Ucraina: ben vengano i carri armati, ma devono essere molti

La decisione dei Paesi occidentali di inviare carri armati in Ucraina è ben accolta, ma i carri armati, almeno nel loro numero attuale, non cambieranno il corso della guerra. Tuttavia, la decisione rappresenta una crescente fiducia occidentale nell’Ucraina e una crescente tolleranza al rischio nel sostenere il suo sforzo per invertire l’aggressione della Russia.

All’inizio della guerra, i paesi occidentali erano guidati da due presupposti: che l’Ucraina avrebbe – probabilmente prima o poi – soccombere all’invasione russa e che l’assistenza militare occidentale avrebbe rischiato un’escalation con la Russia, che avrebbe potuto facilmente sfuggire al controllo. Questi presupposti hanno portato l’Occidente a fornire inizialmente solo armi semplici e difensive. L’assistenza degli Stati Uniti, ad esempio, consisteva principalmente in armi del tipo che gli Stati Uniti avevano fornito prima della guerra, come i missili anticarro a spalla Javelin e i missili di difesa aerea Stinger.

Dopotutto, se la sconfitta dell’Ucraina era probabile entro poche settimane o anche un paio di mesi, sistemi d’arma più complessi e potenti avevano poco senso. In primo luogo, il tempo necessario per spedirli in Ucraina e addestrare gli equipaggi ucraini a usarli significava che potrebbero non arrivare in tempo per influenzare l’esito della guerra. Successivamente, se l’Ucraina si arrendesse, queste armi cadrebbero nelle mani dei russi, aumentando la capacità militare del Cremlino e il suo accesso e la sua comprensione della tecnologia militare occidentale. Infine, armi offensive più potenti sono state viste come a rischio di un’escalation con la Russia.

Da Javelin ad Abrams: una strada lunga e tortuosa

Ma quando l’inverno svanì, arrivò la primavera e l’Ucraina era ancora in piedi, i calcoli occidentali iniziarono a cambiare sulla fornitura di armi più avanzate. Anche la Russia ha cambiato strategia. Non essendo riuscito a conquistare Kiev nella fase iniziale della guerra, il Cremlino ha annunciato che avrebbe riorientato i suoi sforzi sulla “liberazione” del territorio nell’Ucraina orientale. La concentrazione di forze russe, posti di comando e nodi logistici nell’Ucraina orientale ha fornito bersagli succosi per l’artiglieria di precisione a lungo raggio. Ma l’Ucraina aveva pochi sistemi in grado di svolgere il lavoro, quindi i paesi occidentali sono intervenuti per fornirli. I più visibili ed efficaci di questi erano i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità degli Stati Uniti (HIMARS). Da quando Washington ha annunciato per la prima volta il dispiegamento di HIMARS in Ucraina nel luglio 2022, i sistemi hanno avuto un effetto devastante sulle forze russe lì. I loro attacchi al comando russo e alle strutture logistiche sono stati almeno in parte responsabili del fallimento dell’offensiva annunciata dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Entro la caduta, non solo le forze russe non erano avanzate, ma avevano perso un territorio significativo a causa dei contrattacchi ucraini. Quindi la strategia russa è cambiata di nuovo, così come gli sforzi ucraini e occidentali per contrastarla. Non essendo riuscita a sconfiggere l’esercito ucraino sul campo di battaglia, la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro obiettivi civili ucraini, in particolare le infrastrutture energetiche. Il Cremlino sembrava calcolare che un inverno lungo, freddo e buio avrebbe aumentato la pressione sull’Ucraina affinché cercasse una fine negoziata della guerra alle condizioni della Russia. Missili balistici russi e “droni suicidi” acquistati dall’Iran sono piovuti, ma la risolutezza dell’Ucraina non ha ceduto nonostante le difficoltà che il suo popolo stava sopportando.

I paesi occidentali hanno iniziato a fornire all’Ucraina sistemi di difesa aerea più capaci per contrastare missili e droni russi. Gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno otto sistemi missilistici nazionali avanzati da superficie ad aria (NASAMS) in Ucraina, con i primi due in arrivo a novembre. A dicembre, gli Stati Uniti hanno segnalato che avrebbero fornito all’Ucraina anche una batteria di sistemi di difesa aerea Patriot. NASAMS e Patriot sono, rispettivamente, armi di difesa aerea a medio e lungo raggio con la capacità di abbattere missili balistici russi, una capacità che mancava ai precedenti sistemi di difesa aerea forniti dagli Stati Uniti.

Con l’arrivo dell’inverno, la guerra si è evoluta in una situazione di stallo sul terreno, con nessuna delle due parti in grado di ottenere significativi guadagni territoriali. Ma l’Ucraina ha iniziato ad avvertire di una rinnovata offensiva russa programmata per l’inverno o l’inizio della primavera. Fu in questo contesto che i paesi occidentali iniziarono a considerare la fornitura di veicoli blindati all’Ucraina. Se l’offensiva russa si materializzasse, i veicoli corazzati (APC) e i carri armati potrebbero muoversi rapidamente sul campo di battaglia per sostenere le aree di pressione sulle linee ucraine o smussare eventuali scoperte russe. Tuttavia, se l’offensiva russa non si concretizzasse o perdesse rapidamente forza, gli stessi APC e carri armati potrebbero sostenere un’offensiva ucraina. Usati correttamente, i carri armati e gli APC, ma soprattutto i carri armati, portano sul campo di battaglia una combinazione di velocità, protezione corazzata e devastante potenza di fuoco da cui è difficile difendersi.

Un carro armato ha tre capacità principali: la sua mobilità, la protezione che offre al suo equipaggio e la sua capacità di acquisire e ingaggiare con precisione bersagli a lungo raggio. In tutto ciò, i carri armati offerti all’Ucraina dai suoi partner occidentali sono superiori ai carri armati che la Russia sta usando lì. Sebbene abbia inviato in guerra alcune dozzine di nuovi modelli di carri armati T-90, la maggior parte dei carri armati russi in Ucraina sono varianti T-72. Questi sono basati sulla tecnologia sovietica che ha quasi cinquant’anni, il che non li rende all’altezza dell’M1A2 Abrams, del Challenger II e del Leopard II, che i paesi occidentali hanno accettato di fornire.

La Russia può affrontare la sfida dei nuovi carri armati occidentali?

Le sanzioni occidentali stanno complicando i tentativi della Russia di aggiornare la sua flotta T-72 per la guerra in Ucraina. Le parti per il mirino per carri armati più avanzato della Russia, che ha acquisito con “mezzi non del tutto legali” da un fornitore francese circa dieci anni fa, sono sempre più introvabili. Quindi, il Cremlino sta “aggiornando” i suoi carri armati con mirini di fabbricazione russa meno capaci che riducono il raggio da quattro miglia a due miglia. Forse la cosa più preoccupante dal punto di vista del Cremlino, il T-72 e la maggior parte degli altri carri armati russi soffrono di un difetto di progettazione del deposito di munizioni , in cui un colpo quasi ovunque nella torretta fa esplodere le munizioni a bordo, uccidendo istantaneamente l’equipaggio e spesso lanciando la torretta. decine di metri in aria.

Con almeno 1.600 carri armati già persi in Ucraina, l’esercito russo si trova di fronte a un dilemma. Può schierare lì più dei suoi carri armati più avanzati, svuotando le sue forze per altre contingenze, oppure può svuotare i suoi magazzini di vecchi modelli di carri armati nella speranza che un numero sufficiente di loro possa correre per fare la differenza sul campo di battaglia. Entrambe le scelte comportano problemi. La Russia ha solo circa 600 dei suoi carri armati T-90 avanzati , e solo circa 400 di questi sono riparabili. Ha ancora meno del suo carro armato più avanzato, il T-14 Armata, considerato alla pari con i migliori carri armati schierati dai militari della NATO. La Russia inizialmente prevedeva di acquistarne 2.300 T-14, ma li ha ridotti a soli 132. Diverse centinaia di carri armati avanzati farebbero certamente la differenza in Ucraina, ma lascerebbero la Russia pericolosamente esposta altrove, specialmente lungo il suo fianco occidentale al confine con i paesi della NATO.

Anche lo svuotamento dei magazzini di serbatoi più vecchi in deposito a lungo termine non sarebbe una panacea. Mentre la Russia ha fino a 10.000 carri armati “in decomposizione” nei suoi siti di stoccaggio, spesso sono in condizioni orribili. Una delle ragioni principali di ciò è familiare in Russia: la corruzione. L’ intelligence militare ucraina afferma che solo il 10% circa dei carri armati nei magazzini russi è riparabile, osservando che “dispositivi ottici ed elettronici contenenti metalli preziosi sono stati rubati dai veicoli da combattimento”, alcuni dei quali sono stati “completamente smantellati”, anche senza motori. Altre fonti confermano l’impatto della corruzione sulla capacità dei carri armati russi. In alcuni carri armati russi distrutti, le truppe ucraine hanno scoperto che l’armatura reattiva esplosiva progettata per sconfiggere gli attacchi al carro armato era stata svuotata, “con solo alcuni dei componenti necessari intatti e nessuna prova che gli esplosivi relativamente preziosi fossero mai stati lì”.

La quantità ha una qualità tutta sua (così anche la tattica, l’addestramento e la logistica)

La Russia faticherà ad adattarsi alla maggiore capacità che i carri armati occidentali porteranno in Ucraina. Ma i carri armati attualmente in offerta – trentuno Abrams statunitensi, quattordici Challenger britannici e quattordici Leopardi tedeschi – non cambieranno le sorti della guerra. Ci sono rapporti secondo cui Francia, Polonia e Canada forniranno anche carri armati all’Ucraina, anche se non si sa quanti e quando. Affinché l’assistenza occidentale consenta una vittoria militare ucraina, devono accadere quattro cose. In primo luogo, i paesi occidentali dovrebbero fornire abbastanza carri armati per dare all’Ucraina un devastante pugno offensivo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo questo numero a 300-500 carri armati, molto più dei cinquantotto attualmente offerti. I carri armati sono più efficaci se formati in battaglioni (da trenta a quaranta carri armati secondo la struttura ucraina) e in brigate (da novanta a 120 carri armati). Il numero di Zelenskyj, che ha sicuramente ottenuto dai suoi comandanti militari, sembra pensato per permettere all’Ucraina di formare quattro nuove brigate di carri armati occidentali, ciascuna composta da tre battaglioni. Usate correttamente, quattro nuove brigate di carri armati rappresenterebbero una capacità offensiva di terra che potrebbe essere decisiva.

Questo ci porta alla seconda cosa richiesta: che l’Ucraina impieghi i nuovi carri armati in modo da massimizzarne le capacità e minimizzarne le vulnerabilità. La moderna guerra di manovra richiede l’integrazione di capacità e sistemi che sono vulnerabili da soli ma devastanti se usati insieme. I carri armati sono più efficaci quando possono muoversi su un terreno aperto che massimizza l’effetto della loro velocità e consente loro di acquisire e uccidere bersagli a lungo raggio. Spostarsi su strade, foreste o aree edificate è intrinsecamente pericoloso per un equipaggio di carri armati. In questi ambienti, i carri armati hanno bisogno del supporto della fanteria appiedata, che può “ripulire” l’area dalle forze nemiche prima che i carri armati passino. I carri armati hanno anche bisogno del supporto degli ingegneri per superare gli ostacoli e ripulire i campi minati, forze di ricognizione sul fronte e sui fianchi, supporto della difesa aerea per proteggerli dagli attacchi di aerei e droni e artiglieria o supporto aereo di guardia per affrontare le forze nemiche al di fuori del raggio del cannone principale del carro armato. Con questo supporto, i carri armati sono la principale arma di terra offensiva nell’inventario di qualsiasi esercito; senza di essa, sono vulnerabili alle devastanti perdite subite dai carri armati russi all’inizio della guerra.

In terzo luogo, i paesi occidentali devono addestrare le truppe ucraine a far funzionare i loro nuovi carri armati. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania hanno dichiarato che inizieranno subito questa formazione, ma probabilmente ci vorranno diversi mesi. I carri armati tedeschi e britannici provengono da scorte esistenti e dovrebbero essere in Ucraina entro aprile. I carri armati americani saranno di nuova produzione e non dovrebbero arrivare prima di molti mesi, secondo la Casa Bianca. Autisti di carri armati, artiglieri e comandanti ucraini che sono abituati a manovrare carri armati sovietici o russi meno capaci ma abbastanza semplici dovranno imparare le complessità di quelli occidentali. Inoltre, mentre i carri armati nell’attuale inventario dell’Ucraina hanno un caricatore automatico, quelli occidentali usano un caricatore umano, richiedendo all’Ucraina di assegnare e addestrare un membro aggiuntivo per ogni equipaggio di carri armati.

In quarto luogo, l’Ucraina deve stabilire e mantenere una capacità logistica per supportare i suoi nuovi carri armati. C’è una ragione per cui il generale dell’esercito americano Omar Bradley ha osservato: “I dilettanti studiano la strategia, i professionisti studiano la logistica”. Come la Russia scoprì con sgomento all’inizio della guerra, la moderna guerra meccanizzata è un’impresa logistica incredibilmente impegnativa. I serbatoi consumano carburante a velocità molto più elevate rispetto ad altri veicoli terrestri – l’Abrams, ad esempio, fa una media di 0,6 miglia per gallone di carburante su strada e il chilometraggio è peggiore fuoristrada – e consuma circa 300 galloni di carburante ogni otto ore di funzionamento.

I carri armati montano anche un grande cannone principale e almeno due mitragliatrici di calibri diversi, quindi i loro requisiti di munizioni sono significativi. L’Abrams trasporta quarantadue colpi di pistola principali (ciascuno del peso di quaranta-cinquanta libbre), 10.00 colpi di munizioni per la sua mitragliatrice pesante e 10.800 colpi di munizioni per la sua mitragliatrice leggera. Le unità logistiche che supportano le unità di carri armati trasportano almeno il doppio di quella quantità di ogni tipo di munizioni per ogni carro che supportano. Per un militare che dà la priorità alla logistica, trasportare questa quantità di carburante, munizioni e altri rifornimenti su lunghe distanze sarebbe impegnativo ma fattibile. Ma l’esercito sovietico da cui discendono le forze armate ucraine ha dato la priorità al “dente” (armi) rispetto alla “coda” (logistica), con molti meno camion di carico e carburante a tutti i livelli rispetto alle loro controparti occidentali.

Poiché i carri armati occidentali inizieranno ad arrivare in Ucraina questa primavera, sarà allettante aspettarsi effetti immediati sul campo di battaglia, soprattutto perché la Russia farà fatica ad aumentare il proprio numero di carri armati moderni e affidabili. Ma fino a quando il numero di carri armati occidentali non raggiungerà le centinaia, gli ucraini non saranno addestrati a usarli efficacemente come parte di squadre di armi combinate e a sviluppare la capacità di supportarli logisticamente, i tanks non saranno il punto di svolta che alcuni si aspettano.