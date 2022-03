«Per risolvere la difficile situazione umanitaria di Mariupol, i militanti nazionalisti ucraini devono smettere di resistere e deporre le armi», così ha detto, ieri, il Presidente russo Vladimir Putin nel corso di un colloquio telefonico con il Presidente francese Emmanuel Macron, mentre in Turchia sembrava si stessero facendo passi avanti nel dialogo tra la delegazione russa e la delegazione ucraina. Una condizione così perentoria che l’Eliseo ha subito fatto sapere che l’apertura di corridoi umanitari, a Mariupol «sono impossibili in questa fase».

I ‘nazionalisti ucraini‘ ai quali si riferisce Putin sono quelli del Battaglione Azov. Nelle stesse ore il Battaglione Azov ha fatto sapere che il comandante delle truppe cecene a Mariupol, Ruslan Geremeyev (vicino al leader ceceno Kadyrov) era stato gravemente ferito nella città assediata dai russi.

Perchè il battaglione Azov è così centrale nella vicenda ucraina? Chi sono gli uomini dell’Azov?

La storia di questo battaglione inizia nel 2014, quando l’esplosione dei combattimenti nel Donbas aveva portato gruppi di estrema destra ucraina a prendere le armi contro i separatisti. Il gruppo più importante che si affermò fu proprio il Battaglione Azov.

Il Battaglione si costituì come gruppo di volontari nel maggio 2014, dall’organizzazione ultranazionalista Patriot of Ukraine, fondato nel 2005, e dal gruppo neonazista Social-National Assembly (SNA), fondata nel 2008. Sia Patriot che SNA, guidate da Andriy Biletsky, erano strutture che affondavano le loro radici in ideali xenofobi e neonazisti, responsabili di attacchi contro i migranti, la comunità Rom e gli avversari politici.

Nel 2010, Biletsky affermò che lo scopo nazionale dell’Ucraina era «guidare le razze bianche del mondo in una crociata finale … contro Untermenschen», razze inferiori, «guidate dai semiti».

Azov ha combattuto in prima linea contro i separatisti filo-russi a Donetsk. Dopo aver riconquistato la strategica città portuale di Mariupol dai separatisti sostenuti dalla Russia, l’unità, il 12 novembre 2014, è stata ufficialmente integrata nella Guardia Nazionale dell’Ucraina,diventando ‘Reggimento Azov‘, e con grandi elogi dall’allora Presidente Petro Poroshenko. Intanto,Biletsky, sempre nel 2014, è stato eletto in Parlamento e ha lasciato Azov -in Ucraina, i parlamentari non possono essere nelle Forze armate o di Polizia. Sarebbe poi rimasto deputato fino al 2019.

L’attuale leader del reggimento Azov, Denis‘Redis’ Prokopenko, fa parte del nucleo del movimento Azov dal 2014 e ha servito sotto comandanti che hanno continuato a guidare le ali politiche e di strada del movimento Azov, ha detto Kuzmenko alla CNN. Il vice di Prokopenko,Svyatoslav ‘Kalyna’ Palamar, ha esplicitamente elogiato il fondatore del movimento, Biletsky, definendolo “un leader che trova sponsor che investano davvero soldi’ nel reggimento”».



Il capitolo finanziamenti nella fase iniziale di Azov non è di secondaria importanza. Il gruppo è stato armato dallo Stato e in parte finanziato dagli oligarchi dell’Ucraina orientale.

Riferisce ‘Al Jazeera‘: «L’unità ha ricevuto il sostegno del Ministro degli Interni ucraino nel 2014, poiché il governo aveva riconosciuto che il proprio esercito era troppo debole per combattere i separatisti filo-russi e faceva affidamento su forze di volontari paramilitari». Privatamente, poi,queste forze sono state finanziate «da oligarchi: il più noto è Igor Kolomoisky, un magnate dell’energia miliardario», ebreo, «e allora governatore della regione di Dnipropetrovska. Oltre ad Azov, Kolomoisky ha finanziato altri battaglioni di volontari come le unità Dnipro 1 e Dnipro 2, Aidar e Donbas». Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato Kolomoisky nel marzo 2021. L’anno precedente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha messo sotto inchiesta con l’accusa di appropriazione indebita e frode. «Azov ha ricevuto finanziamenti e assistenza anticipati da un altro oligarca: Serhiy Taruta, il governatore miliardario della regione di Donetsk».

Nel 2016, il battaglione Azov era stato ormai integrato nella Guardia nazionale ucraina da due anni circa, così le ali militari e politiche di Azov si sono formalmente separate. Nell’ottobre 2016,Andriy Biletsky fonda il partito di estrema destra National Corps, la cui base principale di elettori sono i veterani di Azov e i suoi simpatizzanti. Nel partito, spiega Alexander Ritzmann, consulente senior del Counter Extremism Project (CEP), sono entrati i combattenti politicamente motivati in modo da poter portare avanti il loro impegno politico di estrema destra ultranazionalista, cosa che non potevano fare nell’esercito ucraino.

Intanto, il Battaglione di fatto ha continuato, secondo gli osservatori locali, a poter operare come ‘entità relativamente autonoma’ pur se all’interno della Guardia nazionale. E questa sua esistenza come ‘elemento identificabile‘all’interno delle Forze armate ucraine «pone domande scomode al governo ucraino e ai suoi alleati occidentali, che continuano a inviare armi al Paese», annotano, nella loro analisi per ‘CNN‘, Tara John e Tim Lister, tema sul quale dicono di aver chiesto un commento al Ministero della Difesa ucraino, evidentemente senza ottenere risposta fino a questo momento».

«L’inerzia dell’Ucraina e dell’Occidente su queste questioni ha aperto la strada a Putin per armarli letteralmente contro l’Ucraina nel tentativo di giustificare la sua aggressione», ha detto Kuzmenko. «Sebbene sia corretto sottolineare che l’estrema destra ucraina ha un sostegno elettorale minimo, Azov ha goduto quasi dell’impunità per le violenze rivolte alle minoranze, sono stati incontrollati nei loro sforzi per ottenere influenza nelle forze armate e di sicurezza».

«Nonostante la notorietà internazionale del movimento Azov, l’Ucraina “non è un pozzo nero per i simpatizzanti nazisti”, secondo Alexander Ritzmann, consulente senior del Counter Extremism Project (CEP)», facendo notare che nelle ultime elezioni in Ucraina, nel 2019, l’ala politica di Azov, National Corps, ha ottenuto solo il 2,15% dei voti e Biletsky ha perso il seggio in Parlamento.



Da quando si è formato, il movimento Azov ha reclutato combattenti stranieri motivati dal suprematismo bianco per combattere in Ucraina, affermano gli esperti. «L’invasione su vasta scala del Paese da parte della Russia e l’appello di Zelensky affinché i volontari stranieri si uniscano alla lotta hanno sollevato preoccupazioni sulla radicalizzazione della guerra», sostiene ‘CNN‘. «La mia preoccupazione è che le persone, in particolare gli estremisti di estrema destra in Europa, acquisiranno esperienza di combattimento e addestramento nel teatro ucraino e poi la useranno per attacchi terroristici vera e propria in Europa», afferma Colin P. Clarke, ricercatore senior presso il Soufan Center e Direttore della ricerca presso The Soufan Group.

Azov –900 uomini circa– ora è trincerato nella città di Mariupol, ricercato dai soldati di russi.



Ovvio che una realtà come Azov sia particolarmente attraente per la propaganda di Vladimir Putin.

«Mosca ha assegnato al reggimento un ruolo smisurato nel conflitto, accusandolo regolarmente di violazioni dei diritti umani», affermano gli analisti della ‘CNN‘. Il che ci obbliga a dare uno sguardo alle motivazioni che sostengono o meno le accuse di neonazismo che vengono sollevate contro il battaglione.

Nel 2015, Andriy Diachenko, all’epoca portavoce del reggimento, disse che dal 10 al 20 per centodelle reclute di Azov erano naziste. Eppure, sottolinea ‘Al Jazeera‘, «l’unità ha negato di aderire all’ideologia nazista nel suo insieme, ma i simboli nazisti come la svastica e le insegne delle SS sono diffusi sulle uniformi e sui corpi dei membri dell’Azov. Ad esempio, l’uniforme porta il simbolo neonazista Wolfsangel, che ricorda una svastica nera su sfondo giallo. Il gruppo ha detto che è semplicemente un amalgama delle lettere ‘N’ e ‘I’ che significano ‘idea nazionale’.

I singoli membri si sono professati neonazisti el’ultranazionalismo di estrema destra è pervasivo tra i membri». Il Battaglione era così associato ai suprematisti bianchi e all’ideologia e alle insegne neonaziste. Comparivano insegne neonaziste, tra queste il sole nero, un simbolo pagano usato dai nazisti per la loro pseudo-religione.

Tara John e Tim Lister affermano che in una dichiarazione alla ‘CNN‘, «il reggimento Azov ha affermato di “apprezzare e rispettare Andriy Biletsky come fondatore e primo comandante del reggimento, ma non abbiamo nulla a che fare con le sue attività politiche e il suo partito”». La dichiarazione di Azov prosegue affermando che la «motivazione di Azov ha sempre fatto arrabbiare la Russia. Pertanto, gli attacchi di disinformazione nei riguardi del reggimento AZOV non si sono fermati dal 2014. Ha aggiunto che il movimento ha“ripetutamente negato le accuse di fascismo, nazismo e razzismo” e ha ucraini di tutte le origini, inclusi “greci, ebrei, tartari di Crimea, russi” che “continuano a prestare servizio in AZOV”. “La maggior parte di loro parla russo, la maggior parte sono ortodossi. Ma ci sono cattolici e protestanti, pagani e coloro che professano l’Islam e l’ebraismo, e ci sono atei”, ha affermato Azov».

Proseguono John e Lister, aggiungendo che Azov ha precisato «che il ruolo del reggimento Azov è quello di “un’unità speciale della Guardia Nazionale dell’Ucraina, ed è subordinato esclusivamente al Comandante in Capo Supremo, il Presidente dell’Ucraina, tra l’altro, un ebreo”. “Sarebbe assurdo pensare che siamo uniti dall’idea del razzismo bianco o del nazismo”, ha aggiunto la dichiarazione di Azov».



«Nel gennaio 2018, Azov ha lanciato la sua unità di pattugliamento stradale chiamata National Druzhyna per ‘ripristinare’ l’ordine nella capitale, Kiev. Invece, l’unità ha compiuto pogrom contro la comunità Rom e ha attaccato i membri della comunità LGBTQ». «L’Ucraina è l’unica Nazione al mondo ad avere una formazione neonazista nelle sue forze armate», ha scritto nel 2019 un corrispondente della rivista statunitense ‘The Nation‘.

John e Lister sottolineano: «Da quando si è formato nel 2014, il movimento Azov è cresciuto fino a includere una milizia, campi estivi per bambini ecentri di addestramento paramilitare. Gestisce attività, inclusi festival musicali, eventi politici e tornei di arti marziali miste, poiché si è promosso nello spazio internazionale di estrema destra. Il Corpo Nazionale ha ripetutamente dimostrato il suo disprezzo per i valori liberali nel trattamento dei gruppi minoritari, con poche ripercussioni».



‘Al Jazeera‘ ricostruisce così le vicende attinenti alle accuse di violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. «Un rapporto del 2016 dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani (OCHA) delle Nazioni Unite ha accusato il reggimento Azov di violare il diritto umanitario internazionale. Il rapporto descriveva in dettaglio gli incidenti in un periodo da novembre 2015 a febbraio 2016 in cui Azov aveva usato le proprie armi e forze in edifici civili usati e sfollato i residenti dopo aver saccheggiato proprietà civili. Il rapporto accusava anche il Battaglione di aver violentato e torturato i detenuti nella regione del Donbas.

Nel giugno 2015, sia il Canada che gli Stati Uniti hanno annunciato che le proprie forze non avrebbero sostenuto né addestrato il reggimento Azov, citando i suoi legami neonazisti.

L’anno successivo, tuttavia, gli Stati Uniti hanno revocato il divieto sotto la pressione del Pentagono».

Nel 2018, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha descritto il partito politico formato da Biletsky, il National Corps, come un gruppo di odio nazionalista, dicendo che «è essenzialmente la spina dorsale di quello che oggi chiamiamo il movimento Azov», precisa Kacper Rekawek, ricercatore Center for Research on Extremism (C-REX) presso l’Università di Oslo, parlando con ‘CNN‘. «Il movimento Azov è un pericoloso attore chiave dell’estrema destra transnazionale e funge da hub di rete da diversi anni, con forti legami con gli estremisti di estrema destra in molti Paesi dell’Unione europea e negli Stati Uniti», ha affermato Alexander Ritzmann.

«Olena Semenyaka, il capo del dipartimento internazionale del National Corps, ha partecipato a un festival nel 2018 organizzato da neonazisti tedeschi; e nel 2019 ha parlato allo Scanza Forum di estrema destra in Svezia insieme al neonazista britannico Mark Collett», affermano gli analisti di ‘CNN‘.

«Un rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2018 ha rilevato che la milizia del movimento “ha attaccato e distrutto un campo rom a Kiev dopo che i suoi residenti non hanno risposto al loro ultimatum di lasciare l’area entro 24 ore”, sotto gli occhi della Polizia locale».

Prosegue ‘Al Jazeera‘ nel relazionare circa i guai giudiziari di Azov: «Nell’ottobre 2019, 40 membri del Congresso degli Stati Uniti guidati dal rappresentante Max Rose hanno firmato una lettera chiedendo senza successo al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di designare Azov come‘organizzazione terroristica straniera‘ (FTO). Lo scorso aprile, la rappresentante Elissa Slotkin ha ripetuto la richiesta -che includeva altri gruppi di suprematisti bianchi- all’Amministrazione Biden.

Gli analisti ‘CNN’ affermano: «Mentre la visione del mondo di estrema destra del movimento Azov è chiara, c’è stato un intenso dibattito sul fatto che il Battaglione Azov debba essere classificato come ‘organizzazione terroristica straniera‘ dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti». «La gente presume sempre che (il reggimento Azov e il movimento Azov) sia una Morte Nera», ha detto Rekawek a ‘CNN‘. «Anno dopo anno, i legami (tra il reggimento e il movimento) sono più deboli». E ha aggiunto che «i ranghi del battaglione ora includono ucraini che non hanno alcuna affinità con il suo passato neonazista».

Ritzmann afferma che l’elemento di estrema destra nell’esercito ucraino non è diverso da ciò che è stato rilevato in altri eserciti, come in Germania e negli Stati Uniti . «Il sostegno transnazionale ad Azov è stato ampio e l’Ucraina è emersa come un nuovo hub per l’estrema destra in tutto il mondo».