i palestinesi: come a dire ormai non contate più abbastanza e noi abbiamo buone relazioni con la Russia!

Lo ripeto ancora: sarà confusamente, per interesse personale, perché ubriaco, ma sta in fatto che Berlusconi ha colto il momento e ha cercato, per così dire, di rompere il fronte interno almeno italiano.

Suscitando due effetti diversi. Una reazione al limite dell’isterico del Partito Popolare europeo, attraverso il so capo Manfred Weber, che spara a zero (insieme alla von der Leyen) contro Berlusconi, con l’infantile ‘vendetta’ di annullare il summit napoletano del PPE. Solo questa cosa basterebbe a mostrare all’evidenza la pochezza del ceto politico non solo italiano (che è così da sempre, ‘sinistra’ inclusa) che non sa reagire col ragionamento, ma solo con gli urli e le minacce. In Europa, credo, e non solo in Italia, i politici cominciano a sentire sul collo il fiato di una popolazione sempre meno contenta di questa guerra … per ora ancora sottovoce, Berlusconi escluso. E questo spiegherebbe la reazione isterica di Weber.

Berlusconi, però, non è nato ieri. E dopo avere lasciato passare un paio di ore dalla sua dichiarazione e avere ben ascoltato le dichiarazioni di vari politici italiani indignati, Tajani incluso, anzi di più, al punto da essere citato esplicitamente da Weber come l’unico referente italiano credibile del PPE (che è come dire Berlusconi non è più il capo del partito, ora sei tu!) deve avere ‘alzato il telefono’ e sussurrato ai suoi …

Sta in fatto che il partito, si è immediatamente ricompattato intorno a Berlusconi, si è chiuso a riccio. A dimostrazione che il partito è ancora di Berlusconi e che quando quest’ultimo chiama, gli altri obbediscono. Ora quindi, dal punto di vista italiano la cosa si complica, perché il ‘fronte’ italiano si sgretola o almeno si ammorbidisce e magari non è escluso del tutto che dalla sinistra (per esempio la Elly Schlein) qualcuno cominci a cambiare opinione sulla guerra.

Insomma, forse è solo una mia impressione, Berlusconi ‘fa politica’ e la fa bene, e mette in campo le condizioni per una marcia di avvicinamento a posizioni più razionali e dialoganti. In una parola: il fronte anti-Putin è rotto, in un punto piccolino e quasi invisibile, ma si sa, i buchi tendono ad allargarsi.

Chi, invece e resti fra di noi, vedo un po’ in difficoltà è il sig. Tajani, lasciato dal partito col fiammifero, anzi con la torcia accesa in mano, ma che certo non può più accodarsi alle posizioni di Berlusconi come hanno fatto gli altri. E a me tornano in mente i non pochi ‘delfini’ di Berlusconi, tanto felici di esistere che Berlusconi li ha affossati.

Che ora tocchi a Tajani?