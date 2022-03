49 anni fa, la crisi petrolifera mondiale del 1973. Oggi, i mercati energetici internazionali e l’economia globale stanno temendo che petrolio e gas creino una crisi simile a quella,probabilmente peggio di quella, a livello internazionale.

In Russia, le persone stanno già patendo le conseguenze dello status di paria internazionale. Ieri, il rublo è crollato perdendo fino al 30% rispetto al dollaro lunedì e il mercato azionario russo è rimasto chiuso mentre l’Occidente ha imposto sanzioni contro la Banca centrale russa e altri grandi istituti di credito. Diverse città in Russia hanno assistito a massicce corse agli sportelli, le persone, infatti, temevano di perdere l’accesso ai propri risparmi.

Il rublo aveva subito perdite a due cifre in un solo giorno solo due volte prima di ieri. Una volta durante la crisi finanziaria russa del 1998 e un’altra alla fine del 2014 a causa del crollo dei prezzi del petrolio e delle sanzioni occidentali sull’annessione della Crimea alla Russia.

I beni russi sulla scena mondiale in poche ore sono diventati tossici. Attaccato dagli Stati Uniti anche il fondo russo di 630 miliardi di dollari che era stato progettato per attutire le conseguenze di questa stessa crisi.

Tutto questo è il risultato delle sanzioni applicate in modo coordinato dall’Occidente e dai suoi alleati. Non sarà colpito dalle sanzioni solo il settore energetico.



Secondo alcune fonti, il Presidente russo Vladimir Putin, appare sempre più agitato da come stanno andando le cose in Ucraina e alcuni analisti avvertono che sembra stia ricalibrando la sua strategia militare, il che significa che le cose in Ucraina potrebbero ancora peggiorare.

La resistenza ucraina all’invasione russa ha mostrato una forza che ha sorpreso molti osservatori, questo potrebbe causare un accanimento sia a scapito degli ucraini che a scapito dei russi. «L’esercito russo è sovradimensionato e in una posizione precaria se la guerra si prolunga», ha affermato Seth Jones, vicepresidente del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

«Ipotizzando 150.000 soldati russi in Ucraina e una popolazione di 44 milioni, si tratta di un rapporto di forza di 3,4 soldati ogni 1.000 persone.Non puoi mantenere il territorio con quei numeri», ha detto Jones. Il quale ha confrontato l’attuale rapporto di forza russo con le occupazioni dopo le precedenti guerre in tutto il mondo, dicendo che le occupazioni di successo avevano rapporti di forza «astronomicamente più alti». Le forze alleate che occuparono la Germania nel 1945 avevano 89,3 soldati per 1.000 abitanti. Le forze NATO in Bosnia nel 1995 avevano 17,5 soldati per 1.000 abitanti. Le forze NATO in Kosovo nel 2000 avevano da 19,3 a 1.000. E le forze internazionali a Timor Est nel 2000 avevano da 9,8 a 1.000. «Un numero elevato di truppe e polizia è fondamentale per stabilire la legge e l’ordine di base», ha affermato Jones. «Ilnumero di soldati russi in Ucraina non è nemmeno sufficiente per tenere a lungo le grandi città». E se gli occupanti russi affronteranno una guerriglia nel caso in cui il governo ucraino cada, le probabilità non saranno a favore della Russia. «Correranno un serio pericolo di essere sterminati dagli insorti ucraini».



Queste preoccupazioni al fronte si inseriscono in un quadro che propone lo spettro di un vero e proprio tracollo finanziario della Russia. La guerra in Ucraina si è trasformata in una guerra economica tra Russia e Occidente. Putin in qualche modo dovrà rispondere. Il timore che sta avanzando è che Putin risponda usando il gas naturale e il petrolio greggio come arma contro l’Occidente.

«Le forniture di energia della Russia sono molto a rischio, o perché sono state trattenute dalla Russia come arma o sono state spazzate via dal mercato a causa delle sanzioni», ha scritto lunedì Louise Dickson, analista senior del mercato petrolifero di Rystad Energy, citato da ‘CNN‘. La fornitura mondiale di petrolio non riusciva già a tenere il passo con la domanda. Se la Russia, il secondo produttore mondiale di petrolio, riducesse intenzionalmente l’offerta, probabilmente farebbe salire alle stelle i prezzi del petrolio, infliggendo un duro colpo ai consumatori di tutto il mondo.

JPMorgan ha avvertito che il petrolio salirebbe a 150 dollari al barile nel caso in cui le esportazioni russe fossero dimezzate. Ciò si tradurrebbe in un aumento di circa il 41% rispetto al recente massimo di quasi 106 dollari al barile. Il che ovviamente si tradurrebbe in aumenti vertiginosi alla

pompa.



Al momento la Russia non sta riducendo le sue forniture di petrolio. E l’industria energetica russa è stata attentamente risparmiata dalle sanzioni. E’ vero però, fa notare Brenda Shaffer, docenete alla US Naval Postgraduate School, e senior advisor per l’energia presso la Foundation for Defense of Democracies e senior fellow presso il Global Energy Center dell’Atlantic Council, «che le sanzioni alle banche e ad altre entità ostacoleranno le esportazioni russe di petrolio,gas naturale e carbone, provocando il caos sui mercati energetici globali. Inoltre, i pericoli per le petroliere che viaggiano nel Mar Nero ridurranno il raggiungimento del petrolio sui mercati globali, comprese le forniture marittime di produttori non russi come il Kazakistan».

Fino a poche settimane fa, quasi tutti gli analisti concordavano sul fatto che Putin non avrebbe usato l’arma del petrolio né quella del gas. Oggiche si sta mettendo in dubbio la lucidità strategica di Putin, qualche dubbio che una tale arma la possa usare lo si avanza. Una tale strategia, fanno notare gli analisti, rischia di far infuriare ulteriormente il resto del mondo contro la Russia. Peggio ancora, limitare le spedizioni di petrolio metterebbe in pericolo l’economia petro-centrale russa. Petrolio e gas naturale hanno rappresentatoin media circa il 43% delle entrate annuali del governo russo tra il 2011 e il 2020. E gli oligarchi, che si sa premono su Putin, potrebbero essere un freno per il Presidente russo nella sua decisione di usare l’arma energetica.

Putin non ha bisogno di chiudere completamente i rubinetti. I mercati petroliferi sono così stretti che solo una modesta diminuzione delle forniture dalla Russia potrebbe avere un grande impatto sui prezzi.«Anche se la Russia tagliasse le forniture dal 10% al 20%, la risposta dei prezzi compenserebbe la Russia per la perdita di forniture», affermano a ‘CNN‘ gli analisti di Rabobank.

Un funzionario dell’Amministrazione Biden ha osservato che la Russia è «incredibilmente dipendente» dall’Occidente come consumatore per le sue forniture energetiche. «Questa è una vulnerabilità a lungo termine per il presidente Putin. Se arma l’approvvigionamento energetico, ciò non farà che accelerare la diversificazione dell’Europa e dell’Occidente lontano dall’energia russa», ha affermato alla ‘CNBC‘ Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, aggiungendo che sarebbe un «grande errore».

La Russia non può vincere una vera e propria guerra economica, ma petrolio e gas sono armi importanti. «La domanda di petrolio e gas in Occidente è in aumento ed è probabile che si manifesti una crisi energetica globale. Le azioni della Russia hanno colto alla sprovvista i mercati internazionali delle materie prime, come dimostrano le grandi fluttuazioni dei prezzi osservate oggi. I mercati già tesi si stanno ulteriormente allungando poiché i volumi significativi di petrolio e gas sono ora a rischio», ha affermato il CEO di Rystad Energy, Jarand Rystad. «L’escalation mette immediatamente a repentaglio fino a 1 milione di barili al giorno di forniture di greggio che transitano attraverso l’Ucraina e il Mar Nero, ma le interruzioni a lungo termine potrebbero essere molto più significative. Le simulazioni di Rystad Energy mostrano che i prezzi del petrolio potrebbero salire a circa 130 dollari al barile, con i consumatori che sentono la stretta alla pompa di benzina e nelle bollette. La realtà è che prezzi significativamente più alti sono all’orizzonte in Europa e all’estero».

Secondo Jarand Rystad, è «altamente improbabile che si arresti completamente le esportazioni di gas dalla Russia, ma il gas convogliato attraverso l’Ucraina, che rappresenta l’8% della fornitura europea, è molto a rischio. Il gas russo rappresenta oltre il 30% della domanda europea e altre potenziali fonti di approvvigionamento non sono adeguatamente preparate per colmare il divario. D’altra parte, le esportazioni di gas russe portano ogni giorno più di 300 milioni di dollari per il Cremlino, entrate che non possono permettersi di perdere».

«Nei prossimi giorni, le esportazioni di energia russe – petrolio, gas naturale e carbone – saranno notevolmente ridotte, anche senza sanzioni, afferma Brenda Shaffer. «I commercianti che acquistano carichi energetici, le banche che emettono lettere di credito, i caricatori che devono assicurare i loro carichi e molti altri partecipanti al commercio energetico globale saranno cauti con tutte le transazioni e quindi probabilmente trasmettono anche quelle non autorizzate che coinvolgono la Russia. Questo è stato il caso del recente round di sanzioni contro l’Iran. Le aziende tendevano a rispettare eccessivamente per evitare la punizione degli Stati Uniti. Nel caso attuale, le aziende saranno ancora più contrarie a commerciare con la Russia o elaborare pagamenti russi per paura di danni reputazionali e pressioni da parte degli investitori».

«La crisi sottolinea che è giunto il momento per i governi occidentali di essere onesti con i loro cittadini sui fatti fondamentali della sicurezza energetica, ripristinare la propria produzione di energia e migliorare l’affidabilità delle importazioni di energia europee. Anche se la crisi con la Russia si risolverà presto, un ‘se’ molto grande, i governi occidentali devono apportare cambiamenti fondamentali nei loro approcci alla politica energetica. La questione della sicurezza energetica non è mai stata risolta, la guerra russa l’ha riportata in cima all’agenda», conclude Shaffer.