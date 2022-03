I membri delle comunità della diaspora spesso si mobilitano per fornire sostegno alla loro patria ancestrale durante una crisi. Mentre l’invasione russa dell’Ucraina è una crisi per gli ucraini, è anche una crisi per la Russia e migliaia di persone sono state arrestate per aver protestato contro la guerra.

Ma dov’è il sostegno della diaspora russa alla Russia in questo momento di crisi?

Il sostegno della diaspora durante le crisiinclude l’invio di denaro a famiglie e amici a casa, aiuti finanziari a organizzazioni di beneficenza e investimenti aziendali.

Può anche includere la creazione e la riproduzione di narrazioni per spiegare la crisi e fornire ragioni per preoccuparsi di ciò che sta accadendo nella patria ancestrale.

Queste narrazioni influiscono anche sulle pressioni della diaspora per plasmare la politica estera nel Paese di insediamento verso la patria ancestrale. Allo stesso modo, i Paesi nel mezzo di una crisi spesso si rivolgono alla loro diaspora per sollecitare sostegno.

Sebbene i razzi non stiano piovendo sulle città e sui civili russi, la Russia è in crisi. Le sanzioni stanno colpendo la vita dei russi di tutti i giorni, i manifestanti contro la guerra vengono criminalizzati, i media indipendenti vengono chiusi e gran parte del mondo oggi considera la Russia uno Stato paria.

Le autorità russe continuano a giustificare l’invasione dell’Ucraina promuovendo due false narrazioni di vittime correlate. In primo luogo, la Russia dice che sta proteggendo i russi che vivono in Ucraina dal genocidio di ‘neonazisti e tossicodipendenti‘. In secondo luogo, afferma che sta affrontando una minaccia alla sicurezza da parte della NATO dopo la sua espansione nelle ex repubbliche sovietiche di Lettonia, Lituania ed Estonia e la sua potenziale espansione in Ucraina.

Il governo russo, come molti altri governi in tutto il mondo, ha una strategia di coinvolgimento della diaspora istituzionalizzata, in parte, attraverso la Fondazione Russkiy Mir (Russian World).

Avviata con decreto presidenziale nel 2007, uno degli obiettivi centrali della fondazione è «riconnettere… la comunità russa all’estero con la propria patria, creando nuovi e più forti legami attraverso programmi culturali e sociali, scambi e assistenza nella ricollocazione».

Russkiy Mir funge anche da portavoce per giustificare la guerra della Russia con l’Ucraina riproducendo la narrativa delle vittime del Cremlino.

Ma le diaspore non sono omogenee. Non parlano con una sola voce delle crisi nelle loro terre d’origine. Mentre alcune persone e organizzazioni all’interno della diaspora russa possono sostenere la guerra in Ucraina, molti sembrano riluttanti a difendere pubblicamente la guerra russa in Ucraina.

Parte del motivo per cui la mobilitazione della strategia della diaspora russa nel mezzo della guerra in Ucraina sembra dare così pochi frutti, è che la diaspora russa si basa principalmente su un linguaggio comune con un legame ambiguo con lo Stato russo.

La diaspora russa è in realtà composta da tre ceppi di persone abbastanza diversi: russi che vivono nelle ex repubbliche sovietiche, russi che sono immigrati in Occidente da quelle repubbliche e russi che hanno lasciato la Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Nessuno di loro sembra mobilitarsi pubblicamente per sostenere la Russia.

I russi che attualmente vivono nelle ex repubbliche sovietiche sono una diaspora non a causa della migrazione, ma perché sono una minoranza bloccata che è stata, in un certo senso, ‘lasciata indietro’ dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica.

Non è chiaro come si sentano i russi in Paesi come Lettonia, Estonia e Lituania riguardo all’invasione russa dell’Ucraina. Ma un rapporto del 2021 suggerisce che la diaspora russa negli Stati baltici potrebbe non essere il cavallo di Troia che lo Stato russo spera che sia. Lo suggeriscono massicce proteste contro l’invasione dell’Ucraina nelle ex Repubbliche sovietiche.

C’è senza dubbio una certa preoccupazione tra i russi nelle ex Repubbliche sovietiche che le forze di Putin potrebbero apparentemente venire in loro ‘salvataggio’ dopo.

Uomini, donne e giovani ucraini di lingua russa non accolgono i soldati russi con pane e sale, il tradizionale saluto di ospitalità ucraino. Invece, possono essere visti in piedi di fronte a veicoli corazzati russi che cercano di bloccarne il progresso e lanciano oscenità in russo contro i soldati russi.

Questo deve creare almeno un po’ di allarme per la diaspora russa globale.

Così dovrebbero essere indiscriminati attacchi di mortaio russi contro obiettivi civili in molte città dell’Ucraina che hanno una grande popolazione di lingua russa.

I russi che sono emigrati in Occidente dalle ex repubbliche sovietiche sono etnicamente e religiosamente diversi. Nelle comunità che includono ebrei russi, uzbeki, georgiani, ucraini e altri, il sostegno all’Ucraina sembra quasi universale.

Molti emigranti successivi al 1991 dall’Ucraina in Occidente, ad esempio, parlano russo ma si identificano comunque come ucraini e con la diaspora ucraina. Anche i parlanti russo e ucraino pregano insieme nelle stesse chiese.

I russi che hanno lasciato la Russia dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica possono arrivare a cinque milioni da quando Vladimir Putin è salito al potere. La maggior parte sono giovani ben istruiti che si sono trasferiti in Nord America, nell’Unione Europea e altrove. Includono figure sportive di alto profilo come la star della NHL Alexander Ovechkin e alcuni oligarchi russi e i loro figli che hanno vasti possedimenti immobiliari in Occidente e più cittadinanze. Beneficiano di ‘passaporti d’oro‘ che danno residenza e cittadinanza a chi li acquista.

Sentendo il pizzico delle sanzioni, almeno alcuni dei ricchi russi che vivono all’estero sono disposti a parlare e prendere le distanze dal regime di Putin. Secondo quanto riferito, un uomo d’affari russo negli Stati Uniti ha offerto una taglia di 1 milione di dollari a chiunque fosse disposto ad aiutare ad arrestare Putin e metterlo sotto processo come una guerra criminale.

I membri ordinari della comunità della diaspora russa sono più cauti.

Il Congresso dei russi americani è principalmente preoccupato per i‘pregiudizi e ritorsioni‘ affrontati dai russi negli Stati Uniti. L’organizzazione ha affermato di essere «scioccata, rattristata e costernata» dai recenti tragici eventi in Ucraina, ed è stata riluttante a riprodurre le narrazioni delle vittime sponsorizzate dal Cremlino. Ma è anche mutato nella sua critica al regime di Putin. Non è chiaro se il suo silenzio implichi sostegno alle azioni e alle narrazioni della Russia, o se teme una punizione russa.