«Se l’Ucraina cade, la Russia si prenderà i Paesi Baltici e l’Europa orientale», ha dichiarato oggi il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Una minaccia molto sentita, soprattutto nelle capitali dell’Europa orientale. Non a caso, il giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, 8 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia hanno chiesto di attivare dell’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico. Questo prevede che «le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata».

Gli Stati membri della NATO confinanti con l’Ucraina temono che Putin vada oltre. «I Paesi alleati stanno inviando all’Ucraina armi anti carro, missili per la difesa aerea e munizioni, oltre che finanziamenti per milioni di euro di aiuti e aiuti umanitari» – ha spiegato il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg – «Nelle ultime settimane abbiamo, in risposta all’attacco della Russia all’Ucraina, aumentato la presenza della Nato sui cieli, a terra e nei mari. Con più di cento aerei da guerra in stato di elevata allerta che operano da 30 siti diversi, più di 120 navi dal Baltico al Mediterraneo. Stati Uniti, Gran Bretagna e altri alleati stanno spostando migliaia di uomini alle frontiere orientali dell’Alleanza e per la prima volta nella storia stiamo dispiegando la Forza di reazione rapida».

Poiché l’Ucraina non è un membro della NATO, l’articolo 5 non era pertinente: l’articolo 4 era l’unica opzione. «Non ci devono essere dubbi sul nostro impegno a rispettare l’articolo 5. Difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato. Una deterrenza credibile preserva la pace», ha ribadito Stoltenberg. Come noto, l’intervento dell’alleanza può avvenire sulla base di dell’articolo 5, che recita: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti», ovvero una risposta armata in caso di aggressione nei confronti di uno qualsiasi degli alleati, che ancora non è avvenuta.

Va detto che, da quando il Trattato del Nord Atlantico fu firmato a Washington nel 1949 per affrontare una potenziale invasione sovietica dell’Europa occidentale fino alla fine della Guerra Fredda, nessuno dei due articoli fu attivato. La prima ed unica volta che fu attivato l’articolo 5 fu subito dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 – che causarono la morte quasi 3.000 persone – e permise agli alleati di mostrare solidarietà, anche operativa, agli Stati Uniti.

L’articolo 4, invece, è stato attivato più volte, negli ultimi 30 anni, ma mai da otto Paesi contemporaneamente: la Turchia lo ha invocato cinque volte tra il 2003 e il 2020, in relazione alle guerre in Iraq e in Siria mentre la Polonia lo ha attivato una volta, nel 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea dall’Ucraina. Ma, in tutti questi casi, erano stati eventi inaspettati, cosa che non può essere definita l’attuale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, considerati i ripetuti allarmi lanciati da Washington e Londra.

Questa volta, operativamente, a differenza di quanto avvenuto nel 2003 quando furono inviati aerei, sistemi missilistici Patriot e un migliaio di uomini in Turchia nel corso della guerra in Iraq, l’Alleanza ha attivato la NATO Response Force, che comprende 40.000 soldati dei Paesi membri, azionata per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003.

A questo punto, cos’altro comporta l’attivazione dell’articolo 4 della NATO? Un conflitto tra Russia e NATO è ancora remoto? Lo abbiamo chiesto a Bence Nemeth, esperto di difesa e sicurezza del King’s College of London, autore di un recente libro sulla cooperazione di difesa in Europa dal titolo ‘How to achieve defence cooperation in Europe’ (Bristol University Press, 2022).

Dottor Nemeth, il 24 febbraio, il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina. Otto membri della NATO – Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia – hanno immediatamente invocato l’articolo 4, convocando così una consultazione del principale organo decisionale della NATO, il Consiglio Nord Atlantico. Lei sostiene che: “Poiché l’Ucraina non è un membro della NATO, l’articolo 5 non era pertinente: l’articolo 4 era l’unica opzione”. È stato, quindi, giusto attivarlo? Non si poteva fare diversamente? E serve a rassicurare gli alleati più esposti alla minaccia?

In realtà, la cosa sorprendente è che l’articolo 4 non è stato attivato prima. Le crescenti attività militari russe intorno all’Ucraina e un’esercitazione russa su larga scala in Bielorussia erano estremamente preoccupanti. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stavano rafforzando militarmente gli alleati sul fianco orientale della NATO settimane prima dell’invasione dell’Ucraina. Quindi, non sarei stato sorpreso se alcuni Paesi avessero attivato l’articolo 4 prima.

L’articolo 4 non riguarda necessariamente la rassicurazione. Dà solo l’opportunità ai membri della NATO di sollevare una questione e metterla in cima all’agenda della NATO. Sulla base della discussione che segue l’attivazione dell’articolo 4 si deciderà che tipo di misure verranno adottate. Ma al momento, gli alleati dell’Europa orientale sono soddisfatti del sostegno che ottengono da altri Paesi della NATO.

Lei afferma che, grazie all’articolo 4, “la NATO Response Force, che comprende 40.000 soldati dei paesi membri, è stata attivata per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003. Inoltre, l’alleanza ha attivato anche piani di difesa: nuovi rinforzi Usa sono arrivati in Europa, e molti paesi NATO hanno aumentato la prontezza delle loro forze”. Possiamo spiegare meglio come si sta muovendo, in questi giorni, la NATO? In che modo, secondo Lei, l’invasione cambia la strategia militare della NATO?

La NATO ha i suoi piani e gli strumenti per questo tipo di situazione. Innanzitutto, i membri della NATO sono responsabili della propria sicurezza. Quindi, ovviamente, i membri della NATO più vicini all’Ucraina hanno iniziato a schierare forze al confine con l’Ucraina e hanno aumentato la prontezza delle loro forze armate. In secondo luogo, ogni membro della NATO vede la situazione attuale come una minaccia alla sicurezza europea. Hanno iniziato a spostare le forze verso gli alleati orientali e hanno aumentato le loro attività in molti modi (più pattugliamento sui mari, più ricognizioni ecc.), e hanno attivato la NATO Response Force (NRF), che conta 40.000 soldati che provengono dal membro stati. NRF è stata creata nel 2003 e non era mai stata necessaria prima. La decisione di attivare NRF è un momento storico e mostra la gravità della situazione.

Tu scrivi: “Probabilmente si sarebbero verificati anche se l’articolo 4 non fosse stato attivato. L’importanza di farlo qui, tuttavia, è che l’articolo 4 spinge la guerra in Ucraina in cima all’agenda della Nato, con effetto immediato”. In altri termini, la richiesta di attivazione dell’articolo 4 formalizza per la prima volta il rischio che il conflitto possa incidere sulla sicurezza dei Paesi membri. E questo cosa cambia?

Molti funzionari dell’Europa orientale ritengono che Putin non si fermerà in Ucraina e potrebbe voler occupare anche gli Stati baltici. Quindi, questa è una minaccia diretta per la NATO, che è una preoccupazione di molti. C’è la minaccia indiretta che il conflitto possa estendersi al territorio dei Paesi vicini dell’Ucraina. Ciò è accaduto ad esempio con l’Ungheria durante le guerre balcaniche, quando i caccia serbi hanno regolarmente attraversato lo spazio aereo ungherese e alcune unità militari serbe e croate hanno attraversato brevemente il confine ungherese. Infine, gli alleati dell’Europa orientale erano consapevoli che un’enorme quantità di profughi sarebbe arrivata da loro. La Polonia stima che potrebbe accogliere fino a 1 milione di rifugiati, mentre l’Ungheria è pronta ad ospitare 600.000 rifugiati. A causa di questi problemi, i membri dell’Europa orientale hanno cambiato la loro posizione militare e hanno anche fatto i preparativi per fornire aiuti umanitari ai rifugiati e anche fornire armi all’Ucraina per contrastare l’attacco russo.

La Russia – attraverso il Ministro degli Esteri Lavrov – ha detto che riterrà responsabili chi fornirà le armi alla resistenza. Questo rende i Paesi UE e NATO coinvolti nella guerra e possibile obiettivo di rappresaglie russe, costringendo poi l’attivazione dell’articolo 5?

La Russia potrebbe voler trovare il modo di punire coloro che forniscono armi all’Ucraina, ma al momento così tanti Paesi lo stanno facendo che le opzioni della Russia sono molto limitate. Inoltre, la capacità di ripresa della Russia sta diventando sempre meno praticabile poiché le sanzioni danneggiano la sua economia. Quindi, probabilmente, l’articolo 5 non è sul tavolo.

Lei hai scritto: “Il fatto che quasi un terzo dei membri della NATO abbia attivato l’articolo dimostra fino a che punto molti paesi europei percepiscono la situazione in Ucraina come una grave minaccia alla loro sicurezza”. L’Ungheria, tuttavia, ha fatto sapere che sul proprio territorio non farà passare le armi destinate alla resistenza ucraina. Secondo l’ex Direttore della CIA, Leon Panetta, la NATO è tornata e, paradossalmente, Putin l’ha unita. È davvero così o è troppo presto per dirlo?

Sì, l’Ungheria non consente il passaggio di armi all’Ucraina attraverso il suo territorio. Tuttavia, non ha molta importanza, perché gli alleati della NATO possono fornire questo tipo di supporto attraverso Polonia, Slovacchia e Romania.

In realtà, la NATO è davvero tornata ed è diventata molto più unita. È risaputo che l’Ungheria aveva ottimi rapporti con la Russia, per motivi economici. Inoltre, ha avuto un rapporto freddo con l’Ucraina, perché le minoranze ungheresi in Ucraina sono state messe da parte in molti modi. Tuttavia, l’Ungheria non ha bloccato alcuna decisione nella NATO dall’inizio dell’invasione, il che mostra che anche quei membri che normalmente non supportano l’Ucraina sono in linea con la maggioranza. Quindi, Leon Panetta ha assolutamente ragione.

E come valutare l’azione della Turchia?

La Turchia non è in una situazione facile, perché ha ottimi rapporti sia con la Russia che con l’Ucraina. Ankara ha acquistato i sistemi missilistici russi S-400, che hanno messo a dura prova le sue relazioni con molti alleati della NATO, in particolare con gli Stati Uniti. Tuttavia, ha esportato droni militari con capacità di attacco missilistico in Ucraina e l’Ucraina ha distrutto dozzine di veicoli russi con quei droni nell’ultima settimana. Inoltre, la Turchia ha fornito all’Ucraina più droni negli ultimi giorni.

La Turchia ha anche negato l’accesso di quattro navi da guerra russe al Mar Nero, che sostanzialmente è un aiuto all’Ucraina, perché in questo modo la Russia non può più inviare rinforzi via mare. La Turchia controlla lo stretto tra il Mediterraneo e il Mar Nero e, in base alla Convenzione di Montreux firmata nel 1936, la Turchia può limitare il passaggio di navi da guerra attraverso questo stretto durante la guerra.

Quindi, nonostante i precedenti disaccordi tra la Turchia e i suoi alleati della NATO, la Turchia ha deciso di schierarsi con i suoi alleati della NATO e sostenere l’Ucraina.

“Non ci devono essere dubbi sul nostro impegno a rispettare l’articolo 5. Difenderemo ogni centimetro di territorio della NATO. Una deterrenza credibile preserva la pace”, ha dichiarato Jens Stoltenberg. Che differenza c’è tra l’articolo 4 e il 5? E l’articolo 5 è un deterrente credibile per la Russia di Putin?

Come ho già detto, l’articolo 4 riguarda maggiormente l’opportunità per gli alleati di mettere una questione di sicurezza che li riguarda in cima all’agenda della NATO. L’articolo 5 può essere attivato se un membro della NATO viene attaccato, e quindi gli altri membri della NATO assisteranno quello attaccato. Non potrebbe essere attivato nel caso dell’Ucraina, perché l’Ucraina non è un membro della NATO. L’articolo 5 è credibile e molto probabilmente scoraggia la Russia ad attaccare qualsiasi membro della NATO, perché la Russia dovrebbe affrontare le forze armate di 30 Paesi della NATO, compresi gli Stati Uniti.

“Non combatteremo le forze russe in ucraina e i nostri rinforzi qui a Tapa – dove da cinque anni è operativo un battle group della Nato a comando della Gran Bretagna, che ha appena raddoppiato il contingente- sono entro i confini della NATO”, ha affermato il Premier britannico Boris Johnson. Quanto e perché sarebbe rischioso se la NATO mettesse gli scarponi sul terreno ucraino? E fa bene la NATO a rifiutare la No-fly zone richiesta dà Zelensky?

Entrambi gli stivali a terra o l’istituzione di una no-fly zone sull’Ucraina creerebbero enormi rischi. Significherebbe una guerra tra NATO e Russia, che potrebbe degenerare rapidamente in una guerra nucleare. Una no-fly zone significa che la NATO dovrebbe abbattere gli aerei russi, cosa che non sarebbe tollerata da Mosca. Quindi, credo che nessuna delle due opzioni avrà luogo.

Secondo te, un conflitto tra NATO e Russia è ancora impossibile?

Uno scontro militare diretto è molto improbabile, ma c’è già un conflitto. I Paesi della NATO hanno apertamente fornito armi all’Ucraina e stabilito sanzioni punitive contro la Russia. È un conflitto militare, solo non diretto.

Finlandia, Svezia e Kosovo hanno dichiarato la loro intenzione di aderire alla NATO. La guerra in Ucraina facilita o complica la loro adesione?

È una buona domanda, ed è troppo presto per dirlo. Ma Svezia e Finlandia non hanno mai voluto davvero aderire alla NATO, poiché volevano mantenere la loro neutralità. Tuttavia, dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, sembra che stiano discutendo seriamente e stiano contemplando l’adesione alla NATO. La Svezia e la Finlandia si sono già integrate nella NATO attraverso diversi programmi di partenariato e utilizzano comunque gli standard e le dottrine della NATO, quindi se vogliono aderire, penso che possa accadere molto rapidamente.