L’invasione russa dell’Ucraina ha già – e continuerà ad avere – conseguenze sanitarie e socioeconomiche straordinarie per il popolo ucraino. Una di queste conseguenze sarà quasi sicuramente un aumento dei contagi di COVID.

L’Ucraina ha segnalato 37.000 nuovi casi di COVID il 10 febbraio 2022, il totale giornaliero più alto del Paese dall’inizio della pandemia. Da quando è emerso il COVID, l’Ucraina ha avuto più di 5 milioni di casi confermati e oltre 100.000 morti. Dall’inizio del 2022 si sono verificati oltre un milione di questi casi e, con il forte aumento delle infezioni a febbraio, anche i decessi sono aumentati.

Tuttavia, in seguito all’invasione, la segnalazione dei dati dell’Ucraina inizialmente è rallentata prima di interrompersi del tutto. Ora non c’è traccia di come sta progredendo COVID nel Paese; da qui in poi tutte le statistiche sui casi e sui decessi saranno sottostimate. Ciò che è chiaro è che la guerra è iniziata in un momento in cui il COVID era chiaramente in aumento.

Ad aggravare questo problema c’è il fatto che la copertura del vaccino contro il COVID del Paese è bassa, con solo il 36% della popolazione che ha ricevuto una o più dosi di vaccino. Quindi un’alta percentuale di ucraini rimane suscettibile non solo di contrarre il COVID, ma anche di potenziali conseguenze di ospedalizzazione e morte, che sono molto più probabili nei non vaccinati.

Pertanto, anche in tempi di pace, ci sarebbe motivo di preoccupazione su come i sistemi sanitari relativamente fragili in Ucraina potrebbero gestire ulteriori ondate di infezioni da COVID. Fornire assistenza sanitaria in una situazione di conflitto è ancora più difficile e le epidemie saranno quasi impossibili da controllare poiché le persone cercano sicurezza in ogni modo possibile.

Condizioni ottimali per la trasmissione

A metà marzo 2022, circa 3 milioni di residenti in Ucraina sono fuggiti dal loro Paese. È quindi probabile che i gruppi umanitari e le agenzie sanitarie che si occupano della salute dei rifugiati ricevano un gran numero di persone non vaccinate o parzialmente vaccinate contro il COVID. Inoltre, ci sono già alti livelli di COVID in Europa e il contagio di coronavirus tra gli ucraini, sebbene sostanzialmente sconosciuto, è probabile che sia significativo.

Il valore di positività al test riportato più di recente per l’Ucraina (la percentuale di test COVID positivi effettuati) era del 60% il 18 febbraio 2022. Si tratta di un valore incredibilmente alto e indica che c’erano già focolai incontrollati in tutto il paese prima del iniziata la guerra. Suggerisce che anche quando il numero dei casi ha recentemente raggiunto livelli record, è stato probabilmente sottostimato di un margine significativo.

Tutto sommato, ciò significa che le persone vulnerabili agli effetti peggiori del COVID si stanno mescolando in gruppi in cui è probabile che circoli molto il virus. Essere sfollati o ripararsi dal conflitto aumenterà quindi questo rischio.

Gli alloggi di emergenza per i rifugiati nei Paesi vicini, con necessariamente dozzine o centinaia di letti in una stanza, forniscono un rifugio di base e una tregua per i rifugiati. Tuttavia, gli ambienti interni affollati offrono uno spazio ideale per la crescita delle malattie infettive respiratorie. È probabile la trasmissione di coronavirus, con altre infezioni come l’influenza o la tubercolosi anche un potenziale problema per la salute pubblica. È probabile che si osservino anche aumenti in molti altri focolai di malattie infettive, che vanno dalla diarrea alla scabbia.

Il morbillo, tuttavia, è forse il miglior analogo del COVID in questa situazione. È un virus respiratorio altamente infettivo che è spesso grave nei bambini non vaccinati e le epidemie sono molto comuni quando l’assistenza sanitaria di routine viene interrotta, come nelle crisi umanitarie e nelle aree di conflitto.

Il numero di riproduzione di base (R0) del morbillo, ovvero quante persone in media una persona infetta andrà a infettare in una popolazione suscettibile, è spesso stimato tra 12 e 18. L’R0 di Omicron è ancora in fase di elaborazione, ma questa variante è nota per essere più contagiosa delle precedenti. Una stima mette R0 di omicron a 8,2. Poiché si diffonde facilmente, il potenziale di focolai nelle zone di conflitto e nei rifugi per rifugiati è elevato, come nel caso del morbillo.

Il rischio di un’altra variante

Un ulteriore fattore da considerare è che maggiore è il numero di casi di COVID, maggiore è il rischio che possano emergere nuove varianti. La variante delta quasi certamente è emersa dalla catastrofe che è stata l’ondata primaverile dell’India nel 2021, che ha portato a centinaia di migliaia, se non milioni, di morti per COVID. Si pensa che le varianti alfa e beta siano sorte rispettivamente nel Regno Unito e in Sud Africa, in periodi di focolai incontrollati. Con ogni nuova variante ci sono nuovi rischi, ad esempio per quanto riguarda l’efficacia del vaccino.

La tragedia che si sta svolgendo in Ucraina minaccia gli sforzi che il mondo ha compiuto per contrastare questo nuovo coronavirus. Le popolazioni sfollate e rifugiate hanno bisogno di sostegno, non solo in Ucraina ma anche altrove, ad esempio nel Tigray o nei profughi afgani che sono fuggiti dal regime talebano. Tenere sotto controllo la pandemia di COVID richiede una cooperazione globale intorno alla salute pubblica e popolazioni altamente vaccinate in tutti gli angoli del globo.