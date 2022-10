L’Institute for the Study of War (ISW), in un rapporto del 30 settembre riferisce alcune delle problematiche connesse all’annessione dei territori dell’Ucraina.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’annessione illegale alla Russia di quattro territori ucraini: le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e le regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Il giorno prima, giovedì 29 settembre, Putin aveva formalmente riconosciuto Kherson e Zaporizhzhia come Stati indipendenti. Putin, però, non ha definito chiaramente i confini dei territori annessi.

«Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di specificare i confini dei territori appena annessi in una conversazione del 30 settembre con i giornalisti: “[le] Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk [DNR e LNR] sono state riconosciute dalla Russia entro i confini del 2014. Per quanto riguarda i territori degli oblast di Kherson e Zaporizhia, ho bisogno di chiarirlo. Chiariremo tutto oggi”. Il capo del DNR Denis Pushilin ha aggiunto che anche il distretto federale in cui saranno incorporati i territori annessi rimane poco chiaro: “Come si chiamerà,quali sono i confini? Aspettiamo le decisioni finali, ora si stanno svolgendo consultazioni su come farlo nel modo giusto”.

I funzionari russi potrebbero chiarire quei confini e gli stanziamenti amministrativi nei prossimi giorni. Ma devono affrontare un problema intrinseco: le forze ucraine controllano ancora ampie zone di Donetsk e Zaporizhia e alcune aree degli oblast di Luhansk e Kherson, una realtà militare che difficilmente cambierà nei prossimi mesi».

Secondo ISW, «Putin probabilmente ha affrettato l’annessione di questi territori prima di prendere anche decisioni amministrative di base su confini e governance. I funzionari russi non hanno quindi stabilito politiche o condizioni chiare per una corretta amministrazione. Organizzare la governance per questi quattro oblast annessi con la forza sarebbe burocraticamente impegnativo per qualsiasi Stato dopo che le forze russe hanno sistematicamente ucciso, arrestato o cacciato i funzionari ucraini che in precedenza gestivano le amministrazioni regionali. Ma l’incompetenza burocratica dimostrata dal tentativo di mobilitazione parziale degli uomini russi da parte del Cremlino, suggerisce che i burocrati russi lotteranno allo stesso modo per stabilire strutture di governo su una popolazione resistente e riluttante nella zona di guerra che è il territorio ucraino occupato dalla Russia».

Il problema della gestione di una popolazione che, secondo le informazioni disponibili in Occidente, sarebbe ‘resistente‘ all’annessione sarà il problema fondamentale di Mosca nei prossimo mesi, non ultimo anche in considerazione del fatto che la Russia non avrebbe abbastanza uomini per il controllo di un territorio di queste dimensioni.

Nei giorni scorsi, il quotidiano ‘Vedomosti‘ ha scritto: che la Russia potrebbe creare un «nuovo distretto federale», il nono, comprendente «la Crimea, che includerà la penisola stessa, e le regioni LPR, DPR, nonché le regioni di Zaporozhye e Kherson annesse a seguito di referendum. Lo ha riferito a ‘Vedomosti‘ un interlocutore del Consiglio della Federazione e una fonte vicina al governo della Crimea».

Il quotidiano ha altresì avanzato l’ipotesi che quale inviato presidenziale speciale nei ‘nuovi‘ territorivenga nominato l’ex direttore generale di Roskosmos, Dmitry Rogozin, che era stato vice primo Ministro di Putin e inviato presso la NATO prima di essere nominato capo dell’agenzia spaziale russa.

Nulla ancora trapela circa il nome di questo eventuale nono distretto federale.

Altro elemento messo in rilievo dal rapporto di ISW, è quello relativo alla coscrizione. «Putin ha annunciato che il consueto ciclo di coscrizione autunnale della Russia inizierà con un mese di ritardo il 1 ° novembre, probabilmente perché la parziale mobilitazione di uomini russi sta impegnando la burocrazia dei commissariati militari russi che di solito sovrintendono al ciclo di coscrizione semestrale. Il decreto di Putin del 30 settembre richiede 120.000 coscritti russi, 7.000 in meno rispetto all’autunno 2021. Né il decreto di Putin, né le successive dichiarazioni ufficiali hanno chiarito se i civili ucraini in età da coscrizione (18-27) nei territori ucraini occupati di recente annessi alla Russia saranno coinvolti dalla coscrizione».

‘CNN‘, lavorando sui dati ISW, ha prodotto un rapporto dettagliato che mette in evidenza come la Russia, al 30 settembre, giorno dell’annessione controlli meno territorio di quello che poteva vantare tra febbraio e aprile scorso.

«La prima massiccia spinta della Russia», si legge nel rapporto, «iniziata la notte del 23 febbraio, le ha permesso di assicurarsi o avanzare su un quinto del territorio ucraino, ovvero circa 119.000 chilometri quadrati». «Sette mesi dopo aver lanciatoun’invasione -che i funzionari occidentali pensavano sarebbe finita in pochi giorni con una capitale ucraina invasa- la Russia controlla circa tremila chilometri quadrati in meno di terra rispetto ai primi cinque giorni di guerra, ha scoperto la CNN. (Le affermazioni non verificate sono escluse dall’analisi.)».

Si tenga presente inoltre, che sulle quattro aree annesse la Russia «ha solo il controllo parziale». Il che è riconosciuto da Mosca stessa. «In una telefonata con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha osservato che la sedicente Repubblica popolare di Donetsk (DPR)», recita una nota di ‘Reuters‘ del 28 settembre, «controlla solo una parte del territorio più ampio che rivendica». Il che fa dire a Peskov: «Pertanto è necessario, come minimo, liberare l’intero territorio del DPR». Un lavoro che secondo gli osservatori militari non sarà da poco, considerando che le forze ucraine sembrano procedere abbastanza spedite nella riconquista del territorio e considerando che sebbene «la Russia controlli già quasi tutta la regione di Luhansk, l’altra metà del Donbas, detiene solo il 60% circa della regione di Donetsk». Gli osservatori militari insistono sul fatto che «la Russia non controlla ancora completamente nessuna delle quattro regioni».

Sulla questione territoriale gli studiosi dell’area fanno alcune precisazioni sociologiche che rendono evidenti le difficoltà che la Russia avrà nel controllo del territorio.

Tatsiana Kulakevich, assistente presso la School of Interdisciplinary Global Studies e ricercatore e docente presso l’Institute on Russia presso l’Università della Florida meridionale, ricostruisce la vicenda di questi territori e sostiene che «le persone in queste quattro regioni non sono un unico blocco politico, anche se la maggior parte delle persone in questi territori non vuole unirsi alla Russia».

«Le forze russe hanno occupato per la prima volta parti di Kherson, una città portuale, e Zaporizhzhia, una città che ospita il più grande impianto nucleared’Europa, all’inizio del 2022. Ma anche prima della completa invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, controllava parti delle regioni di Luhansk e Donetsk. Il Cremlino ha sostenuto e armato due governi separatisti fantoccio in questa regione, nota come Donbass, dal 2014. Nel maggio 2014, i politici ucraini separatisti hanno proclamato che Donetsk e Luhansk non facevano parte dell’Ucraina, bensì erano ‘repubbliche’ indipendenti».

«Il Cremlino non ha riconosciuto ufficialmente queste repubbliche appena proclamate fino al febbraio 2022, quando il Presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina pochi giorni dopo. Mentre la Russia si è rivolta a combattenti di leva in queste regioni separatiste per riempire le linee del fronte, Zaporizhzhia e Kherson hanno combattuto contro la Russia dall’inizio della guerra».

«La maggior parte degli ucraini che vivono nella regione del Donbass parla russo. Ma prima della guerra su vasta scala nel 2022, molte di queste persone preferivano ancora identificarsi conidentità miste ucraine e russe o, altrimenti, come persone del Donbass o cittadini ucraini. La regione del Donbas ospitava circa 6,5 milioni di personeprima dell’invasione del 2022, su un totale di 43 milioni in Ucraina. La regione un tempo era nota per la sua produzione industriale e le miniere di carbone, alcune delle quali la Russia ha preso il controllodurante la guerra. Oggi, tutte e quattro le regioni occupate sono zone di guerra attive da cui molti residenti sono fuggiti. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal febbraio 2022 oltre 11 milioni di ucraini hanno lasciato il Paese. Ci sono anche fino a 7 milioni di ucraini che sono stati sradicati dalle loro case ma vivono ancora in Ucraina, il che li rende sfollati interni. Più del 60% degli sfollati interni ucraini proviene dalle regioni orientali. Di conseguenza, i voti referendari russi sono stati condotti senza tenere conto dell’opinione della metà -o addirittura della maggioranza- della popolazione in questi territori».

«Nel 2014, quando Luhansk e Donetsk hanno proclamato per la prima volta la loro indipendenza, la maggior parte delle persone ha affermato di preferire far parte della propria repubblica, piuttosto che diventare parte della Russia, secondo il Kyiv International Institute of Sociology, un gruppo di ricerca privato in Ucraina che conduce ricerche sociologiche e ricerca di marketing.

Allo stesso tempo, sia Kherson che Zaporizhzhia erano in modo schiacciante contrari all’adesione alla Russia. Circa l’85% delle persone a Kherson e l’82% a Zaporizhzhia hanno dichiarato di voler rimanere separati, secondo l’Istituto internazionale di sociologia di Kiev.

Dopo otto anni di combattimenti, che hanno portato alla distruzione di case e infrastrutture, oltre a migliaia di morti tra i civili nell’Ucraina orientale, il numero di simpatizzanti russi nel Donbas è diminuito.

L’Istituto internazionale di sociologia di Kiev ha riferito che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, meno del 22% delle persone nella regione del Donbass e meno del 12% a Kherson e Zaporizhzhia volevano entrare a far parte della Russia.

Oltre il 52% dei residenti del Donbass, nel frattempo, ha dichiarato in sondaggi separati condotti da esperti di sondaggi americani all’inizio del 2022 di essere apatico su dove vivere, sia in Russia che in Ucraina. Ciò che interessava alla maggior parte delle persone era la propria stabilità finanziaria e il benessere generale della famiglia.

Dall’invasione del 2022, il 92% dei residenti intervistati nel Donbass ha affermato che non dovrebbero esserci concessioni territoriali per la prima possibile fine della guerra, secondo l’Istituto internazionale di sociologia di Kiev».