Ucraina: anche un orologio rotto (Berlusconi) segna l’ora giusta due volte al giorno

«Penserei che il Signor presidente americano, Joe Biden, dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: “È a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un Piano Marshall per ricostruire l’Ucraina da 9 mila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi”», perché «soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco», firmato Silvio Berlusconi.

Una frase, lungamente preparata, dovete convenirne, lapidaria e, mi dispiace per i ‘commentatori’ guerrofili italiani, dei quali da Fazio abbiamo visto degli esemplari compreso il Giannini con denti digrignati e il De Bortoli complicatissimo, dinanzi ad un Fazio d’accordo, per obbligo di … rete. Sì, siamo a questo, ma ne parlerò altrove.

Quella frase, ripeto lapidaria, ha messo nella disperazione l’intero Governo, l’intero establishment italiano, la stampa, tutti … meno quelli che pensano diversamente dalla ‘narrazione’ comune, perché proprio di ‘narrazione’ si tratta. Attenti, però, mi fermo un istante qui: quella frase risponde alla convinzione, come dicono a denti stretti tutti i sondaggisti e come, digrignandoli (i denti) sono costretti a dire le grandi firme, risponde, dico alla convinzione della maggioranza assoluta degli italiani.

Ecco il punto, rilevato da qualche organo di stampa: Berlusconi una volta di più ha il ‘senso’ della gente. Cari Meloni, Renzi, Calenda, Letta, caro Crosetto -l’Oligarca preferito di Giorgia- cari generali eccitatissimi nel descrivere il tracollo dell’esercito russo, domani, e la vittoria certa di quello ucraino, dopodomani, con … le armi nostre e, tra poco, con i nostri soldati. E, di nuovo, cinico e durissimo, addirittura brutale al limite del Grand Guignol, lo dice Berlusconi: «Io parlare con Zelensky? Se fossi stato il Presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili»... «Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore», o meglio ancora, avrebbe potuto dire, “non iniziasse”.

Sono un fan di Berlusconi? Lo considero l’uomo peggiore che abbiamo avuto in Italia, l’uomo che ha ridotto l’Italia al Paese del ‘tutto è relativo’, l’etica non c’è, c’è solo l’interesse, le regole sono fatte per me e da me e io che le faccio sono il primo a violarle, magari parlando di “garanzia”. Forse peggio di lui solo Renzi, con il quale, non per caso, voleva finire a pappa e ciccia, e che non lo ha fatto quando ha capito che Renzi, peggiore di lui, poteva e voleva fregarlo.

Berlusconi parla pensando al lettone di Putin del quale è ‘amico’? l’altro giorno i giornalisti digrignanti di cui parlavo prima, hanno insistito sul punto: “ah, lui è amico di Putin perciò parla così”. Siete proprio così sicuri? Lo avete sentito sparare a zero contro il Governo a favore, a favore lui Berlusconi, dei vertici RAI che Meloni vuole cacciare?

Ora, ripeto, di Berlusconi penso tutto il male possibile, ma sta di fatto che lui ripete ciò che pensano molti, moltissimi italiani. Il che non vuol dire che, democraticamente, se ne debba seguire la volontà. Questa sarebbe, se pensasse lealmente, l’idea di una Meloni, o di un Letta o di un Renzi o di un Calenda, quando fanno ‘sci-sci’ e dicono di essere democratici … poi se ne dimenticano e qui dicono che ‘no, orrore, sei filo-Putin’! Ma, uno obietta, sono maggioranza gli italiani che non vogliono che continui il sostegno alla guerra e sono maggioranza, sia pure da sondaggi, vera non come la maggioranza che la Meloni dice che ne giustifica il Governo, che è maggioranza fittizia, perché è in realtà poco più del 20% della popolazione.

Ma si sa, quando si parla di democrazia da parte di politicanti, i concetti sfumano nel surreale se non nell’assurdo. Certo, la politica deve ‘guidare’ e, quindi, talvolta, può andare contro la volontà popolare, ma in questo caso, forse un po’ più di rispetto per la maggioranza male non sarebbe.

Ma, poi, torniamo al pessimo Berlusconi. Che, intanto dice una cosa molto vera, e questa volta cinicamente ignorata da tutti, e cioè che questa guerra sta falciando decine di migliaia di vite, dell’una e dell’altra parte, ma specialmente ucraine. Dico ‘specialmente’ non perchè le vite ucraine valgano di più, già solo attribuire un ‘valore’ alle persone è disgustoso, ma per sottolineare che gli ucraini sono relativamente pochi e quindi stano pregiudicando gravemente anche il proprio futuro; ci sono almeno due, forse tre, generazioni che si stanno svenando.

Ma l’Ucraina, dicono tutti, combatte per la sua libertà e democrazia.

Ma ne siete proprio sicuri, ne siamo proprio sicuri?

Solo chi chiude gli occhi di fronte alla realtà, ignora (cioè finge di ignorare) che l’Ucraina di Zelenski è il frutto, politico, di una serie di colpi e contro-colpi di stato, di rovesciamenti di governi, poco chiari, e così via. Ce li siamo dimenticati tutti, ve li siete dimenticati? Eppure le cronache ne erano piene a partire dal 2013, poco dopo che la NATO aveva dichiarato che l’Ucraina e la Georgia dovevano entrare nella NATO: un atto ostile dichiarato verso la Russia, come l’installazione dei missili in Polonia … contro l’Iran!

Solo chi chiude gli occhi di fronte alla realtà, dimentica (finge di dimenticare) che la Crimea è russa da sempre e luogo delle basi navali russe e prima sovietiche, terra che ben conosciamo da quando Cavour ci portò a combattervi per … toglierla ai russi! Terra infine ‘regalata’ nel 1954 dalla URSS alla Ucraina, parte della URSS. Secondo quale norma di civiltà, ma specialmente di diritto, un territorio e la relativa popolazione vengono ‘regalati’? Che sono oggetti, o mandrie di cavalli? Per poi essere fatti entrare a far parte di uno stato, in cui sono disprezzati e discriminati!

Perché, infine, nessuno parla delle discriminazioni contro gli ‘ucraini’ del Dombass russofoni, quelli che secondo Mentana sono etnicamente diversi dagli altri ucraini? Dando così, senza nemmeno rendersene conto un motivo di più per pretendere di essere diversi dagli altri ucraini e da loro divisi. Ma specialmente perché nessuno parla mai del fatto che in Donbass si erano affermate delle Repubbliche separatiste dalla Ucraina, che, è vero, sono state annesse (come i territori palestinesi, del resto) dalla Russia, ma solo dopo che si erano costituite, secondo le regole consolidate del diritto internazionale? Poi i giornalisti nostrani, che non sanno di che parlano, dicono con sprezzo la verità giuridicamente rilevante: autoproclamate, come tutti i soggetti, gli stati veri della Comunità internazionale.

Tutto ciò per dire che Putin, come amano dire quasi sputando i nostri cronisti, ha ragione?

No, assolutamente no … e so che tanto è inutile dirlo. Ma solo per affermare che il tema è controverso e che ci sono ragioni da ogni parte. Ragioni che andrebbero discusse pacificamente, e non cercando di ‘riconquistare’ il Dombass che si era reso autonomo, e nemmeno entrando con la violenza in Ucraina per distruggere il Governo (legittimo?) ucraino, ma anche per difendere la pretesa all’autodeterminazione del Dombass.

Forse, magari senza volerlo (conoscendo il personaggio: certo senza volerlo) non si tratta solo di ringraziare per il lettone che Berlusconi ha parlato.

Poi, certo, sempre di Berlusconi si tratta, ma anche gli orologi rotti segnano due volte al giorno l’ora esatta.