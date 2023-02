Ucraina: aumenta il consenso di Zelensky

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visto la sua popolarità salire alle stelle da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Ma gli analisti avvertono che una serie di scandali di corruzione svelati tra le sue stesse fila potrebbero influenzare profondamente la posizione di un presidente eletto lui stesso su un piano anti-innesto piattaforma.

Il 24 gennaio 2023 diversi alti funzionari ucraini, inclusi governatori in prima linea e procuratori regionali, sono stati licenziati per motivi di corruzione. La scossa ha toccato anche l’ufficio di Zelensky, con il suo vice capo dello staff Kyrylo Tymoshenko che ha lasciato il suo posto. Anche la proprietà appartenente all’ex alleato di Zelensky, l’uomo d’affari Igor Kolomoisky, è stata perquisita in relazione a sospetta evasione fiscale.

La corruzione ha afflitto a lungo la vita pubblica in Ucraina e Zelenskyj ha promesso di compiere nuovi passi per affrontare il problema, di particolare rilevanza in vista di una potenziale adesione dell’Ucraina all’UE.

“Voglio che sia chiaro: non ci sarà alcun ritorno a come erano le cose prima”, ha detto il Presidente nel suo discorso notturno alla nazione.

L’ex comico di 44 anni ha sorpreso molti per la sua trasformazione in un leader in tempo di guerra.

In un sondaggio condotto nel dicembre 2022, l’Istituto di sociologia di Kiev (KIIS) ha rilevato che l’84% degli ucraini si fida di Zelensky, un triplo rispetto al sondaggio condotto nel dicembre 2021. Solo le forze armate ucraine hanno una base di appoggio più ampia, con il 96% degli ucraini che si fidano di loro.

“La guerra ha completamente cambiato l’atteggiamento degli ucraini nei confronti di Zelensky”, ha detto il direttore del KIIS, Volodymyr Paniotto.

“È stato significativo per gli ucraini che Zelensky si sia comportato come un vero leader nel momento decisivo: non ha lasciato il paese nonostante le offerte e ha svolto i suoi doveri con dignità”, ha detto Evgeniya Bliznyuk, amministratore delegato fondatore della Gradus Research con sede a Kiev. “Questo è diventato parte della sua immagine, assicurando popolarità sia all’estero che all’interno del paese”.

In un discorso televisivo il 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione su vasta scala, ha detto alle forze russe: “Quando ci attaccherete vedrete le nostre facce, non le nostre spalle, ma le nostre facce”.

È stato il punto di partenza per una serie di video speech che sono diventati il ​​suo marchio di fabbrica.

Mentre i russi avanzavano verso la capitale Kiev, secondo quanto riferito gli Stati Uniti si offrirono di evacuare Zelensky dalla capitale, un’offerta alla quale si dice che abbia replicato : “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”.

I sociologi sostengono che il sostegno degli ucraini al presidente sia in parte dovuto all’effetto bandiera. Pertanto, anche i livelli di fiducia in altre istituzioni statali, compresi i servizi di sicurezza, il governo e il parlamento, sono aumentati nel 2022, sebbene su scala minore.

Paniotto ha spiegato che anche i media hanno avuto un ruolo nell’aumentare la sua popolarità, in particolare “la monopolizzazione della televisione”.

Tre canali in lingua russa sono stati vietati all’inizio del 2021, così come due canali televisivi precedentemente di proprietà dell’ex Presidente ucraino Petro Poroshenko, che hanno spostato le loro trasmissioni online.

Ciò significava, ha continuato Paniotto, che “i canali televisivi che criticavano l’attuale governo da posizioni filo-russe erano già stati chiusi, e quelli che lo disapprovavano da posizioni patriottiche [filo-ucraine] sono stati estromessi da internet. Di conseguenza, ora c’è un… calo degli ascolti di tutti gli altri politici”.

Tutti i notiziari televisivi ucraini trasmettono lo stesso contenuto 24 ore al giorno, un’uscita congiunta che è stata soprannominata la telemaratona di United News.

Alcuni sostengono che ci siano giustificazioni strategiche critiche per questo, poiché la telemaratona crea un firewall contro la disinformazione russa; altri sostengono che il monopolio governativo dello spazio dell’informazione potrebbe essere sfruttato per scopi politici.

I sociologi notano che l’invasione su vasta scala aveva anche cambiato la prospettiva degli stessi ucraini, principalmente i residenti dell’est e del sud del Paese.

Nonostante l’annessione della Crimea e otto anni di guerra nel Donbass – e le 13.000 vittime che ne sono costate – fino al 24 febbraio i residenti dell’est e del sud dell’Ucraina erano considerati più solidali con la Russia, a differenza dei cittadini delle regioni centrali e occidentali.

“Questo è il motivo per cui hanno sostenuto più attivamente la tesi pre-elettorale di Zelensky di porre fine alla guerra con un compromesso”, ha detto Halyna Zelenko, capo del dipartimento politico presso l’Ivan Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, riferendosi alla sua promessa elettorale di porre fine il conflitto nell’Ucraina orientale.

“Poiché le ostilità sono principalmente nel sud e nell’est, i residenti hanno notevolmente cambiato il loro atteggiamento nei confronti della possibilità di compromessi con la Federazione Russa. Questo è il motivo per cui il passaggio di Zelenskyj alla retorica bellicosa non ha alienato questi elettori, come [avrebbe potuto essere] previsto fino al 24 febbraio”.

Zelensky, di madrelingua russa originario della città ucraina centro-meridionale di Kryvyi Rih, ha ottenuto il 73,2% dei voti nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 2019.

Il fatto che fosse ben noto, nuovo sulla scena politica e non avesse dettagliato politiche specifiche gli ha permesso di raccogliere sostenitori da tutto lo spettro politico, anche tra gli elettori moderatamente filo-russi.

Significativa anche la promessa di porre fine alla guerra nel Donbass, sebbene facesse temere che avrebbe fatto concessioni alla Federazione Russa e riportato l’Ucraina nella sfera di influenza del Cremlino.

Dopo tentativi infruttuosi di raggiungere un compromesso diplomatico con il presidente russo Vladimir Putin, Zelenskyj si è notevolmente raffreddato all’idea di porre fine al conflitto a est. I cittadini hanno iniziato ad allontanarsi da lui e nel dicembre 2021 il suo indice di gradimento era sceso al 27% .

Non è chiaro se l’attuale valutazione sia un’anomalia e cambierà una volta che la guerra finirà ei canali televisivi dell’opposizione riprenderanno a funzionare.

“L’unica cosa che si può dire con certezza è che ci sono prospettive politiche per i militari e la comunità dei volontari: questi sono i gruppi che hanno i più alti livelli di fiducia insieme al presidente ora”, ha osservato Paniotto.

Zelenskyj dovrà rispondere a molte domande sull’andamento della guerra, alcune delle quali potrebbero essere dolorose, notano gli analisti. Tra questi, le sue rassicurazioni prima del 24 febbraio che Mosca non avrebbe lanciato una guerra su vasta scala e i fallimenti della difesa nei primi giorni della guerra che hanno portato i russi a conquistare vaste aree delle regioni meridionali.

Zelenko ha sostenuto che la popolarità del Presidente dipendeva in gran parte da una convincente vittoria militare dell’Ucraina con la completa liberazione dei territori occupati.

“Anche nella situazione di raggiungere la linea di demarcazione del 23 febbraio, la vittoria non sembrerà sufficiente a una parte significativa degli ucraini, compreso l’elettorato di Zelensky”, ha continuato.

Se il risultato fosse che i territori conquistati dopo il 24 febbraio rimanessero sotto il controllo russo, ciò sarebbe “semplicemente catastrofico” per Zelensky, ha concluso Zelenko.

Bliznyuk ha affermato che le valutazioni del presidente potrebbero anche essere influenzate dalle informazioni sulle perdite dell’Ucraina, attualmente classificate, nonché dalla questione della corruzione. Zelensky si è impegnato a sradicarlo e la cosiddetta legge anti-oligarca approvata alla fine del 2021 faceva parte del suo piano.

Le recenti accuse di corruzione potrebbero essere dannose, soprattutto data la natura di alcune delle accuse. Ad esempio, il viceministro della difesa Viacheslav Shapovalov si è dimesso in relazione a uno scandalo riguardante l’acquisto di cibo per le forze armate ucraine.

“Nonostante la guerra, gli ucraini mancano ancora di giustizia, reagiscono in modo estremamente brusco agli scandali di corruzione, in particolare se questi scandali riguardano la fornitura dell’esercito, per il quale molti cittadini donano regolarmente i loro risparmi”, ha osservato Bliznyuk, ricordando che un caso di corruzione del 2019 riguardava alle forniture dell’esercito distrussero gli indici di gradimento dell’allora presidente Petro Poroshenko.

“Un tale scenario è del tutto possibile con il presidente Zelensky, ma comprende perfettamente questo pericolo e ha reagito con dimissioni di alto profilo”, ha continuato. “Tuttavia, se tali scandali si ripeteranno, le dimissioni non saranno più in grado di calmare gli ucraini e la responsabilità ai loro occhi ricadrà direttamente sul presidente”.