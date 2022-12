Ucraina: Bakhmut, Fortezza della Libertà

In vista delle vacanze di Natale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha effettuato una visita ufficiale negli Stati Uniti. Mentre si trovava a Washington DC, ha regalato al popolo americano un simbolo che ci sta molto a cuore: una bandiera ucraina firmata dai Guardiani, come chiamiamo i difensori di Bakhmut, una città dell’Ucraina orientale che sta attualmente assistendo ad alcuni dei più feroci combattimento dell’invasione russa. Questa bandiera è un potente simbolo della lotta globale per la libertà che si sta svolgendo nel nostro Paese.

Negli ultimi mesi Bakhmut è diventata una fortezza. Migliaia di ucraini sono in prima linea a lottare per la libertà. La loro lotta quotidiana si svolge fino alle ginocchia nel fango e sul terreno ghiacciato. La libertà si difende palmo a palmo nelle trincee e tra le macerie di una città in frantumi. L’Ucraina sta attualmente sacrificando le sue persone migliori in difesa del mondo libero. Stanno pagando il prezzo più alto possibile per salvaguardare l’esistenza della loro nazione e il diritto di scegliere un futuro democratico.

La situazione a Bakhmut è estremamente difficile. Prima della guerra non avevo avuto occasione di visitarla, ma sapevo per fama che era una straordinaria città di spumanti, sale e rose. Giornalisti, storici e artisti locali hanno da tempo definito Bakhmut una delle città più pittoresche dell’Ucraina orientale. Sulla base della mia recente esperienza, credo che queste affermazioni siano un eufemismo: la magia di Bakhmut è ancora evidente, anche se la città ora giace in rovina.

Dall’estate 2022, i generali di Putin hanno concentrato le loro forze intorno a Bakhmut nel disperato tentativo di impadronirsi della città. È diventato un premio simbolico per il Cremlino che supera di gran lunga qualsiasi valore strategico. Lanciano ondate su ondate di attacchi massicci, spesso subendo perdite catastrofiche. In Russia, i soldati sono sempre stati considerati sacrificabili. Questo rimane vero oggi. Ma sono tanti e anche noi subiamo perdite dolorose.

Nonostante gli orrori della battaglia, sappiamo che dobbiamo prevalere. L’essenza della nostra operazione difensiva non è solo contenere gli sforzi del nemico, ma anche distruggere una parte significativa del suo potenziale offensivo, sia in termini di risorse umane che di equipaggiamento. Grazie a una combinazione di eroismo quotidiano e abilità militare, i difensori dell’Ucraina sono riusciti a interrompere costantemente i piani del nemico negli ultimi mesi. I russi non sono in grado di ottenere guadagni strategici. Tuttavia, la battaglia continua. E la città del sale è forte come l’acciaio.

Trascorrere del tempo con l’esercito ucraino a Bakhmut è stato un grande onore personale. Il Presidente Zelensky ha parlato davanti ai nostri eroi al suono degli scambi di artiglieria pesante. Sapevamo che in qualsiasi momento la conversazione poteva essere interrotta da un proiettile che sfrigolava sopra o esplodeva nelle vicinanze.

La nostra visita è stata solo una gita di un giorno, ma i Guardiani di Bakhmut hanno convissuto per mesi con la realtà della guerra totale. In effetti, ci sono molti soldati ucraini a Bakhmut che hanno combattuto dall’inizio dell’invasione russa nel 2014. Sono pronti a combattere fino alla fine, fino alla vittoria dell’Ucraina.

Questi uomini e donne coraggiosi meritano di tornare vivi. Perché ciò accada, hanno bisogno di armi efficaci e di una protezione affidabile. Hanno anche bisogno di un posto dove tornare. Le loro famiglie devono essere sicure e protette in case dotate di servizi di base come elettricità e riscaldamento. Per raggiungere questo obiettivo, i cieli dell’Ucraina devono essere sicuri.

La democrazia non può essere data per scontata. Oggi l’Ucraina è il principale campo di battaglia nella lotta globale contro il risorgente autoritarismo. È chiaro agli ucraini che non stiamo solo combattendo per la nostra libertà; lottiamo per difendere i valori di libertà e giustizia per il mondo intero. Il dilemma è semplice: se vince l’Ucraina, vince il mondo libero; se perdiamo, perderanno anche tutti coloro che apprezzano la democrazia e la libertà.

Siamo fiduciosi che il popolo degli Stati Uniti e il Presidente Biden comprendano perfettamente la posta in gioco in Ucraina. Apprezziamo con tutto il cuore il sostegno fornito al nostro Paese. Ogni singolo dollaro USA duramente guadagnato è un proiettile puntato contro l’autocrazia. Questo è l’arsenale della democrazia al lavoro. Gli americani conoscono il vero valore della libertà e apprezzano il prezzo che gli ucraini stanno pagando.

Siamo estremamente grati per il recente impegno dell’America a continuare a sostenere l’Ucraina nel 2023. Arriva in un momento critico del conflitto. Tuttavia, siamo anche profondamente consapevoli che il sostegno degli Stati Uniti deve rimanere forte. Per sconfiggere la Russia, l’Ucraina deve ricevere più armi pesanti, difese aeree e missili a lungo raggio, oltre a munizioni, droni, veicoli blindati e molto altro.

Il mondo democratico non può permettersi di perdere questa guerra. Se il dittatore russo Vladimir Putin avrà successo in Ucraina, inevitabilmente intraprenderà ulteriori guerre di aggressione. Fondamentalmente, altri dittatori vedranno il successo della Russia come una luce verde per le proprie invasioni, facendo precipitare il mondo intero in una nuova era di violenta instabilità.

Non c’è nulla di inevitabile in questa discesa nell’illegalità internazionale. Può ancora essere evitato stando risolutamente dalla parte dell’Ucraina. I Guardiani di Bakhmut rappresentano la prima linea nella lotta globale per la libertà contro una crescente ondata di autoritarismo. Sostenendo l’Ucraina oggi, i leader e le società occidentali stanno investendo in un domani migliore.

La versione originale di questo intervento è qui.