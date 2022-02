Israele e gli Stati del Golfo lottano per non cadere sul filo del rasoio su cui camminano mentre un attacco russo all’Ucraina rende le scommesse di copertura sempre più complicate.

A differenza di Israele, gli Stati del Golfo potrebbero ritenere di avere una maggiore flessibilità rispetto allo stato ebraico che dipende dagli Stati Uniti per la sua superiorità militare regionale e supporto politico in una comunità internazionale critica nei confronti dei suoi 54 anni di occupazione della Cisgiordania.

Questa è, nella migliore delle ipotesi, una scommessa a lungo termine che potrebbe rivelarsi costosa a breve termine e non tiene conto di un numero qualsiasi di potenziali cigni grigi e neri.

Israele inizialmente ha cercato di camminare su una linea sottile. Ha espresso sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina, ma non ha menzionato la Russia nelle sue dichiarazioni prima dell’attacco russo al paese dell’Europa orientale. Allo stesso modo, ha impedito agli stati baltici di trasferire armi di fabbricazione israeliana in Ucraina.

Israele teme che le critiche alla Russia o il sostegno materiale all’Ucraina potrebbero indurre la Russia a vendicarsi intervenendo in Siria in modi che impedirebbero allo Stato ebraico di colpire le forze iraniane e le milizie sostenute dall’Iran nel Paese.

Funzionari israeliani hanno suggerito che il loro atto di equilibrismo è insostenibile e che Israele alla fine dovrà unirsi al coro globale che condanna le azioni della Russia in termini inequivocabili.

Avevano appena parlato quando il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha acuito il tono di Israele. “L’attacco russo all’Ucraina è una grave violazione dell’ordine internazionale. Israele condanna l’attacco ed è pronto a fornire assistenza umanitaria ai cittadini ucraini. Israele ha una lunga esperienza nelle guerre e la guerra non è il modo per risolvere i conflitti”, ha affermato Lapid un’ora dopo l’attacco.

Il famoso giornalista israeliano Anshel Pfeffer ha twittato che i commenti erano “piuttosto blandi rispetto a quelli di altri governi, ma comunque un importante allontanamento dalla posizione fermamente neutrale di Israele durante l’era di Putin”.

Le preoccupazioni israeliane sulla rappresaglia russa in Siria mettono Israele in una posizione imbarazzante in quanto potenzialmente giustappone gli interessi dello Stato ebraico alla potenziale situazione di circa 140.000 ebrei in Ucraina, un tempo sede della terza comunità ebraica più grande del mondo.

I funzionari israeliani suggeriscono che aiuteranno quegli israeliani e gli ebrei che fuggono dall’Ucraina e si dirigono via terra verso Romania, Ungheria, Polonia, Slovacchia o Moldova.

Israele e gli Stati del Golfo sembrano aver adottato strategie diverse per rispondere alla crisi ucraina. Mentre Israele ha cercato di evitare l’ira russa non adottando misure anti-russe e aggirando pubblicamente gli ostacoli, gli Stati del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sembravano raggiungere la Russia e la Cina in modi tali da essere più vicini alle due potenze che agli Stati Uniti.

Le mosse di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sembrano rispondere non solo al desiderio di coprire le scommesse, ma anche all’opinione pubblica nella regione che nel decennio successivo alle rivolte popolari arabe del 2011 è diventata disillusa dalla democrazia e dal cambiamento politico che non sono riusciti a produrre sviluppo economico.

“Il breve fiorire di passioni e movimenti pro-democrazia non è riuscito a produrre governi democratici durevoli. Tuttavia, cosa forse più importante, non è nemmeno riuscita a produrre il tipo di cambiamento economico che le persone in tutto il Medio Oriente desideravano disperatamente“, hanno concluso i sondaggisti del Barometro arabo Amaney A. Jamal e Michael Robbins in un’analisi dei loro sondaggi nell’ultimo decennio.

Poiché gli Stati Uniti sembrano ridurre il loro impegno in Medio Oriente, “il modello economico e di sviluppo cinese e, in misura minore, quello russo, sono diventati più attraenti per molti arabi… (Questi) sistemi, almeno secondo molti in Medio Oriente, sembrano evitare il tumulto politico della democrazia e offrono la promessa di stabilità e crescita economica”, hanno osservato Jamal e Robbins.

Proprio come Israele, anche l’Arabia Saudita ha cercato di non essere vista agire contro gli interessi russi. In tal modo, il regno potrebbe prendere due piccioni con una fava: tenere la porta aperta a Mosca e restituire al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden un po’ di vendetta per il suo rifiuto di impegnarsi con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Biden ha snobbato Bin Salman a causa dell’uccisione nel 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

In una telefonata il mese scorso, il padre di Bin Salman, re Salman, ha respinto la richiesta di Biden di un aumento della produzione petrolifera saudita che avrebbe abbassato i prezzi e ridotto le entrate russe mentre ammassava le sue truppe ai confini dell’Ucraina.

Le vendite di petrolio e gas hanno consentito alla Russia di accumulare una cassa di guerra da 600 miliardi di dollari con la quale potrebbe attutire l’impatto iniziale delle sanzioni statunitensi ed europee che probabilmente si inaspriranno quando le forze russe attaccheranno l’Ucraina.

Ciò che rende notevole il rifiuto di Biden è che l’Arabia Saudita ha da tempo bilanciato l’offerta e la domanda globali in modi che hanno giovato alle economie occidentali, anche se ciò significasse meno entrate per il regno.

Probabilmente casuali nei tempi e non correlati alla crisi ucraina, gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato questa settimana che stavano acquisendo 12 aerei da attacco leggero L-15 dalla Cina, con la possibilità di acquistarne altri 36. È probabile che la vendita non andrà bene a Washington due mesi dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso i colloqui sull’acquisizione di jet F-35 di fabbricazione statunitense, ampiamente visti come gli aerei da combattimento più avanzati del mondo.

Il problema per l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, come per gli Stati mediorientali non arabi come Turchia e Israele, è che gli sviluppi in Ucraina potenzialmente aprano un vaso di Pandora in cui le grandi potenze tornano alla massima dell’ex Presidente USA George W. Bush dopo l’11 settembre: ‘o sei con noi o contro di noi’.

Le sanzioni statunitensi che sono di natura extraterritoriale e costringono i Paesi terzi a obbligare o essere similmente penalizzati potrebbero accelerare questa tendenza.

Allo stesso tempo, potrebbe sembrare che la Russia abbia, per ora, il sopravvento in Ucraina, ma le cose potrebbero cambiare se la Russia venisse risucchiata in un conflitto più prolungato che potrebbe logorarla. Inoltre, non è chiaro quanto sostegno pubblico interno ci sia per l’incursione del Presidente russo Vladimir Putin in Ucraina.

La conclusione è che né la Russia, certamente se è impantanata in Ucraina, né la Cina, sono disposte o in grado di sostituire gli Stati Uniti come garante della sicurezza del Golfo. Di conseguenza, le scommesse di copertura possono essere una cosa; un’altra è non agire contro gli interessi russi mentre si agisce contro gli interessi degli Stati Uniti.

Alla fine, gli Stati mediorientali rischiano di cadere in una cappio che sta rapidamente diventando sempre più stretto.