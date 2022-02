In Ucraina è in corso quella che potrebbe essere la più grande guerra in Europa di una generazione, il primo grande conflitto europeo dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Javier Morales Hernandez, docente di Relazioni Internazionali all’Università Complutense di Madrid, ne traccia l’analisi in termni di ‘guerra europea nel XXI secolo’ nell’ottica della disciplina che gli appartiene.

«Quando si studiano le Relazioni Internazionali, di solito distinguiamo tre tipi di fattori che influenzano il comportamento di uno Stato nei confronti degli altri.

Il primo comprende le caratteristiche individuali dei leader: la loro personalità, i tratti psicologici,l’ideologia o le visioni del mondo. Come hanno chiarito gli ultimi discorsi di Putin, la sua decisione è stata guidata in gran parte da un nazionalismo imperialista che non accetta che i territori dell’ex impero russo abbiano il diritto di allontanarsi dall’influenza di Mosca.

Ma ci sono anche elementi ancora più soggettivi ed emotivi: il desiderio di vendetta per le umiliazioni che, secondo Putin, la Russia avrebbe subito per mano dell’Occidente, soprattutto negli anni successivi alla dissoluzione dell’URSS nel 1991. Il più chiaro esempio sono stati i successivi allargamenti della NATO verso l’ex blocco comunista, che Mosca non ha saputo fermare.

Il secondo tipo di fattori si riferisce alle caratteristiche interne del Paese, come il suo regime politico. Nel caso della Russia, il suo sistema sempre più autoritario significa che non esistono contrappesi istituzionali (parlamento o opposizione) in grado di frenare gli impulsi dei suoi leader. I limiti alla libertà di espressione rendono inoltre difficile per i cittadini ottenere informazioni veritiere sulla guerra o esprimersi liberamente contro di essa.

Infine, ci sono fattori strutturali come il passaggio da un ordine internazionale unipolare(con gli USA come superpotenza egemonica, dopo la fine della Guerra Fredda) a uno multipolare,dove Cina, Russia e altri Paesi sono già in grado di adottare un più assertivi o addirittura aggressivi nel pretendere che i loro interessi siano rispettati.



Questa offensiva russa si basa su un precedente intervento militare, che si svolge dal 2014, anche se su scala ridotta: l’occupazione della penisola di Crimea (poi annessa alla Russia) e la guerra nelle regioni di Donetsk e Lugansk, dove la Russia ha incoraggiato e armato un’insurrezione separatista, che da allora combatte l’esercito ucraino.

L’origine di questi interventi è stata la rivoluzione Euromaidan, che si è conclusa con il rovesciamento del Presidente ucraino Viktor Yanukovich (più favorevole agli interessi di Mosca) e l’ascesa al potere di un governo che aspirava a unirsi a UE e NATO, per prendere definitivamente le distanze dalla Russia influenza.

Di fronte a questa svolta nel Paese vicino, Putin ha ordinato l’occupazione della Crimea per evitare di perdere la sua base navale a Sebastopoli, promuovendo il separatismo nelle regioni orientali, la cui popolazione è culturalmente più vicina a quella russa.

Le milizie armate del Donbass, che negli ultimi anni hanno ricevuto un appoggio diretto anche dall’esercito russo, hanno finito per dichiararsi ‘Stati indipendenti’ con il nome di Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che ora sono state riconosciute da Mosca.

Tuttavia, il suo unico scopo è stato quello di destabilizzare lo Stato ucraino e impedirgli di entrare finalmente a far parte della NATO e di non ‘proteggere la popolazione civile’, come sostiene il Cremlino, poiché gli abitanti di queste regioni sono quelli che hanno sofferto di più sin dal inizio del conflitto.

Sebbene non sia chiaro quali siano gli obiettivi ultimi del Cremlino (un’operazione punitiva contro l’Ucraina, l’occupazione dell’intero Donbass o l’invasione dell’intero Paese), la decisione di lanciare questo attacco sembra assurda,irrazionale e controproducente anche per il interessi che aveva difeso Mosca.

La superiorità dell’esercito russo rispetto a quello ucraino (nonostante le armi inviate dai Paesi occidentali) può rendere possibile la conquista in un tempo relativamente breve. Inoltre, sebbene la NATO abbia dispiegato truppe nei Paesi vicini, sembra improbabile che intervengano contro una potenza nucleare come la Russia, tanto più considerando che l’Ucraina non è ancora membro dell’alleanza.

Come sappiamo, però, dall’esperienza degli Stati Uniti in Afghanistan o in Iraq, il vero problema per la Russia (in caso di un’invasione completa dell’Ucraina) sarebbe come mantenere l’occupazione a lungo termine di un territorio in cui la popolazione non li sostiene e che potrebbe creare un’insurrezione armata per espellerli.

D’altra parte, Mosca aveva chiesto il rispetto degli Accordi di Minsk, che le consentivano di chiedere l’autonomia dall’Ucraina per Donetsk e Lugansk, nonché il riconoscimento della cultura e della lingua russa. Dopo il riconoscimento russo delle autoproclamate ‘repubbliche separatiste’, questo processo è definitivamente sepolto.

Quanto all’allargamento della NATO all’Europa orientale, al quale la Russia si è fermamente opposta dagli anni ’90, questa guerra contribuirà indubbiamente a rafforzare l’importanza dell’Alleanza Atlantica.

La paura dell’aggressività russa renderà sempre più i Paesi interessati a rimanere sotto l’ombrello della sicurezza occidentale, giustificando la necessità di mantenere un’organizzazione creata durante la Guerra Fredda per affrontare l’URSS».

Così, il quesito iniziale resta irrisolto: nell’ottica delle relazioni internazionali questo è un potenziale terribile conflitto senza senso.

Sophie Marineau, dottoranda in Storia delle relazioni internazionali all’Università Cattolica di Lovanio (UCLouvain), prende in esame il fattore(per nulla secondario, mentre le prime bare russe tornano in patria) dell‘opinione pubblica russa.

Marineau, a fine gennaio, ha fatto l’esame dei sondaggi di opinione condotti in Russia negli ultimi anni, esame che, secondo la studiosa, «permette di comprendere l’evoluzione dei sentimenti dei russi su questa cruciale questione».

«Se l’espressione di convinzioni contrarie alla linea ufficiale è certamente, a dir poco difficile nello spazio pubblico russo, resta il fatto che i sondaggi realizzati da organizzazioni come il Centro panrusso per l’opinione pubblica VtsIOM o il Centro Levada sembrano credibili nel complesso: i loro risultati, che generalmente concordano, riflettono movimenti di malcontento, ad esempio durante la riforma pensionistica del 201, ed è ragionevole pensare che il potere stesso sia interessato a conoscere lo stato dell’opinione pubblica, e quindi non incoraggi i sondaggisti falsificare i propri sondaggi».

«All’inizio del 2014, due anni dopo il ritorno di Vladimir Putin alla presidenza in Russia, il tasso di approvazione per la sua azione era di circa il 65%. Quando la Russia ha annesso la Crimea nel marzo di quell’anno, manifestazioni di gioia sono scoppiate in tutto il territorio. Più del 90% dei russi sostenne l’annessione. Per loro, ciò consentiva di correggere un errore risalente al 1954, ovvero il ‘regalo‘ della Crimea all’Ucraina di Nikita Krusciov.

Per il Cremlino, la presa della penisola è stato un modo per esprimere il desiderio di mantenere una sfera di interessi attorno al territorio russo e per mostrare ai leader ucraini che la svolta ha messo in moto la ‘Rivoluzione della dignità’ dell’inverno 2013-2014 , che si è conclusa con la fuga del Presidente Yanukovich e la sua sostituzione con una squadra filo-occidentale, forse non è stata l’opzione migliore per il loro Paese.

Una conquista territoriale come quella della Crimea non può che soddisfare la maggioranza dei cittadini di un potere revisionista come la Russia. Diversi oppositori di Vladimir Putin hanno espresso persino la loro soddisfazione per il Presidente, la cui popolarità era alle stelle. Sebbene fosse gradualmente diminuito dal 2010, a marzo 2014 ha superato l’80%.

L’importanza della Crimea per la Russia è spiegata da diversi fattori, il più importante è sicuramente la posizione strategica della flotta del Mar Nero. Nonostante anni di ricerca di un porto con accesso ai mari caldi, Sebastopoli rimane il posto migliore per la Marina russa. Quando un governo filo-europeo si insedia a Kiev, l’Amministrazione Putin teme di perdere questo privilegio e di dover spostare la sua base navale.

Il governo cerca di ritrarre l’annessione della Crimea non come un atto di guerra, ma come la soluzione di un’ingiustizia storica. La Crimea, ricorda il Cremlino, è russa da quando fu conquistata dall’esercito di Caterina II nel 1783. Nel 1954 fu trasferita amministrativamente alla Repubblica Sovietica Ucraina perché era molto più semplice per Kiev rifornire la penisola; ma i confini delle repubbliche sovietiche non furono mai considerati dall’amministrazione centrale come futuri confini di Stati indipendenti».

Da qui poi si deve prendere atto, sostiene la studiosa, del graduale declino del sostegno ai separatisti del Donbass

«Secondo i sondaggi dell‘estate 2014, la maggioranza dei russi –dal 65% al 70%– negacompletamente che la Russia sia in guerra e il 95% ritiene che non sia in alcun modo responsabile degli eventi che si stanno poi svolgendo a est dall’Ucraina.

Dopo l’annessione della Crimea e le secessioni delle ‘Repubbliche popolari’ di Donetsk e Luhansk, che hanno provocato una vera guerra con l’Ucraina, i media russi assicurano alla popolazione che questo nuovo conflitto -in cui la Russia non è ufficialmente coinvolta, sebbene i suoi militari garantiscano il sostegno ai separatisti è indubbio- sarà rapido quanto la fulminea ripresa della Crimea.

All’inizio del 2015, solo il 12% dei russi ritiene che la guerra si trascinerà per diversi anni e il 38% ritiene che le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk diventeranno repubbliche‘indipendenti’ come Transnistria (Moldavia), Abkhazia e Ossezia del Sud (Georgia).

È importante notare a questo proposito che la Russia non sta cercando di annettere il Donbass come ha fatto con la Crimea. Ritiene che sia più vantaggioso per lei che questo conflitto rimanga bloccato. I comprovati ‘conflitti congelati‘ in Transnistria, Abkhazia e Ossezia meridionale consentono alla Russia di destabilizzare i suoi vicini attraverso le forze filo-russe in atto; le permettono anche di preservare i suoi interessi nella regione, perché con confini contesi, gli Stati a cui appartengono ufficialmente queste entità avrebbero grandi difficoltà a entrare a far parte di organizzazioni internazionali come la NATO o l’Unione Europea (anche se l’esempio di Cipro, che ha aderito all’UE nel 2004 mentre il nord dell’isola era completamente fuori dal suo controllo, mostra che non è del tutto impossibile).

I media ufficiali russi presentano sia la campagna di Crimea che l’aiuto (ufficialmente solo umanitario) al Donbass come un modo per difendersi dall’espansione della NATO: con le sue azioni in Ucraina, la Russia non sta attaccando uno Stato indipendente, ma solo protegge i suoi interessi vitali. L’opinione nazionale è da tempo ampiamente convinta che la NATO sia ostile alla Russia e che la ‘Rivoluzione della dignità’ sia stata organizzata dall’Occidente.

Tuttavia, più a lungo si trascina il conflitto,maggiori sono le perdite da parte russa e meno la popolazione vuole che Mosca sia coinvolta su larga scala nell’Ucraina orientale».

Il risultato di questo percorso di anni è un’opinione molto divisa su cosa fare in caso di guerra.

Secondo gli ultimi sondaggi , che la studiosa, a fine gennaio, ha potuto consultare, « il 48% dei russi ritiene che gli Stati Uniti e la NATO siano responsabili della nuova escalation delle tensioni in Ucraina e il 20% dei russi afferma che il principale colpevole sia il governo ucraino . Sono solo il 4% ad incriminare il governo russo . Eppure, circa il 50% della popolazione russa ha un’opinione favorevole dell’Ucraina . Tra le persone di età inferiore ai 40 anni, questo rapporto è di quasi il 60%, mentre è solo del 42% tra le persone di età pari o superiore a 55 anni».

La popolazione era al tempo anche divisa sul ruolo che la Russia avrebbe dovuto svolgere se il conflitto attivo riprenderà nell’Ucraina orientale . «Secondo un sondaggio del Levada Center realizzato nel maggio 2021, le posizioni sono distribuite in modo molto uniforme: il 43% dei russi ritiene che la Russia dovrebbe intervenire , il 43% pensa di no e il 14% non decide. La differenza è più marcata a seconda della fascia d’età: un terzo degli under 40 pensa che dovrebbe intervenire la Russia, ma la quota sale al 54% tra gli over 55.

Allo stesso tempo, i sondaggi effettuati alla fine del 2021 e fino alle ultime settimane rilevano che solo il 37% dei russi riteneva che ci sarà stato un conflitto armato con un Paese vicino nel prossimo anno, mentre il 53% riteneva di no. Tuttavia, alla domanda sulle loro più grandi paure, il 56% dei russi ha affermato di temere una nuova guerra mondiale.

Insomma, la popolazione russa restava molto divisa sulla linea da seguire in caso di guerra aperta con l’Ucraina. Come afferma Andrei Kolesnikov del Carnegie Moscow Center, “La guerra riguarda i giovani e i coscritti, ma il 66% dei russi di età compresa tra i 18 ei 24 anni ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’Ucraina. Prima di lanciare un’offensiva, è quindi necessario chiedersi chi combatterà in questa guerra, con quale volontà e fino a che punto un conflitto attivo inciterà le persone a schierarsi dietro Putin”». E’ probabile che questa domanda, a posteriori a questo punto, sia al centro delle preoccupazioni di Mosca. Da settimane gli analisti occidentali lo sottolineano: solo un numero pesanti di bare che fanno ritorno in Russia può fermare Putin.